«Шольчев» - один из крупнейших технологических партнеров Мегамаркета, с полным пакетом лицензированных услуг продвижения и подключения для магазинов. На начало 2023 года ассортимент Мегамаркета вырос до 15 млн уникальных товаров, а количество подключенных селлеров выросло почти в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году
Подключение и продвижение на Мегамаркете
Запустим продажи и увеличим обороты вашего магазина
300+
магазинов на сопровождении
50000 SKU
среднее кол-во ассортимента у наших клиентов
6%
средний ДРР магазинов
+30%
прирост оборота на 2 месяце работы с нами
Мегамаркет для продавцов
— сертифицированный технологический партнер
С какими задачами к нам обращаются
Вы хотите продавать больше, чем магазины-конкуренты
Вам нужно выйти в топ-5 крупнейших продавцов
Вы достигли своего максимума продаж на маркетплейсе, и нужны решения по масштабированию продаж
Операционные процессы занимают слишком много времени в команде, но важно делегировать задачи экспертам в вашей нише
У вас еще не разработана годовая стратегия по росту продаж на маркетплейсах
Наши клиенты
Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.
Наши преимущества продвижения на Мегамаркете
Прямая линия с поддержкой. Без длительных ожиданий!
Только сертифицированные менеджеры с опытом работы не менее 2-х лет
Развиваем все товарные категории. От техники до детской одежды!
Подключаем и обучаем работать с заказами
Исследуем пользовательский спрос и знаем, как ваш покупатель выбирает товар.
Воздействуем сразу на все факторы магазина для быстрого роста.
Четкие алгоритмы продвижения
Для каждого селлера, начиная с момента подключения к Мегамаркету выделяем команду специалистов для быстрого роста продаж.
С каждым селлером работают: персональный маркетолог, аналитик ассортимента, дизайнер карточек товара, контент-менеджер, технический специалист.
Команда специалистов помогает продавцам даже с небольшим количеством ассортимента занимать топовые позиции в Мегамаркете и получать максимум продаж.
Что входит в продвижение на Мегамаркете
- Анализ товарных категорий (изучим объем спроса, уровень конкуренции, динамику роста)
- Анализ конкурентов (изучим объемы продаж конкурентов, их маркетинговые стратегии, контент и самые популярные товары)
- Разработка стратегии роста продаж за 3-6 месяцев
- Экспертиза фотографий и инфографики
- Разработка инфографики для повышения конверсии
- Составление описаний для карточек товара
- SEO-продвижение карточек в топ
- ABC анализ ассортимента
- Подключение внешнего трафика на карточки
- A/B тестирование разного дизайна карточек товара
- Участие в акциях
- Прогнозирование эффективности рекламных кампаний
- Запуск рекламного продвижения
- Рекомендации по нерентабельным позициям
- Еженедельный ZOOM с менеджером по результатам недели
- Ежемесячная отчетность по показателям проекта
- Ускоренное решение технических вопросов
- Продвижение бренда с помощью рекламных механик
- Помощь в оценке новых товарных ниш
- Аналитика продаж на Мегамаркете
Этапы продвижения на Мегамаркет
Разбор вашего магазина на Мегамаркете
Аналитик с помощью сервисов и внутренних данных проведет исследование товарной ниши, конкуренции и спроса. Проанализирует текущие продажи, пики и падения оборота
- Прогнозируем результаты
- Подписываем договор
Разработка стратегии продвижения
Комплексное продвижение на основе аналитики будет включать в себя бесплатные и платные методы продвижения
- Планируем задачи на каждую неделю работы
Оптимизация магазина по 5 факторам
- Оптимизация карточки товара
- Охват целевой аудитории
- Увеличение чека заказа
- Работа с отказами
- Работа с отзывами
Еженедельная аналитика Мегамаркета
- Понятная аналитика с комментариями и выводами после проведенных действий
- Встречи с вашим менеджером для разбора результатов.
- Планирование действий на основе полученной статистики
Записаться на бесплатный разбор продаж вашего магазина
Почему важно начать бизнес на Мегамаркет в 2024 году?
Мегамаркет – один из самых быстроразвивающихся маркетплейсов на российском e-com рынке. Сейчас на витрину площадки уже вышли более 8 000 продавцов, которые получают до 100 000 ежедневных заказов. Работать с Мегамаркетом может любой продавец, имеющий статус ООО или ИП и наличие ОКВЭД 47 на ведение розничной торговли.
Важным отличием маркетплейса Мегамаркета от других маркетплейсов является возможность настройки гибкой системы выплат селлеру, включая ежедневные выплаты.
Для того чтобы начать продажи на Мегамаркете необходимо определится с моделью доставки и хранения товаров, и выполнить интеграцию с площадкой.
в 2022 году Мегамаркет ввел в работу инструменты продвижения в интерфейсе личного кабинета. Теперь каждому селлеру доступна настройка акций, повышенного кэшбека и ставок для вывода товара в топ.
Тарифы
Подключение с нуля
Что входит:
- Регистрация магазина
- Заведение товара на витрину
- Настройка моделей доставки
- Тестирование приема заказов
- Разработка плана увеличения продаж
Бесплатно
Продвижение магазина
Что входит:
- Аналитика вашего бренда и ассортимента
- Аналитика спроса и конкуренции
- Расчет юнит экономики и подбор акций
- Запуск рекламного продвижения
- Еженедельная отчетность
от 60 000 ₽
Получите анализ вашей товарной категории и прогноз роста продаж вашего магазина за 24 часа
Новым клиентам — подключение к Мегамаркету в подарок!
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одно из ведущих российских агентств в сфере e com продвижения.
Агентство работает под управлением предпринимателя Евгения Шольчева, который лично контролирует все бизнес процессы и отвечает за качество маркетинговых услуг.
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и наш генеральный директор Евгений Шольчев, лично даст вам ответ.
Нам доверяют более 2000 магазинов
Мы заказали у агентства “Шольчев” поисковое продвижение сайта доставки цветов.
Команда провела качественный аудит, на котором мы поняли, как будем развивать сайт дальше.
Нам собрали семантику, создали контент, и за 2,5 месяца сайт вырос в позициях и вошел в топ 10 выдачи на “Яндексе”.
Спасибо сео-специалистам, которые вывели наш сайт бытовой техники на лидирующие позиции в поисковиках.
Мы получили дополнительный прирост лидов и покупателей в течение нескольких месяцев.
Как мы развиваем магазины и бренды
Рассказывает основатель агентства
Как мы развиваем магазины и бренды
Рассказывает основатель агентства
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