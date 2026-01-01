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AI SEO

AI SEO — SEO под AI-поиск и нейросети

AI SEO — оптимизация сайта, после которой нейросети находят ваши страницы, понимают их и берут из них ответы для пользователей.

  • Сайт открыт для AI-краулеров и читается ими без потерь
  • Тексты собраны в блоки, которые нейросетям удобно цитировать
  • Вы видите, где и как часто AI-ответы ссылаются на ваш сайт
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Облачко ответа нейросети со страницей сайта внутри
Что такое AI SEO

Что такое AI SEO и зачем оно бизнесу

Это SEO под AI-поиск: работа с сайтом, чтобы нейросеть могла его прочитать, понять и процитировать в своем ответе. Классическое SEO борется за место в списке ссылок, а эта работа — за место внутри самого ответа.

Всё больше людей получают готовый ответ прямо в поиске или в чат-боте: в Нейро от Яндекса, в Алисе, в AI-обзорах Google, в ChatGPT с поиском. Часть переходов, которые раньше шли на сайты из обычной выдачи, теперь заканчивается на таком ответе. Если нейросеть ссылается на конкурента, клиент знакомится с ним, а не с вами.

Источники нейросеть выбирает по своим правилам: ей важно, легко ли извлечь из страницы точный факт, кто автор и можно ли ему доверять. Поэтому SEO для AI-поиска не заменяет обычное продвижение, а достраивает его: без индексации и видимости в поиске шансов попасть в AI-ответ заметно меньше.

Площадки

Где работает AI SEO

Везде, где нейросеть отвечает на вопрос, опираясь на страницы из интернета. Для бизнеса в России важны четыре площадки.

Яндекс: Нейро и Алиса

Ответы Нейро в поиске и ответы Алисы строятся на страницах из индекса Яндекса. Работаем с тем, что влияет на выбор источника: структурой текста, фактами и доверием к сайту.

Google AI

AI-обзоры Google собирают ответ из нескольких страниц и показывают ссылки на них. Здесь важны индексация в Google, микроразметка и четкие формулировки.

ChatGPT

В режиме поиска ChatGPT обращается к сайтам через собственного краулера и приводит ссылки на источники. Проверяем, что бот не заблокирован и видит весь контент страницы.

Perplexity

Поисковая нейросеть, которая всегда показывает источники ответа. Её используют для исследований и сравнения поставщиков, поэтому она особенно важна для B2B.

Состав работ

Что входит в AI SEO-оптимизацию

Шесть направлений работ на вашем сайте — от доступа для краулеров до контроля цитирования. Точный состав определяем после аудита.

Аудит доступности для AI-краулеров

Проверяем robots.txt, ответы сервера и рендеринг. Многие AI-боты не выполняют JavaScript: если контент подгружается скриптами, они видят пустую страницу. Находим такие места и предлагаем решение.

Структура «вопрос — ответ»

Перестраиваем тексты так, чтобы каждый блок начинался с короткого прямого ответа, а детали шли ниже. Такой фрагмент нейросеть может взять целиком и не исказить смысл.

Микроразметка Schema.org

Размечаем организацию, услуги, товары, статьи, FAQ и авторов. Машина получает факты о компании в структурированном виде, без догадок.

Экспертность и доверие

Добавляем авторов с подтвержденным опытом, ссылки на источники, собственные данные и даты обновления. Так нейросети проще оценить, можно ли опираться на страницу.

Ключевые страницы под AI-запросы

Собираем вопросы, которые клиенты задают нейросетям в вашей нише, и отвечаем на них на коммерческих страницах и в блоге.

Мониторинг цитирования

Регулярно проверяем пул запросов в нейросетях: где упоминается бренд, на какие страницы ведут ссылки, кого цитируют вместо вас.

Этапы

Этапы работы

Первые изменения на сайте появляются в первый месяц, устойчивую динамику цитирования обычно видно через 3–4 месяца. Работа идет в пять шагов.

01

Аудит — 1–2 недели

Проверяем техническую доступность, индексацию, структуру и разметку. Фиксируем исходную видимость в нейросетях по вашим запросам.

02

Стратегия — 1 неделя

Выбираем приоритетные страницы и запросы, составляем план работ и договариваемся о метриках.

03

Внедрение — 1–2 месяца

Правим технику, перерабатываем тексты, внедряем разметку. Делаем сами или готовим ТЗ для ваших разработчиков.

04

Мониторинг — еженедельно

Отслеживаем цитирования и трафик из AI-источников, корректируем план по фактам.

05

Отчет — раз в месяц

Показываем, что сделано, как изменилась видимость и что в работе дальше.

Результат

Результат: продвижение в AI-поиске

Результат продвижения в AI-поиске — рост числа ответов нейросетей, в которых цитируют ваш сайт или называют бренд. Мы измеряем его тремя метриками.

Доля цитирований

Берем согласованный пул запросов и считаем, в какой части ответов есть ссылка на ваш сайт. Сравниваем с точкой старта и с конкурентами.

Упоминания бренда

Фиксируем, называет ли нейросеть компанию даже без ссылки и в каком контексте: как лидера, как одну из альтернатив или с оговорками.

Трафик из AI-источников

Выделяем в веб-аналитике переходы из ChatGPT, Perplexity и других сервисов и смотрим, сколько из них доходит до заявки.

Позиции в обычном поиске тоже остаются в отчете: это фундамент, от которого зависит, попадет ли сайт в AI-ответ.

Стоимость

Стоимость AI SEO-продвижения

Цена зависит от размера сайта и объема работ — точную сумму называем после аудита. Ниже базовые форматы.

Аудит

Технический аудит доступности, проверка видимости в нейросетях по 50 запросам, план работ с приоритетами

от 50 000 ₽

разово

Оптимизация

Аудит, внедрение на 10 ключевых страницах, микроразметка, мониторинг и ежемесячный отчет

от 100 000 ₽

в месяц

Комплекс

Работа под AI-поиск вместе с классическим SEO, контент для блога, расширенный мониторинг по нескольким нейросетям

от 170 000 ₽

в месяц

На стоимость влияют:

  • количество страниц и типовых шаблонов;
  • CMS и то, кто внедряет правки — мы или ваши разработчики;
  • объем текстов, которые нужно переработать;
  • число запросов и нейросетей в мониторинге;
  • нужно ли параллельно вести обычное SEO.
Счеты, стопка страниц и гаечный ключ — цену считаем по страницам, объему правок и тому, кто их внедряет
Аудитория

Кому подходит

Бизнесу, чьи клиенты перед покупкой спрашивают нейросети: что выбрать, сколько стоит, к кому обратиться.

Интернет-магазины

Чтобы товары и магазин попадали в подборки и ответы вида «что лучше купить».

Компании сферы услуг

Чтобы нейросеть называла вас, когда клиент ищет подрядчика в своем городе или нише.

B2B

Закупщики изучают рынок и сравнивают поставщиков через AI-поиск задолго до первого звонка.

Бренды с маркетплейсов

Собственный сайт становится источником фактов о бренде, и нейросеть описывает вас по вашим данным, а не по случайным отзывам.

Кейсы клиентов

Реальные результаты. Публично подтверждённые

10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром

x5
DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

В 5 раз увеличили продажи DeLonghi на Яндекс.Маркете

Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.

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VC.ru · 5,7K просмотров

x6
ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцевПрогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.

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VC.ru · 850 просмотров

x4
RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за годДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете

Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.

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VC.ru · 1,3K просмотров

+93%
Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.

Читать на VC

VC.ru · 985 просмотров

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Вопросы

Вопросы и ответы

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

Это работа с вашим сайтом: техника, контент, разметка, экспертность. GEO-продвижение шире: оно охватывает видимость бренда в ответах нейросетей целиком, включая упоминания на внешних площадках. Работа с сайтом — фундамент, на который опирается GEO.

Да. Нейросети берут источники в том числе из поискового индекса, поэтому без индексации и позиций в поиске AI-оптимизация дает меньше. Мы ведем оба направления вместе или подключаемся к вашему текущему подрядчику. Подробнее — в услуге SEO-продвижение сайтов.

Первые цитирования обычно появляются через 1–2 месяца после внедрения правок, устойчивая динамика — через 3–4 месяца. Срок зависит от того, как часто нейросети и поисковики обходят ваш сайт.

Через регулярные проверки пула запросов: считаем долю ответов со ссылкой на сайт и упоминания бренда. Параллельно смотрим переходы из AI-сервисов в веб-аналитике. Все три показателя входят в ежемесячный отчет.

Комплекс работ, который делает сайт понятным для нейросетей: открытый доступ для краулеров, тексты с прямыми ответами, микроразметка, видимые авторы и источники. По сути, это и есть SEO для AI-поиска.

Аудит — от 50 000 ₽, ежемесячная работа — от 100 000 ₽. Точную стоимость считаем после аудита: она зависит от размера сайта и объема правок.

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Оставьте адрес сайта и контакты — проведем экспресс-аудит, покажем, что мешает AI-системам, и предложим план работ.

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