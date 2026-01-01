AI SEO — SEO под AI-поиск и нейросети

Что такое AI SEO

Что такое AI SEO и зачем оно бизнесу

Это SEO под AI-поиск: работа с сайтом, чтобы нейросеть могла его прочитать, понять и процитировать в своем ответе. Классическое SEO борется за место в списке ссылок, а эта работа — за место внутри самого ответа.

Всё больше людей получают готовый ответ прямо в поиске или в чат-боте: в Нейро от Яндекса, в Алисе, в AI-обзорах Google, в ChatGPT с поиском. Часть переходов, которые раньше шли на сайты из обычной выдачи, теперь заканчивается на таком ответе. Если нейросеть ссылается на конкурента, клиент знакомится с ним, а не с вами.