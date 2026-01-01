AI SEO — SEO под AI-поиск и нейросети

Яндекс: Нейро и Алиса
Ответы Нейро в поиске и ответы Алисы строятся на страницах из индекса Яндекса. Работаем с тем, что влияет на выбор источника: структурой текста, фактами и доверием к сайту.
AI SEO — оптимизация сайта, после которой нейросети находят ваши страницы, понимают их и берут из них ответы для пользователей.
Экспресс-аудит бесплатно, результат — за 3 рабочих дня.
Это SEO под AI-поиск: работа с сайтом, чтобы нейросеть могла его прочитать, понять и процитировать в своем ответе. Классическое SEO борется за место в списке ссылок, а эта работа — за место внутри самого ответа.
Всё больше людей получают готовый ответ прямо в поиске или в чат-боте: в Нейро от Яндекса, в Алисе, в AI-обзорах Google, в ChatGPT с поиском. Часть переходов, которые раньше шли на сайты из обычной выдачи, теперь заканчивается на таком ответе. Если нейросеть ссылается на конкурента, клиент знакомится с ним, а не с вами.
Везде, где нейросеть отвечает на вопрос, опираясь на страницы из интернета. Для бизнеса в России важны четыре площадки.
Ответы Нейро в поиске и ответы Алисы строятся на страницах из индекса Яндекса. Работаем с тем, что влияет на выбор источника: структурой текста, фактами и доверием к сайту.
AI-обзоры Google собирают ответ из нескольких страниц и показывают ссылки на них. Здесь важны индексация в Google, микроразметка и четкие формулировки.
В режиме поиска ChatGPT обращается к сайтам через собственного краулера и приводит ссылки на источники. Проверяем, что бот не заблокирован и видит весь контент страницы.
Поисковая нейросеть, которая всегда показывает источники ответа. Её используют для исследований и сравнения поставщиков, поэтому она особенно важна для B2B.
Шесть направлений работ на вашем сайте — от доступа для краулеров до контроля цитирования. Точный состав определяем после аудита.
Проверяем robots.txt, ответы сервера и рендеринг. Многие AI-боты не выполняют JavaScript: если контент подгружается скриптами, они видят пустую страницу. Находим такие места и предлагаем решение.
Перестраиваем тексты так, чтобы каждый блок начинался с короткого прямого ответа, а детали шли ниже. Такой фрагмент нейросеть может взять целиком и не исказить смысл.
Размечаем организацию, услуги, товары, статьи, FAQ и авторов. Машина получает факты о компании в структурированном виде, без догадок.
Добавляем авторов с подтвержденным опытом, ссылки на источники, собственные данные и даты обновления. Так нейросети проще оценить, можно ли опираться на страницу.
Собираем вопросы, которые клиенты задают нейросетям в вашей нише, и отвечаем на них на коммерческих страницах и в блоге.
Регулярно проверяем пул запросов в нейросетях: где упоминается бренд, на какие страницы ведут ссылки, кого цитируют вместо вас.
Первые изменения на сайте появляются в первый месяц, устойчивую динамику цитирования обычно видно через 3–4 месяца. Работа идет в пять шагов.
Проверяем техническую доступность, индексацию, структуру и разметку. Фиксируем исходную видимость в нейросетях по вашим запросам.
Выбираем приоритетные страницы и запросы, составляем план работ и договариваемся о метриках.
Правим технику, перерабатываем тексты, внедряем разметку. Делаем сами или готовим ТЗ для ваших разработчиков.
Отслеживаем цитирования и трафик из AI-источников, корректируем план по фактам.
Показываем, что сделано, как изменилась видимость и что в работе дальше.
Результат продвижения в AI-поиске — рост числа ответов нейросетей, в которых цитируют ваш сайт или называют бренд. Мы измеряем его тремя метриками.
Берем согласованный пул запросов и считаем, в какой части ответов есть ссылка на ваш сайт. Сравниваем с точкой старта и с конкурентами.
Фиксируем, называет ли нейросеть компанию даже без ссылки и в каком контексте: как лидера, как одну из альтернатив или с оговорками.
Выделяем в веб-аналитике переходы из ChatGPT, Perplexity и других сервисов и смотрим, сколько из них доходит до заявки.
Позиции в обычном поиске тоже остаются в отчете: это фундамент, от которого зависит, попадет ли сайт в AI-ответ.
Цена зависит от размера сайта и объема работ — точную сумму называем после аудита. Ниже базовые форматы.
Технический аудит доступности, проверка видимости в нейросетях по 50 запросам, план работ с приоритетами
от 50 000 ₽разово
Аудит, внедрение на 10 ключевых страницах, микроразметка, мониторинг и ежемесячный отчет
от 100 000 ₽в месяц
Работа под AI-поиск вместе с классическим SEO, контент для блога, расширенный мониторинг по нескольким нейросетям
от 170 000 ₽в месяц
Бизнесу, чьи клиенты перед покупкой спрашивают нейросети: что выбрать, сколько стоит, к кому обратиться.
Чтобы товары и магазин попадали в подборки и ответы вида «что лучше купить».
Чтобы нейросеть называла вас, когда клиент ищет подрядчика в своем городе или нише.
Закупщики изучают рынок и сравнивают поставщиков через AI-поиск задолго до первого звонка.
Собственный сайт становится источником фактов о бренде, и нейросеть описывает вас по вашим данным, а не по случайным отзывам.
10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Это работа с вашим сайтом: техника, контент, разметка, экспертность. GEO-продвижение шире: оно охватывает видимость бренда в ответах нейросетей целиком, включая упоминания на внешних площадках. Работа с сайтом — фундамент, на который опирается GEO.
Да. Нейросети берут источники в том числе из поискового индекса, поэтому без индексации и позиций в поиске AI-оптимизация дает меньше. Мы ведем оба направления вместе или подключаемся к вашему текущему подрядчику. Подробнее — в услуге SEO-продвижение сайтов.
Первые цитирования обычно появляются через 1–2 месяца после внедрения правок, устойчивая динамика — через 3–4 месяца. Срок зависит от того, как часто нейросети и поисковики обходят ваш сайт.
Через регулярные проверки пула запросов: считаем долю ответов со ссылкой на сайт и упоминания бренда. Параллельно смотрим переходы из AI-сервисов в веб-аналитике. Все три показателя входят в ежемесячный отчет.
Комплекс работ, который делает сайт понятным для нейросетей: открытый доступ для краулеров, тексты с прямыми ответами, микроразметка, видимые авторы и источники. По сути, это и есть SEO для AI-поиска.
Аудит — от 50 000 ₽, ежемесячная работа — от 100 000 ₽. Точную стоимость считаем после аудита: она зависит от размера сайта и объема правок.
Оставьте адрес сайта и контакты — проведем экспресс-аудит, покажем, что мешает AI-системам, и предложим план работ.