Рост прибыли на маркетплейсах
Разбор экономики по SKU, цены, реклама, ассортимент и контроль по дашборду
от 150 000 ₽
Обычно виновата одна из четырех ситуаций, а часто — несколько сразу.
Каждый новый заказ обходится дороже предыдущего, и реклама съедает маржу.
Часть позиций продается в минус, а общая выручка это прячет.
Обратная логистика и невыкупы списывают прибыль, которую вы уже посчитали.
Цены снижают вслед за конкурентами, не проверяя, остается ли маржа.
Внешне магазин выглядит здоровым: выручка растет, заказов больше. Но пока прибыль не посчитана по каждой позиции, потери не видны — они растворяются в общем обороте и всплывают в конце месяца, когда денег на счете меньше, чем ожидали.
Повышение рентабельности маркетплейса начинается с того, что каждую статью расходов считаем по каждому товару.
|Статья расходов
|Что проверяем
|Себестоимость
|Актуальна ли закупочная цена, учтены ли доставка до склада, упаковка и маркировка
|Комиссия площадки
|Правильная ли категория, не выгоднее ли другая схема работы
|Логистика и хранение
|Сколько стоит доставка до покупателя, нет ли платного хранения медленных позиций
|Реклама
|Какая доля выручки уходит на рекламу по каждому SKU и окупается ли она
|Возвраты
|Доля невыкупов, причины, стоимость обратной логистики
|Налоги
|Учтен ли налог в цене и экономике каждой позиции
Увеличение прибыли на маркетплейсах идет по шести шагам: от цифр по каждому SKU до еженедельного контроля.
Считаем прибыль с единицы после всех расходов — аналитика и экономика SKU.
4–5 рабочих дней
Делим позиции по выручке и марже.
3–5 рабочих дней
Пересчитываем цены, участвуем только в окупаемых акциях.
ежедневно
Схема работы, склады, оборачиваемость.
3–5 рабочих дней
еженедельно
Каждое изменение сначала проверяем на части ассортимента: если новая цена или отключение рекламы бьют по продажам сильнее, чем добавляют прибыли, откатываем и пробуем другой вариант.
Ассортимент делим на три группы, и для каждой — свое решение.
позиции с высокой маржой и хорошей оборачиваемостью: больше остатков, бюджета, площадок.
там, где спрос держится, а мы продаем дешевле рынка.
позиции, которые продаются в минус и не исправляются ни ценой, ни логистикой.
Повышение маржинальности на маркетплейсе часто дает больше, чем рост оборота: освобожденные деньги и склад уходят в прибыльные позиции. Когда экономика выстроена, можно думать о масштабировании бизнеса.
Результат — это цифры прибыли, а не оборота.
|Метрика
|Что показывает
|Маржа на единицу
|Сколько остается с одной продажи после всех расходов
|Чистая прибыль за период
|Сколько денег магазин принес за месяц
|ДРР
|Доля выручки, которая уходит на рекламу
|Доля возвратов
|Сколько заказов не выкуплено или возвращено
|Оборачиваемость
|Как быстро товар превращается в деньги
Повышение прибыли на маркетплейсе не обещаем в процентах заранее: результат зависит от того, сколько потерь найдем в экономике. Прогноз даем после разбора, когда видны все статьи потерь.
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Разбор экономики по SKU, цены, реклама, ассортимент и контроль по дашборду
от 150 000 ₽
Убрать потери: убыточные позиции, неокупаемую рекламу, платное хранение, лишние возвраты, акции в минус. Часто это дает больше, чем новые заказы.
Разбор экономики — 1–2 недели, первые изменения в марже видны через месяц после правок цен, рекламы и ассортимента.
Да: нужны данные о продажах, расходах и себестоимости. Достаточно доступа на просмотр к кабинетам и выгрузки из учетной системы.
Часто да — если спрос держится, а ваша цена ниже рынка. Поднимаем постепенно и следим за конверсией, чтобы вовремя остановиться. Если цель — именно больше заказов, посмотрите увеличение продаж.
Оставьте заявку — свяжемся с вами, разберем экономику по SKU и покажем, где теряются деньги.