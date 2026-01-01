Экономика

Рост прибыли на маркетплейсах

Рост прибыли на маркетплейсе — это больше денег с того же оборота: разбираем экономику каждого SKU, находим, где маржу съедают комиссии, логистика, реклама и возвраты, и меняем цены, ассортимент и рекламу так, чтобы с каждой продажи оставалось больше. Увеличить прибыль на маркетплейсе часто можно без роста продаж — за счет того, что вы перестаете терять деньги.

Прибыль по каждому SKU, а не «в среднем по магазину»

Список позиций, которые продаются в минус

Дашборд, где маржа видна каждую неделю