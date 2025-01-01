01 Проверка оформления карточек товаров Карточка товара — это лицо любого магазина на маркетплейсе. Мы детально анализируем: Фотографии — соответствуют ли изображения требованиям площадки (Wildberries, Ozon, Avito и т.д), выделяют ли они ваш товар среди конкурентов

Фотографии — соответствуют ли изображения требованиям площадки (Wildberries, Ozon, Avito и т.д), выделяют ли они ваш товар среди конкурентов Описания — информативность, использование ключевых слов, структура текста

Описания — информативность, использование ключевых слов, структура текста Характеристики — заполнены ли важные поля, точны ли указанные данные Если вы продаёте бытовую технику, важно, чтобы характеристики были максимально детализированы (мощность, объём, тип управления), а фотографии включали примеры использования.

02 Анализ конкурентов Мы сравним ваши товары с конкурентами в той же нише: Изучим цены, описания, отзывы и рейтинги ваших прямых конкурентов

Изучим цены, описания, отзывы и рейтинги ваших прямых конкурентов Найдём, чем вы можете выделиться: от уникальных преимуществ товара до лучшего оформления Например, для одежды важны не только цена, но и наличие фото на модели, детальные размеры и советы по уходу.

03 Оценка стратегии ценообразования Цена товара — один из ключевых факторов для покупателя: Сравним ваши цены с конкурентами

Сравним ваши цены с конкурентами Оценим вашу ценовую политику с точки зрения маржинальности

Оценим вашу ценовую политику с точки зрения маржинальности Предложим изменения для участия в акциях или повышения конкурентоспособности Цены не всегда должны быть самыми низкими, нужно правильно позиционировать свой товар, особенно в премиальных категориях.

04 Проверка рекламных кампаний Если у вас запущена реклама, мы проанализируем её эффективность: Настройки целевой аудитории, ключевые слова, бюджеты

Настройки целевой аудитории, ключевые слова, бюджеты Метрики эффективности (CTR, конверсия, ROI)

Метрики эффективности (CTR, конверсия, ROI) Соотношение затрат на рекламу и полученной прибыли Пример: Если у вас низкий CTR (процент кликов), мы предложим пересмотреть изображения или изменить текст объявления.

05 Анализ логистики и работы со складами Аналитики изучают, насколько эффективно настроены процессы: Проверим остатки товаров и их соответствие сезонному спросу

Проверим остатки товаров и их соответствие сезонному спросу Оценим точность выполнения заказов и соблюдение сроков доставки

Оценим точность выполнения заказов и соблюдение сроков доставки Выявим, где вы теряете деньги из-за штрафов за задержки или неправильную упаковку Если у вас FBO, следует регулярно обновлять остатки, чтобы не терять позиции в выдаче из-за отсутствия товара.