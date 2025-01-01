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Аудит кабинета

Увеличим ваши продажи в 3 раза и более

Почему SEO-аудит важен для вашего сайта

Товары теряются среди конкурентов? Карточки получают мало просмотров, а реклама «съедает» бюджет, не приносит результата? Не понимаете, как работать с покупательским негативом? Все эти проблемы часто связаны с ошибками в управлении кабинетом Озон, Вайлдберриз (ВБ), Авито.

Что включает аудит кабинета?

  • Проверка оформления карточек товаров

    Карточка товара — это лицо любого магазина на маркетплейсе. Мы детально анализируем:

    • Фотографии — соответствуют ли изображения требованиям площадки (Wildberries, Ozon, Avito и т.д), выделяют ли они ваш товар среди конкурентов
    • Описания — информативность, использование ключевых слов, структура текста
    • Характеристики — заполнены ли важные поля, точны ли указанные данные

    Если вы продаёте бытовую технику, важно, чтобы характеристики были максимально детализированы (мощность, объём, тип управления), а фотографии включали примеры использования.

  • Анализ конкурентов

    Мы сравним ваши товары с конкурентами в той же нише:

    • Изучим цены, описания, отзывы и рейтинги ваших прямых конкурентов
    • Найдём, чем вы можете выделиться: от уникальных преимуществ товара до лучшего оформления

    Например, для одежды важны не только цена, но и наличие фото на модели, детальные размеры и советы по уходу.

  • Оценка стратегии ценообразования

    Цена товара — один из ключевых факторов для покупателя:

    • Сравним ваши цены с конкурентами
    • Оценим вашу ценовую политику с точки зрения маржинальности
    • Предложим изменения для участия в акциях или повышения конкурентоспособности

    Цены не всегда должны быть самыми низкими, нужно правильно позиционировать свой товар, особенно в премиальных категориях.

  • Проверка рекламных кампаний

    Если у вас запущена реклама, мы проанализируем её эффективность:

    • Настройки целевой аудитории, ключевые слова, бюджеты
    • Метрики эффективности (CTR, конверсия, ROI)
    • Соотношение затрат на рекламу и полученной прибыли

    Пример: Если у вас низкий CTR (процент кликов), мы предложим пересмотреть изображения или изменить текст объявления.

  • Анализ логистики и работы со складами

    Аналитики изучают, насколько эффективно настроены процессы:

    • Проверим остатки товаров и их соответствие сезонному спросу
    • Оценим точность выполнения заказов и соблюдение сроков доставки
    • Выявим, где вы теряете деньги из-за штрафов за задержки или неправильную упаковку

    Если у вас FBO, следует регулярно обновлять остатки, чтобы не терять позиции в выдаче из-за отсутствия товара.

  • Работа с отзывами и рейтингами

    Отзывы и рейтинги напрямую влияют на ваши продажи. Поэтому мы:

    • Оценим динамику отзывов: положительные, негативные, нейтральные
    • Проанализируем вашу работу с негативом
    • Предложим стратегии по улучшению рейтинга и привлечению отзывов

    Поможем настроить автоматические ответы на отзывы, чтобы покупатели чувствовали, что вам важно их мнение.

Цены на аудит кабинета

  • Лидер ниши

    1
    • Экспресс-анализ проблем, которые мешают сайту войти в топ выдачи поисковиков.

    от 15 000 ₽/мес.

  • Лидер отрасли

    2
    • Выявление ошибок в работе сайта и предоставление рекомендаций.

    от 35 000 ₽/мес.

  • Лидер рынка

    3
    • Глубокий анализ сайта — от технических параметров до юзабилити (удобства использования), предоставление рекомендаций.

    от 50 000 ₽/мес.

Что вы получите в результате аудита кабинета?

  • Подробный отчёт с выявленными проблемами и точками роста

  • Рекомендации по улучшению карточек товаров, ценообразованию, логистике и рекламным кампаниям

  • Конкретный план действий с шагами по оптимизации вашего магазина

Почему вам нужен аудит?

  • Полностью настроенный личный кабинет на Wildberries

  • Готовые к продаже товары с качественными карточками

  • Понятная система работы с заказами и логистикой

  • Пошаговые рекомендации по дальнейшему развитию магазина на Вайлдберрииз

Не упускайте возможность выйти на один из крупнейших маркетплейсов России! Оставьте заявку на подключение к ВБ прямо сейчас, чтобы новый бизнес начал работать и приносить доход уже в ближайшие дни!

Наши клиенты

Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.

  • И еще более 350 магазинов

Наши кейсы

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

Что сделали:

  • Расширили зону продаж
  • Акции
  • Рекламные кампании
  • Контент
  • Минимизация ошибок
  • API-интеграция
  • Отслеживание цен

Результат:

Рост x5 раз за 1 год

Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год

  • Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
  • Систематично заходили во все акции категории.
  • Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
  • Регулярно улучшали контент магазина.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Что сделали:

  • Снизили ДРР до 6%
  • Оптимизировали контент
  • Вышли в топ категорий
  • Обогнали конкурентов
  • Приросли в обороте

Результат:

Оборот на маркетплейсах +30%

Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%

  • Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
  • Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
  • Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом  процент ДРР до 6%.
  • Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

Что сделали:

  • Расширили ассортимент
  • Новый визуальный контент
  • Запуск рекламных кампаний
  • Лидерство в категории

Результат:

Оборот х2.5 за полгода

Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев

  • Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
  • Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
  • Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
  • Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.

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