Товары теряются среди конкурентов? Карточки получают мало просмотров, а реклама «съедает» бюджет, не приносит результата? Не понимаете, как работать с покупательским негативом? Все эти проблемы часто связаны с ошибками в управлении кабинетом Озон, Вайлдберриз (ВБ), Авито.
Аудит кабинета
Увеличим ваши продажи в 3 раза и более
Почему SEO-аудит важен для вашего сайта
Что включает аудит кабинета?
Проверка оформления карточек товаров
Карточка товара — это лицо любого магазина на маркетплейсе. Мы детально анализируем:
- Фотографии — соответствуют ли изображения требованиям площадки (Wildberries, Ozon, Avito и т.д), выделяют ли они ваш товар среди конкурентов
- Описания — информативность, использование ключевых слов, структура текста
- Характеристики — заполнены ли важные поля, точны ли указанные данные
Если вы продаёте бытовую технику, важно, чтобы характеристики были максимально детализированы (мощность, объём, тип управления), а фотографии включали примеры использования.
Анализ конкурентов
Мы сравним ваши товары с конкурентами в той же нише:
- Изучим цены, описания, отзывы и рейтинги ваших прямых конкурентов
- Найдём, чем вы можете выделиться: от уникальных преимуществ товара до лучшего оформления
Например, для одежды важны не только цена, но и наличие фото на модели, детальные размеры и советы по уходу.
Оценка стратегии ценообразования
Цена товара — один из ключевых факторов для покупателя:
- Сравним ваши цены с конкурентами
- Оценим вашу ценовую политику с точки зрения маржинальности
- Предложим изменения для участия в акциях или повышения конкурентоспособности
Цены не всегда должны быть самыми низкими, нужно правильно позиционировать свой товар, особенно в премиальных категориях.
Проверка рекламных кампаний
Если у вас запущена реклама, мы проанализируем её эффективность:
- Настройки целевой аудитории, ключевые слова, бюджеты
- Метрики эффективности (CTR, конверсия, ROI)
- Соотношение затрат на рекламу и полученной прибыли
Пример: Если у вас низкий CTR (процент кликов), мы предложим пересмотреть изображения или изменить текст объявления.
Анализ логистики и работы со складами
Аналитики изучают, насколько эффективно настроены процессы:
- Проверим остатки товаров и их соответствие сезонному спросу
- Оценим точность выполнения заказов и соблюдение сроков доставки
- Выявим, где вы теряете деньги из-за штрафов за задержки или неправильную упаковку
Если у вас FBO, следует регулярно обновлять остатки, чтобы не терять позиции в выдаче из-за отсутствия товара.
Работа с отзывами и рейтингами
Отзывы и рейтинги напрямую влияют на ваши продажи. Поэтому мы:
- Оценим динамику отзывов: положительные, негативные, нейтральные
- Проанализируем вашу работу с негативом
- Предложим стратегии по улучшению рейтинга и привлечению отзывов
Поможем настроить автоматические ответы на отзывы, чтобы покупатели чувствовали, что вам важно их мнение.
Цены на аудит кабинета
Лидер ниши
- Экспресс-анализ проблем, которые мешают сайту войти в топ выдачи поисковиков.
от 15 000 ₽/мес.
Лидер отрасли
- Выявление ошибок в работе сайта и предоставление рекомендаций.
от 35 000 ₽/мес.
Лидер рынка
- Глубокий анализ сайта — от технических параметров до юзабилити (удобства использования), предоставление рекомендаций.
от 50 000 ₽/мес.
Что вы получите в результате аудита кабинета?
Подробный отчёт с выявленными проблемами и точками роста
Рекомендации по улучшению карточек товаров, ценообразованию, логистике и рекламным кампаниям
Конкретный план действий с шагами по оптимизации вашего магазина
Почему вам нужен аудит?
Полностью настроенный личный кабинет на Wildberries
Готовые к продаже товары с качественными карточками
Понятная система работы с заказами и логистикой
Пошаговые рекомендации по дальнейшему развитию магазина на Вайлдберрииз
Не упускайте возможность выйти на один из крупнейших маркетплейсов России! Оставьте заявку на подключение к ВБ прямо сейчас, чтобы новый бизнес начал работать и приносить доход уже в ближайшие дни!
Наши клиенты
Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.
Наши кейсы
DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины
Что сделали:
- Расширили зону продаж
- Акции
- Рекламные кампании
- Контент
- Минимизация ошибок
- API-интеграция
- Отслеживание цен
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год
- Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
- Систематично заходили во все акции категории.
- Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
- Регулярно улучшали контент магазина.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽
Что сделали:
- Снизили ДРР до 6%
- Оптимизировали контент
- Вышли в топ категорий
- Обогнали конкурентов
- Приросли в обороте
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%
- Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
- Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
- Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом процент ДРР до 6%.
- Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.
Что сделали:
- Расширили ассортимент
- Новый визуальный контент
- Запуск рекламных кампаний
- Лидерство в категории
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев
- Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
- Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
- Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
- Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
Как заказать продвижение сайта
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