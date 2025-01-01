Продвижение на маркетплейсе WB — это сложный процесс, который требует понимания алгоритмов платформы и глубокого анализа вашей ниши. Обратившись к экспертам агентства «Шольчев», вы можете заказать услугу SEO оптимизации Wildberries, которая включает комплекс мероприятий для увеличения видимости товаров, повышения позиций карточек и, конечно, роста продаж.
SEO продвижение wb
Увеличим ваши продажи на маркетплейсе в 3 раза и более
Продвижение на маркетплейсе WB
Как мы работаем?
Специалисты агентства создадут оптимизированные карточки товаров, которые выделяются на фоне конкурентов и соответствуют требованиям платформы. Для этого мы:
Анализируем вашу нишу и собираем ключевые запросы
Улучшаем тексты, заголовки и описания с учётом SEO
Работаем над визуальным контентом — фотографии, инфографика, схемы
Следим за динамикой отзывов и оперативно помогаем работать с негативом
Почему именно мы?
Мы понимаем специфику алгоритмов Вайлдберриз и знаем, как «работает» платформа. Моменты, которые мы учитываем в работе по оптимизации:
SEO-оптимизация контента
Карточка товара должна быть не просто красивой, но и полностью оптимизированной для поисковых запросов. Наши специалисты подбирают:
- Высокочастотные ключевые запросы (например, «мужские ботинки»).
- Среднечастотные запросы, которые включают уточнения ("мужские ботинки кожаные зимние»).
- Низкочастотные запросы ("ботинки чёрные на меху размер 43»).
Все ключевые слова интегрируются максимально естественно, чтобы повысить ранжирование без риска наложения санкций со стороны ВБ.
Визуальный контент
Фотографии — это первое, что видит покупатель. Поэтому мы делаем акцент на визуал вашего товара:
- Делаем качественные фотографии с нужным фоном
- Создаём инфографику, которая наглядно показывает преимущества продукта, размеры и материалы
- Настраиваем изображения так, чтобы они соответствовали всем требованиям маркетплейса
Карточки с инфографикой получают на 30–50% больше кликов и увеличивают вероятность покупки.
Работа с отзывами
Положительные отзывы — ещё один двигатель продаж на Wildberries. Мы помогаем:
- Выстраивать стратегию получения отзывов от довольных клиентов
- Устранять причины негативных откликов
- Оперативно реагировать на претензии покупателей, что повышает лояльность аудитории
Сотрудничество с нами — это партнёрство.
Как происходит SEO продвижение на WB?
Анализ ниши и конкурентов
На первом этапе мы изучаем вашу товарную категорию, оцениваем уровень конкуренции и выделяем основные запросы, по которым ищут ваш продукт. Для этого:
- Используем инструменты аналитики Wordstat и подсказки Wildberries
- Анализируем сезонность и тренды в вашей категории
- Оцениваем успешные стратегии конкурентов
Оптимизация карточек товаров
Перерабатываем или создаём тексты, которые «продают». Это не просто описание, а точный набор характеристик, включая ключевые запросы, который привлекает покупателей. Также мы:
- Оптимизируем заголовки
- Обновляем фотографии и инфографику
- Добавляем точные данные о товаре, чтобы повысить доверие покупателей
Настройка рекламы
Внешний трафик играет важную роль в продвижении на Wildberries. Мы запускаем рекламные кампании на сторонних площадках:
- Контекстная реклама
- Реклама в социальных сетях
- Настройка целевого трафика с учётом вашей аудитории
Дополнительно анализируем эффективность рекламы и корректируем стратегию для увеличения ROI.
Анализ и мониторинг
После запуска оптимизированных карточек мы проводим регулярный мониторинг:
- Проверяем динамику позиций
- Анализируем трафик и конверсию
- Выявляем проблемные зоны и точки роста
С помощью этих данных мы постоянно улучшаем стратегию и корректируем подход.
Цены на SEO продвижение на WB
Лидер ниши
- Экспресс-анализ проблем, которые мешают сайту войти в топ выдачи поисковиков.
от 15 000 ₽/мес.
Лидер отрасли
- Выявление ошибок в работе сайта и предоставление рекомендаций.
от 35 000 ₽/мес.
Лидер рынка
- Глубокий анализ сайта — от технических параметров до юзабилити (удобства использования), предоставление рекомендаций.
от 50 000 ₽/мес.
Что входит в нашу услугу SEO оптимизации на WB?
Подбор ключевых запросов — специалисты собирают полное семантическое ядро, которое отвечает запросам вашей аудитории
Оптимизация карточек — каждая карточка товара адаптируется для SEO, включая заголовки, описания и характеристики
Создание визуального контента — разрабатываем уникальные фотографии и инфографику, которые привлекают внимание
Работа с отзывами и рейтингом — улучшаем ваш рейтинг, создавая доверительные отношения с покупателями
Запуск рекламы — эффективные рекламные кампании помогают привлечь внешний трафик и ускорить продвижение
Что даёт SEO оптимизация на WB?
Увеличение видимости ваших товаров на платформе
Рост числа покупок и лояльности аудитории
Повышение позиций ваших карточек в поиске Wildberries
Устойчивый рост бизнеса за счёт системного подхода к продвижению
Часто задаваемые вопросы
Смогу ли я конкурировать с гипермаркетами у которых миллионный ассортимент?
В 2023 году статистика указывает на то, что покупатели приходят на маркетплейсы за товаром и делают выбор оценивая сам товар и условия его продажи, а не известность магазина, который его поставляет. У вас может быть небольшой ассортимент, но при этом привлекательная цена, привлекательный контент, бонусы за покупку и большое число живых, позитивных отзывов. В этом случае ваш товар будут покупать с большей вероятностью, чем аналогичный товар у крупного поставщика. Мы помогаем даже небольшим магазинам сделать их предложения максимально привлекательными для покупателей.
Зачем делать инфографику для карточек товаров? Это правда важно?
Инфографика - это не просто дизайн картинок для карточки. Инфографика - это способ передать основные преимущества продукта и зацепить внимание клиента за те 3-4 секунды, пока его взгляд сосредоточен на нашей карточке. Мы разрабатываем дизайн главного изображения в карточке с учетом того, что вашему покупателю важно увидеть в момент поиска товара на витрине. Дополнительные фотографии товара в карточке уже нацелены на то, чтобы попасть в ожидания покупателя от товара и донести до него ваши преимущества. Мы получали результаты, когда количество заказов увеличивалось до 4-х раз только из-за внедрения продуманного дизайна в фотографии товара.
Зачем нужно SEO для карточек товаров?
SEO-оптимизация карточек - бесплатный способ вывести товар в топ каталога. Крайне важно понимать как именно ваши покупатели ищут товар на маркетплейсе. Например, один и тот же товар могут искать по запросам: “стул для рыбалки”, “кресло раскладывающееся”, “походный стул”, “кресло для кемпинга” и тд. Наша задача - понять как именно называют ваш товар покупатели и оптимизировать карточку с учетом этих слов. Ведь если в вашем товаре не прописано “стул для рыбалки”, а покупатели ищут товар именно так, то они просто не увидят ваш товар, и будут рассматривать предложения конкурентов.
Что такое стратегия продвижения?
Стратегия продвижения - это карта пути, которую мы выстраиваем на старте работ с клиентом. Для начала мы анализируем текущие продажи и ассортимент магазина и сравниваем с показателями конкурентов, покупательским спросом, количестве игроков на рынке. Далее мы фиксируем с магазином сумму оборота к которой сможем прийти за 3-6 месяцев работы. Когда у нас есть четкая цель, мы выстраиваем дорожную карту задач и инструментов на каждую неделю работы. По итогу, у клиента есть четкий план работы: к чему мы идем. какие ресурсы, задачи и сроки у нас есть, чтобы достигнуть этой цели.
Сколько товарных категорий можем продвигать?
Есть магазины, которые работают с десятками категорий одновременно. Некоторые предпочитают работу с 2-3 категориями и небольшим ассортиментом. На старте мы оцениваем спрос, конкуренцию и ваш ассортимент в каждой из категорий и даем свое заключение по приоритетности. Например, кому-то мы можем посоветовать сфокусироваться только на части категорий, а другому магазину мы рекомендуем работать сразу по всем направлениям. Все зависит от того, насколько конкурентны вы со своим товаром, и на сколько выражен спрос на ваш товар.
Я уже работал с агентством, мне пообещали результаты, но их не было.
К сожалению, так бывает в любой сфере услуг. Поэтому рекомендуем перед началом работы с агентством или подрядчиком, ответить на следующие вопросы: предоставили ли вам стратегию работы и план задач перед стартом работ? внесли ли в договор весь список работ, который вы согласовали с менеджером? на основании чего, менеджер пообещал вам рост оборотов и продаж? Какие конкретно цели работы были согласованы с менеджером? есть ли у вас телефон руководителя вашего менеджера или контакты собственника агентства? как именно и как часто вы договорились отслеживать результаты работы агентства? понимает ли менеджер ваш бизнес, особенности товара, портрет вашей целевой аудитории? работал ли этот подрядчик с похожими задачами и какие результаты получал? если по ряду вопросов вы сомневаетесь или не получили четкий ответ, мы не рекомендуем доверять ваш бизнес этому агентству.
Как вывести товары в топ?
У каждого маркетплейса свои алгоритмы ранжирования и формулы, по которым площадка определяет перспективные товары. мы работаем со всеми факторами ранжирования товара, прорабатывая каждый из них и отслеживая рост позиций товара и корреляцию с ростом числа заказов. SEO-оптимизация, качество контента, число отзывов, число заказов товаров, а также точечное подключение рекламных инструментов, приносят нам измеримые результаты в виде роста позиции товара в каталоге и роста оборота по этим товарам.
Наши кейсы
DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины
Что сделали:
- Расширили зону продаж
- Акции
- Рекламные кампании
- Контент
- Минимизация ошибок
- API-интеграция
- Отслеживание цен
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год
- Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
- Систематично заходили во все акции категории.
- Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
- Регулярно улучшали контент магазина.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽
Что сделали:
- Снизили ДРР до 6%
- Оптимизировали контент
- Вышли в топ категорий
- Обогнали конкурентов
- Приросли в обороте
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%
- Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
- Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
- Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом процент ДРР до 6%.
- Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.
Что сделали:
- Расширили ассортимент
- Новый визуальный контент
- Запуск рекламных кампаний
- Лидерство в категории
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев
- Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
- Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
- Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
- Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
Как заказать продвижение сайта
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