Как мы работаем?

Специалисты агентства создадут оптимизированные карточки товаров, которые выделяются на фоне конкурентов и соответствуют требованиям платформы. Для этого мы:

01 Анализируем вашу нишу и собираем ключевые запросы

02 Улучшаем тексты, заголовки и описания с учётом SEO

03 Работаем над визуальным контентом — фотографии, инфографика, схемы

04 Следим за динамикой отзывов и оперативно помогаем работать с негативом

Каждый шаг направлен на то, чтобы ваши товары находили больше покупателей и занимали высокие позиции в поиске Wildberries