Ваша цель
Увеличение продаж на Avito, а также рост чистой прибыли с площадки.
Решение от агентства “Шольчев”
Стратегия продвижения, основанная на вашем ассортименте, спросе и конкуренции. Чёткий план действий и прогноз оборотов на старте работ.
Запустим продажи на AVITO по всей России
“Авито” — одна из самых быстрорастущих платформ для онлайн-торговли. Более 10 продаж каждую секунду по всей России.
Ежемесячная аудитория “Авито” — около 60 миллионов человек, а годовая — почти 100 миллионов пользователей.
На платформе размещено больше 150 миллионов активных объявлений.
У компании есть более 50 000 партнёрских ПВЗ по всей стране ― от Калининграда до Дальнего Востока.
Увеличиваем обороты брендов и магазинов со средним ростом +150% за квартал.
Ваша цель
Увеличение продаж на Avito, а также рост чистой прибыли с площадки.
Решение от агентства “Шольчев”
Стратегия продвижения, основанная на вашем ассортименте, спросе и конкуренции. Чёткий план действий и прогноз оборотов на старте работ.
Эксперт по Avito проанализирует ассортимент вашего магазина за 24 часа.
Мы разрабатываем уникальные продающие объявления, которые будут заметными на платформе и в результатах поиска.
Анализируем рынок и целевую аудиторию, далее оптимизируем объявления под поисковые запросы. Собираем ключевые слова, чтобы обеспечить видимость ваших объявлений.
Подберём самый выгодный для вас способ доставки, настроим все процессы для легкого старта.
Определим наиболее эффективные регионы продаж и таргетируем выдачу в них.
Рассчитаем рекламные бюджеты, необходимые для быстрого роста. Ежедневное управление рекламными показателями (ДРР, ROMI).
Предоставляем отчёты о продвижении, даём рекомендации для оптимизации продвижения.
Формируем команду из маркетолога, аналитика и технического специалиста для вашего проекта.
Каждую неделю показываем насколько быстро мы двигаемся к вашей финансовой цели.
Знаем, как выгоднее запустить рекламу на “Авито” и сэкономить до 20% рекламного бюджета.
Выводим ваши товары в топ поиска к концу второго месяца.
Мы оцениваем перспективы и даём прогнозы на первой встрече и до подписания договора.
Что входит:
от 70 000 ₽
Что входит:
от 40 000 ₽
Увеличивает видимость объявления и привлекает больше потенциальных покупателей. Рекомендуется использовать для продуктов или услуг, которые требуют быстрой продажи.
Усиливает заметность объявления. Подходит для товаров или услуг, которые имеют конкурентное преимущество и требуют дополнительного внимания.
Обеспечивает широкий охват аудитории и увеличивает вероятность привлечения новых клиентов. Работает для бизнесов, которые стремятся увеличить узнаваемость бренда.
Улучшает видимость объявления без дополнительных затрат. Стоит внимательно подходить к описанию товаров и услуг, использовать качественные изображения и ключевые слова.
Создание пула карточек товаров в каждом городе, доступном вам для продаж. Это отличный способ получить покупателей из регионов и сделать их своими постоянными клиентами.
Сделайте каждого покупателя своим постоянным клиентом. Вам доступен широкий набор механик: подарок за покупку, повторные продажи, допродажа при текущей сделке и другие методики.
Для успешного продвижения вашего бизнеса на “Авито” стоит учитывать разные факторы, цели, бюджет и комбинировать платные и бесплатные инструменты.
Что сделали:
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Что сделали:
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Что сделали:
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Мы заказали у агентства “Шольчев” поисковое продвижение сайта доставки цветов.
Команда провела качественный аудит, на котором мы поняли, как будем развивать сайт дальше.
Нам собрали семантику, создали контент, и за 2,5 месяца сайт вырос в позициях и вошел в топ 10 выдачи на “Яндексе”.
Спасибо сео-специалистам, которые вывели наш сайт бытовой техники на лидирующие позиции в поисковиках.
Мы получили дополнительный прирост лидов и покупателей в течение нескольких месяцев.
Эксперт по Avito проанализирует ассортимент вашего магазина за 24 часа.
В настоящее время комиссия на “Авито” в 2, а иногда даже в 3 раза меньше, чем на других площадках. Мы рекомендуем продавцам заходить на площадку, пока действуют эти условия, и получать продажи с пониженной комиссией.
Да, на площадке может продавать и физ.лицо, и юр.лицо. Мы в работе с “Авито”, в стратегиях используем обе схемы, индивидуально просчитывая, как можно получить наибольшие охваты.
Это зависит от конкуренции, желаемого региона продаж и от того, сколько продаж в месяц вы хотите получать. В некоторых товарных нишах мы работаем даже без рекламного бюджета, просто на органических продажах. Всё индивидуально. Можете обратиться к нам за консультацией, мы рассчитаем необходимый бюджет.
Главный критерий, по которому мы определяем способность товара к продвижению, — есть ли на него спрос. Если на ваш товар есть спрос, мы найдём подходящую стратегию для продвижения и упаковку для подачи преимуществ вашего товара.
По статистике самые высокие продажи — в категориях автотовары, детские товары, одежда и обувь, электроника, в частности смартфоны, планшеты, ноутбуки. Последний год очень популярна категория мебели.
Мы проанализируем ваш магазин, количество объявлений, в том числе названия товара, описания и фотографии. Оценим использованные вами ранее платные услуги Avito. Итогом анализа будет чёткий план по выводу товара на первые места и рост продаж.
Да, на всех маркетплейсах высокая конкуренция, если ваш товар пользуется спросом. Наша задача — сделать ваш профиль лучшим среди других.