8 (800) 333-54-78

Продвижение на “Авито”

Запустим продажи на AVITO по всей России

Продвижение на “Авито”

Стратегия продвижения на Avito от агентства “Шольчев”

“Авито” — одна из самых быстрорастущих платформ для онлайн-торговли. Более 10 продаж каждую секунду по всей России.

  • Ежемесячная аудитория “Авито” — около 60 миллионов человек, а годовая — почти 100 миллионов пользователей.

  • На платформе размещено больше 150 миллионов активных объявлений.

  • У компании есть более 50 000 партнёрских ПВЗ по всей стране ― от Калининграда до Дальнего Востока.

Увеличиваем обороты брендов и магазинов со средним ростом +150% за квартал.

Ваша цель

Увеличение продаж на Avito, а также рост чистой прибыли с площадки.

Решение от агентства “Шольчев”

Стратегия продвижения, основанная на вашем ассортименте, спросе и конкуренции. Чёткий план действий и прогноз оборотов на старте работ.

С какими задачами по AVITO к нам обращаются чаще всего

  • Запустили магазин, но продажи не растут.

  • Нужно запустить магазин с нуля и сделать прогноз роста продаж.

  • После роста оборотов начался спад, при этом ваши конкуренты продолжают расти в оборотах.

  • Вы достигли своего пика продаж в категории и не знаете, как масштабироваться дальше.

  • Продажи растут, но затраты на рекламу и комиссии съедают всю прибыль.

  • Ваши товары продаются, но хаотично. Нет системы управления потоком продаж.

  • Работа с Avito занимает слишком много времени, а компетентного сотрудника найти очень сложно.

Бесплатный разбор

Эксперт по Avito проанализирует ассортимент вашего магазина за 24 часа.

Что входит в услугу продвижения объявлений на “Авито”

  • Создание привлекательных объявлений

    Мы разрабатываем уникальные продающие объявления, которые будут заметными на платформе и в результатах поиска.

  • Оптимизация текста и ключевых слов

    Анализируем рынок и целевую аудиторию, далее оптимизируем объявления под поисковые запросы. Собираем ключевые слова, чтобы обеспечить видимость ваших объявлений.

  • Настройка способов доставки до покупателя

    Подберём самый выгодный для вас способ доставки, настроим все процессы для легкого старта.

  • Настройка продаж по регионам РФ

    Определим наиболее эффективные регионы продаж и таргетируем выдачу в них.

  • Запуск рекламы и управление продажами

    Рассчитаем рекламные бюджеты, необходимые для быстрого роста. Ежедневное управление рекламными показателями (ДРР, ROMI).

  • Аналитика и отчётность

    Предоставляем отчёты о продвижении, даём рекомендации для оптимизации продвижения.

Почему стоит выбрать агентство “Шольчев”

Формируем команду из маркетолога, аналитика и технического специалиста для вашего проекта.

Каждую неделю показываем насколько быстро мы двигаемся к вашей финансовой цели.

Знаем, как выгоднее запустить рекламу на “Авито” и сэкономить до 20% рекламного бюджета.

Выводим ваши товары в топ поиска к концу второго месяца.

Мы оцениваем перспективы и даём прогнозы на первой встрече и до подписания договора.

Тарифы

  • 01 / Продвижение

    Что входит:

    • анализ конкурентов, товара и спроса,
    • стратегия роста продаж,
    • SEO-продвижение карточек,
    • инфографика для карточек,
    • запуск рекламных активностей,
    • еженедельная отчетность.

    от 70 000 ₽

  • 02 / Подключение

    Что входит:

    • регистрация магазина,
    • помощь в выборе модели работы,
    • обучение тонкостям упаковки, маркировки и отправки товаров,
    • вывод товаров на витрину,
    • проверка приема заказов,
    • техническая поддержка 30 дней.

    от 40 000 ₽

Методы продвижения на Avito

  • Платные методы продвижения

    • 01 Поднятие объявлений в поиске

      Увеличивает видимость объявления и привлекает больше потенциальных покупателей. Рекомендуется использовать для продуктов или услуг, которые требуют быстрой продажи.

    • 02 Выделение цветом

      Усиливает заметность объявления. Подходит для товаров или услуг, которые имеют конкурентное преимущество и требуют дополнительного внимания.

    • 03 Продвижение через рекламные блоки

      Обеспечивает широкий охват аудитории и увеличивает вероятность привлечения новых клиентов. Работает для бизнесов, которые стремятся увеличить узнаваемость бренда.

  • Бесплатные методы продвижения

    • 01 Оптимизация текста и фотографий

      Улучшает видимость объявления без дополнительных затрат. Стоит внимательно подходить к описанию товаров и услуг, использовать качественные изображения и ключевые слова.

    • 02 Расширение продаж в регионах

      Создание пула карточек товаров в каждом городе, доступном вам для продаж. Это отличный способ получить покупателей из регионов и сделать их своими постоянными клиентами.

    • 03 Повышение лояльности покупателей

      Сделайте каждого покупателя своим постоянным клиентом. Вам доступен широкий набор механик: подарок за покупку, повторные продажи, допродажа при текущей сделке и другие методики.

Для успешного продвижения вашего бизнеса на “Авито” стоит учитывать разные факторы, цели, бюджет и комбинировать платные и бесплатные инструменты.

Кейсы успешного продвижения

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

Что сделали:

  • Расширили зону продаж
  • Акции
  • Рекламные кампании
  • Контент
  • Минимизация ошибок
  • API-интеграция
  • Отслеживание цен

Результат:

Рост x5 раз за 1 год

Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год

  • Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
  • Систематично заходили во все акции категории.
  • Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
  • Регулярно улучшали контент магазина.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Что сделали:

  • Снизили ДРР до 6%
  • Оптимизировали контент
  • Вышли в топ категорий
  • Обогнали конкурентов
  • Приросли в обороте

Результат:

Оборот на маркетплейсах +30%

Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%

  • Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
  • Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
  • Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом  процент ДРР до 6%.
  • Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки

"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки

Что сделали:

  • Расширили ассортимент
  • Новый визуальный контент
  • Запуск рекламных кампаний
  • Лидерство в категории

Результат:

Оборот х2.5 за полгода

Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев

  • Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
  • Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
  • Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
  • Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.

Бесплатный разбор

Эксперт по Avito проанализирует ассортимент вашего магазина за 24 часа.

Часто задаваемые вопросы

Почему “Авито” выгоднее, чем другие маркетплейсы?

В настоящее время комиссия на “Авито” в 2, а иногда даже в 3 раза меньше, чем на других площадках. Мы рекомендуем продавцам заходить на площадку, пока действуют эти условия, и получать продажи с пониженной комиссией.

Может ли физическое лицо завести магазин на “Авито”?

Да, на площадке может продавать и физ.лицо, и юр.лицо. Мы в работе с “Авито”, в стратегиях используем обе схемы, индивидуально просчитывая, как можно получить наибольшие охваты.

Какой бюджет нужен для продвижения товара?

Это зависит от конкуренции, желаемого региона продаж и от того, сколько продаж в месяц вы хотите получать. В некоторых товарных нишах мы работаем даже без рекламного бюджета, просто на органических продажах. Всё индивидуально. Можете обратиться к нам за консультацией, мы рассчитаем необходимый бюджет.

Кому невыгодно выходить на Avito?

Главный критерий, по которому мы определяем способность товара к продвижению, — есть ли на него спрос. Если на ваш товар есть спрос, мы найдём подходящую стратегию для продвижения и упаковку для подачи преимуществ вашего товара.

Какие категории пользуются на Avito наибольшим спросом?

По статистике самые высокие продажи — в категориях автотовары, детские товары, одежда и обувь, электроника, в частности смартфоны, планшеты, ноутбуки. Последний год очень популярна категория мебели.

Как вывести товар на первое место в “Авито”?

Мы проанализируем ваш магазин, количество объявлений, в том числе названия товара, описания и фотографии. Оценим использованные вами ранее платные услуги Avito. Итогом анализа будет чёткий план по выводу товара на первые места и рост продаж.

Высокая ли конкуренция на “Авито”?

Да, на всех маркетплейсах высокая конкуренция, если ваш товар пользуется спросом. Наша задача — сделать ваш профиль лучшим среди других.