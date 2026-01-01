Карточки и SEO
Названия, описания и характеристики под запросы покупателей. Подбор ключевых слов подробно — на странице «SEO-продвижение на Wildberries».
Продвижение на Wildberries — это работа агентства со всем, что влияет на показы и заказы ваших товаров: карточками, рекламой, ценой и акциями, остатками по складам и отзывами. Вы получаете больше заказов при контролируемой доле рекламных расходов и каждую неделю видите прибыль по каждому артикулу.
Продвижение на Вайлдберриз у нас включает семь направлений — от карточек до аналитики, и по каждому мы отчитываемся в деньгах.
Названия, описания и характеристики под запросы покупателей. Подбор ключевых слов подробно — на странице «SEO-продвижение на Wildberries».
Фото, инфографика, видео, тесты главного изображения: в поиске WB покупатель выбирает по обложке.
Кампании в поиске и каталоге с контролем доли расходов. Настройка и ставки — на странице «Реклама на Wildberries».
Учитываем скидку постоянного покупателя и комиссию, участвуем в акциях только после расчёта маржи.
Распределяем товар по складам ближе к покупателям: так быстрее доставка и ниже стоимость логистики.
Отвечаем покупателям, разбираем частые претензии вместе с вами.
Юнит-экономика по каждому артикулу и еженедельный P&L-отчёт.
Эффективное продвижение Wildberries — это когда все семь направлений работают вместе: реклама не вытянет карточку с плохими отзывами, а скидка не поможет, если товара нет на складе в нужном регионе.
Продвижение товаров на Wildberries начинается с карточки: от неё зависит, покажет ли площадка товар и выберет ли его покупатель среди десятков похожих.
Продвижение товара на Вайлдберриз идёт по следующим шагам:
Раскрутка товара на Wildberries — это не только ставки. Чтобы раскрутить товар на Вайлдберриз, нужны первые заказы и отзывы, конкурентная цена и запас на складе; без этого реклама просто съедает бюджет.
Продвижение магазина на Вайлдберриз решает задачу всей линейки: какие товары развивать, где расширять ассортимент и как бренд выглядит на площадке.
|Отдельный товар
|Магазин и бренд
|Задача
|Больше заказов по конкретному артикулу
|Доля в категории и прибыль магазина
|Инструменты
|Карточка, цена, реклама, отзывы
|Ассортимент, акции, единый стиль карточек, реклама бренда
|Как считаем результат
|Заказы и маржа по артикулу
|Оборот, прибыль, доля в категории
Продвижение бренда на Wildberries строим вокруг узнаваемости линейки: единый стиль карточек, понятная навигация между моделями, реклама на всю серию. Продвижение бренда поддерживают и простые ходы вне карточки: так, например, в одном из кейсов бренд “Гамма” положили в упаковку QR-код с бесплатным уроком рисования — им воспользовались больше половины покупателей, а конверсия в первый месяц выросла на 37%.
Продвижение магазина на Wildberries для бренда — это ещё и внешний трафик: блогеры, соцсети, контекстная реклама. Подробнее — «Внешний трафик на Wildberries».
Шольчев — агентство по продвижению Wildberries, которое работает на результат в прибыли: KPI фиксируем в договоре, а за проектом стоит команда с опытом на сотнях магазинов.
Проект ведет эксперт по Wildberries — персональный менеджер с опытом работы на площадке от 2 лет. С ним работают маркетолог-стратег, специалист по карточкам, дизайнер, аналитик и API-программист.
Если выбираете агентство по рейтингам, то смотрите топ агентств Wildberries и подборки «лучшие агентства для Wildberries» вместе с публичными кейсами: лучшее агентство может показать результат в цифрах. Так, Шольчев несколько лет подряд входит в топ 2 в «Рейтинге Рунета» по работе с маркетплейсами, а кейсы агентства регулярно публикуются на VC.ru.
Работа идёт в шесть шагов — от заявки до еженедельных отчётов.
Отвечаем в течение 1 рабочего дня.
3–5 рабочих дней. Карточки, цены, остатки, реклама и экономика; решаем, сможем ли повлиять на результат.
Цели и KPI на 3 и 12 месяцев, план задач по неделям.
Фиксируем KPI.
Выделенная команда берёт магазин в работу.
Еженедельный P&L-отчёт, ежемесячный разбор.
В кейсах — два бренда, которые за полгода кратно увеличили продажи на Wildberries и Ozon.
Художественные материалы, старт в августе 2023: товары стояли не выше 50-й позиции. Переписали тексты по-разному под Wildberries и Ozon, обновили инфографику, усилили упаковку холстов, добавили подарок-урок, запустили рекламу в поиске и баннеры, распределили товар по складам в пяти городах. По одному из запросов первые пять мест на Wildberries заняли товары Гаммы. В октябре 2023 оборот составил около 25 млн ₽ при прогнозе 4 млн, рекламные расходы — 8–10% оборота.
Безалкогольные напитки. Провели съёмку, сделали инфографику и rich-контент, проработали ключевые слова — карточки поднялись с 30–50-х позиций примерно до 10-й. Товары-«паровозы» вынесли в отдельные рекламные кампании, акции стали регулярными и считались по юнит-экономике. Продажи выросли на 93% примерно за шесть месяцев, бренд продаёт около 2 000 бутылок безалкогольного игристого в день.
Цена зависит от ассортимента, оборота и задач, которые вы передаете; точную сумму называем после аудита.
Карточки, цены, остатки, реклама, экономика, план работ
от 100 000 ₽разово
Стратегия, карточки и контент, реклама, цены и акции, остатки и локализация, еженедельный P&L-отчёт
от 150 000 ₽в месяц
Продвижение Wildberries: стоимость под ключ — от 150 000 ₽ в месяц за работу всей команды, расширенный аудит магазина — от 100 000 ₽ разово. Рекламный бюджет оплачивается площадке отдельно. Сколько стоит продвижение Wildberries для вашего магазина, называем после аудита: сумма зависит от ассортимента и задач.
Первые изменения обычно видны в течение первого месяца после обновления карточек и запуска рекламы. У бренда “Гамма” конверсия выросла на 37% уже в первый месяц, а продажи за 5 месяцев — в 6 раз. Цели и KPI фиксируем на 3 и 12 месяцев, чтобы было с чем сравнивать.
Продвижение отвечает за результат в целом: карточки, рекламу, цены, остатки и отзывы. SEO — отдельная работа с ключевыми словами и текстами карточек, а ведение закрывает ежедневные задачи в кабинете: поставки, цены, ответы покупателям. Продвижение и ведение Wildberries можно заказать вместе или по отдельности.
Да, работаем со складами Wildberries и с FBS, в том числе со смешанной схемой. На складах WB следим за распределением остатков по регионам, на FBS — за сроками сборки и отгрузки, чтобы не терять рейтинг. Схему подбираем под ассортимент и регионы покупателей.
Такой риск оцениваем до договора: аудит показывает, можем ли мы повлиять на результат. Если товар неконкурентен по цене, качеству или спросу, говорим об этом сразу. В работе каждую неделю сверяем факт с планом и переносим бюджет с инструментов, которые не окупаются.
Да. Часто начинаем с одной линейки или нескольких товаров с лучшим спросом и маржой: так быстрее виден эффект и проще посчитать окупаемость. Остальной ассортимент подключаем по плану из стратегии, когда результат вас устроит.
Пришлите ссылку на магазин — проведем аудит, предложим стратегию и назовем стоимость. Заказать продвижение на Вайлдберриз можно для всего магазина или для одной линейки товаров.
Актуально на октябрь 2026 года.