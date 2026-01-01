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Wildberries

Продвижение на Wildberries

Продвижение на Wildberries — это работа агентства со всем, что влияет на показы и заказы ваших товаров: карточками, рекламой, ценой и акциями, остатками по складам и отзывами. Вы получаете больше заказов при контролируемой доле рекламных расходов и каждую неделю видите прибыль по каждому артикулу.

150+магазинов на сопровождении
2 местов «Рейтинге Рунета 2026» в работе с маркетплейсами
×6Гамма: продажи на Wildberries и Ozon в 6 раз за 5 месяцев
+93%Абрау-Дюрсо: к продажам за полгода
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Что входит

Что входит в продвижение на Wildberries

Продвижение на Вайлдберриз у нас включает семь направлений — от карточек до аналитики, и по каждому мы отчитываемся в деньгах.

Карточки и SEO

Названия, описания и характеристики под запросы покупателей. Подбор ключевых слов подробно — на странице «SEO-продвижение на Wildberries».

Контент

Фото, инфографика, видео, тесты главного изображения: в поиске WB покупатель выбирает по обложке.

Реклама

Кампании в поиске и каталоге с контролем доли расходов. Настройка и ставки — на странице «Реклама на Wildberries».

Цены и акции

Учитываем скидку постоянного покупателя и комиссию, участвуем в акциях только после расчёта маржи.

Остатки и локализация

Распределяем товар по складам ближе к покупателям: так быстрее доставка и ниже стоимость логистики.

Отзывы и рейтинг

Отвечаем покупателям, разбираем частые претензии вместе с вами.

Аналитика

Юнит-экономика по каждому артикулу и еженедельный P&L-отчёт.

Эффективное продвижение Wildberries — это когда все семь направлений работают вместе: реклама не вытянет карточку с плохими отзывами, а скидка не поможет, если товара нет на складе в нужном регионе.

Ряд похожих карточек товара, выбранная выдвинута вперёд, рядом пакет покупки
Товары и карточки

Продвижение товаров на Wildberries: работа с карточкой

Продвижение товаров на Wildberries начинается с карточки: от неё зависит, покажет ли площадка товар и выберет ли его покупатель среди десятков похожих.

Продвижение товара на Вайлдберриз идёт по следующим шагам:

  • Выбор товаров. Берём позиции со спросом и маржой. ABC-анализ показывает, какие артикулы тянут оборот, а какие только занимают склад.
  • Обложка и инфографика. Обновляем главное фото и слайды и тестируем варианты. У части карточек Гаммы новая инфографика почти удвоила кликабельность.
  • Тексты под поиск. Название, описание и характеристики под реальные запросы покупателей — на WB выдача учитывает все три поля.
  • Реклама. Подключаем, когда у карточки есть отзывы, цена в рынке и остатки.
  • Разбор каждую неделю. Смотрим показы, переходы, корзины и заказы и меняем то, что тормозит.

Раскрутка товара на Wildberries — это не только ставки. Чтобы раскрутить товар на Вайлдберриз, нужны первые заказы и отзывы, конкурентная цена и запас на складе; без этого реклама просто съедает бюджет.

Магазин и бренд

Продвижение магазина на Wildberries и бренда

Продвижение магазина на Вайлдберриз решает задачу всей линейки: какие товары развивать, где расширять ассортимент и как бренд выглядит на площадке.

Отдельный товарМагазин и бренд
ЗадачаБольше заказов по конкретному артикулуДоля в категории и прибыль магазина
ИнструментыКарточка, цена, реклама, отзывыАссортимент, акции, единый стиль карточек, реклама бренда
Как считаем результатЗаказы и маржа по артикулуОборот, прибыль, доля в категории
Печать над тремя коробками разного размера с одинаковой эмблемой
Бренд

Продвижение бренда на Wildberries

Продвижение бренда на Wildberries строим вокруг узнаваемости линейки: единый стиль карточек, понятная навигация между моделями, реклама на всю серию. Продвижение бренда поддерживают и простые ходы вне карточки: так, например, в одном из кейсов бренд “Гамма” положили в упаковку QR-код с бесплатным уроком рисования — им воспользовались больше половины покупателей, а конверсия в первый месяц выросла на 37%.

Продвижение магазина на Wildberries для бренда — это ещё и внешний трафик: блогеры, соцсети, контекстная реклама. Подробнее — «Внешний трафик на Wildberries».

Почему агентство

Агентство Wildberries: почему выбирают Шольчев

Шольчев — агентство по продвижению Wildberries, которое работает на результат в прибыли: KPI фиксируем в договоре, а за проектом стоит команда с опытом на сотнях магазинов.

Команда

Проект ведет эксперт по Wildberries — персональный менеджер с опытом работы на площадке от 2 лет. С ним работают маркетолог-стратег, специалист по карточкам, дизайнер, аналитик и API-программист.

Рейтинги и награды

Если выбираете агентство по рейтингам, то смотрите топ агентств Wildberries и подборки «лучшие агентства для Wildberries» вместе с публичными кейсами: лучшее агентство может показать результат в цифрах. Так, Шольчев несколько лет подряд входит в топ 2 в «Рейтинге Рунета» по работе с маркетплейсами, а кейсы агентства регулярно публикуются на VC.ru.

Мы специализируемся на маркетплейсах: Wildberries для нас одна из трёх основных площадок вместе с Ozon и Яндекс Маркетом. Подрядчик по Wildberries, который ведёт и другие площадки, видит, где товару выгоднее продаваться.Мы готовы предоставлять услуги продвижения Wildberries для магазинов и брендов с оборотом от 5 млн ₽ в месяц. Если у вас новый магазин, то его сначала нужно подключить к маркетплейсам — это отдельная услуга «Старт бизнеса на Wildberries».

Этапы

Этапы работы

Работа идёт в шесть шагов — от заявки до еженедельных отчётов.

01

Заявка

Отвечаем в течение 1 рабочего дня.

02

Аудит магазина

3–5 рабочих дней. Карточки, цены, остатки, реклама и экономика; решаем, сможем ли повлиять на результат.

03

Стратегия

Цели и KPI на 3 и 12 месяцев, план задач по неделям.

04

Договор

Фиксируем KPI.

05

Старт за 5 дней

Выделенная команда берёт магазин в работу.

06

Отчётность

Еженедельный P&L-отчёт, ежемесячный разбор.

Кейсы

Кейсы

В кейсах — два бренда, которые за полгода кратно увеличили продажи на Wildberries и Ozon.

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ГаммаХудожественные материалы
Продажи за 5 месяцевПрогноз 4 млн → факт около 25 млн ₽
WILDBERRIESOZONавг 2023 — янв 2024

Гамма: продажи в 6 раз за 5 месяцев

Художественные материалы, старт в августе 2023: товары стояли не выше 50-й позиции. Переписали тексты по-разному под Wildberries и Ozon, обновили инфографику, усилили упаковку холстов, добавили подарок-урок, запустили рекламу в поиске и баннеры, распределили товар по складам в пяти городах. По одному из запросов первые пять мест на Wildberries заняли товары Гаммы. В октябре 2023 оборот составил около 25 млн ₽ при прогнозе 4 млн, рекламные расходы — 8–10% оборота.

Читать кейс

+93%
Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки
Продаж за полгодаоколо 2 000 бутылок в день
WILDBERRIESOZONавг 2023 — янв 2024

Абрау-Дюрсо: +93% к продажам за полгода

Безалкогольные напитки. Провели съёмку, сделали инфографику и rich-контент, проработали ключевые слова — карточки поднялись с 30–50-х позиций примерно до 10-й. Товары-«паровозы» вынесли в отдельные рекламные кампании, акции стали регулярными и считались по юнит-экономике. Продажи выросли на 93% примерно за шесть месяцев, бренд продаёт около 2 000 бутылок безалкогольного игристого в день.

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Все кейсы
Стоимость

Стоимость продвижения на Wildberries

Цена зависит от ассортимента, оборота и задач, которые вы передаете; точную сумму называем после аудита.

Расширенный аудит магазина

Карточки, цены, остатки, реклама, экономика, план работ

  • Wildberries

от 100 000 ₽

разово

Продвижение под ключ

Стратегия, карточки и контент, реклама, цены и акции, остатки и локализация, еженедельный P&L-отчёт

  • Wildberries

от 150 000 ₽

в месяц

Работа с маркетплейсом Wildberries под ключ — это вся команда проекта, но рекламный бюджет оплачивается площадке отдельно.

Вопросы

Частые вопросы

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

Продвижение Wildberries: стоимость под ключ — от 150 000 ₽ в месяц за работу всей команды, расширенный аудит магазина — от 100 000 ₽ разово. Рекламный бюджет оплачивается площадке отдельно. Сколько стоит продвижение Wildberries для вашего магазина, называем после аудита: сумма зависит от ассортимента и задач.

Первые изменения обычно видны в течение первого месяца после обновления карточек и запуска рекламы. У бренда “Гамма” конверсия выросла на 37% уже в первый месяц, а продажи за 5 месяцев — в 6 раз. Цели и KPI фиксируем на 3 и 12 месяцев, чтобы было с чем сравнивать.

Продвижение отвечает за результат в целом: карточки, рекламу, цены, остатки и отзывы. SEO — отдельная работа с ключевыми словами и текстами карточек, а ведение закрывает ежедневные задачи в кабинете: поставки, цены, ответы покупателям. Продвижение и ведение Wildberries можно заказать вместе или по отдельности.

Да, работаем со складами Wildberries и с FBS, в том числе со смешанной схемой. На складах WB следим за распределением остатков по регионам, на FBS — за сроками сборки и отгрузки, чтобы не терять рейтинг. Схему подбираем под ассортимент и регионы покупателей.

Такой риск оцениваем до договора: аудит показывает, можем ли мы повлиять на результат. Если товар неконкурентен по цене, качеству или спросу, говорим об этом сразу. В работе каждую неделю сверяем факт с планом и переносим бюджет с инструментов, которые не окупаются.

Да. Часто начинаем с одной линейки или нескольких товаров с лучшим спросом и маржой: так быстрее виден эффект и проще посчитать окупаемость. Остальной ассортимент подключаем по плану из стратегии, когда результат вас устроит.

Заявка

Заказать продвижение Wildberries

Пришлите ссылку на магазин — проведем аудит, предложим стратегию и назовем стоимость. Заказать продвижение на Вайлдберриз можно для всего магазина или для одной линейки товаров.

Прямые контакты
Основной номер телефона
+7 (495) 473-19-84
Номер поддержки
+7 (800) 777-61-74
Почта
zakaz@sholchev.ru
Telegram
@sholchev_agency

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