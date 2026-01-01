Такой риск оцениваем до договора: аудит показывает, можем ли мы повлиять на результат. Если товар неконкурентен по цене, качеству или спросу, говорим об этом сразу. В работе каждую неделю сверяем факт с планом и переносим бюджет с инструментов, которые не окупаются.