Систему многозадачного управления магазином для любой товарной категории.
Как связать рекламу, цены, акции и поставки в единый план: определить, что влияет на прибыль, что делать первым и на чем сосредоточить команду.
Меняете цены, запускаете рекламу, участвуете в акциях — а прибыли всё нет?
Покажем на кейсах клиентов, как перестать делать всё сразу и сосредоточиться на действиях, которые возвращают прибыль: понятная стратегия до конца года, чтобы заработать на распродажах.
Евгений Шольчев
основатель агентства
Полина Артемьева
операционный директор
Про продажи на маркетплейсах
Как связать рекламу, цены, акции и поставки в единый план: определить, что влияет на прибыль, что делать первым и на чем сосредоточить команду.
Внедрите инструменты для регулярных задач магазина, чтобы освободить время команды для работы над прибылью.
Покажем, как проверить свой магазин на эти ошибки, и вместе исправим их за 3 дня.
Эксперты по маркетплейсам.
Специализируется на развитии e-commerce-проектов и продвижении брендов на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Участвует в разработке стратегий продвижения, SEO и комплексного развития проектов клиентов агентства.
Выступает спикером на Ecom Expo, Marketplace Sellers Club, мероприятиях Мегамаркета и Яндекс Маркета. Ведет авторские колонки на РБК Компании, VC.ru и Дзене, а также YouTube-канал «Евгений Шольчев».
Специализируется на стратегиях развития брендов, анализе воронки продаж и управлении проектными командами. Спикер маркетинговых конференций, эксперт деловых СМИ.
Комиссии, логистика и реклама растут быстрее выручки.
Скидки и соинвест считают по обороту, а не по марже каждого товара.
Задачи закрываются, отчеты приходят, а прибыль не растет.
О том, что месяц провален, вы узнаете в его конце, когда исправить уже нельзя.
Вы сами аналитик, стратег и контролер, и на рост времени не остается.
Крупные игроки растут, а средним продавцам остается конкурировать скидкой.
Узнали себя хотя бы в двух пунктах — приходите на мастер-класс. Занять место
За 3 месяца на Ozon. Покажем, что именно нашли в цифрах магазина и какие решения приняли.
Покажем систему, которую используем более 6 лет: как определять приоритеты, контролировать результат и делегировать задачи ИИ.
ИИ уже знает о вашем магазине больше, чем вы думаете. Покажем, как применить возможности нейросетей на практике.
Разберем исходные показатели, решения и результат — что сделали первым и как это повлияло на чистую прибыль.
Цены, рекламные расходы, условия акций и остатки: как найти слабые места и составить план действий до старта распродаж.
Обсудим ситуации участников: что менять первым и на чем сосредоточить команду.
30 октября, пятница, 19:00 МСК · бесплатно
Или сразу в Telegram: открыть бота
Проверьте свой магазин до мастер-класса: на разборе вы будете видеть свои цифры, а не только наши кейсы.
и еще 2 — после регистрации
Бесплатно. Нужна только регистрация.
Запись пришлем зарегистрированным участникам, она будет доступна 48 часов. Но лучше прийти в прямой эфир: в нем можно задать вопрос про свой магазин.
Около часа вместе с ответами на вопросы.
Да. Система работает на уровне каждого товара, а не оборота. Разберем, с чего начать при любом масштабе.
Нет. Мастер-класс про прибыль и управление магазином. ИИ — инструмент, которым мы ускоряем эту работу, а промпты из подарка покажут, как начать.
В конце расскажем, как внедрить систему у себя вместе с нами. Основная часть мастер-класса — разбор и шаги, которые можно применить сразу.
Бесплатный онлайн-мастер-класс для собственников и руководителей, которые продают на Ozon и WB.