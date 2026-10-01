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Онлайн-мастер-класс
Бесплатно
30 октября, пятница, 19:00 МСК

Прибыль на маркетплейсах падает. Операционка растет. Что менять первым?

Меняете цены, запускаете рекламу, участвуете в акциях — а прибыли всё нет?

Покажем на кейсах клиентов, как перестать делать всё сразу и сосредоточиться на действиях, которые возвращают прибыль: понятная стратегия до конца года, чтобы заработать на распродажах.

До мастер-класса0 ч 00 мин
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Подарок при регистрацииНабор промптов для вашего ИИ «Где маркетплейс забирает вашу прибыль»
  • Евгений Шольчев

    Евгений Шольчев

    основатель агентства

  • Полина Артемьева

    Полина Артемьева

    операционный директор

Про продажи на маркетплейсах

Ozon
Wildberries
Яндекс Маркет

Что получите за час мастер-класса

Систему многозадачного управления магазином для любой товарной категории.

Как связать рекламу, цены, акции и поставки в единый план: определить, что влияет на прибыль, что делать первым и на чем сосредоточить команду.

5 готовых схем для ИИ, которые экономят нам 40+ часов в неделю.

Внедрите инструменты для регулярных задач магазина, чтобы освободить время команды для работы над прибылью.

Разбор 3 ошибок в рекламе и акциях, которые стоили нам 5 млн рублей.

Покажем, как проверить свой магазин на эти ошибки, и вместе исправим их за 3 дня.

Кто проводит

Руководители агентства ШОЛЬЧЕВ

Эксперты по маркетплейсам.

Евгений Шольчев
Евгений ШольчевОснователь и руководитель агентства ШОЛЬЧЕВ, предприниматель и маркетолог, MBA РАНХиГС

Специализируется на развитии e-commerce-проектов и продвижении брендов на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Участвует в разработке стратегий продвижения, SEO и комплексного развития проектов клиентов агентства.

Выступает спикером на Ecom Expo, Marketplace Sellers Club, мероприятиях Мегамаркета и Яндекс Маркета. Ведет авторские колонки на РБК Компании, VC.ru и Дзене, а также YouTube-канал «Евгений Шольчев».

Полина Артемьева
Полина АртемьеваОперационный директор агентства ШОЛЬЧЕВ, маркетолог

Специализируется на стратегиях развития брендов, анализе воронки продаж и управлении проектными командами. Спикер маркетинговых конференций, эксперт деловых СМИ.

30+категорий товаров в работе
300+магазинов на маркетплейсах
Топ-2в Рейтинге Рунета 2026 в номинации «Продвижение на маркетплейсах»
Узнаете свой магазин?

Продажи есть, а денег больше не становится

Оборот растет, а чистой прибыли меньше, чем год назад.

Комиссии, логистика и реклама растут быстрее выручки.

Распродажи поднимают продажи, а после них в кассе минус.

Скидки и соинвест считают по обороту, а не по марже каждого товара.

Платите команде или агентству, а связь с деньгами не видна.

Задачи закрываются, отчеты приходят, а прибыль не растет.

План продаж живет в голове.

О том, что месяц провален, вы узнаете в его конце, когда исправить уже нельзя.

Всё держится на вас.

Вы сами аналитик, стратег и контролер, и на рост времени не остается.

Сильные забирают категорию.

Крупные игроки растут, а средним продавцам остается конкурировать скидкой.

Узнали себя хотя бы в двух пунктах — приходите на мастер-класс. Занять место

Кому точно стоит прийти на бесплатный мастер-класс?

Подходит, если

  • Вы собственник бренда: продаете на Ozon и WB и хотите понимать, сколько зарабатываете на каждом товаре
  • Вы директор или руководитель маркетинга и отвечаете за план продаж и работу команды или агентства
  • Вы руководите направлением маркетплейсов, и вам нужна система вместо ручных отчетов и решений «на глаз»
30 октября, пятница, 19:00 МСК · бесплатно
Кейс, который разберем

Автозапчасти

Оборот в месяц было20 млн ₽
Оборот в месяц стал35 млн ₽

За 3 месяца на Ozon. Покажем, что именно нашли в цифрах магазина и какие решения приняли.

1 час, онлайн

Программа мастер-класса

1

Как собрать управление магазином в систему и разгрузить команду.

Покажем систему, которую используем более 6 лет: как определять приоритеты, контролировать результат и делегировать задачи ИИ.

2

Как построить план продаж и выполнить его.

ИИ уже знает о вашем магазине больше, чем вы думаете. Покажем, как применить возможности нейросетей на практике.

3

Кейс клиента: где терялась прибыль и что мы изменили.

Разберем исходные показатели, решения и результат — что сделали первым и как это повлияло на чистую прибыль.

4

Что проверить перед Черной пятницей, чтобы выйти из распродаж в плюсе.

Цены, рекламные расходы, условия акций и остатки: как найти слабые места и составить план действий до старта распродаж.

5

Ответы на ваши вопросы.

Обсудим ситуации участников: что менять первым и на чем сосредоточить команду.

Регистрация на мастер-класс

30 октября, пятница, 19:00 МСК · бесплатно

Или сразу в Telegram: открыть бота

Подарок при регистрации

Набор промптов для вашего ИИ «Где маркетплейс забирает вашу прибыль»

Проверьте свой магазин до мастер-класса: на разборе вы будете видеть свои цифры, а не только наши кейсы.

5 промптов, которые находят потери прибыли

  • Акции ниже минимальной маржи
  • Реклама без учета экономики товара
  • Хранение залежавшегося товара

и еще 2 — после регистрации

Вопросы

Частые вопросы

Бесплатно. Нужна только регистрация.

Запись пришлем зарегистрированным участникам, она будет доступна 48 часов. Но лучше прийти в прямой эфир: в нем можно задать вопрос про свой магазин.

Около часа вместе с ответами на вопросы.

Да. Система работает на уровне каждого товара, а не оборота. Разберем, с чего начать при любом масштабе.

Нет. Мастер-класс про прибыль и управление магазином. ИИ — инструмент, которым мы ускоряем эту работу, а промпты из подарка покажут, как начать.

В конце расскажем, как внедрить систему у себя вместе с нами. Основная часть мастер-класса — разбор и шаги, которые можно применить сразу.

Пятница, 30 октября · 19:00 МСК

Вернем прибыль до сезона распродаж

Бесплатный онлайн-мастер-класс для собственников и руководителей, которые продают на Ozon и WB.

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