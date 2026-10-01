Основатель и руководитель агентства ШОЛЬЧЕВ, предприниматель и маркетолог, MBA РАНХиГС

Евгений Шольчев Основатель и руководитель агентства ШОЛЬЧЕВ, предприниматель и маркетолог, MBA РАНХиГС

Специализируется на развитии e-commerce-проектов и продвижении брендов на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Участвует в разработке стратегий продвижения, SEO и комплексного развития проектов клиентов агентства.

Выступает спикером на Ecom Expo, Marketplace Sellers Club, мероприятиях Мегамаркета и Яндекс Маркета. Ведет авторские колонки на РБК Компании, VC.ru и Дзене, а также YouTube-канал «Евгений Шольчев».