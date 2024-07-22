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Блог о маркетинге на маркетплейсах и e-com продвижении

Брендформанс-маркетинг: основы, инструменты, эффективность
22.07.2024 15 минут 1580

Брендформанс-маркетинг: основы, инструменты, эффективность

Брендформанс (brandformance) — это подход в маркетинге, который сочетает два направления: брендинг и performance-маркетинг.

Инфлюенс-маркетинг для продвижения брендов
12.07.2024 10 минут 1200

Инфлюенс-маркетинг для продвижения брендов

Инфлюенс-маркетинг — это стратегия продвижения бренда, основанная на сотрудничестве с популярными блогерами и инфлюенсерами.

Ключевые элементы бренд-стратегии
18.06.2024 10 минут 450

Ключевые элементы бренд-стратегии

Ежегодно мы видим, как меняются покупательские тренды: одни товары начинают продаваться хорошо, даже по завышенной цене, а другие — дешевеют и теряют спрос. Почему, например, многие считают лучшим вертикальным пылесосом Dyson по цене почти 100 тысяч рублей, хотя аналогичные модели с той же мощностью стоят в 10 раз дешевле? Ответ — в силе бренда и бренд-стратегии.

Карточка товара на Озон: размеры и иные требования к изображениям, советы по созданию продающего визуала
04.10.2023 20 минут 18434

Карточка товара на Озон: размеры и иные требования к изображениям, советы по созданию продающего визуала

Если провести аналогию с офлайн магазинами, то на Ozon карточка выполняет сразу две важные роли: витрины и менеджера-консультанта,

Секреты продающих фото и как сделать предметную съемку для маркетплейса самому
05.09.2023 20 минут 2405

Секреты продающих фото и как сделать предметную съемку для маркетплейса самому

На маркетплейсах фото решает все: кликнет ли покупатель на карточку или пролистает; заинтересуется ли предложением, поверит ли, что оно лучше других.

ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика
05.09.2023 13 минут 6866

ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика

Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно.

Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает
28.08.2023 13 минут 4114

Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает

Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.

Список товаров не подлежащих сертификации для Озон (OZON)
25.08.2023 20 минут 16054

Список товаров не подлежащих сертификации для Озон (OZON)

Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.

Сертификация товара для маркетплейсов: что нужно знать и как сэкономить
24.08.2023 20 минут 1630

Сертификация товара для маркетплейсов: что нужно знать и как сэкономить

Работая с селлерами-новичками и консультируя предпринимателей, только планирующих выходить на онлайн-площадки, мы видим, что сертификация – одно из главных опасений.

Обновление алгоритма Wildberries 2023
05.08.2023 15 минут 4409

Обновление алгоритма Wildberries 2023

Если вы не обратили особого внимания на сообщение об обновлениях Вайлдберрис, которое пару недель назад пришло в личный кабинет селлера, то очень зря.

Ключевые слова для Озон: Подбор и использование ключевых слов на Ozon
28.07.2023 15 минут 15910

Ключевые слова для Озон: Подбор и использование ключевых слов на Ozon

Хочешь привлечь покупателя – думай как покупатель! Подавляющее большинство клиентов Озон вообще не пользуется каталогом, чтобы найти интересующий товар.

Яндекс маркет для продавцов
28.06.2023 14 минут 3635

Яндекс маркет для продавцов

Бизнес пережил очередную революцию. Разочаровавшись в ценовой политике частных интернет-магазинов, покупатели повально перекочевали на маркетплейсы, где конкуренция просто не позволяет поставщикам завышать цены.