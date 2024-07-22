Блог о маркетинге на маркетплейсах и e-com продвижении
Брендформанс-маркетинг: основы, инструменты, эффективность
Брендформанс (brandformance) — это подход в маркетинге, который сочетает два направления: брендинг и performance-маркетинг.
Инфлюенс-маркетинг для продвижения брендов
Инфлюенс-маркетинг — это стратегия продвижения бренда, основанная на сотрудничестве с популярными блогерами и инфлюенсерами.
Ключевые элементы бренд-стратегии
Ежегодно мы видим, как меняются покупательские тренды: одни товары начинают продаваться хорошо, даже по завышенной цене, а другие — дешевеют и теряют спрос. Почему, например, многие считают лучшим вертикальным пылесосом Dyson по цене почти 100 тысяч рублей, хотя аналогичные модели с той же мощностью стоят в 10 раз дешевле? Ответ — в силе бренда и бренд-стратегии.
Карточка товара на Озон: размеры и иные требования к изображениям, советы по созданию продающего визуала
Если провести аналогию с офлайн магазинами, то на Ozon карточка выполняет сразу две важные роли: витрины и менеджера-консультанта,
Секреты продающих фото и как сделать предметную съемку для маркетплейса самому
На маркетплейсах фото решает все: кликнет ли покупатель на карточку или пролистает; заинтересуется ли предложением, поверит ли, что оно лучше других.
ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика
Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно.
Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает
Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.
Список товаров не подлежащих сертификации для Озон (OZON)
Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.
Сертификация товара для маркетплейсов: что нужно знать и как сэкономить
Работая с селлерами-новичками и консультируя предпринимателей, только планирующих выходить на онлайн-площадки, мы видим, что сертификация – одно из главных опасений.
Обновление алгоритма Wildberries 2023
Если вы не обратили особого внимания на сообщение об обновлениях Вайлдберрис, которое пару недель назад пришло в личный кабинет селлера, то очень зря.
Ключевые слова для Озон: Подбор и использование ключевых слов на Ozon
Хочешь привлечь покупателя – думай как покупатель! Подавляющее большинство клиентов Озон вообще не пользуется каталогом, чтобы найти интересующий товар.
Яндекс маркет для продавцов
Бизнес пережил очередную революцию. Разочаровавшись в ценовой политике частных интернет-магазинов, покупатели повально перекочевали на маркетплейсы, где конкуренция просто не позволяет поставщикам завышать цены.