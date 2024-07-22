Брендформанс-маркетинг: основы, инструменты, эффективность

Брендформанс (brandformance) — это подход в маркетинге, который сочетает два направления: брендинг и performance-маркетинг.

Инфлюенс-маркетинг для продвижения брендов

Инфлюенс-маркетинг — это стратегия продвижения бренда, основанная на сотрудничестве с популярными блогерами и инфлюенсерами.

Ключевые элементы бренд-стратегии

Ежегодно мы видим, как меняются покупательские тренды: одни товары начинают продаваться хорошо, даже по завышенной цене, а другие — дешевеют и теряют спрос. Почему, например, многие считают лучшим вертикальным пылесосом Dyson по цене почти 100 тысяч рублей, хотя аналогичные модели с той же мощностью стоят в 10 раз дешевле? Ответ — в силе бренда и бренд-стратегии.

Карточка товара на Озон: размеры и иные требования к изображениям, советы по созданию продающего визуала

Если провести аналогию с офлайн магазинами, то на Ozon карточка выполняет сразу две важные роли: витрины и менеджера-консультанта,

Секреты продающих фото и как сделать предметную съемку для маркетплейса самому

На маркетплейсах фото решает все: кликнет ли покупатель на карточку или пролистает; заинтересуется ли предложением, поверит ли, что оно лучше других.

ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика

Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно.

Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает

Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.

Список товаров не подлежащих сертификации для Озон (OZON)

Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.

Сертификация товара для маркетплейсов: что нужно знать и как сэкономить

Работая с селлерами-новичками и консультируя предпринимателей, только планирующих выходить на онлайн-площадки, мы видим, что сертификация – одно из главных опасений.

Обновление алгоритма Wildberries 2023

Если вы не обратили особого внимания на сообщение об обновлениях Вайлдберрис, которое пару недель назад пришло в личный кабинет селлера, то очень зря.

Ключевые слова для Озон: Подбор и использование ключевых слов на Ozon

Хочешь привлечь покупателя – думай как покупатель! Подавляющее большинство клиентов Озон вообще не пользуется каталогом, чтобы найти интересующий товар.

Яндекс маркет для продавцов

Бизнес пережил очередную революцию. Разочаровавшись в ценовой политике частных интернет-магазинов, покупатели повально перекочевали на маркетплейсы, где конкуренция просто не позволяет поставщикам завышать цены.