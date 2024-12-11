Продвижение товара в ТОП на Вайлдберриз
Продвинуть товар в ТОП на Wildberries — мечта любого продавца. Но это не магия и не "повезет — не повезет", а четкий план действий, понимание алгоритмов маркетплейса и работа над каждой мелочью.
Что значит "ТОП" на Wildberries?
ТОП — это первая страница поиска, где покупатели действительно вас находят и оформляют заказы. Очевидно, что в категории популярного продукта, например, футболок, шансы продать есть только с первых 3–5 страниц. Но попасть туда непросто.
Как работает алгоритм Wildberries?
Чтобы понять, как продвигаться, нужно разобраться в принципах работы. Вайлдберриз оценивает каждый товар по множеству критериев:
- Продажи — чем больше покупок, тем выше шансы попасть наверх.
- Отзывы — не только количество, но и рейтинг. Товары с 4,7–5 звезд всегда в приоритете.
- CTR (кликабельность) — сколько человек из тех, кто увидел карточку, перешли на нее.
- Конверсия — сколько пользователей купили товар после просмотра карточки.
- Скорость обработки заказов — задержки и отмены ухудшают позиции.
- Наличие на складе — если товара мало или он временно недоступен, его позиции падают.
Задача продавца — оптимизировать все эти моменты. Начнем с главного — оформления.
Оформление карточки товара
Фото — это первое, что видит покупатель. Если оно не цепляет, ни CTR, ни продажи у вас не пойдут. Хорошие фото должны быть:
- Качественными, с высоким разрешением.
- С несколькими ракурсами товара (спереди, сбоку, сзади, детали крупным планом).
- На белом фоне (по стандартам маркетплейса).
- Дополнительно: "живые" фото, где товар используется (например, футболка на модели).
Название должно быть максимально конкретным. Например:
- Плохо: "Футболка".
- Хорошо: "Футболка женская базовая, хлопок, белая".
Включайте ключевые слова, чтобы покупатели могли найти вас через поиск.
Опишите товар так, чтобы покупатель захотел его купить. Используйте факты, цифры, выгоды. Например:
- Состав: 100% хлопок, плотность ткани 200 г/м².
- Преимущества: не линяет, не растягивается после стирки.
- Уход: машинная стирка при 30 °C.
Характеристики заполняйте полностью. Даже если кажется, что это мелочь или очевидность, алгоритмы учитывают заполненность карточки.
Работа с отзывами
Если их мало или они плохие, товар не поднимется в ТОП. Как с этим работать?
- Просите отзывы у покупателей, например, добавьте в упаковку записку с просьбой оставить отзыв.
- Реагируйте на негатив. Покажите клиентам, что вы готовы решать проблемы.
- Постоянно мониторьте отзывы. Плохой отзыв без ответа — минус вашей репутации.
Промоакции и скидки на WB
Скидки работают отлично, но тут важно не просто снижать цену, а делать это правильно:
- Участвуйте в акциях ВБ, таких как "Сезонные распродажи" или "Черная пятница".
- Ставьте "умные" скидки. Например, 10–15% часто достаточно, чтобы увеличить конверсию.
- Используйте инструменты маркетплейса, например, "Суперцена" или "Выгодное предложение".
Поддержание склада
Если товар заканчивается, маркетплейс снижает его позиции. Чтобы этого не произошло:
- Контролируйте остатки.
- Планируйте поставки с учетом сезонности.
- Используйте прогнозы продаж, чтобы не заказывать слишком много или мало.
Ошибки, которые мешают выйти в ТОП на Вайлдберриз
- Неполное заполнение карточки, ведь даже одна незаполненная характеристика может снизить вашу позицию.
- Размытые, темные или некачественные изображения отпугивают покупателей.
- Игнорирование отзывов. Плохой отзыв без ответа снижает доверие.
- Если вы не отслеживаете результаты, вы теряете шансы на улучшение.
Следите за карточками, работайте с отзывами, запускайте рекламу, участвуйте в акциях и постоянно анализируйте результаты. Главное — действовать последовательно и не бояться пробовать новые инструменты.