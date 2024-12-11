Продвинуть товар в ТОП на Wildberries — мечта любого продавца. Но это не магия и не "повезет — не повезет", а четкий план действий, понимание алгоритмов маркетплейса и работа над каждой мелочью.

Что значит "ТОП" на Wildberries?

ТОП — это первая страница поиска, где покупатели действительно вас находят и оформляют заказы. Очевидно, что в категории популярного продукта, например, футболок, шансы продать есть только с первых 3–5 страниц. Но попасть туда непросто.

Как работает алгоритм Wildberries?

Чтобы понять, как продвигаться, нужно разобраться в принципах работы. Вайлдберриз оценивает каждый товар по множеству критериев:

Продажи — чем больше покупок, тем выше шансы попасть наверх.

Отзывы — не только количество, но и рейтинг. Товары с 4,7–5 звезд всегда в приоритете.

CTR (кликабельность) — сколько человек из тех, кто увидел карточку, перешли на нее.

Конверсия — сколько пользователей купили товар после просмотра карточки.

Скорость обработки заказов — задержки и отмены ухудшают позиции.

Наличие на складе — если товара мало или он временно недоступен, его позиции падают.

Задача продавца — оптимизировать все эти моменты. Начнем с главного — оформления.

Оформление карточки товара

Фото — это первое, что видит покупатель. Если оно не цепляет, ни CTR, ни продажи у вас не пойдут. Хорошие фото должны быть:

Качественными, с высоким разрешением.

С несколькими ракурсами товара (спереди, сбоку, сзади, детали крупным планом).

На белом фоне (по стандартам маркетплейса).

Дополнительно: "живые" фото, где товар используется (например, футболка на модели).

Название должно быть максимально конкретным. Например:

Плохо: "Футболка".

Хорошо: "Футболка женская базовая, хлопок, белая".

Включайте ключевые слова, чтобы покупатели могли найти вас через поиск.

Опишите товар так, чтобы покупатель захотел его купить. Используйте факты, цифры, выгоды. Например:

Состав: 100% хлопок, плотность ткани 200 г/м².

Преимущества: не линяет, не растягивается после стирки.

Уход: машинная стирка при 30 °C.

Характеристики заполняйте полностью. Даже если кажется, что это мелочь или очевидность, алгоритмы учитывают заполненность карточки.

Работа с отзывами

Если их мало или они плохие, товар не поднимется в ТОП. Как с этим работать?

Просите отзывы у покупателей, например, добавьте в упаковку записку с просьбой оставить отзыв.

Реагируйте на негатив. Покажите клиентам, что вы готовы решать проблемы.

Постоянно мониторьте отзывы. Плохой отзыв без ответа — минус вашей репутации.

Промоакции и скидки на WB

Скидки работают отлично, но тут важно не просто снижать цену, а делать это правильно:

Участвуйте в акциях ВБ, таких как "Сезонные распродажи" или "Черная пятница".

Ставьте "умные" скидки. Например, 10–15% часто достаточно, чтобы увеличить конверсию.

Используйте инструменты маркетплейса, например, "Суперцена" или "Выгодное предложение".

Поддержание склада

Если товар заканчивается, маркетплейс снижает его позиции. Чтобы этого не произошло:

Контролируйте остатки.

Планируйте поставки с учетом сезонности.

Используйте прогнозы продаж, чтобы не заказывать слишком много или мало.

Ошибки, которые мешают выйти в ТОП на Вайлдберриз

Неполное заполнение карточки, ведь даже одна незаполненная характеристика может снизить вашу позицию.

Размытые, темные или некачественные изображения отпугивают покупателей.

Игнорирование отзывов. Плохой отзыв без ответа снижает доверие.

Если вы не отслеживаете результаты, вы теряете шансы на улучшение.

Следите за карточками, работайте с отзывами, запускайте рекламу, участвуйте в акциях и постоянно анализируйте результаты. Главное — действовать последовательно и не бояться пробовать новые инструменты.