Продвинуть товар в ТОП на Wildberries — мечта любого продавца. Но это не магия и не "повезет — не повезет", а четкий план действий, понимание алгоритмов маркетплейса и работа над каждой мелочью.

Что значит "ТОП" на Wildberries?

ТОП — это первая страница поиска, где покупатели действительно вас находят и оформляют заказы. Очевидно, что в категории популярного продукта, например, футболок, шансы продать есть только с первых 3–5 страниц. Но попасть туда непросто.

Как работает алгоритм Wildberries?

Чтобы понять, как продвигаться, нужно разобраться в принципах работы. Вайлдберриз оценивает каждый товар по множеству критериев:

  • Продажи — чем больше покупок, тем выше шансы попасть наверх.
  • Отзывы — не только количество, но и рейтинг. Товары с 4,7–5 звезд всегда в приоритете.
  • CTR (кликабельность) — сколько человек из тех, кто увидел карточку, перешли на нее.
  • Конверсия — сколько пользователей купили товар после просмотра карточки.
  • Скорость обработки заказов — задержки и отмены ухудшают позиции.
  • Наличие на складе — если товара мало или он временно недоступен, его позиции падают.

Задача продавца — оптимизировать все эти моменты. Начнем с главного — оформления.

Оформление карточки товара

Фото — это первое, что видит покупатель. Если оно не цепляет, ни CTR, ни продажи у вас не пойдут. Хорошие фото должны быть:

  • Качественными, с высоким разрешением.
  • С несколькими ракурсами товара (спереди, сбоку, сзади, детали крупным планом).
  • На белом фоне (по стандартам маркетплейса).
  • Дополнительно: "живые" фото, где товар используется (например, футболка на модели).

Название должно быть максимально конкретным. Например:

  • Плохо: "Футболка".
  • Хорошо: "Футболка женская базовая, хлопок, белая".

Включайте ключевые слова, чтобы покупатели могли найти вас через поиск.

Опишите товар так, чтобы покупатель захотел его купить. Используйте факты, цифры, выгоды. Например:

  • Состав: 100% хлопок, плотность ткани 200 г/м².
  • Преимущества: не линяет, не растягивается после стирки.
  • Уход: машинная стирка при 30 °C.

Характеристики заполняйте полностью. Даже если кажется, что это мелочь или очевидность, алгоритмы учитывают заполненность карточки.

Работа с отзывами

Если их мало или они плохие, товар не поднимется в ТОП. Как с этим работать?

  • Просите отзывы у покупателей, например, добавьте в упаковку записку с просьбой оставить отзыв.
  • Реагируйте на негатив. Покажите клиентам, что вы готовы решать проблемы.
  • Постоянно мониторьте отзывы. Плохой отзыв без ответа — минус вашей репутации.

Промоакции и скидки на WB

Скидки работают отлично, но тут важно не просто снижать цену, а делать это правильно:

  • Участвуйте в акциях ВБ, таких как "Сезонные распродажи" или "Черная пятница".
  • Ставьте "умные" скидки. Например, 10–15% часто достаточно, чтобы увеличить конверсию.
  • Используйте инструменты маркетплейса, например, "Суперцена" или "Выгодное предложение".

Поддержание склада

Если товар заканчивается, маркетплейс снижает его позиции. Чтобы этого не произошло:

  • Контролируйте остатки.
  • Планируйте поставки с учетом сезонности.
  • Используйте прогнозы продаж, чтобы не заказывать слишком много или мало.

Ошибки, которые мешают выйти в ТОП на Вайлдберриз

  • Неполное заполнение карточки, ведь даже одна незаполненная характеристика может снизить вашу позицию.
  • Размытые, темные или некачественные изображения отпугивают покупателей.
  • Игнорирование отзывов. Плохой отзыв без ответа снижает доверие.
  • Если вы не отслеживаете результаты, вы теряете шансы на улучшение.

Следите за карточками, работайте с отзывами, запускайте рекламу, участвуйте в акциях и постоянно анализируйте результаты. Главное — действовать последовательно и не бояться пробовать новые инструменты.

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