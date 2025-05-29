Эффективно торговать на маркетплейсах без понимания спроса — невозможно. Можно выставить сотни позиций, но так и не попасть в интерес покупателя. Аналитика спроса показывает, что ищут люди, по каким фразам, в какие периоды и какие товары реально покупают, а не просто смотрят. Это ключевой аналитический инструмент до запуска товара, при расширении ассортимента и в сезонных корректировках.

На Яндекс, Ozon, Wildberries и других площадках специфика спроса разная. То, что продается в Google, может не работать на WB, и наоборот. Поэтому анализ нужно проводить не на общих данных, а на конкретной платформе, и в разрезе категории, региона и времени.

Что такое аналитика спроса на маркетплейсах

Аналитика спроса — информация о том, что люди хотят купить, что ищут, какие категории просматривают и какие товары добавляют в корзину. Это работа на опережение: пока одни смотрят на вчерашние продажи, вы анализируете, где и по каким запросам только формируется интерес.

На маркетплейсах спрос выражается через поведение пользователя: он вводит фразу в поиск, кликает на карточки, фильтрует по цене или бренду, просматривает галерею, добавляет товар в избранное. Даже если не покупает — его действия формируют статистику. И если собрать эти данные, можно точно понять: на что есть внимание, а на что — нет.

Важно понимать, что спрос не равен продажам. Товар может быть на пике интереса, но не продаваться из-за неправильной цены, слабого контента или отсутствия на складе. Анализ спроса позволяет это увидеть заранее — еще до запуска позиции или вложений в продвижение.

Данные для оценки спроса

Чтобы понять, что действительно ищут на маркетплейсе, анализируют:

Поисковые запросы пользователей — фразы, которые вводят в поиск. Это основа понимания интереса.

Карточки с высоким охватом и добавлениями в корзину — особенно важны товары, у которых много просмотров, но не всегда есть продажи.

Частотность и динамика спроса по неделям — можно отследить рост интереса и спад, даже если товар еще не в топе.

Лидеры категории — товары, которые стабильно набирают внимание, независимо от цен и рекламы.

Внешние источники — Яндекс Wordstat, Google Trends, если нужно сверить интерес за пределами площадки. Особенно важно, если товар еще не представлен на платформе, но есть тренд в интернете.

Все эти данные дают представление о структуре спроса в конкретной категории, что позволяет принимать осознанные решения.

Инструменты для анализа спроса на маркетплейсах

Для оценки спроса используют как встроенные инструменты самих площадок, так и сторонние сервисы, чтобы отслеживать тренды, сегментировать категории и сравнивать данные по периодам.

Основные инструменты:

Ozon Аналитика — дает данные по поисковым запросам, просмотрам карточек, добавлениям в корзину и динамике интереса по категориям.

Wildberries Карта спроса — показывает объем запросов, ключевые фразы, распределение интереса по регионам и сезонность.

Moneyplace, Mpstats, Selvery — сторонние сервисы с парсингом запросов, частотности, карточек-лидеров и конкурентной среды.

Google Sheets + API WB/Ozon — для кастомной выгрузки данных по интересующим группам товаров.

BI-системы — если нужно строить модели спроса по тысячам SKU, динамике, сезонам, регионам.

Инструменты подбираются под задачи: для точечного анализа достаточно одного сервиса, а для запуска широкой матрицы — нужна связка API, хранилища и визуализации.

Как применять аналитику спроса на практике

Спрос — это основа товарной стратегии. Если вы заранее видите, какие категории начинают расти, какие фразы ищут чаще всего, и какие товары получают внимание без рекламы — можно точно подобрать ассортимент, выйти в нишу раньше конкурентов.

Применение аналитики начинается с выбора точки входа: например, вы хотите расширить линейку термокружек. Через карту спроса видно, какие цвета и объемы чаще ищут, какой ценовой сегмент вызывает интерес, и какие модели стабильно добавляют в корзину. Вместо того чтобы запускать 10 случайных позиций, вы запускаете 3 — и попадаете в конкретный спрос. То же самое работает для сезонных решений, новых брендов, распродаж или точечного выхода в смежные категории.

Для больших каталогов спрос помогает сегментировать матрицу: какие товары стоит продвигать, какие — снизить в цене, а какие — снять.

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