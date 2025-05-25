В личном кабинете WB можно посмотреть продажи, заказы, остатки, логистику и штрафы — но только по отдельности и вручную. При большом объеме данных такой подход становится неудобным и рискованным. Чтобы выстроить сквозную аналитику, связать продажи с остатками, контролировать возвраты и сверять финансы, нужна автоматическая выгрузка данных через API Wildberries. В этом случае селлер в реальном времени получает заказы, статусы, отгрузки, возвраты, остатки, движения товаров, документы и финансовые отчеты — не через Excel, а напрямую в учетную систему, BI-отчет или облачную базу. Без этого невозможно организовать стабильный учет и аналитику при работе по FBO, FBS или смешанной модели.

Какие данные можно выгружать через API Wildberries

Через API WB можно получить все ключевые операционные и финансовые данные, которые формируются в личном кабинете. Интеграция позволяет забирать их в системном виде — JSON-ответами, пригодными для хранения, анализа и передачи в учетные или BI-системы.

Что можно выгружать:

Заказы и статусы заказов — текущие и архивные, с деталями: ID, дата, способ доставки, состав, клиент, сумма, статусы исполнения.

Остатки и движения — по FBO-складам (WB), по FBS, а также движения между складами, поступления, возвраты.

Возвраты и отмены — с расшифровкой: дата, причина, сумма, SKU, привязка к заказу.

Отгрузки и логистика — история поставок, штрихкоды, статусы приемки, недостачи, задержки.

Финансовые отчеты — комиссии, выплаты, удержания, акты, штрафы, расшифровка по заказам.

Продажи по дням и позициям — отчеты с SKU, количеством, суммой, регионом и скидками.

Часть данных (например, логистика или финансы) выгружается через отчетные методы — то есть сначала отправляется запрос на формирование отчета, а затем происходит его скачивание по готовому ID.

Как получить доступ к API и авторизоваться

Для начала работы нужно сгенерировать токен (API-ключ) в личном кабинете WB в разделе «Настройки поставщика» → «API». Этот ключ используется как заголовок авторизации при каждом запросе.

Если вы работаете через Postman или собственный скрипт (например, на Python), токен вставляется в заголовок Authorization, тело запроса — JSON, ответы приходят тоже в JSON. Ошибки и коды статусов также возвращаются в теле ответа или HTTP-статусе.

Важно: часть методов WB API требует подписания дополнительного соглашения в ЛК (например, финансы и возвраты). Без этого API может возвращать пустые ответы или 403.

Процесс выгрузки данных через API Wildberries

Если нужно получить отчет разово (например, выгрузить остатки или историю заказов за неделю), достаточно отправить один запрос и сохранить результат в файл или таблицу. Такой подход подходит для ручного анализа, когда данные нужны время от времени и в небольшом объеме.

Но в реальной работе в основном нужна регулярная выгрузка: заказы — каждые 5–10 минут, остатки — раз в час, финансы и возвраты — ежедневно. В этом случае используется скрипт (например, на Python), который запускается по расписанию через cron или внутри системы учета. Он обращается к API, забирает свежие данные, сохраняет их в базу (PostgreSQL, MySQL), Excel, Google Sheets или напрямую в 1С. Далее они используются для анализа, сверки, расчетов.

Проработайте обработку ошибок: Wildberries API может вернуть тайм-аут, лимит по количеству запросов (429) или неполный ответ. Скрипт должен повторять попытку или логировать сбой. Также нужно хранить ранее выгруженные данные для восстановления истории, отчетности или анализа возвратов.

Полезные эндпоинты и документация WB

Вся работа строится через API-эндпоинты, список которых регулярно обновляется в официальной документации Wildberries:

Заказы — /api/v3/orders

Остатки — /api/v3/stocks

Возвраты — /api/v3/returns

Отгрузки и поставки — /api/v2/supplier/incomes

Финансы — /api/v2/supplier/reportDetailByPeriod

Стикеры — /api/v2/supplier/stickers

Перед интеграцией обязательно проверить версию API и требования к токену: платформа Вайлдберриз часто вносит изменения без уведомлений.

Как организовать хранение и аналитику выгруженных данных

После выгрузки данные нужно не просто сохранить, а использовать. Чаще всего их отправляют в 1С, Google Sheets или базу данных (PostgreSQL, MySQL), а оттуда подключают к BI-системам — например, DataLens или Power BI. Это позволяет в реальном времени отслеживать продажи, возвраты, штрафы и остатки — без захода в ЛК WB.

Если ваша команда тратит часы на ручную сверку и скачивание отчетов — рекомендуем выстроить автоматическую выгрузку. Заполните форму на сайте агентства Шольчев, и мы поможем собрать архитектуру под ваш объем продаж, платформу и задачи.