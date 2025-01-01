Лайфхак: если покупатели жалуются на упаковку, добавьте защитные материалы или брендированную коробку.

Отзывы и рейтинг влияют на видимость товара. Что проверить:

03

Логистика и остатки

Wildberries работает по модели FBO (fulfillment by operator), поэтому за остатками на складе следит продавец. Если товара нет в наличии, он пропадает из выдачи. Что анализировать:

Есть ли у вас постоянно «зависающие» позиции?

Есть ли у вас постоянно «зависающие» позиции? Какие товары нужно пополнить?

Какие товары нужно пополнить? Правильно ли рассчитаны сроки поставок?

Пример: если вы регулярно сталкиваетесь с задержками на складе Wildberries, это может снижать рейтинг ваших товаров.