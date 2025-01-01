Если у продавца на Wildberries возник вопрос: «Почему мои товары не покупают?» Ответ кроется в качественном аудите. Что это такое, зачем нужен аудит на ВБ и как с его помощью увеличить продажи — рассказывают эксперты агентства «Шольчев».
Аудит wildberries
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Что такое аудит на Wildberries?
Аудит на Wildberries — комплексная проверка всех аспектов вашей работы на платформе. Это глубокий анализ:
Карточек товаров
Ценовой политики
Конкурентов
Стратегии продвижения
Логистики и остатков
Цель аудита — выявить слабые места и исправить их, чтобы увеличить видимость товаров, повысить конверсию и, конечно, заработать больше.
Зачем нужен аудит Вайлдберриз?
Wildberries — динамичная платформа. Правила игры здесь меняются буквально каждый месяц. Новые алгоритмы, смена ценовой политики, требования к контенту — все это влияет на продажи.
Аудит помогает:
● Понять, что мешает продажам
● Настроить эффективную рекламу
● Сократить возвраты
● Оптимизировать затраты на логистику
Какие аспекты охватывает аудит WB?
Без регулярного анализа вы можете упустить момент, когда ваш товар перестал быть конкурентоспособным.
Работа с ценами
Как анализировать:
- Сравните цены с конкурентами. У вас дороже? Обоснуйте это качеством или дополнительными бонусами (например, подарочной упаковкой).
- Участвуйте в акциях. Акции на Wildberries увеличивают трафик на карточки. Но не уходите в минус.
- Скидки и промокоды. Используйте их разумно. Постоянные скидки снижают ценность товара.
Рейтинг и отзывы
Отзывы и рейтинг влияют на видимость товара. Что проверить:
- Сколько у вас отзывов? Товары без отзывов покупают реже.
- Какой средний рейтинг? Если ниже 4,5 — это уже повод для беспокойства.
- Есть ли негативные отзывы? Работайте с ними: отвечайте покупателям, исправляйте проблемы.
Лайфхак: если покупатели жалуются на упаковку, добавьте защитные материалы или брендированную коробку.
Логистика и остатки
Wildberries работает по модели FBO (fulfillment by operator), поэтому за остатками на складе следит продавец. Если товара нет в наличии, он пропадает из выдачи. Что анализировать:
- Есть ли у вас постоянно «зависающие» позиции?
- Какие товары нужно пополнить?
- Правильно ли рассчитаны сроки поставок?
Пример: если вы регулярно сталкиваетесь с задержками на складе Wildberries, это может снижать рейтинг ваших товаров.
Анализ карточек товаров
Карточка товара — это ваша витрина. Если она плохо оформлена, пользователь просто уходит к конкуренту. Что проверять:
- Заголовок. Используются ли ключевые слова?
- Цепляет ли заголовок?
- Фотографии. Достаточно ли их? Качественные ли они? Есть ли 360° обзор?
- Описание. Полностью ли раскрыты характеристики товара? Нет ли «воды»?
- Характеристики. Указаны ли все размеры, материалы, цвета?
Пример: если вы продаёте одежду, отсутствие таблицы размеров или фото с примеркой может быть причиной низкой конверсии.
Продвижение товаров
На Wildberries есть несколько инструментов продвижения:
- Реклама — анализируйте эффективность рекламных кампаний. Сколько трафика и продаж они приносят? Если расходы на рекламу выше прибыли — что‑то идёт не так.
- SEO — оптимизированы ли карточки под «ключи»? Используйте данные аналитики, чтобы понять, как ваш товар ищут покупатели.
- Ротация — регулярно обновляйте карточки, чтобы они чаще попадали в выдачу.
Цены на аудит кабинета
Лидер ниши
- Экспресс-анализ проблем, которые мешают сайту войти в топ выдачи поисковиков.
от 15 000 ₽/мес.
Лидер отрасли
- Выявление ошибок в работе сайта и предоставление рекомендаций.
от 35 000 ₽/мес.
Лидер рынка
- Глубокий анализ сайта — от технических параметров до юзабилити (удобства использования), предоставление рекомендаций.
от 50 000 ₽/мес.
Как провести аудит самостоятельно?
Если хотите провести аудит своими силами, начните с простого:
- Скачайте отчёты о продажах. Посмотрите, какие товары продаются лучше, а какие — хуже.
- Проанализируйте карточки конкурентов. Что у них сделано лучше?
- Проверьте свои цены. Насколько они конкурентоспособны?
- Изучите отзывы. Что чаще всего хвалят и критикуют покупатели?
- Оцените эффективность рекламы. Какие кампании приносят заказы, а какие просто съедают бюджет?
Почему лучше доверить аудит профессионалам?
Самостоятельный аудит полезен, но без глубокого понимания алгоритмов Wildberries сложно учесть все детали.
Как настроить рекламу с минимальным CPC
Какие ключевые слова лучше работают для вашего товара
Как снизить возвраты и поднять рейтинг
Профессионалы быстро найдут проблемы и предложат решения, которые действительно работают на Вайлдберриз.
Как часто нужно проводить аудит?
Регулярность аудита зависит от масштаба вашего бизнеса. Если вы только начали работать на Wildberries, проверяйте все каждые 1–2 недели. Когда продажи уже пошли стабильно, можно делайте аудит раз в месяц. Если вы планируете акции или запуск новых товаров, аудит обязателен до и после мероприятий.
Наши преимущества
Ускоренная линия технической поддержки с маркетплейсами
Штат опытных маркетологов и технических специалистов с опытом работы на Озон, Вайлберрис и Яндекс не менее 2-х лет
Знаем, что влияет на выход товаров в топ в каждой категории
Быстрый запуск новых магазинов на витрину маркетплейсов. 5 дней — и ваши товары продаются по всей РФ!
Прогнозируем ваши продажи с помощью аналитики и исследований рынка
Еженедельные встречи с клиентом для обсуждения динамики продаж и предпринимаемых действий
Часто задаваемые вопросы
Как быстро я увижу результаты SEO оптимизации на Озон?
Видимые результаты появятся в течение 1–2 недель после внесения изменений. Однако полное раскрытие потенциала может занять 1–2 месяца.
Что делать, если у меня на Озоне мало отзывов?
Мы поможем разработать стратегию по стимулированию покупателей оставлять отзывы, а также предложим инструменты для увеличения рейтинга.
Могу ли я сам заниматься SEO на Ozon?
Конечно, вы можете попробовать. Но чтобы получить максимальный эффект и избежать ошибок, лучше довериться профессионалам.
Наши кейсы
DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины
Что сделали:
- Расширили зону продаж
- Акции
- Рекламные кампании
- Контент
- Минимизация ошибок
- API-интеграция
- Отслеживание цен
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год
- Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
- Систематично заходили во все акции категории.
- Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
- Регулярно улучшали контент магазина.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽
Что сделали:
- Снизили ДРР до 6%
- Оптимизировали контент
- Вышли в топ категорий
- Обогнали конкурентов
- Приросли в обороте
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%
- Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
- Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
- Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом процент ДРР до 6%.
- Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.
Что сделали:
- Расширили ассортимент
- Новый визуальный контент
- Запуск рекламных кампаний
- Лидерство в категории
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев
- Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
- Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
- Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
- Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.
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Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
Как заказать продвижение сайта
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