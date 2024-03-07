Мы работаем
с самыми разными представителями бизнеса
Нам доверяют более 2000 магазинов
Мы заказали у агентства “Шольчев” поисковое продвижение сайта доставки цветов.
Команда провела качественный аудит, на котором мы поняли, как будем развивать сайт дальше.
Нам собрали семантику, создали контент, и за 2,5 месяца сайт вырос в позициях и вошел в топ 10 выдачи на “Яндексе”.
Спасибо сео-специалистам, которые вывели наш сайт бытовой техники на лидирующие позиции в поисковиках.
Мы получили дополнительный прирост лидов и покупателей в течение нескольких месяцев.
Уникальная экспертиза и IT-технологии успешного развития 2000+ наших клиентов на топовых маркетплейсах
Работая за % от GMV, мы как никто другой заинтересованы в развитии продаж вашего магазина
Пока другие селлеры тонут в операционке, клиенты ШОЛЬЧЕВ развивают свой бизнес
Хотите знать, сколько прибыли теряете каждый день?
Оставьте заявку. Наши эксперты проанализируют ваш магазин и определят потенциал роста