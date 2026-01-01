Показы в поиске
Аналитика кабинета: показы и продажи
Маркет показывает карточку в поиске, если она соответствует запросу и выглядит для покупателя выгодно. Соответствие определяют название, категория, характеристики и описание, а место в выдаче — еще и качество карточки, цена, рейтинг и условия доставки.
С августа 2024 года у каждого продавца своя карточка товара: название, описание, характеристики и фото заполняете вы, и они не смешиваются с контентом других продавцов. Маркет оценивает качество каждой карточки по 100-балльной шкале, и от этой оценки зависит место в поиске.
Отдельная роль у фильтров: значительная часть покупателей сужает выдачу по характеристикам — размеру, мощности, материалу. Если поле не заполнено, карточка выпадает из отфильтрованного списка, даже если она подходит.
В работу входят восемь блоков — от семантики до мониторинга позиций.
Собираем запросы покупателей по вашей категории — из поиска Маркета, подсказок и аналитики — и распределяем их по позициям.
Название строим по шаблону категории: тип товара, бренд, модель, ключевой параметр. Самые важные слова — в начале.
Заполняем все поля категории, а не только обязательные: от них зависят фильтры и часть совпадений с запросами покупателей.
Пишем текст для покупателя: что это за товар, кому подходит, чем отличается. Ключевые слова вписываем естественно, без переспама.
Проверяем, что карточка стоит в правильной категории: ошибка отрезает ее от части запросов и фильтров.
Фото, инфографика и видео не влияют на совпадение с запросом, но влияют на CTR и конверсию — а значит, и на позиции.
Отвечаем на отзывы и разбираем жалобы: рейтинг товара и магазина влияет на место в выдаче.
Отслеживаем позиции по ключевым запросам и показы в поиске, находим выпавшие позиции.
Органика дает бесплатные показы, но растет постепенно; реклама дает показы сразу, но за деньги. Лучше всего работают вместе.
|Органический поиск
|Буст продаж
|Буст показов
|Цель
|Устойчивые показы и заказы без оплаты за каждый
|Больше продаж за счет приоритета в выдаче
|Показы товарам, у которых их мало
|Оплата
|Только работа над карточками
|Процент от стоимости проданного товара
|Ставка за 1 000 показов
|Когда подключать
|Всегда — это основа
|Когда карточка готова и нужно ускорить продажи
|На старте товара или в высокий сезон
Чем лучше карточка, тем дешевле обходится реклама: покупатели чаще переходят и покупают. Настройку кампаний описываем на странице «реклама на Маркете».
SEO на Маркете идет по пяти этапам; первые изменения в позициях видны уже после третьего.
Какие позиции не показываются по ключевым запросам и почему.
Ядро запросов, распределенное по товарам.
Названия, характеристики, описания — продвижение карточек в поиске Яндекс Маркета начинается здесь.
Проверяем, что изменения учтены, и отслеживаем позиции.
Отслеживаем четыре метрики органики — их видно в кабинете Маркета и наших отчетах.
Аналитика кабинета: показы и продажи
Мониторинг позиций и отчет кабинета «Товары в поиске»
Переходы из выдачи к показам
Все заказы минус рекламные — по отчетам кабинета
10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Логика похожа, но у Маркета своя оценка качества карточки, важны цена относительно рынка и модель доставки. Про другие площадки — SEO на Ozon и SEO на WB, про работу со всеми сразу — SEO на маркетплейсах.
Первые изменения в показах обычно видны через 2–4 недели после обновления карточек, устойчивый рост заказов из органики — через 2–3 месяца.
Да. Реклама показывает товар, но покупает покупатель карточку. SEO-оптимизация Яндекс Маркет делает каждый рекламный клик дешевле и дает заказы, когда реклама выключена.
С 2024 года общих карточек нет: у каждого продавца своя, и ее контент вы правите сами в кабинете. Можно запретить другим продавцам копировать ваш контент.
Да, но выгоднее работать с линейкой или всем магазином: семантику распределяем между товарами, чтобы они не конкурировали друг с другом.
Пришлите ссылку на магазин — проверим, по каким запросам ваши товары не показываются, и с чего начать.