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DeLonghi: в 5 раз вырастили продажи на “Яндекс.Маркете”

Крупный мировой итальянский бренд-производитель бытовой техникиКрупный мировой итальянский бренд-производитель бытовой техники

Крупный мировой итальянский бренд-производитель бытовой техники

Задача

ya-market

Увеличить продажи на “Яндекс.Маркете” в 3 раза за 1 год.

122 года

бренду

Кофемашины №1

по версии Independent research institute (sales Leader Full Year 2021)

Что было сделано

  • 01

    Анализ рынка и разработка стратегии.

    Изучили рынок, выявили бренды-лидеры в нужных товарных категориях и проанализировали их ассортимент, активности и продажи. Результатом анализа стали четкие цифры по каждой целевой категории, на которые мы ориентировались при разработке стратегии.

  • 02

    Расширение географии продаж.

    Подключили модель FBY.

  • 03

    Настройка буста продаж.

    Нашей совместной задачей было настроить рекламу так, чтобы мы получали максимум продаж, но при этом не тратили на продвижение более 7% от оборота.

  • 04

    Медийные баннеры.

    Разместили баннеры в категории “Бытовая техника”. Прирост оборота в момент размещения баннеров показал от 20% до 38% к текущим продажам (в зависимости от категории).

  • 05

    Реклама в экосистеме “Яндекса”.

    Запустили баннер и рекламные кампании (“Яндекс.Погода”). Мы получили более 5 000 касаний от новой аудитории с конверсией в покупку до 3%. В пересчете это + 3 миллиона рублей оборота за 14 дней размещения.

  • 06

    Оффлайн-реклама.

    Разместили баннер в метро.

  • 07

    Устранение контентных ошибок в карточках товара.

    Устранили технические ошибки в контенте и дубли карточек товара, что положительно повлияло на рост продаж.

  • 08

    Контроль цен.

    Сравнили цены на товары бренда с другими продавцами. Использовали внутренние аналитические разработки, чтобы контролировать цены и оповещать продавца в случае демпинга на его товар.

  • 09

    Исключение ошибок API-интеграции.

    Программисты бренда вместе с API-отделом “Яндекс.Маркета” внедрили качественное решение, минимизировав ошибки и сбои в обмене данными.

Наши совместные достижения

Рост оборота в 3 раза на 8 месяце партнерства, в 5 раз — к концу года.

график роста продажграфик роста продаж

С 20 до 100 миллионов рублей выросли продажи DeLonghi на “Яндекс.Маркете” с октября 2022 по ноябрь 2023 года.

график роста продажграфик роста продаж

Полная версия стратегии — в нашем блоге на vc.ru.

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Благодаря сочетанию нескольких маркетинговых инструментов совместно с партнёром мы смогли увеличить продажи без существенных изменений цен и ассортимента.

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