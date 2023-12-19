DeLonghi: в 5 раз вырастили продажи на “Яндекс.Маркете”
Крупный мировой итальянский бренд-производитель бытовой техники
Задача
Увеличить продажи на “Яндекс.Маркете” в 3 раза за 1 год.
122 года
бренду
Кофемашины №1
по версии Independent research institute (sales Leader Full Year 2021)
Что было сделано
01
Анализ рынка и разработка стратегии.
Изучили рынок, выявили бренды-лидеры в нужных товарных категориях и проанализировали их ассортимент, активности и продажи. Результатом анализа стали четкие цифры по каждой целевой категории, на которые мы ориентировались при разработке стратегии.
02
Расширение географии продаж.
Подключили модель FBY.
03
Настройка буста продаж.
Нашей совместной задачей было настроить рекламу так, чтобы мы получали максимум продаж, но при этом не тратили на продвижение более 7% от оборота.
04
Медийные баннеры.
Разместили баннеры в категории “Бытовая техника”. Прирост оборота в момент размещения баннеров показал от 20% до 38% к текущим продажам (в зависимости от категории).
05
Реклама в экосистеме “Яндекса”.
Запустили баннер и рекламные кампании (“Яндекс.Погода”). Мы получили более 5 000 касаний от новой аудитории с конверсией в покупку до 3%. В пересчете это + 3 миллиона рублей оборота за 14 дней размещения.
06
Оффлайн-реклама.
Разместили баннер в метро.
07
Устранение контентных ошибок в карточках товара.
Устранили технические ошибки в контенте и дубли карточек товара, что положительно повлияло на рост продаж.
08
Контроль цен.
Сравнили цены на товары бренда с другими продавцами. Использовали внутренние аналитические разработки, чтобы контролировать цены и оповещать продавца в случае демпинга на его товар.
09
Исключение ошибок API-интеграции.
Программисты бренда вместе с API-отделом “Яндекс.Маркета” внедрили качественное решение, минимизировав ошибки и сбои в обмене данными.
Наши совместные достижения
Рост оборота в 3 раза на 8 месяце партнерства, в 5 раз — к концу года.
С 20 до 100 миллионов рублей выросли продажи DeLonghi на “Яндекс.Маркете” с октября 2022 по ноябрь 2023 года.
Полная версия стратегии — в нашем блоге на vc.ru.
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