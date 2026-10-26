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«Пора Спать»: рост оборота мебельной компании на Яндекс Маркете в 1,7 раза за 6 месяцев

Мебельная компания «Пора Спать» стабильно продавала на Яндекс Маркете, но не видела прибыль по отдельным товарам. Мы построили отчёты по экономике каждого заказа, разделили ассортимент на четыре группы и привязали рекламный бюджет к рентабельности. К 6-му месяцу оборот вырос в 1,7 раза, а с 3-го месяца не опускался ниже +50% к исходному уровню.
Клиент
«Пора Спать»
Площадка
Яндекс Маркет, DBS
Категория
Мебель и товары для сна
Период работы
7 месяцев
×1,7оборот к 6-му месяцу работы
≥ +50%к исходному обороту каждый месяц с 3-го по 7-й
4 группытоваров со своей тактикой продвижения

Кратко о проекте

Клиент
«Пора Спать», российская мебельная компания
Площадка
Яндекс Маркет, модель DBS (доставка силами продавца)
Категория
Мебель для спальни, кухни и прихожей, товары для сна
Период работы
7 месяцев
Задача
Увидеть прибыль каждого товара и растить оборот без перерасхода на рекламу
Результат
Оборот ×1,7 к 6-му месяцу; с 3-го месяца — не ниже +50% к базе

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Разберём экономику товаров и покажем, где есть потенциал роста.

  • Автор кейса

    Иван Рачкован

    Руководитель направления по работе с маркетплейсами агентства ШОЛЬЧЕВ

  • Кейс проверил эксперт

    Евгений Шольчев

    Основатель и руководитель агентства ШОЛЬЧЕВ

Исходная ситуация

У «Пора Спать» около трети продаж приходится на распашные шкафы, дальше идут кровати и прихожие.

На Маркете компания работает по модели DBS — хранит товар и доставляет его сама. Для крупногабаритной мебели это оправдано: хранить её на складе маркетплейса дорого.

До начала работы:

  • оборот был стабильным от месяца к месяцу;
  • прибыль по отдельным товарам не считалась, поэтому было непонятно, что съедает маржу — реклама, логистика или комиссия;
  • не было ясно, какой рекламный бюджет магазин может себе позволить без ухода в минус.

Цели проекта

  • Посчитать прибыль и рентабельность каждого товара и заказа.
  • Определить лимит расходов на продвижение, при котором сохраняется плановая прибыль.
  • Отключить продвижение, которое не окупается.
  • Увеличить оборот на Яндекс Маркете, не выходя за лимит.

Что сделали

Аналитика: три отчёта о прибыли и расходах

Начали с общего отчёта по рентабельности: выручка, комиссии, реклама, логистика, возвраты и прибыль по товарам. Бизнес оказался стабильно прибыльным — значит, задача в поиске точек роста.

Затем собрали детальный отчёт по каждой продаже: стоимость заказа, себестоимость, тариф, комиссия, расходы по каждому рекламному инструменту. Сортировка по рентабельности сразу показывает убыточные позиции. Так в мае выяснилось, что почти все продажи двуспальных кроватей «Амалия» уходят в минус, и мы начали проверять, стоит ли сократить объём или спрос выдержит повышение цены.

Третий отчёт, «Факт трат на продвижение», в реальном времени показывает расходы по каждому инструменту и остаток бюджета до лимита. Сам лимит рассчитан от рентабельности продаж: при больших тратах плановая прибыль недостижима.

Ассортимент: четыре группы товаров

По данным продаж разделили ассортимент на четыре группы:

  • бестселлеры;
  • есть показы, но продвижение дорогое;
  • мало просмотров и средние затраты на продвижение;
  • нет показов.

Раньше кампании работали на весь ассортимент или на категории целиком, теперь у каждой группы своя кампания и тактика.

Первую гипотезу проверили на группе «нет показов»: без исходного трафика эффект отдельного бюджета проще всего измерить. Гипотеза не подтвердилась — единичные заказы при ДРР в несколько раз выше целевого, вероятно, из-за более дешёвых аналогов у конкурентов. Продвижение группы отключили. Состав групп пересматриваем раз в неделю по ДРР и количеству продаж.

Реклама: связка из трёх инструментов Маркета

Лучше всего сработала связка:

  • «Любимые категории» — программа лояльности Маркета, где покупатель сам выбирает категории со скидкой. Товар видят люди с явным интересом к категории.
  • Буст продаж — основной инструмент и большая часть бюджета. Ставка списывается сверх обычной платы Маркету и только за доставленный заказ, а применять буст можно к любому товару.
  • Буст показов — добавляет показы товарам, которые покупатели редко видят. Оплачиваются показы; доля в бюджете значительно меньше.

Все расходы укладываются в лимит от рентабельности.

Контроль: аналитика кабинета Маркета

Помимо своих отчётов работаем с инструментами кабинета: аналитикой по товару, индексом видимости и «Диагностикой продаж». Они показывают, где проседает конверсия, какую долю возможных показов товар уже получает и какие изменения — наличие, витрина, буст — повлияли на продажи.

Ход работы: было → сделали → получили

Было

Прибыль по товарам не считалась

Сделали

Отчёт по экономике каждого заказа

Получили

Убыточные позиции видны сразу

Было

Неясен допустимый рекламный бюджет

Сделали

Лимит от рентабельности, контроль трат в реальном времени

Получили

Расходы не выходят за лимит

Было

Кампании на весь ассортимент

Сделали

Четыре группы товаров, еженедельный пересмотр

Получили

Оборот ×1,7 к 6-му месяцу

Результаты

За 7 месяцев работы получили:

  • Оборот: в 1,7 раза выше исходного уровня в 5-м и 6-м месяцах, +57% в 7-м.
  • Устойчивость: с 3-го по 7-й месяц — не ниже +50% к базе.
  • Реклама: расходы в пределах лимита от рентабельности.
  • Ассортимент: неокупаемое продвижение товаров без показов отключено.

Динамика оборота в индексе к базовому уровню

100 — среднемесячный оборот до начала работы
Месяц работыИндекс оборотаИзменение к базе
1 мес.120+20%
2 мес.1000%
3 мес.150+50%
4 мес.160+60%
5 мес.170+70%
6 мес.170+70%
7 мес.157+57%

Что изменилось для бизнеса

  • Руководитель видит прибыль и рентабельность каждого товара, а не только оборот.
  • Рекламный бюджет привязан к рентабельности и не выходит за лимит.
  • Решения о кампаниях принимаются по ДРР и продажам каждой группы товаров.
  • Раз в неделю руководитель компании и команда Шольчев корректируют стратегию по показателям.

Вывод: прежде чем наращивать рекламу, нужно увидеть экономику каждого товара — тогда бюджет идёт туда, где окупается.

Что делали для проекта

Те же работы можно заказать отдельно или пакетом.

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Вопросы

Что спрашивают об этом кейсе

Крупногабаритную мебель дорого хранить на складе маркетплейса. По модели DBS товар остаётся у продавца, и доставку он организует сам. «Пора Спать» доставляет мебель своими силами, а покупатели мебели готовы ждать доставку дольше обычного.

От рентабельности продаж. Сначала нужно посчитать прибыль каждого заказа с учётом себестоимости, комиссий, логистики и рекламы, затем задать лимит расходов на продвижение, при котором сохраняется плановая прибыль. В кейсе «Пора Спать» от этого лимита рассчитываются все показатели продвижения.

Сначала стоит проверить гипотезу на отдельном бюджете. В кейсе «Пора Спать» товары без показов дали единичные заказы при ДРР в несколько раз выше целевого, и их продвижение отключили.

Связка «Любимые категории», буст продаж и буст показов. Основной инструмент — буст продаж: ставка платится только за доставленный заказ. Буст показов добавляет показы малозаметным товарам, а «Любимые категории» приводят покупателей, которые сами выбрали категорию.

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