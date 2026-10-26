Руководитель направления по работе с маркетплейсами агентства ШОЛЬЧЕВ

Исходная ситуация

У «Пора Спать» около трети продаж приходится на распашные шкафы, дальше идут кровати и прихожие.

На Маркете компания работает по модели DBS — хранит товар и доставляет его сама. Для крупногабаритной мебели это оправдано: хранить её на складе маркетплейса дорого.

До начала работы:

оборот был стабильным от месяца к месяцу;

прибыль по отдельным товарам не считалась, поэтому было непонятно, что съедает маржу — реклама, логистика или комиссия;

не было ясно, какой рекламный бюджет магазин может себе позволить без ухода в минус.

Цели проекта

Посчитать прибыль и рентабельность каждого товара и заказа.

Определить лимит расходов на продвижение, при котором сохраняется плановая прибыль.

Отключить продвижение, которое не окупается.

Увеличить оборот на Яндекс Маркете, не выходя за лимит.

Что сделали

01 Аналитика: три отчёта о прибыли и расходах

Начали с общего отчёта по рентабельности: выручка, комиссии, реклама, логистика, возвраты и прибыль по товарам. Бизнес оказался стабильно прибыльным — значит, задача в поиске точек роста.

Затем собрали детальный отчёт по каждой продаже: стоимость заказа, себестоимость, тариф, комиссия, расходы по каждому рекламному инструменту. Сортировка по рентабельности сразу показывает убыточные позиции. Так в мае выяснилось, что почти все продажи двуспальных кроватей «Амалия» уходят в минус, и мы начали проверять, стоит ли сократить объём или спрос выдержит повышение цены.

Третий отчёт, «Факт трат на продвижение», в реальном времени показывает расходы по каждому инструменту и остаток бюджета до лимита. Сам лимит рассчитан от рентабельности продаж: при больших тратах плановая прибыль недостижима.

02 Ассортимент: четыре группы товаров

По данным продаж разделили ассортимент на четыре группы:

бестселлеры;

есть показы, но продвижение дорогое;

мало просмотров и средние затраты на продвижение;

нет показов.

Раньше кампании работали на весь ассортимент или на категории целиком, теперь у каждой группы своя кампания и тактика.

Первую гипотезу проверили на группе «нет показов»: без исходного трафика эффект отдельного бюджета проще всего измерить. Гипотеза не подтвердилась — единичные заказы при ДРР в несколько раз выше целевого, вероятно, из-за более дешёвых аналогов у конкурентов. Продвижение группы отключили. Состав групп пересматриваем раз в неделю по ДРР и количеству продаж.

03 Реклама: связка из трёх инструментов Маркета

Лучше всего сработала связка:

«Любимые категории» — программа лояльности Маркета, где покупатель сам выбирает категории со скидкой. Товар видят люди с явным интересом к категории.

Буст продаж — основной инструмент и большая часть бюджета. Ставка списывается сверх обычной платы Маркету и только за доставленный заказ, а применять буст можно к любому товару.

Буст показов — добавляет показы товарам, которые покупатели редко видят. Оплачиваются показы; доля в бюджете значительно меньше.

Все расходы укладываются в лимит от рентабельности.

04 Контроль: аналитика кабинета Маркета

Помимо своих отчётов работаем с инструментами кабинета: аналитикой по товару, индексом видимости и «Диагностикой продаж». Они показывают, где проседает конверсия, какую долю возможных показов товар уже получает и какие изменения — наличие, витрина, буст — повлияли на продажи.

Ход работы: было → сделали → получили

Было Сделали Получили Было Прибыль по товарам не считалась Сделали Отчёт по экономике каждого заказа Получили Убыточные позиции видны сразу Было Неясен допустимый рекламный бюджет Сделали Лимит от рентабельности, контроль трат в реальном времени Получили Расходы не выходят за лимит Было Кампании на весь ассортимент Сделали Четыре группы товаров, еженедельный пересмотр Получили Оборот ×1,7 к 6-му месяцу

Результаты

За 7 месяцев работы получили:

Оборот: в 1,7 раза выше исходного уровня в 5-м и 6-м месяцах, +57% в 7-м.

Устойчивость: с 3-го по 7-й месяц — не ниже +50% к базе.

Реклама: расходы в пределах лимита от рентабельности.

Ассортимент: неокупаемое продвижение товаров без показов отключено.

Динамика оборота в индексе к базовому уровню 120 100 150 160 170 170 157 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 100 — среднемесячный оборот до начала работы Месяц работы Индекс оборота Изменение к базе 1 мес. 120 +20% 2 мес. 100 0% 3 мес. 150 +50% 4 мес. 160 +60% 5 мес. 170 +70% 6 мес. 170 +70% 7 мес. 157 +57%

Что изменилось для бизнеса

Руководитель видит прибыль и рентабельность каждого товара, а не только оборот.

Рекламный бюджет привязан к рентабельности и не выходит за лимит.

Решения о кампаниях принимаются по ДРР и продажам каждой группы товаров.

Раз в неделю руководитель компании и команда Шольчев корректируют стратегию по показателям.