01 Создание брендовой витрины. Создали для магазина брендовую витрину — отдельную страницу внутри платформы Яндекс Маркет. Главное преимущество этого инструмента: при оформлении заказа непосредственно с витрины базовая комиссия маркетплейса снижается с 40% до 5%. Витрина стала главным центром генерации прибыли — местом, куда мы переводим лояльную аудиторию для всех повторных покупок.

02 Запуск буста продаж с аукционом второй цены. Запустили буст продаж для обеспечения 100% видимости карточек по целевому запросу «зоокорм». Разрешённую ставку ДРР подняли с 12% до 35–45%. Сработал аукцион второй цены: продавец платит ставку ближайшего конкурента снизу плюс минимальный шаг. Фактическая стоимость трафика составила всего ~15% при максимальном охвате выдачи.

03 Промокоды за подписку на витрину. К каждой карточке добавили промокод со скидкой 10%. Промокод активируется при подписке на витрину и покупке непосредственно с неё. По данным кабинета продавца за декабрь 2024, 80% покупателей из буста выполнили это условие. Зоокорма имеют регулярный повторный спрос — клиент возвращается за следующей пачкой уже на витрину с фиксированной комиссией 5%.

04 Расчёт юнит-экономики. Сделали полный расчёт юнит-экономики на среднем чеке 5000 ₽ (средний чек в нише зоокормов на декабрь 2024). До оптимизации: 2000 ₽ комиссии (40%) + 600 ₽ на рекламу (12% ДРР) = продавцу остаётся 2400 ₽. После связки: покупатель платит 4500 ₽ со скидкой 10%, комиссия 225 ₽ (5%), реклама 675 ₽ (~15%) — продавцу остаётся 3600 ₽. Чистая дополнительная маржа — +1200 ₽ с каждой продажи. При обороте 15 млн ₽ это миллионы дополнительной прибыли ежемесячно.

05 Участие в акциях маркетплейса и Колесо фортуны. Параллельно с основной связкой протестировали промо-инструмент «Колесо фортуны» — геймифицированный формат для холодной аудитории, у которой нет прямого спроса на зоотовары. Пользователь видит интерактивный баннер на платформе, крутит виртуальное колесо и выигрывает персональную скидку на ассортимент магазина. Эксперимент принёс +1 млн ₽ выручки в первый месяц запуска и подтвердил потенциал расширения клиентской базы за пределы стандартной поисковой выдачи.

06 Удержание клиентов и работа с LTV. После перевода аудитории на пониженную комиссию выстроили систему удержания: регулярное обновление ассортиментной матрицы сопутствующими товарами для роста среднего чека, когортный анализ повторных покупок, автоматические рассылки промокодов уснувшим клиентам. Каждый возвращающийся подписчик витрины генерирует прибыль без дополнительных маркетинговых затрат на первичное привлечение.