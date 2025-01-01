Продажа на Ozon открывает доступ к многомиллионной аудитории, но успешная работа на маркетплейсе невозможна без качественной интеграции. Интеграция с Озон включает базовое подключение вашего бизнеса к платформе плюс полный спектр технической и маркетинговой настройки. В рамках интеграции мы обеспечиваем адаптацию ваших товаров под требования Ozon, настраиваем все процессы автоматизации и предоставляем поддержку на каждом этапе.
Интеграция с Озон
Первые продажи через две недели
Что входит в услугу интеграции с Ozon?
Комплексная услуга включает регистрацию и настройку личного кабинета, обработку товарного каталога, интеграцию с ERP и CMS-системами, настройку логистики и маркетинговую поддержку:
Создание учетной записи, настройка профиля и подключение платежных систем. Мы оптимизируем все параметры, чтобы ваша компания была готова к работе на платформе.
Адаптация данных о товарах под стандарты Ozon. Это включает корректное заполнение карточек товаров, написание SEO-описаний, добавление качественных изображений и соблюдение всех технических требований.
Подключаем вашу систему управления (например, 1С или МойСклад) к платформе Ozon, чтобы синхронизировать остатки, цены и заказы. Это устраняет ручные операции и исключает ошибки.
Подключаем ваши товары к системе FBO (склад Ozon) или FBS (доставка со склада продавца), оптимизируя доставку и минимизируя задержки.
В завершении интеграционного процесса разрабатываем стратегии продвижения ваших товаров на платформе, включая настройку рекламных кампаний, участие в акциях и продвижение через внутренний трафик Ozon.
300+
магазинов на сопровождении
50000 SKU
среднее кол-во ассортимента у наших клиентов
6%
средний ДРР магазинов
+30%
прирост оборота на 2 месяце работы с нами
Почему стоит заказать интеграцию Озон у профессионалов?
Интеграция с Ozon – это создание надежного канала продаж. Ошибки на этапе настройки, например, некорректные карточки товаров или отсутствие автоматизации, могут привести к блокировке аккаунта или потере заказов. Благодаря комплексному подходу наша команда решает все технические и маркетинговые задачи, позволяя вам сосредоточиться на развитии бизнеса. Преимущества работы с агентством Шольчев:
- Полная техническая поддержка 24/7.
- Ускоренная интеграция без ошибок
- Обучение вашей команды работе с Ozon.
Если вы хотите начать продавать на Ozon без сложностей и с максимальной эффективностью, оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами для подробной консультации.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
Как заказать продвижение сайта
Связаться с менеджером
чтобы заказать SEO-аудит сайта.