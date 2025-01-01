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Интеграция с Озон

Первые продажи через две недели

Продажа на Ozon открывает доступ к многомиллионной аудитории, но успешная работа на маркетплейсе невозможна без качественной интеграции. Интеграция с Озон включает базовое подключение вашего бизнеса к платформе плюс полный спектр технической и маркетинговой настройки. В рамках интеграции мы обеспечиваем адаптацию ваших товаров под требования Ozon, настраиваем все процессы автоматизации и предоставляем поддержку на каждом этапе.

Что входит в услугу интеграции с Ozon?

Комплексная услуга включает регистрацию и настройку личного кабинета, обработку товарного каталога, интеграцию с ERP и CMS-системами, настройку логистики и маркетинговую поддержку:

  • Создание учетной записи, настройка профиля и подключение платежных систем. Мы оптимизируем все параметры, чтобы ваша компания была готова к работе на платформе.

  • Адаптация данных о товарах под стандарты Ozon. Это включает корректное заполнение карточек товаров, написание SEO-описаний, добавление качественных изображений и соблюдение всех технических требований.

  • Подключаем вашу систему управления (например, 1С или МойСклад) к платформе Ozon, чтобы синхронизировать остатки, цены и заказы. Это устраняет ручные операции и исключает ошибки.

  • Подключаем ваши товары к системе FBO (склад Ozon) или FBS (доставка со склада продавца), оптимизируя доставку и минимизируя задержки.

В завершении интеграционного процесса разрабатываем стратегии продвижения ваших товаров на платформе, включая настройку рекламных кампаний, участие в акциях и продвижение через внутренний трафик Ozon.

  • 300+

    магазинов на сопровождении

  • 50000 SKU

    среднее кол-во ассортимента у наших клиентов

  • 6%

    средний ДРР магазинов

  • +30%

    прирост оборота на 2 месяце работы с нами

Почему стоит заказать интеграцию Озон у профессионалов?

  • Интеграция с Ozon – это создание надежного канала продаж. Ошибки на этапе настройки, например, некорректные карточки товаров или отсутствие автоматизации, могут привести к блокировке аккаунта или потере заказов. Благодаря комплексному подходу наша команда решает все технические и маркетинговые задачи, позволяя вам сосредоточиться на развитии бизнеса. Преимущества работы с агентством Шольчев:

    • Полная техническая поддержка 24/7.
    • Ускоренная интеграция без ошибок
    • Обучение вашей команды работе с Ozon.

    Если вы хотите начать продавать на Ozon без сложностей и с максимальной эффективностью, оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами для подробной консультации.

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