Бренд на Ozon
На Ozon марку регистрируют в кабинете и подтверждают права, после чего доступны витрина марки и защита контента от чужих правок. Официальные продавцы получают бейдж оригинальности.
Покупатель, который ищет вашу марку по названию, уже выбрал вас — такой заказ дешевле и надежнее, чем заказ из общей категории. Развитие бренда на маркетплейсах дает три эффекта:
Человек ищет конкретную марку и чаще покупает, чем тот, кто листает категорию.
Брендовые запросы дешевле категорийных, а часть заказов приходит без рекламы.
Конкуренты не могут увести покупателя, который пришел за вашим названием, — если ваш магазин и карточки выглядят сильнее.
Работа над брендом состоит из шести направлений; набор подбираем под задачу и бюджет.
Определяем, чем марка отличается от конкурентов и какие обещания дает покупателю. От этого зависят названия, фото, описания и реклама.
Единый визуал карточек, rich-контент, витрина или фирменный магазин на каждой площадке — покупатель узнает марку в выдаче.
Брендовые полки, баннеры и медийные форматы площадок, кампании по брендовым запросам — реклама на маркетплейсах.
Обзоры, интеграции у блогеров и посевы в соцсетях формируют спрос на название — подробнее про внешний трафик.
Отвечаем на отзывы, разбираем жалобы и дорабатываем то, что снижает оценку, — рейтинг марки держится на всех карточках сразу.
Регистрируем права в кабинетах площадок, следим за подделками и продавцами, которые используют ваш контент.
У каждой площадки свои брендовые инструменты, поэтому стратегия одна, а набор работ разный.
На Ozon марку регистрируют в кабинете и подтверждают права, после чего доступны витрина марки и защита контента от чужих правок. Официальные продавцы получают бейдж оригинальности.
Продвижение бренда на ВБ держится на узнаваемом визуале, рейтинге и внешнем трафике: блогеры и соцсети дают спрос на название, который потом закрепляется в поиске.
На Маркете у каждого продавца своя карточка, поэтому единое оформление всей линейки особенно важно. Плюс рекламные форматы для бренда и работа с рейтингом магазина.
Результат — в цифрах спроса на название, а не в охватах.
|Метрика
|Как измеряем
|Доля брендовых запросов
|Доля поиска по названию марки среди всех запросов, по которым находят товары, — аналитика площадок
|Рост брендовых запросов
|Динамика поиска по названию на площадках и в Вордстате
|Брендовый трафик
|Переходы в магазин и карточки по брендовым запросам
|Повторные покупки
|Доля покупателей, вернувшихся за товарами марки
|Рейтинг
|Средняя оценка по всей линейке
|ДРР брендовых кампаний
|Расходы на брендовую рекламу к выручке от нее
Работа идет по пяти этапам, первый — аудит.
Доля брендового спроса, карточки, отзывы, позиции конкурентов.
1–3 рабочих дня
Позиционирование, визуальный стиль, каналы и бюджет.
7–9 рабочих дней
Карточки, rich-контент, витрина марки.
5–7 рабочих дней
Реклама, блогеры, работа с отзывами.
5–7 рабочих дней
Динамика метрик и план на следующий месяц.
ежемесячно
Безалкогольные напитки: съемка, инфографика и rich-контент в едином стиле, ключевые слова в характеристиках, отдельные кампании для товаров-лидеров. Карточки поднялись с 30–50-х позиций примерно до 10-й.
Официальный магазин производителя: модель FBY, реклама с потолком расходов 7%, баннеры, исправление карточек. Оборот вырос с 20 до 100 млн ₽ в месяц без изменения цен и ассортимента.
Стоимость — от 150 000 рублей; рекламный бюджет и оплата блогеров — отдельно.
Цена зависит от числа площадок, объема контента и подключенных каналов.
от 150 000 ₽
Когда товар уже продается и экономика сходится: ориентир — от 2 млн ₽ в месяц. На старте важнее первые продажи и отзывы.
Первые изменения в брендовых запросах обычно видны через 2–3 месяца, устойчивый рост узнаваемости — через 4–5 месяцев системной работы.
Для регистрации прав и защиты контента на площадках — желательно: нужны свидетельство или заявка в Роспатент, а дистрибьютору — договор с правообладателем. Без знака продвигать марку можно, но защитить ее сложнее.
Товары продвигаем по общим запросам категории, а марку — чтобы ее искали по названию. Раскрутка бренда на маркетплейсе снижает зависимость от ставок и делает каждый заказ дешевле.
Да, начинать удобно с той площадки, где уже основные продажи. Когда спрос на название растет, он переходит и на другие площадки: покупатели ищут марку там, где им привычнее.
Расскажите о марке и площадках, где продаете, — проведем экспресс-аудит и предложим стратегию.