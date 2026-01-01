Бренд

Продвижение бренда на маркетплейсах

Продвижение бренда на маркетплейсе — это работа над тем, чтобы покупатели искали ваш товар по названию марки, а не только по категории. Продвижение бренда на маркетплейсы Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет строим на позиционировании, брендовом контенте, магазине бренда, рекламе и внешнем трафике и измеряем по росту брендовых запросов.

Больше покупателей приходят по названию марки

Ниже зависимость от дорогой рекламы в категории

Защита от перехвата покупателей конкурентами и копиями