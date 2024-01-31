“Абрау-Дюрсо”: на 93% увеличили продажи на Ozon и Wildberries
Крупный бренд алкогольных и безалкогольных напитков
Задача
Увеличить обороты на Ozon и Wildberries.
154 года
бренду
топ-5
самых продаваемых брендов в своей нише
Что было сделано
01
Анализ рынка.
Изучили рынок безалкогольных напитков, ценовую политику, инфографику, SEO и креативы разных брендов в нише.
02
Работа с карточками товара.
Организовали фото- и видеосъемку, собрали инфографику, rich-контент для маркетплейсов.
03
SEO-оптимизация.
Проработали ключевые запросы, подняли карточки бренда на лидирующие позиции — с 30-50 до 10 места.
04
Настройка рекламных кампаний на маркетплейсах.
Проанализировали рекламные активности на Wildberries и Ozon и оптимизировали их. Провели АВС-анализ, выделили «товары-локомотивы», разбили их по разным кампаниям и сегментировали.
05
Расчёт юнит-экономики.
В юнит-экономике мы учли себестоимость, все затраты маркетплейсов, рекламные расходы, минимально-допустимую цену, объём скидки.
06
Участие в акциях маркетплейсов.
Регулярно включались в акции, чтобы сохранять лидирующие позиции и увеличивать прирост новых покупателей.
Карточки товара
Видео со съемки
Наши совместные достижения
Рост продаж в 2 раза за полгода на Ozon и Wildberries.
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