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“Абрау-Дюрсо”: на 93% увеличили продажи на Ozon и Wildberries

Крупный бренд алкогольных и безалкогольных напитковКрупный бренд алкогольных и безалкогольных напитков

Крупный бренд алкогольных и безалкогольных напитков

Задача

ozonwb

Увеличить обороты на Ozon и Wildberries.

154 года

бренду

топ-5

самых продаваемых брендов в своей нише

Что было сделано

  • 01

    Анализ рынка.

    Изучили рынок безалкогольных напитков, ценовую политику, инфографику, SEO и креативы разных брендов в нише.

  • 02

    Работа с карточками товара.

    Организовали фото- и видеосъемку, собрали инфографику, rich-контент для маркетплейсов.

  • 03

    SEO-оптимизация.

    Проработали ключевые запросы, подняли карточки бренда на лидирующие позиции — с 30-50 до 10 места.

  • 04

    Настройка рекламных кампаний на маркетплейсах.

    Проанализировали рекламные активности на Wildberries и Ozon и оптимизировали их. Провели АВС-анализ, выделили «товары-локомотивы», разбили их по разным кампаниям и сегментировали.

  • 05

    Расчёт юнит-экономики.

    В юнит-экономике мы учли себестоимость, все затраты маркетплейсов, рекламные расходы, минимально-допустимую цену, объём скидки.

  • 06

    Участие в акциях маркетплейсов.

    Регулярно включались в акции, чтобы сохранять лидирующие позиции и увеличивать прирост новых покупателей.

Карточки товара

Лимонад Абрау ДюрсоВода Абрау ДюрсоВино Абрау Дюрсо Light

Видео со съемки

Наши совместные достижения

Рост продаж в 2 раза за полгода на Ozon и Wildberries.

График роста оборотаГрафик роста оборота

Полная версия стратегии — в нашем блоге на vc.ru.

Читать кейс

Ведущий маркетолог проекта “Абрау-Дюрсо”

Для “Абрау-Дюрсо” мы разработали и реализовали стратегию продвижения на маркетплейсах с целью увеличить продажи в 2 раза.

 

В рамках проекта поработали с ДНК бренда и создали новый визуал карточек товара на фото- и видеосъемке.

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