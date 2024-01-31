“Абрау-Дюрсо”: на 93% увеличили продажи на Ozon и Wildberries

01 Анализ рынка. Изучили рынок безалкогольных напитков, ценовую политику, инфографику, SEO и креативы разных брендов в нише.

02 Работа с карточками товара. Организовали фото- и видеосъемку, собрали инфографику, rich-контент для маркетплейсов.

03 SEO-оптимизация. Проработали ключевые запросы, подняли карточки бренда на лидирующие позиции — с 30-50 до 10 места.

04 Настройка рекламных кампаний на маркетплейсах. Проанализировали рекламные активности на Wildberries и Ozon и оптимизировали их. Провели АВС-анализ, выделили «товары-локомотивы», разбили их по разным кампаниям и сегментировали.

05 Расчёт юнит-экономики. В юнит-экономике мы учли себестоимость, все затраты маркетплейсов, рекламные расходы, минимально-допустимую цену, объём скидки.