Релевантность
Слова из запроса в названии, характеристиках и описании, правильная категория. Если нужного слова нет ни в одном поле, товар не попадет в выдачу по этому запросу.
Больше органических показов без роста рекламного бюджета.
SEO на маркетплейсах — это работа с внутренним поиском Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета на уровне всего магазина: семантика по нише, оптимизация названий, характеристик и описаний, распределение запросов между товарами и контроль позиций. Мы делаем SEO для маркетплейсов как систему, а не правку отдельных карточек. Услуга для продавцов и брендов с широким ассортиментом на одной или нескольких площадках.
Поиск площадки ранжирует товары по трем группам факторов: насколько позиция подходит запросу, как на нее реагируют покупатели и насколько выгодно предложение.
|Что важно для поиска
|Подробнее
|Ozon
|Заполненные характеристики, название по шаблону категории, rich-контент, рейтинг, скорость доставки
|SEO Ozon
|Wildberries
|Название до 60 символов, характеристики и описание как источник ключей, выкуп, рейтинг, склад ближе к покупателю
|SEO Wildberries
|Яндекс Маркет
|Название и параметры карточки, индекс качества, цена относительно рынка, рейтинг магазина, модель доставки
Работа состоит из семи блоков, которые повторяются по мере роста ассортимента.
Запросы из поиска площадок, подсказок и аналитических сервисов, включая длинные уточняющие фразы.
Группируем запросы и закрепляем каждую группу за конкретным товаром, чтобы позиции не конкурировали между собой.
Переписываем по шаблонам категорий и заполняем все поля, которые участвуют в поиске и фильтрах.
Тексты с ключами без переспама, расширенный контент там, где площадка его поддерживает.
Проверяем, что товар стоит в правильной категории: ошибка здесь отрезает его от части запросов.
Отслеживаем, по каким запросам товар показывается и на каких местах, и находим выпавшие.
Запросы, которые дают заказы в рекламе, переносим в тексты, а органические позиции учитываем при ставках.
Порядок работ одинаков для всех площадок, но шаблоны названий, обязательные поля и правила модерации у каждой свои, поэтому один текст на три площадки не копируем.
Оптимизация товаров на маркетплейсах начинается не с текстов, а с выбора, какие позиции трогать первыми.
Сервисы мониторинга позиций и отчеты площадок по поисковым запросам
Аналитика кабинета: показы в поиске и каталоге
Переходы из выдачи к показам — аналитика кабинета
Все заказы минус рекламные — кабинет и рекламные отчеты
Замер делаем до старта, затем раз в месяц присылаем отчет с динамикой. Рядом с позициями показываем выручку по оптимизированным товарам: рост органики должен давать заказы, а не только показы.
Первые изменения в позициях обычно видны через 1–2 недели после обновления карточек, но многое зависит от площадки и конкуренции.
Результат: текущие позиции, ошибки в карточках, список приоритетных SKU.
Результат: ядро запросов, распределенное по товарам.
Результат: обновлены названия, характеристики и описания приоритетных позиций.
Результат: отчет по позициям и показам, план на следующий месяц.
Зависит от числа SKU и площадок и от того, нужен ли rich-контент.
от 150 000 ₽
Товары стояли не выше 50-го места. Переписали названия и описания по-разному под каждую площадку, обновили инфографику. По одному из запросов первые пять мест на WB заняли товары Гаммы, CTR части карточек почти удвоился, продажи за 5 месяцев выросли в 6 раз вместе с рекламой и логистикой.
Проработали ключевые слова в характеристиках под высоко-, средне- и низкочастотные запросы. Товары поднялись с 30–50-х мест примерно до 10-го, продажи за полгода выросли на 93%.
Реклама дает показы, пока вы платите за клик или заказ. SEO выводит товар в органическую выдачу: показы бесплатные, но результат накапливается постепенно. Лучше всего они работают вместе.
Первые сдвиги в позициях — через 1–2 недели после обновления карточек, устойчивый рост органических заказов — через 2–3 месяца. Многое зависит от конкуренции в категории.
Да. Без нужных слов в карточке реклама не покажет товар по части запросов, а слабая карточка хуже превращает клики в заказы. Оптимизация снижает стоимость заказа из рекламы и дает продажи, когда реклама остановлена.
Да, это основной формат: собираем семантику один раз и адаптируем ее под правила Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета. Так ассортимент одинаково хорошо находится везде.
С тех, где высокий спрос по запросам, хорошая маржа и есть остатки. Позиции, которые не окупаются, оптимизировать бессмысленно — сначала нужно пересчитать их экономику.
Пришлите ссылку на магазин на любой площадке — покажем, по каким запросам вас нет в выдаче и с каких товаров начать.