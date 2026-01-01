Больше органических показов без роста рекламного бюджета.

SEO на маркетплейсах — это работа с внутренним поиском Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета на уровне всего магазина: семантика по нише, оптимизация названий, характеристик и описаний, распределение запросов между товарами и контроль позиций. Мы делаем SEO для маркетплейсов как систему, а не правку отдельных карточек. Услуга для продавцов и брендов с широким ассортиментом на одной или нескольких площадках.