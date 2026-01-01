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SEO на маркетплейсах

SEO-продвижение маркетплейсов: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет

Больше органических показов без роста рекламного бюджета.

SEO на маркетплейсах — это работа с внутренним поиском Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета на уровне всего магазина: семантика по нише, оптимизация названий, характеристик и описаний, распределение запросов между товарами и контроль позиций. Мы делаем SEO для маркетплейсов как систему, а не правку отдельных карточек. Услуга для продавцов и брендов с широким ассортиментом на одной или нескольких площадках.

1–2 неделидо первых изменений в позициях
3 площадкиOzon, Wildberries и Яндекс Маркет в одной работе
300+магазинов на сопровождении в агентстве
2–3 месяцадо устойчивого роста органических заказов
Смотреть стоимость
Пьедестал из трех ступеней, на каждой одинаковая коробка товара, над верхней — лупа — поиск ранжирует товары и ставит лучший наверх
Как работает поиск

Как работает поиск на маркетплейсах

Поиск площадки ранжирует товары по трем группам факторов: насколько позиция подходит запросу, как на нее реагируют покупатели и насколько выгодно предложение.

Релевантность

Слова из запроса в названии, характеристиках и описании, правильная категория. Если нужного слова нет ни в одном поле, товар не попадет в выдачу по этому запросу.

Поведенческие факторы

CTR в выдаче, конверсия в корзину и заказ, доля выкупа. Площадка поднимает то, что покупают.

Коммерческие факторы

Цена относительно конкурентов, наличие остатков, скорость доставки, рейтинг и отзывы.

Отсюда простое правило: оптимизация выводит товар в выдачу, но удерживается он там, только если карточка продает. Поэтому вместе с текстами смотрим фото, цену и остатки.Выдача персонализирована: покупатели в разных регионах видят разный порядок товаров, в том числе из-за сроков доставки со складов. Поэтому позиции проверяем в нескольких регионах, а не по одному снимку.

Площадки

Чем отличается поиск на трех площадках

Что важно для поискаПодробнее
OzonЗаполненные характеристики, название по шаблону категории, rich-контент, рейтинг, скорость доставкиSEO Ozon
WildberriesНазвание до 60 символов, характеристики и описание как источник ключей, выкуп, рейтинг, склад ближе к покупателюSEO Wildberries
Яндекс МаркетНазвание и параметры карточки, индекс качества, цена относительно рынка, рейтинг магазина, модель доставки
Состав работ

Что входит в SEO-оптимизацию маркетплейсов

Работа состоит из семи блоков, которые повторяются по мере роста ассортимента.

Сбор семантики по нише

Запросы из поиска площадок, подсказок и аналитических сервисов, включая длинные уточняющие фразы.

Кластеризация и распределение по SKU

Группируем запросы и закрепляем каждую группу за конкретным товаром, чтобы позиции не конкурировали между собой.

Названия и характеристики

Переписываем по шаблонам категорий и заполняем все поля, которые участвуют в поиске и фильтрах.

Описания и rich-контент

Тексты с ключами без переспама, расширенный контент там, где площадка его поддерживает.

Работа с категориями

Проверяем, что товар стоит в правильной категории: ошибка здесь отрезает его от части запросов.

Контроль позиций и индексации

Отслеживаем, по каким запросам товар показывается и на каких местах, и находим выпавшие.

Связка с рекламой

Запросы, которые дают заказы в рекламе, переносим в тексты, а органические позиции учитываем при ставках.

Порядок работ одинаков для всех площадок, но шаблоны названий, обязательные поля и правила модерации у каждой свои, поэтому один текст на три площадки не копируем.

Крюк крана поднимает одну коробку из ровного ряда одинаковых коробок, в ряду видно пустое место — выбираем товар ассортимента, с которого начинаем оптимизацию
Ассортимент

Оптимизация товаров на маркетплейсах и ассортимента

Оптимизация товаров на маркетплейсах начинается не с текстов, а с выбора, какие позиции трогать первыми.

Приоритизация SKU по потенциалу

Сравниваем спрос по запросам, текущие позиции и маржу. Первыми берем товары с высоким спросом, которые стоят за пределами первых страниц.

Каннибализация

Если несколько ваших позиций заточены под одни и те же запросы, они делят показы и мешают друг другу. Разводим запросы: у каждой — свое ядро.

Варианты товара

Объединяем цвета и размеры в одну карточку там, где площадка это разрешает, чтобы отзывы и продажи копились на одной позиции.

Новинки

Семантику для новых товаров готовим заранее, чтобы с первого дня они попадали в нужные запросы.

Если нужно доработать одну карточку, а не весь магазин, подойдет точечная работа — SEO карточек.

Позиции по ключевым запросам

Сервисы мониторинга позиций и отчеты площадок по поисковым запросам

Органические показы

Аналитика кабинета: показы в поиске и каталоге

CTR

Переходы из выдачи к показам — аналитика кабинета

Доля органических заказов

Все заказы минус рекламные — кабинет и рекламные отчеты

Результат

Как измеряем результат

Замер делаем до старта, затем раз в месяц присылаем отчет с динамикой. Рядом с позициями показываем выручку по оптимизированным товарам: рост органики должен давать заказы, а не только показы.

Этапы

Этапы и сроки

Первые изменения в позициях обычно видны через 1–2 недели после обновления карточек, но многое зависит от площадки и конкуренции.

01

Разбор магазина

  • 3–4 рабочих дня

Результат: текущие позиции, ошибки в карточках, список приоритетных SKU.

02

Семантика и кластеры

  • 2–4 рабочих дня

Результат: ядро запросов, распределенное по товарам.

03

Оптимизация первой волны

  • 5–10 рабочих дней

Результат: обновлены названия, характеристики и описания приоритетных позиций.

04

Контроль и следующие волны

  • Ежемесячно

Результат: отчет по позициям и показам, план на следующий месяц.

Стоимость

Стоимость

SEO на маркетплейсах

Зависит от числа SKU и площадок и от того, нужен ли rich-контент.

  • Ozon
  • Wildberries
  • Яндекс Маркет

от 150 000 ₽

  • Сбор семантики по нише
  • Кластеризация и распределение по SKU
  • Названия и характеристики
  • Описания и rich-контент
  • Контроль позиций и индексации

Рекламный бюджет в стоимость не входит: оптимизация работает и без него, но в связке с рекламой результат приходит быстрее.

Кейсы клиентов

Кейсы по SEO на маркетплейсах

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ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцевПрогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Товары стояли не выше 50-го места. Переписали названия и описания по-разному под каждую площадку, обновили инфографику. По одному из запросов первые пять мест на WB заняли товары Гаммы, CTR части карточек почти удвоился, продажи за 5 месяцев выросли в 6 раз вместе с рекламой и логистикой.

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+93%
Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Проработали ключевые слова в характеристиках под высоко-, средне- и низкочастотные запросы. Товары поднялись с 30–50-х мест примерно до 10-го, продажи за полгода выросли на 93%.

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Вопросы

Частые вопросы

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

Реклама дает показы, пока вы платите за клик или заказ. SEO выводит товар в органическую выдачу: показы бесплатные, но результат накапливается постепенно. Лучше всего они работают вместе.

Первые сдвиги в позициях — через 1–2 недели после обновления карточек, устойчивый рост органических заказов — через 2–3 месяца. Многое зависит от конкуренции в категории.

Да. Без нужных слов в карточке реклама не покажет товар по части запросов, а слабая карточка хуже превращает клики в заказы. Оптимизация снижает стоимость заказа из рекламы и дает продажи, когда реклама остановлена.

Да, это основной формат: собираем семантику один раз и адаптируем ее под правила Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета. Так ассортимент одинаково хорошо находится везде.

С тех, где высокий спрос по запросам, хорошая маржа и есть остатки. Позиции, которые не окупаются, оптимизировать бессмысленно — сначала нужно пересчитать их экономику.

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SEO по площадкам

  • SEO Ozon

    Характеристики, rich-контент и особенности поиска Ozon.

  • SEO Wildberries

    Названия, характеристики и описания под поиск WB.

  • SEO карточек

    Точечная работа с одной карточкой или SKU.