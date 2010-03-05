Реклама на Яндекс Маркете

Буст продаж

Буст продаж на Яндекс Маркете

Буст продаж на Яндекс Маркете — реклама с оплатой за результат: вы назначаете ставку в процентах от цены и платите только за доставленные заказы. Как он работает:

Аукцион второй цены. Списывается сумма чуть выше ставки конкурента, а не вся ставка (кроме мест в Директе).

Места показа — поиск, карточки товаров и рекламные блоки, в том числе в Директе.

Оплата. За буст продаж Маркет удерживает деньги из выплат только после доставки.

Управление. Продвижение товаров: буст продаж настраивается вручную или автоматически по доле расходов от оборота.

Буст продаж товара включаем, когда есть отзывы, конкурентная цена и запас. Буст продаж товаров без маржи только съест бюджет.