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Реклама на маркетплейсах

Реклама на Яндекс Маркете

Настраиваем и ведём рекламу на Яндекс Маркете так, чтобы заказы росли, а доля рекламных расходов оставалась в пределах вашей юнит-экономики. Работаем со всеми форматами площадки и с Директом.

10% → 3,5%ДРР снизили с 10% до 3,5% за 3 месяца — Redmond
×5В 5 раз вырос оборот DeLonghi за 12 месяцев
6%средний ДРР магазинов на сопровождении
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Инструменты

Какие инструменты рекламы на Яндекс Маркете мы настраиваем

Мы настраиваем четыре инструмента: буст продаж, буст показов, полки и Директ. Для продвижения продавца реклама внутри площадки — самый короткий путь к покупателю.

Буст продаж — оплата за продажу

Процент от цены за доставленный заказ. Для кого: товары с посчитанной маржой.

Буст показов — оплата за показы

Ставка за тысячу показов. Для кого: новинки без истории продаж.

Полка — баннер бренда

Полка в Маркете — реклама линейки с логотипом. Для кого: бренды.

Директ — внешний трафик

Трафик из Яндекса в карточки. Для кого: ниши с высокими ставками.

Реклама товаров на Яндекс Маркете сильнее в связке, поэтому реклама магазина на Яндекс Маркете для нас — один проект с общим бюджетом. Работа со всем магазином — в услуге ведение Яндекс Маркета .

Посылка с отметкой «доставлено», на неё падает монета — оплата только за доставленный заказ
Буст продаж

Буст продаж на Яндекс Маркете

Буст продаж на Яндекс Маркете — реклама с оплатой за результат: вы назначаете ставку в процентах от цены и платите только за доставленные заказы. Как он работает:

  • Аукцион второй цены. Списывается сумма чуть выше ставки конкурента, а не вся ставка (кроме мест в Директе).

  • Места показа — поиск, карточки товаров и рекламные блоки, в том числе в Директе.

  • Оплата. За буст продаж Маркет удерживает деньги из выплат только после доставки.

  • Управление. Продвижение товаров: буст продаж настраивается вручную или автоматически по доле расходов от оборота.

Буст продаж товара включаем, когда есть отзывы, конкурентная цена и запас. Буст продаж товаров без маржи только съест бюджет.

Формула

Чтобы продвижение через буст продаж не ушло в минус, потолок ставки считаем от юнит-экономики:

Максимальная ставка=маржа до рекламыприбыль, которуювы хотите оставить(в % от цены)
Пример расчёта (цифры условные)
ПоказательЗначение
Цена5 000 ₽
Маржа до рекламы25%
Вы хотите оставить не меньше15%
Потолок ставки10%
Прожектор освещает новую коробку — охват новинки с первого дня
Буст показов

Буст показов на Яндекс Маркете

Буст показов на Яндекс Маркете — инструмент с оплатой за показы: вы платите за каждую тысячу показов товара в поиске и категориях, независимо от продаж.

Он нужен новинкам, товарам в плотных категориях и линейкам, которые надо быстро вывести. Продвижение в поиске Яндекс Маркета через буст показов даёт охват с первого дня. Что делаем:

  • выбираем товары, которым увеличение показов даст больше заказов;
  • ставим дневной лимит бюджета;
  • следим за CTR: показы без кликов — повод менять фото и цену, а не ставку.

Если покупатель увидел товар через буст показов, а заказал через буст продаж, площадка списывает обе ставки. Поэтому продвижение через буст показов планируем в общем бюджете.

Полка с линейкой коробок одного бренда
Полка

Полка на Яндекс Маркете

Полка на Яндекс Маркете — рекламный баннер с логотипом бренда и подборкой ваших товаров в выдаче и категориях. Она работает на узнаваемость, оплата — за тысячу показов.

Кому подходит продвижение на полке Яндекс Маркета:

  • брендам с линейкой моделей в одной категории;
  • производителям, которые выводят новую серию;
  • магазинам, которые забирают брендовый спрос.

Чтобы разместить товар на полке Яндекс Маркета, собираем подборку и креатив. С 30 сентября 2026 года полки без фото или видео переезжают в буст показов, поэтому делаем их с медиаконтентом. Продвижение товаров на полке оцениваем по охвату и переходам. Реклама на полке Яндекс Маркета окупается дольше буста, поэтому её подключаем после выхода базовых кампаний в плановый ДРР.

Когда это оправдано:

  • ставки внутри Маркета высокие, а в поиске Яндекса есть спрос;
  • нужно охватить тех, кто ещё не пришёл на маркетплейс.

Продвижение товаров Яндекс Маркета через Директ сравниваем с бустом по стоимости заказа.

Директ

Продвижение Яндекс Маркета через Директ

Продвижение Яндекс Маркета через Директ — это внешний трафик: объявления в поиске Яндекса и рекламной сети ведут покупателей прямо в карточки ваших товаров.

Кампании запускаем по сценарию «Продажи на маркетплейсах», покупки видны в Метрике. Так реклама товаров Яндекс Маркета в Директе оценивается по заказам, а не по кликам.

Этапы

Как мы настраиваем и запускаем рекламную кампанию

Настройка рекламы на Яндекс Маркете у нас проходит в пять шагов — от аудита кабинета до еженедельного отчёта.

01

Аудит — 3 рабочих дня

Проверяем карточки, цены и рекламные кампании Яндекс Маркета, считаем маржу.

02

Выбор инструментов и ставок

Распределяем товары между бустами, считаем потолок ставок.

03

Запуск

Создаём рекламную кампанию с дневными лимитами, чтобы запустить рекламу на Яндекс Маркете без перерасхода.

04

Оптимизация раз в неделю

Пересчитываем ставки, отключаем товары без заказов.

05

Отчёт

Еженедельно — расходы, заказы и ДРР по инструментам, раз в неделю — созвон с разбором.

Если кампании уже работают, начинаем с аудита: рекламное продвижение на Яндекс Маркете часто теряет деньги на старых ставках.

Стоимость

Стоимость рекламы на Яндекс Маркете

Стоимость рекламы складывается из двух частей: оплаты нашей работы и рекламного бюджета площадки.

Запуск

Аудит, настройка бустов, 4 недели оптимизации

  • Яндекс Маркет

от 100 000 ₽

разово

Ведение

Все инструменты, оптимизация и отчёт каждую неделю

  • Яндекс Маркет

от 150 000 ₽

в месяц

Ведение + Директ

«Ведение» и кампании в Директе

  • Яндекс Маркет

от 170 000 ₽

в месяц

Рекламный бюджет оплачивается Маркету отдельно и в стоимость услуг не входит. Минимальный бюджет на старт — от 100 000 ₽ в месяц.

Кейсы

Кейсы

Два кейса показывают, как реклама продавца на Яндекс Маркете одновременно снижает ДРР и растит продажи.

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RedmondМеждународный бренд техники · Яндекс.Маркет
Продаж за годДРР: 10% → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

Redmond, бытовая техника

Настроили буст продаж, разместили баннеры в категории «Бытовая техника» и в карусели акций, исправили ошибки в 30% карточек. ДРР снизился с 10% до 3,5% за 3 месяца, продажи за год выросли в 4 раза.

Читать на VC

VC.ru · 1,3K просмотров

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Магазин зоокормовЗоотовары · Яндекс Маркет
Оборот в месяц8 млн → 15 млн ₽ за 3 мес
Я.МАРКЕТ3 месяца

Магазин зоокормов

Брендовая витрина, буст продаж со ставкой 10–12% и промокоды за подписку. За 3 месяца оборот вырос с 8 до 15 млн ₽ в месяц.

Читать на TenChat

TenChat

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Вопросы

Вопросы о рекламе на Яндекс Маркете

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

Буст продаж оплачивается только за доставленные заказы, а буст показов — за каждую тысячу показов, даже без продаж. Буст для продаж на Яндекс Маркете подходит товарам с историей заказов и понятной маржой, буст показов — новинкам. Часто их запускают вместе с общим бюджетом.

Цена рекламы на Яндекс Маркете для старта — от 100 000 ₽ в месяц рекламного бюджета плюс оплата нашей работы. Точную сумму считаем после аудита: она зависит от числа товаров, категории и ставок конкурентов. В бусте продаж бюджет тратится только при заказах, поэтому старт возможен с малого.

Первые заказы из буста на Яндекс Маркете приходят в первые дни после запуска, если ставки конкурентные. Стабильный ДРР видно через 4–6 недель, когда накопится статистика и пройдёт несколько циклов оптимизации. Полки и Директ работают на охват, их оцениваем за месяц и дольше.

Небольшому магазину полка в первую очередь не нужна: она оплачивается за показы и работает на узнаваемость бренда, а не на быстрые заказы. Если у вас до 20 товаров и нет своего бренда, выгоднее вложиться в буст продаж. Полку подключаем, когда появится линейка.

Да, сценарий «Продажи на маркетплейсах» в Директе ведёт покупателей прямо в карточки на Маркете. Он оправдан, когда ставки внутри площадки высокие, а в поиске Яндекса есть спрос. Заказы видны в Метрике, поэтому кампании оцениваем по стоимости продажи, а не клика, и отключаем убыточные.

В ведение входят еженедельный пересчёт ставок, перенос бюджета между товарами и инструментами, отключение позиций без заказов и отчёт по ДРР. Продвижение рекламы Яндекс Маркета ведём как один проект: буст, полки и Директ смотрим вместе, чтобы не платить дважды за одного покупателя.

Аудит рекламы

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