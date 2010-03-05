Реклама на Яндекс Маркете

Буст продаж — оплата за продажу
Процент от цены за доставленный заказ. Для кого: товары с посчитанной маржой.
Настраиваем и ведём рекламу на Яндекс Маркете так, чтобы заказы росли, а доля рекламных расходов оставалась в пределах вашей юнит-экономики. Работаем со всеми форматами площадки и с Директом.
Мы настраиваем четыре инструмента: буст продаж, буст показов, полки и Директ. Для продвижения продавца реклама внутри площадки — самый короткий путь к покупателю.
Процент от цены за доставленный заказ. Для кого: товары с посчитанной маржой.
Ставка за тысячу показов. Для кого: новинки без истории продаж.
Полка в Маркете — реклама линейки с логотипом. Для кого: бренды.
Трафик из Яндекса в карточки. Для кого: ниши с высокими ставками.
Реклама товаров на Яндекс Маркете сильнее в связке, поэтому реклама магазина на Яндекс Маркете для нас — один проект с общим бюджетом. Работа со всем магазином — в услуге ведение Яндекс Маркета .
Буст продаж на Яндекс Маркете — реклама с оплатой за результат: вы назначаете ставку в процентах от цены и платите только за доставленные заказы. Как он работает:
Аукцион второй цены. Списывается сумма чуть выше ставки конкурента, а не вся ставка (кроме мест в Директе).
Места показа — поиск, карточки товаров и рекламные блоки, в том числе в Директе.
Оплата. За буст продаж Маркет удерживает деньги из выплат только после доставки.
Управление. Продвижение товаров: буст продаж настраивается вручную или автоматически по доле расходов от оборота.
Буст продаж товара включаем, когда есть отзывы, конкурентная цена и запас. Буст продаж товаров без маржи только съест бюджет.
Чтобы продвижение через буст продаж не ушло в минус, потолок ставки считаем от юнит-экономики:
|Показатель
|Значение
|Цена
|5 000 ₽
|Маржа до рекламы
|25%
|Вы хотите оставить не меньше
|15%
|Потолок ставки
|10%
Буст показов на Яндекс Маркете — инструмент с оплатой за показы: вы платите за каждую тысячу показов товара в поиске и категориях, независимо от продаж.
Он нужен новинкам, товарам в плотных категориях и линейкам, которые надо быстро вывести. Продвижение в поиске Яндекс Маркета через буст показов даёт охват с первого дня. Что делаем:
Если покупатель увидел товар через буст показов, а заказал через буст продаж, площадка списывает обе ставки. Поэтому продвижение через буст показов планируем в общем бюджете.
Полка на Яндекс Маркете — рекламный баннер с логотипом бренда и подборкой ваших товаров в выдаче и категориях. Она работает на узнаваемость, оплата — за тысячу показов.
Кому подходит продвижение на полке Яндекс Маркета:
Чтобы разместить товар на полке Яндекс Маркета, собираем подборку и креатив. С 30 сентября 2026 года полки без фото или видео переезжают в буст показов, поэтому делаем их с медиаконтентом. Продвижение товаров на полке оцениваем по охвату и переходам. Реклама на полке Яндекс Маркета окупается дольше буста, поэтому её подключаем после выхода базовых кампаний в плановый ДРР.
Когда это оправдано:
Продвижение товаров Яндекс Маркета через Директ сравниваем с бустом по стоимости заказа.
Продвижение Яндекс Маркета через Директ — это внешний трафик: объявления в поиске Яндекса и рекламной сети ведут покупателей прямо в карточки ваших товаров.
Кампании запускаем по сценарию «Продажи на маркетплейсах», покупки видны в Метрике. Так реклама товаров Яндекс Маркета в Директе оценивается по заказам, а не по кликам.
Настройка рекламы на Яндекс Маркете у нас проходит в пять шагов — от аудита кабинета до еженедельного отчёта.
Проверяем карточки, цены и рекламные кампании Яндекс Маркета, считаем маржу.
Распределяем товары между бустами, считаем потолок ставок.
Создаём рекламную кампанию с дневными лимитами, чтобы запустить рекламу на Яндекс Маркете без перерасхода.
Пересчитываем ставки, отключаем товары без заказов.
Еженедельно — расходы, заказы и ДРР по инструментам, раз в неделю — созвон с разбором.
Если кампании уже работают, начинаем с аудита: рекламное продвижение на Яндекс Маркете часто теряет деньги на старых ставках.
Стоимость рекламы складывается из двух частей: оплаты нашей работы и рекламного бюджета площадки.
Аудит, настройка бустов, 4 недели оптимизации
от 100 000 ₽разово
Все инструменты, оптимизация и отчёт каждую неделю
от 150 000 ₽в месяц
«Ведение» и кампании в Директе
от 170 000 ₽в месяц
Два кейса показывают, как реклама продавца на Яндекс Маркете одновременно снижает ДРР и растит продажи.
Настроили буст продаж, разместили баннеры в категории «Бытовая техника» и в карусели акций, исправили ошибки в 30% карточек. ДРР снизился с 10% до 3,5% за 3 месяца, продажи за год выросли в 4 раза.
Брендовая витрина, буст продаж со ставкой 10–12% и промокоды за подписку. За 3 месяца оборот вырос с 8 до 15 млн ₽ в месяц.
Буст продаж оплачивается только за доставленные заказы, а буст показов — за каждую тысячу показов, даже без продаж. Буст для продаж на Яндекс Маркете подходит товарам с историей заказов и понятной маржой, буст показов — новинкам. Часто их запускают вместе с общим бюджетом.
Цена рекламы на Яндекс Маркете для старта — от 100 000 ₽ в месяц рекламного бюджета плюс оплата нашей работы. Точную сумму считаем после аудита: она зависит от числа товаров, категории и ставок конкурентов. В бусте продаж бюджет тратится только при заказах, поэтому старт возможен с малого.
Первые заказы из буста на Яндекс Маркете приходят в первые дни после запуска, если ставки конкурентные. Стабильный ДРР видно через 4–6 недель, когда накопится статистика и пройдёт несколько циклов оптимизации. Полки и Директ работают на охват, их оцениваем за месяц и дольше.
Небольшому магазину полка в первую очередь не нужна: она оплачивается за показы и работает на узнаваемость бренда, а не на быстрые заказы. Если у вас до 20 товаров и нет своего бренда, выгоднее вложиться в буст продаж. Полку подключаем, когда появится линейка.
Да, сценарий «Продажи на маркетплейсах» в Директе ведёт покупателей прямо в карточки на Маркете. Он оправдан, когда ставки внутри площадки высокие, а в поиске Яндекса есть спрос. Заказы видны в Метрике, поэтому кампании оцениваем по стоимости продажи, а не клика, и отключаем убыточные.
В ведение входят еженедельный пересчёт ставок, перенос бюджета между товарами и инструментами, отключение позиций без заказов и отчёт по ДРР. Продвижение рекламы Яндекс Маркета ведём как один проект: буст, полки и Директ смотрим вместе, чтобы не платить дважды за одного покупателя.
Пришлите ссылку на магазин — проверим кампании и предложим план.