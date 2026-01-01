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Продвижение в Алисе

Чтобы Алиса называла ваш бренд, когда клиенты спрашивают о вашей услуге.

Продвижение в Алисе — это работа с сайтом и упоминаниями бренда, которая повышает вероятность, что нейросеть Яндекса назовет вашу компанию в ответе. Проверяем видимость по вопросам вашей ниши, дорабатываем сайт и контент, укрепляем присутствие бренда в Яндекс Бизнесе и на внешних площадках и каждый месяц измеряем долю упоминаний.

  • Бесплатный аудит: что Алиса отвечает о вашей нише сейчас
  • План доработки сайта, контента и упоминаний бренда
  • Еженедельный отчет по доле ответов с вашим брендом
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Страница сайта и янтарное облачко с магазином — компания становится частью ответа нейросети
Поиск с Алисой

Почему продвижение в Алисе стало отдельной задачей

В поиске Яндекса над обычной выдачей все чаще стоит готовый ответ Алисы AI (нейро). Он генеративный: нейросеть сама собирает его из нескольких сайтов и пересказывает своими словами. Пользователь получает суть сразу и часто не переходит дальше. Если вашего бренда нет среди источников, вы теряете клиента еще до клика.

Источники ответа

Как Алиса и нейропоиск Яндекса выбирают источники

Точный алгоритм Яндекс не раскрывает, но часть условий названа в справке и выступлениях команды Поиска, остальное мы видим по своим проверкам.

Индексация и позиции.

Команда Поиска говорит, что Алиса AI формирует ответы на основе результатов выдачи: страница должна быть в индексе и хорошо ранжироваться (по материалам Яндекса).

Качество по принципам Яндекса.

В справке Поиска описаны критерии ЭПОС — экспертность, полезность, оригинальность, содержательность (по документации Яндекса).

Готовая формулировка в тексте.

Короткий прямой ответ в начале раздела, факты и цифры, которые легко процитировать (наше наблюдение).

Структура.

Заголовки-вопросы, списки, таблицы, FAQ, разметка schema.org (наше наблюдение).

Упоминания бренда и отзывы.

Карточка в Яндекс Бизнесе, отзывы на Картах, публикации на других сайтах (наше наблюдение).

Актуальность.

Даты обновления, свежие цены и условия (наше наблюдение).

Связь с SEO

SEO для Алисы: чем отличается от классического продвижения в Яндексе

КритерийКлассическое SEOSEO для Алисы
ЦельПозиция страницы в выдачеУпоминание бренда и ссылка в ответе
Единица работыЗапрос и посадочная страницаВопрос пользователя и факт, который можно процитировать
КонтентПолное раскрытие темыПрямой ответ в начале, факты, сравнения, FAQ
Сигналы доверияСсылки, поведенческие факторыУпоминания на внешних площадках, отзывы, Яндекс Бизнес
МетрикаПозиции и трафикДоля ответов с брендом, цитирования

Одно не заменяет другое: раз Алиса опирается на выдачу, сильные позиции остаются основой, поэтому работаем в связке с SEO-продвижением в Яндексе. GEO для Алисы — часть общего GEO-продвижения. GEO (generative engine optimization) — оптимизация под генеративный поиск, то есть под ответы нейросетей. Начать можно с отдельного GEO-аудита сайта.

Что входит

Что входит в продвижение в Яндекс Алисе

Продвижение сайта в Алисе — шесть шагов, которые повторяются по кругу: проверка, доработка, новая проверка.

01

Аудит видимости.

Задаем Алисе 30–50 вопросов вашей ниши и фиксируем, кого она называет.

02

Техническая оптимизация сайта для Алисы.

Индексация, robots.txt и доступ YandexBot, скорость, отдача контента без JavaScript, разметка schema.org.

03

Контент answer-first и FAQ.

Перестраиваем страницы так, чтобы суть стояла в начале, добавляем факты, таблицы и блоки вопросов.

04

Сущность бренда.

Сущность — то, как поисковая система понимает компанию: название, услуги, адреса, люди. Делаем эти данные одинаковыми на сайте, в Яндекс Бизнесе, справочниках и соцсетях.

05

Отзывы.

Помогаем собирать отзывы на Яндекс Картах и отзовиках и отвечать на них.

06

Ежемесячный мониторинг.

Повторяем проверку по тем же вопросам и сравниваем долю ответов с брендом.

Измерение

Как мы измеряем результат

С апреля 2026 года в Яндекс Вебмастере есть отчет «Видимость сайта в Алисе AI»: доля упоминаний среди источников, динамика и примеры запросов. Его данные включаем в еженедельный отчет.

Пример отчёта о видимости бренда в ответах Алисы: динамика упоминаний и таблица вопросов
Пример отчёта о видимости в Алисе
МетрикаКак считаем
Доля ответов с брендомПроцент вопросов из списка, на которые Алиса называет вашу компанию
ЦитированияСколько раз сайт стоит среди источников ответа — по нашим проверкам и отчету Вебмастера
Трафик из нейропоискаПереходы из ответов Алисы по данным Метрики
ЗаявкиОбращения, где клиент узнал о вас из ответа нейросети, — по опросу и меткам в формах
Для кого

Кому подходит

Локальному бизнесу и услугам.

Клиники, салоны, ремонт, юристы: на вопросы «где», «кого выбрать», «сколько стоит» Алиса часто отвечает списком компаний.

E-commerce.

Магазинам, чьи категории сравнивают и выбирают через вопросы к нейросети.

B2B.

Компаниям со сложными услугами, где клиент сначала просит совета.

Экспертам.

Специалистам и авторам, которым важно, чтобы их имя звучало в рекомендациях по теме.

Форматы работы

Стоимость

Расширенный аудит видимости

Проверка по вопросам ниши, отчет и план работ

от 50 000 ₽

Продвижение помесячно

Доработка сайта, контент, упоминания, ежемесячный мониторинг

от 90 000 ₽/мес.

Кейсы клиентов

Реальные результаты. Публично подтверждённые

10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром

x5DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год
20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

В 5 раз увеличили продажи DeLonghi на Яндекс.Маркете

Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.

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VC.ru · 5,7K просмотров

x6ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцев
Прогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.

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VC.ru · 850 просмотров

x4RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за год
ДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете

Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.

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VC.ru · 1,3K просмотров

+93%Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев
2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.

Читать на VC

VC.ru · 985 просмотров

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Вопросы

Частые вопросы

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

Нет. Текст формирует нейросеть, и он меняется в зависимости от формулировки и времени. Мы повышаем вероятность упоминания и увеличиваем долю ответов с брендом, а результат показываем в цифрах.

SEO борется за позицию страницы в выдаче, продвижение в Алисе — за упоминание бренда в ответе. Но нейросеть опирается на выдачу, поэтому без SEO-основы результат будет слабым.

Первые изменения обычно видны через 2–3 месяца: Яндексу нужно переобойти обновленные страницы и учесть новые упоминания бренда на других сайтах.

Для локальных запросов карточка в Яндекс Бизнесе очень важна, но сайт дает Алисе подробные факты для цитирования. Сильнее всего это работает, когда данные в карточке и на сайте совпадают.

Задайте ей вопросы, которые задают ваши клиенты, и посмотрите отчет «Видимость сайта в Алисе AI» в Вебмастере. Полную картину по нише дает аудит, а подготовить сайт поможет статья «как подготовить сайт к нейропоиску».

Официального способа оплатить упоминание в ответе мы не знаем: реклама Директа показывается отдельно и помечается как реклама.

Расширенный аудит — от 50 000 ₽, помесячное продвижение — от 90 000 ₽ в месяц. Точную стоимость считаем после аудита: она зависит от ниши и числа вопросов в мониторинге.

Заявка

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Пришлите адрес сайта и опишите, о чем вас обычно спрашивают клиенты, — проверим, что отвечает Алиса, и предложим план.

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