Расширенный аудит видимости
Проверка по вопросам ниши, отчет и план работ
от 50 000 ₽
Чтобы Алиса называла ваш бренд, когда клиенты спрашивают о вашей услуге.
Продвижение в Алисе — это работа с сайтом и упоминаниями бренда, которая повышает вероятность, что нейросеть Яндекса назовет вашу компанию в ответе. Проверяем видимость по вопросам вашей ниши, дорабатываем сайт и контент, укрепляем присутствие бренда в Яндекс Бизнесе и на внешних площадках и каждый месяц измеряем долю упоминаний.
В поиске Яндекса над обычной выдачей все чаще стоит готовый ответ Алисы AI (нейро). Он генеративный: нейросеть сама собирает его из нескольких сайтов и пересказывает своими словами. Пользователь получает суть сразу и часто не переходит дальше. Если вашего бренда нет среди источников, вы теряете клиента еще до клика.
Точный алгоритм Яндекс не раскрывает, но часть условий названа в справке и выступлениях команды Поиска, остальное мы видим по своим проверкам.
Команда Поиска говорит, что Алиса AI формирует ответы на основе результатов выдачи: страница должна быть в индексе и хорошо ранжироваться (по материалам Яндекса).
В справке Поиска описаны критерии ЭПОС — экспертность, полезность, оригинальность, содержательность (по документации Яндекса).
Короткий прямой ответ в начале раздела, факты и цифры, которые легко процитировать (наше наблюдение).
Заголовки-вопросы, списки, таблицы, FAQ, разметка schema.org (наше наблюдение).
Карточка в Яндекс Бизнесе, отзывы на Картах, публикации на других сайтах (наше наблюдение).
Даты обновления, свежие цены и условия (наше наблюдение).
|Критерий
|Классическое SEO
|SEO для Алисы
|Цель
|Позиция страницы в выдаче
|Упоминание бренда и ссылка в ответе
|Единица работы
|Запрос и посадочная страница
|Вопрос пользователя и факт, который можно процитировать
|Контент
|Полное раскрытие темы
|Прямой ответ в начале, факты, сравнения, FAQ
|Сигналы доверия
|Ссылки, поведенческие факторы
|Упоминания на внешних площадках, отзывы, Яндекс Бизнес
|Метрика
|Позиции и трафик
|Доля ответов с брендом, цитирования
Одно не заменяет другое: раз Алиса опирается на выдачу, сильные позиции остаются основой, поэтому работаем в связке с SEO-продвижением в Яндексе. GEO для Алисы — часть общего GEO-продвижения. GEO (generative engine optimization) — оптимизация под генеративный поиск, то есть под ответы нейросетей. Начать можно с отдельного GEO-аудита сайта.
Продвижение сайта в Алисе — шесть шагов, которые повторяются по кругу: проверка, доработка, новая проверка.
Задаем Алисе 30–50 вопросов вашей ниши и фиксируем, кого она называет.
Индексация, robots.txt и доступ YandexBot, скорость, отдача контента без JavaScript, разметка schema.org.
Перестраиваем страницы так, чтобы суть стояла в начале, добавляем факты, таблицы и блоки вопросов.
Сущность — то, как поисковая система понимает компанию: название, услуги, адреса, люди. Делаем эти данные одинаковыми на сайте, в Яндекс Бизнесе, справочниках и соцсетях.
Помогаем собирать отзывы на Яндекс Картах и отзовиках и отвечать на них.
Повторяем проверку по тем же вопросам и сравниваем долю ответов с брендом.
С апреля 2026 года в Яндекс Вебмастере есть отчет «Видимость сайта в Алисе AI»: доля упоминаний среди источников, динамика и примеры запросов. Его данные включаем в еженедельный отчет.
|Метрика
|Как считаем
|Доля ответов с брендом
|Процент вопросов из списка, на которые Алиса называет вашу компанию
|Цитирования
|Сколько раз сайт стоит среди источников ответа — по нашим проверкам и отчету Вебмастера
|Трафик из нейропоиска
|Переходы из ответов Алисы по данным Метрики
|Заявки
|Обращения, где клиент узнал о вас из ответа нейросети, — по опросу и меткам в формах
Клиники, салоны, ремонт, юристы: на вопросы «где», «кого выбрать», «сколько стоит» Алиса часто отвечает списком компаний.
Магазинам, чьи категории сравнивают и выбирают через вопросы к нейросети.
Компаниям со сложными услугами, где клиент сначала просит совета.
Специалистам и авторам, которым важно, чтобы их имя звучало в рекомендациях по теме.
Проверка по вопросам ниши, отчет и план работ
от 50 000 ₽
Доработка сайта, контент, упоминания, ежемесячный мониторинг
от 90 000 ₽/мес.
10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Нет. Текст формирует нейросеть, и он меняется в зависимости от формулировки и времени. Мы повышаем вероятность упоминания и увеличиваем долю ответов с брендом, а результат показываем в цифрах.
SEO борется за позицию страницы в выдаче, продвижение в Алисе — за упоминание бренда в ответе. Но нейросеть опирается на выдачу, поэтому без SEO-основы результат будет слабым.
Первые изменения обычно видны через 2–3 месяца: Яндексу нужно переобойти обновленные страницы и учесть новые упоминания бренда на других сайтах.
Для локальных запросов карточка в Яндекс Бизнесе очень важна, но сайт дает Алисе подробные факты для цитирования. Сильнее всего это работает, когда данные в карточке и на сайте совпадают.
Задайте ей вопросы, которые задают ваши клиенты, и посмотрите отчет «Видимость сайта в Алисе AI» в Вебмастере. Полную картину по нише дает аудит, а подготовить сайт поможет статья «как подготовить сайт к нейропоиску».
Официального способа оплатить упоминание в ответе мы не знаем: реклама Директа показывается отдельно и помечается как реклама.
Расширенный аудит — от 50 000 ₽, помесячное продвижение — от 90 000 ₽ в месяц. Точную стоимость считаем после аудита: она зависит от ниши и числа вопросов в мониторинге.
Пришлите адрес сайта и опишите, о чем вас обычно спрашивают клиенты, — проверим, что отвечает Алиса, и предложим план.