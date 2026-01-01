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Ведение на маркетплейсах

Ведение магазина на Яндекс Маркете: персональный менеджер

Ваш менеджер Яндекс Маркет берёт кабинет целиком: карточки, цены, остатки, рекламу и отчёты. Вы получаете рост продаж и еженедельную сводку вместо ежедневных задач в кабинете.

300+магазинов на сопровождении
+30%к обороту на 2-м месяце работы
1 деньСтарт на следующий день после договора
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Зоны ответственности

Что делает менеджер Яндекс Маркета

Менеджер Яндекс Маркета отвечает за всю ежедневную работу в кабинете продавца и за выполнение плана продаж. Зоны ответственности:

Карточки

Новые товары, характеристики, ошибки и скрытия.

Цены и акции

Конкурентная цена и проверка, что после скидки товар в плюсе.

Остатки и поставки

Поставки на склады Маркета по FBY, сборка по FBS, сроки доставки по DBS.

Отзывы и рейтинг

Ответы покупателям, показатели качества магазина.

Отчёты

Еженедельная сводка и ежемесячный разбор экономики.

Ведение кабинета Яндекс Маркета включает и рутину: документы, обращения в поддержку.

Песочные часы рядом с растущими стопками коробок — магазин растёт быстрее, чем владелец успевает им заниматься
Когда нужен

Когда нужен специалист по Яндекс Маркету

Специалист по Яндекс Маркету нужен, когда магазин растёт быстрее, чем вы успеваете им заниматься, или продажи перестали расти. Типичные ситуации:

  • Выход на площадку — ассортимент и выбор модели: FBY, FBS или DBS.

  • Падение продаж — заказы снижаются, а причину найти некому.

  • Нет времени — собственник ведёт Маркет по вечерам.

  • Штат не справляется — на рекламу и аналитику не хватает рук.

  • Масштабирование — сотни новых SKU или регионов.

В каждом случае специалист Яндекс Маркета начинает с аудита и плана, а не с правок наугад.

Как работаем

Управление магазином на Яндекс Маркете: как мы работаем

Управление магазином на Яндекс Маркете мы строим по циклу из пяти шагов:

01

Аудит — 3 рабочих дня

Где магазин теряет заказы и деньги.

02

План на 3 месяца

Цели по обороту и марже, задачи по приоритету, график поставок.

03

Ежедневное ведение

Цены, остатки, отзывы, карточки, обращения.

04

Еженедельный отчёт

Продажи, остатки, реклама, сделанные задачи и план.

05

Стратегия раз в месяц

Разбор экономики и корректировка плана.

Управление Яндекс Маркетом по регламенту прозрачно. Управление кабинетом Яндекс Маркета остаётся за вами — доступы можно отозвать в любой момент.

Открытый ящик с инструментами и календарь с галочкой — готовая команда с первого дня, без найма
Штат или аутсорс

Менеджер в штате или сопровождение на аутсорсе

Сопровождение на аутсорсе предсказуемее по расходам, чем штатный менеджер, и сразу даёт экспертизу в рекламе.

Сопровождение Яндекс Маркета подходит и тем, у кого есть свой менеджер по Яндекс Маркету: мы берём рекламу и аналитику, он — операционку.

В штате

  • Стоимость — оклад, налоги, рабочее место
  • Найм — 1–2 месяца на поиск и обучение
  • Отпуск и больничный — работа стоит
  • Реклама и аналитика — нужны отдельные люди

На аутсорсе

  • Стоимость — от 100 000 ₽ в месяц по договору
  • Найм — старт на следующий день
  • Отпуск и больничный — подменяет коллега
  • Реклама и аналитика — входят в команду
Стоимость

Стоимость ведения Яндекс Маркета

Стоимость ведения Яндекс Маркета зависит от числа SKU и оборота магазина.

до 100 SKU

Базовый

Карточки, цены, остатки, отзывы, отчёт

  • Яндекс Маркет

от 100 000 ₽

в месяц
до 1 000 SKU

Расширенный

Плюс контроль рекламы и юнит-экономика

  • Яндекс Маркет

от 150 000 ₽

в месяц
от 1 000 SKU

Комплексный

Комплексное ведение Яндекс Маркета всей командой

  • Яндекс Маркет

индивидуально

Цена ведения Яндекс Маркета фиксируется в договоре, рекламный бюджет оплачивается отдельно.

Кейсы

Кейсы

В кейсах — два бренда бытовой техники, которые передали нам магазин на Маркете и выросли по обороту.

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DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

DeLonghi, премиальная бытовая техника

Старт — 20 млн ₽ оборота в месяц. Модель FBY, акции, реклама с ДРР до 7%, контент, интеграция по API. Цель ×3 достигли на 8-м месяце, через 12 месяцев оборот — 100 млн ₽ в месяц без изменения цен и ассортимента.

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RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за годДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете

Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.

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VC.ru · 1,3K просмотров

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Вопросы

Вопросы о ведении Яндекс Маркета

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

В ведение входят карточки, цены и акции, остатки и поставки, контроль рекламы, отзывы, рейтинг и отчёты. Список задач фиксируем в договоре под ваш тариф. Ведение аккаунта Яндекс Маркета берём целиком или частично — например, только поставки и отчёты, если остальное делает ваш сотрудник.

Да, без доступа к кабинету продавца ведение невозможно. Вы добавляете нашего менеджера пользователем с нужными правами, пароль владельца передавать не нужно. Мы работаем только в открытых вами разделах, а доступ можно сократить или отозвать в любой момент, не останавливая продажи.

Один менеджер ведёт до 100 SKU, точная нагрузка зависит от категории и модели работы. На FBS и DBS задач больше, чем на FBY, потому что сборка и доставка на вашей стороне. Для крупного ассортимента подключаем помощника, цена при этом не меняется.

Контроль рекламы входит в тарифы «Расширенный» и «Комплексный»: менеджер следит за расходами и ДРР в рамках бюджета. Полная настройка кампаний и рекламная стратегия — отдельная услуга, её можно подключить в любой момент работы. Рекламный бюджет в любом тарифе оплачивается площадке отдельно.

Минимальный срок договора — 3 месяца: за это время успеваем провести аудит, внедрить план и увидеть первые изменения в обороте. Дальше договор продлевается помесячно, остановить работу можно, предупредив нас за 30 дней. Отчёты и наработки в любом случае остаются у вас.

К работе приступаем на следующий день после подписания договора. Первые 3–5 рабочих дней занимает аудит, затем согласуем план на три месяца и начинаем ежедневное ведение. Срочные проблемы вроде скрытых карточек или обнулённых остатков берём в работу сразу, не дожидаясь конца аудита.

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Прямые контакты
Основной номер телефона
+7 (495) 473-19-84
Номер поддержки
+7 (800) 777-61-74
Почта
zakaz@sholchev.ru
Telegram
@sholchev_agency

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