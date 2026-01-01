Карточки
Новые товары, характеристики, ошибки и скрытия.
Ваш менеджер Яндекс Маркет берёт кабинет целиком: карточки, цены, остатки, рекламу и отчёты. Вы получаете рост продаж и еженедельную сводку вместо ежедневных задач в кабинете.
Менеджер Яндекс Маркета отвечает за всю ежедневную работу в кабинете продавца и за выполнение плана продаж. Зоны ответственности:
Новые товары, характеристики, ошибки и скрытия.
Конкурентная цена и проверка, что после скидки товар в плюсе.
Поставки на склады Маркета по FBY, сборка по FBS, сроки доставки по DBS.
Следит за расходами и ДРР в рамках бюджета. Настройкой занимаются специалисты по рекламе на Яндекс Маркете.
Ответы покупателям, показатели качества магазина.
Еженедельная сводка и ежемесячный разбор экономики.
Ведение кабинета Яндекс Маркета включает и рутину: документы, обращения в поддержку.
Специалист по Яндекс Маркету нужен, когда магазин растёт быстрее, чем вы успеваете им заниматься, или продажи перестали расти. Типичные ситуации:
Выход на площадку — ассортимент и выбор модели: FBY, FBS или DBS.
Падение продаж — заказы снижаются, а причину найти некому.
Нет времени — собственник ведёт Маркет по вечерам.
Штат не справляется — на рекламу и аналитику не хватает рук.
Масштабирование — сотни новых SKU или регионов.
В каждом случае специалист Яндекс Маркета начинает с аудита и плана, а не с правок наугад.
Управление магазином на Яндекс Маркете мы строим по циклу из пяти шагов:
Где магазин теряет заказы и деньги.
Цели по обороту и марже, задачи по приоритету, график поставок.
Цены, остатки, отзывы, карточки, обращения.
Продажи, остатки, реклама, сделанные задачи и план.
Разбор экономики и корректировка плана.
Управление Яндекс Маркетом по регламенту прозрачно. Управление кабинетом Яндекс Маркета остаётся за вами — доступы можно отозвать в любой момент.
Сопровождение на аутсорсе предсказуемее по расходам, чем штатный менеджер, и сразу даёт экспертизу в рекламе.
Сопровождение Яндекс Маркета подходит и тем, у кого есть свой менеджер по Яндекс Маркету: мы берём рекламу и аналитику, он — операционку.
Стоимость ведения Яндекс Маркета зависит от числа SKU и оборота магазина.
Карточки, цены, остатки, отзывы, отчёт
от 100 000 ₽в месяц
Плюс контроль рекламы и юнит-экономика
от 150 000 ₽в месяц
Комплексное ведение Яндекс Маркета всей командой
индивидуально
В кейсах — два бренда бытовой техники, которые передали нам магазин на Маркете и выросли по обороту.
Старт — 20 млн ₽ оборота в месяц. Модель FBY, акции, реклама с ДРР до 7%, контент, интеграция по API. Цель ×3 достигли на 8-м месяце, через 12 месяцев оборот — 100 млн ₽ в месяц без изменения цен и ассортимента.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
В ведение входят карточки, цены и акции, остатки и поставки, контроль рекламы, отзывы, рейтинг и отчёты. Список задач фиксируем в договоре под ваш тариф. Ведение аккаунта Яндекс Маркета берём целиком или частично — например, только поставки и отчёты, если остальное делает ваш сотрудник.
Да, без доступа к кабинету продавца ведение невозможно. Вы добавляете нашего менеджера пользователем с нужными правами, пароль владельца передавать не нужно. Мы работаем только в открытых вами разделах, а доступ можно сократить или отозвать в любой момент, не останавливая продажи.
Один менеджер ведёт до 100 SKU, точная нагрузка зависит от категории и модели работы. На FBS и DBS задач больше, чем на FBY, потому что сборка и доставка на вашей стороне. Для крупного ассортимента подключаем помощника, цена при этом не меняется.
Контроль рекламы входит в тарифы «Расширенный» и «Комплексный»: менеджер следит за расходами и ДРР в рамках бюджета. Полная настройка кампаний и рекламная стратегия — отдельная услуга, её можно подключить в любой момент работы. Рекламный бюджет в любом тарифе оплачивается площадке отдельно.
Минимальный срок договора — 3 месяца: за это время успеваем провести аудит, внедрить план и увидеть первые изменения в обороте. Дальше договор продлевается помесячно, остановить работу можно, предупредив нас за 30 дней. Отчёты и наработки в любом случае остаются у вас.
К работе приступаем на следующий день после подписания договора. Первые 3–5 рабочих дней занимает аудит, затем согласуем план на три месяца и начинаем ежедневное ведение. Срочные проблемы вроде скрытых карточек или обнулённых остатков берём в работу сразу, не дожидаясь конца аудита.
Пришлите ссылку на магазин — проведём аудит и назовём стоимость.