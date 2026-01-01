Когда нужен

Когда нужен специалист по Яндекс Маркету

Специалист по Яндекс Маркету нужен, когда магазин растёт быстрее, чем вы успеваете им заниматься, или продажи перестали расти. Типичные ситуации:

Выход на площадку — ассортимент и выбор модели: FBY, FBS или DBS.

Падение продаж — заказы снижаются, а причину найти некому.

Нет времени — собственник ведёт Маркет по вечерам.

Штат не справляется — на рекламу и аналитику не хватает рук.

Масштабирование — сотни новых SKU или регионов.

В каждом случае специалист Яндекс Маркета начинает с аудита и плана, а не с правок наугад.