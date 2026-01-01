Продвижение товара на Ozon в ТОП
На Ozon сильнее всего работают заполненные характеристики и rich-контент: по ним карточка попадает в фильтры и уточняющие запросы. Для быстрого старта — реклама с оплатой за заказ.
Позиция не растет, когда хотя бы на одном шаге воронки карточка проигрывает конкурентам. Идем по шагам сверху вниз:
Карточка не попадает в нужные запросы: ключевых слов нет в названии и характеристиках или выбрана не та категория.
Карточку видят, но не открывают: слабое главное фото, цена в выдаче выше, чем у соседей, мало отзывов.
Открывают, но не покупают: неполное описание, нет нужных размеров, вопросы без ответов.
Низкая оценка или частые возвраты — площадка опускает такие позиции.
Запас заканчивается или едет далеко от покупателя.
Без участия в акциях и при цене выше рынка позиции падают.
Конкуренты разогнали продажи рекламой, и их карточки собирают больше заказов.
На всех площадках позиции зависят от трех групп факторов: соответствие запросу, поведение покупателей и коммерческие условия. Соответствие — это слова запроса в названии и характеристиках. Поведение — CTR, конверсия, выкуп. Коммерческие условия — цена, наличие, скорость доставки, рейтинг. Акценты у площадок разные.
|Площадка
|На что обратить внимание
|Ozon
|Заполненные характеристики, rich-контент, цена относительно рынка, скорость доставки (FBO)
|Wildberries
|Название и характеристики как источник ключей, доля выкупа, рейтинг, склад ближе к покупателю
|Яндекс Маркет
|Качество карточки по шкале Маркета, цена, рейтинг магазина, модель доставки
Вывод карточки товара в ТОП идет по семи этапам; на каждом смотрим, сдвинулись ли позиции.
Где карточка стоит сейчас и по каким запросам ее нет.
1–3 рабочих дня
Семантика, название, характеристики, описание — подробнее про SEO карточек, SEO на Ozon и SEO на WB.
7–9 рабочих дней
Главное фото, инфографика, ответы на вопросы.
7–9 рабочих дней
Цена, при которой предложение конкурентно и не уходит в минус.
3–5 рабочих дней
Разгоняем продажи, чтобы закрепиться выше; подробнее — реклама на маркетплейсах.
от 1 недели
постоянно
Чтобы вывести товар в ТОП на маркетплейсе, нужно найти слабый шаг — обычно их один-два, — а не исправлять все подряд. Продвижение карточки в ТОП держится на всех этапах сразу: одно SEO без цены и остатков дает рост на неделю, а потом позиции возвращаются.
Логика везде одна, но инструменты и сильные факторы у площадок свои.
На Ozon сильнее всего работают заполненные характеристики и rich-контент: по ним карточка попадает в фильтры и уточняющие запросы. Для быстрого старта — реклама с оплатой за заказ.
На Wildberries важны название, главное фото и доля выкупа: товары, которые часто возвращают, теряют позиции. Помогает размещение на складах ближе к покупателям.
На Маркете у каждого продавца своя карточка, и ее качество по шкале площадки влияет на место в выдаче. Свою роль играют цена и модель доставки.
Первые сдвиги в позициях обычно видны через 2–4 недели, устойчивое место в ТОП-10 по основным запросам — через 1–3 месяца; ТОП-1 не гарантирует никто.
Съемка, инфографика и rich-контент, проработка ключевых слов в характеристиках, отдельные кампании для товаров-лидеров. Продажи выросли на 93% примерно за полгода без расширения ассортимента.
На старте товары стояли не выше 50-й позиции. Новые названия и инфографика, реклама в поиске, склады в пяти городах — за 5 месяцев продажи выросли в 6 раз.
Стоимость зависит от числа позиций, площадок и того, нужна ли реклама.
от 150 000 ₽
Пока он продается не хуже конкурентов. Позиции сохраняются, если есть остатки, цена в рынке и стабильный рейтинг, поэтому после вывода нужен мониторинг.
В нишах с невысокой конкуренцией — да, за счет SEO, контента и цены. В конкурентных категориях без рекламы на старте выйти сложно.
Чаще всего из-за остатков, роста цены, новых отрицательных отзывов или того, что конкуренты усилили рекламу. Проверяем каждый шаг воронки и находим причину.
Стоимость — от 150 000 рублей. Точную сумму называем после аудита позиций.
Да. Вывести карточку товара в ТОП с нуля можно, но порядок другой: сначала первые продажи и отзывы.
Оставьте контакты — свяжемся, уточним ссылку на карточку, проверим позиции по ключевым запросам и покажем, что мешает подняться выше. Вывод товара в ТОП на маркетплейсе начинаем с этой проверки.