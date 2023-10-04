Карточка товара на Озон: размеры и иные требования к изображениям, советы по созданию продающего визуала

Если провести аналогию с офлайн магазинами, то на Ozon карточка выполняет сразу две важные роли: витрины и менеджера-консультанта,

Секреты продающих фото и как сделать предметную съемку для маркетплейса самому

На маркетплейсах фото решает все: кликнет ли покупатель на карточку или пролистает; заинтересуется ли предложением, поверит ли, что оно лучше других.

ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика

Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно.

Список товаров не подлежащих сертификации для Озон (OZON)

Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.

Сертификация товара для маркетплейсов: что нужно знать и как сэкономить

Работая с селлерами-новичками и консультируя предпринимателей, только планирующих выходить на онлайн-площадки, мы видим, что сертификация – одно из главных опасений.

Wildberries аналитика: как анализировать продажи на Вайлдбериз

Wildberries – востребованный, популярный маркетплейс. Чтобы получать прибыль от продаж на Валдберриз, нужно отслеживать показатели своей деятельности, анализировать их.

SEO оптимизация на Ozon: пошаговая инструкция

SEO оптимизация на Ozon является одной из основ успешного интернет-маркетинга. Эта стратегия направлена на улучшение ранжирования в поисковой выдаче, что может значительно повысить трафик и продажи.

SEO оптимизация карточек товара на Wildberries

С каждым годом маркетплейсы все больше увеличивают свою долю на отечественном рынке e-commerce.

Инфографика для Вайлдберриз

Инфографика - это визуальный инструмент, который передает информацию в удобной и доступной форме.

На какой маркетплейс лучше всего подключаться в 2023

2023 год продолжил золотую эпоху маркетплейсов и даже ознаменовал ее расцвет, оборвав все пессимистичные прогнозы на полуслове. И, по мнению многих ведущих бизнес-аналитиков, тяжелые времена для виртуальных торговых площадок наступят еще очень нескоро.