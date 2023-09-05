На маркетплейсах фото решает все: кликнет ли покупатель на карточку или пролистает; заинтересуется ли предложением, поверит ли, что оно лучше других. Конечно, лучшее решение – заказать профессиональные фото товаров для маркетплейсов. Но новички с ограниченным бюджетом нередко создают фото-контент самостоятельно.

Чтобы не уничтожить карточку еще на этапе запуска, пожалуйста, не приступайте к предметной съемке для маркетплейса в домашних условиях, не прочитав статью. Здесь мы расскажем о требованиях площадок к изображениям, дадим кучу полезных рекомендаций по созданию качественных, а главное – продающих фотографий.

Почему фото товара – это самое важное

Фото-контент на e-com платформах выполняет две ключевые функции: привлекает внимание покупателя к товару и убеждает его купить.

1. Миссия «привлечь внимание»

Людей встречают по одежке, а товар на маркетплейсе – по фото. Можно заказать хорошую SEO-оптимизацию карточки, вложить деньги в продвижение, но все это абсолютно бесполезно без добротного визуального контента.

Бустинг обеспечивает только попадание продукта в поле зрения посетителей по их запросу. Но выбор из десятков предложений всегда делает потребитель, и повлиять на первичный выбор может только цепляющая картинка.

За привлечение внимания отвечают титульные (первые) фотографии товаров. На обложке должен быть образ или атмосфера, к которым хочется приобщиться, одним словом, красивая и желанная ассоциация.

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2. Миссия «убедить купить»

Второе предназначение фотографий на маркетплейсе – дать потребителю максимальное представление об изделии или продукте. Через монитор человек не может развернуть и потрогать вещь, примерить, повертеть в руках и т.д. А продуманные и качественные фотографии способны убрать этот барьер, пусть отчасти.

Задача изображений в карточке – дать покупателю полный обзор товара, убедить, не оставить сомнений, что это соответствующая его запросам вещь. Поэтому для каждого предмета нужно делать несколько фото, каждое из которых будет давать ответ на отдельный потребительский вопрос.

Например, здесь закрывается сразу два вопроса: а) как будет выглядеть нарезка; б) как пользоваться теркой:

Виды предметных фото

Есть разные варианты предметной съемки, и для качественной упаковки карточки мы рекомендуем использовать их все.

1. Каталожные

На сленге фотографов – изображения «под обтравку». Это фото предмета на однотонном фоне, обычно белом, крупным планом и в прямом ракурсе. Оно должно давать четкое представление, как выглядит товар в натуре, без прикрас.

2. Flatlay

Более свободный и привлекательный формат фотографий. Товар выкладывают на красивой ровной поверхности, размещая рядом антураж – вещицы, близкие по стилю и тематике. По опыту, такие изображения больше цепляют внимание, чем «голое» изделие.

3. Still life

Предметный стайлинг без людей. Вариант обычно применяется для категории интерьерного декора и отлично продает.

4. Фото 360

Чтобы усилить восприятие и повысить информативность, используют снимки 360⁰. Это несколько слайдов с изображением изделия с разных сторон. Имитация непрерывного показа объекта.

5. С людьми

Такие фотографии для маркетплейсов снимают, чтобы:

придать реалистичности: показать, что товаром пользуются «обычные живые люди»;

передать эмоцию от применения, от покупки.

Не обязательно снимать людей полностью. Чтобы «оживить» продукцию и создать эффект присутствия, хватает даже руки.

6. Инфографика

Это не вид фотографии, а результат добавления графики. На фото размещают важную информацию о товаре: свойства, применение, преимущества, размеры и т.п. Инфографика хорошо продает на маркетплейсах – заказчик получает ответы на вопросы без чтения описания и характеристик.

7. Модельные фото

Не имеют отношения к предметной съемке, но упомянем. Без модельных фото не обойтись продавцам одежды, обуви и аксессуаров. Категорически не рекомендуем заниматься самодеятельностью в этом направлении. Тут профессионалами должны быть и фотограф, и модель. Вместо аргументов – наглядный пример:

Фото 1

Фото 2

Два селлера продают на Вб одинаковые очки, но первый явно сэкономил на фото-контенте. С вероятностью 95% девушка кликнет на карточку №2, потому что вот так она хотела бы выглядеть в новых очках. Скажете, иллюзия? Да, но красивые иллюзии успешно продаются. А не это ли главная цель?

Требования маркетплейсов к фото в 2023 году

После загрузки изображений в карточку они должны пройти модерацию. В первую очередь, проверяется соответствие правилам площадки.

Общие принципы едины для всех платформ:

точная передача цвета;

высокое разрешение, резкость;

отсутствие водяных знаков;

только цветные изображения;

нельзя размещать контакты, цены, скидки, призывы к покупке;

запрет на неприемлемый и незаконный контент;

запрещено использование чужих фотографий продукции;

достоверность, соответствие информации в описании и характеристиках;

на обложке – товар в фокусе, с лицевой стороны, крупным планом, виден полностью.

Однако технические требования к фотографиям у каждого маркетплейса свои:

Параметры Wildberries Ozon Яндекс Маркет Формат только JPEG или PNG PEG, JPG, PNG, HEIC, WEBP JPG, JPEG, PNG Размер - до 10 МБ не более 10 МБ Соотношение сторон вертикальное, пропорция 3:4 · одежда, обувь, аксессуары – вертикальное 3:4; · остальные – квадратное 1:1 определяется по категориям Разрешение не менее 900 х 1200 пикселей · min 900 x 1200 px – одежда, обувь; · от 200 x 200 до 4320 x 7680 px – другая продукция не меньше 300 × 300 точек Ориентация вертикальная любая любая Фон сплошной, чистый, контрастный · светлое – на темном фоне, · темное – на белом, прозрачном, светлом белый или прозрачный, для отдельных категорий – свободный выбор Дополнительные запреты модели с тату и пирсингом, обрезка лиц (кроме нижнего белья), вещи на манекене без согласования с техподдержкой домашняя обстановка (мебель, ковер, посторонние тени) присутствие посторонних на картинке (людей, животных без отношения к продукту)

Детально все требования к изображениям прописаны на сайтах компаний, их следует изучить заранее. Правила различаются по категориям, нюансы можно уточнить у службы поддержки.

Правила хорошего фото: композиция и свет

Хотите сделать привлекательные фото для маркетплейсов сами – придется изучить, что такое композиция и правильный свет, разобраться еще в куче мелких, но крайне важных моментов.

Композиция

Композиция простыми словами – это продуманная и гармоничная раскладка предметов в кадре. Тут нужно освоить правило третей. Визуально кадр делится на три равные части по горизонтали и вертикали. Точки пересечения линий определяют центры наибольшего восприятия для взгляда.

В кадре можно создавать такие композиции:

Симметрия. Предмет по центру, зрительно делится пополам. Этот прием работает на ощущение неподвижности, сосредоточение на объекте.

Асимметрия. Главный фокус уводится в сторону, но обязательно попадает в точку пересечения линий.

Диагональ. Диагональные композиции не делят, а наоборот, соединяют пространство, непрерывно ведя взгляд зрителя за собой.

Лайфхак. Лучше всего цепляют внимание элементы, расположенные на диагонали 45⁰ – к такому открытию пришел фотограф Эдвин Вестхофф. А психологи выявили, что наиболее комфортна для восприятия плавная восходящая линия (слева направо).

Треугольник. Товар и сопутствующий реквизит размещают в углы воображаемого треугольника. Магия числа три отлично работает и для продающих фотографий!

Паттерн. Повторение цветов, форм, узоров или текстур, поддержание единого мотива в фото. Беспроигрышный прием, действующий на психику умиротворяюще.

Товар можно сделать как частью паттерна, так и выбивающимся из общей картины акцентом.

Паттерн фотографы часто применяют для интерьерных композиций still life. Чтобы делать эффектные фотографии такого формата, нужно освоить хотя бы основы сет-дизайна.

Свет

Понятно, что самый правильный для съемки свет – в студии. Но мы исходим из минимума возможностей, так что поучимся, как делать красивое освещение в домашних условиях.

Варианты естественного освещения для предметной съемки:

1. Интенсивный (жесткий) дневной свет.

Большое окно может сыграть роль лампы, но есть сложность в переменчивости погоды. Красивый дневной свет бывает, когда Солнце в зените, а небо ясное. Это дарит предметам максимально четкие очертания. Если нужен теплый оттенок в освещении, идеальное время – ранее утро и начало вечера летом.

2. Мягкое рассеянное освещение.

Когда нужен нейтральный свет, без теплых или холодных тонов, следует снимать в пасмурные дни. В такую погоду тени получаются рассеянными, а переходы тонов – едва заметными.

С искусственным светом работать проще, чем с естественным. Для этого нужны:

вспышка;

видеосвет;

лампа.

Когда нет специальной лампы с интенсивным светом, любители используют обычные светодиодные приборы с одинаковой цветовой температурой.

Цветовое кодирование

Во влиянии на восприятие изображений большое значение имеет цветовое решение, выбор сочетаний. Есть две самые простые схемы сочетания цветов:

1. Валёр. В колористике это плавное изменение одного цвета от его темного оттенка к светлому. Монохромные композиции с применением валёра смотрятся очень гармонично.

2. Комплиментарные цвета. Удачные контрасты, которые создаются сочетанием противоположных цветов в цветовом круге.

Обязательно почитайте статьи и посмотрите ролики на YouTube о психологии цвета, о том, как подбирать выигрышные колористические дуэты.

Предметная съемка товара в домашних условиях

Если нанять мастера с фотостудией бюджет не позволяет, можно попробовать формат «сам себе фотограф», но с предельно грамотным подходом. Даем список необходимых средств и инструкцию.

Что понадобится

Чтобы организовать фотостудию в квартире, нужно подготовить:

источники света (минимум две светодиодные лампы);

фотоаппарат с параметрами Pro или Айфон свежей версии;

фотовспышка (можно без);

большой лист белой гладкой бумаги (фон);

листы для рассеивания;

черный флаг для съемки.

Еще рекомендуем купить специальную втягивающую грушу, чтобы очистить оптику и матрицы от пыли. Это значительно облегчит предстоящую ретушь фотографий.

Фото товара для маркетплейса дома: инструкция

Шаг 1. Создаем мудборд.

Если планируете снимать выкладку Flatlay или Still life, сначала придумайте, какой она будет. Мудборд – это настроение снимка, атмосфера, антураж. Поищите сюжеты на Pinterest – там миллион крутых идей стильной выкладки. Для реквизита купите недорогие вещицы или используйте декор из дома.

Шаг 2. Готовим реквизит.

Изделия тщательно протираем, текстиль отпариваем. Поверхность для выкладки должна быть идеально чистой, лучше стелить скатерть или бумагу.

Шаг 3. Делаем домашнюю фотостудию.

Ватманы крепим на стену (шкаф) – готов белый фон. Фотоаппарат ставим неподвижно. Устанавливаем лампы:

Лампа №1. Желательно мощнее второй. Ее ставим слева от камеры, направляем на предмет, рассеиваем. Для рассеивания нужна преграда: лист бумаги или тонкий потолочный пенопласт.

Лампа №2. Фоновый источник. Ее можно поставить пониже на стул и направить на стену.

Установили источник света – сразу сделайте пробный снимок и проверьте результат, желательно в режиме Life View. Не нравится – корректируем подачу:

Охват лучей слишком широкий – можно сделать импровизированную бленду на объектив, обернув его картоном и закрепив резинкой.

Фон получается синеватым, а нужен теплый – прикройте лампочку оранжевой крафтовой бумагой.

Слишком светло – затеняйте нужную сторону черным флагом.

Ловите инструкцию, как делать черный флаг для фотосъемки своими руками: https://www.youtube.com/watch?v=HadzCp79DHE.

Шаг 4. Обработка фотографий

Даже профессиональные фотографии иногда подвергаются ретушированию. Лучший инструмент для «постпродакшна» картинок навеки – Photoshop. Достойная альтернатива – фоторедактор Affinity Photo. С помощью ретушера выставляют правильный баланс белого, убирают ненужные блики, некрасивые тени.

Если вы фотографируете на смартфон, нужно обязательно установить приложение для фотосъемки. С программами FiLMiC Pro , MoviePro или Moment редактировать придется гораздо меньше. Например, уже будет хороший баланс белого.

Экспериментируйте не только со светом, но и с ракурсами, с сюжетом картинки. Заменяйте фон и элементы, меняйте вещи местами. Снимайте каждую новую вариацию, просматривайте и следите за своими ощущениями. Только снимок, вызывающий позитивные эмоции, способен продавать.

Профессиональные фото VS домашняя съемка

Имея айфон с парой настольных ламп и просмотрев несколько обучающих роликов, в принципе, можно сделать довольно сносные фотографии для Вайлдберрис или Озон. Но чтобы получить 10 удачных кадров, любителю придется снять их не одну сотню, потратив кучу сил и времени. А самое обидное, что даже тогда картинки не дотягивают до уровня солидного каталога.

Такого эффекта, например, не получится:

А продают именно такие фотографии, это факт. Во-первых, подобную картинку сразу замечают. Во-вторых, качественное изображение человек ассоциирует с хорошим товаром, с серьезным и надежным продавцом.

Чтобы снимать на уровне, нужно соответствующее оборудование: камера, всякие штативы-объективы, лампы, вспышки, флаги и прочее. Это уже, считай, собственная фотостудия, стоящая очень много денег. Плюс – нужен хоть базовый курс по фотосъемке. А знаете, сколько стоит изготовить профессиональные фото для маркетплейса? Тысячи 2-3, и это по тарифу Pro!

Мы твердо убеждены, что:

Фото-контент – это не то, на чем можно экономить. От обложки зависят не просто шансы на продажу, а то, заметят ли предложение вообще. Любитель со смартфоном и фотозоной в квартире не может сделать крутой продающий визуал.

Прискорбно, когда начинающие селлеры уходят в убыток из-за желания сэкономить пару тысяч. Чтобы этого избежать, лучше сразу закажите изготовление визуала в профильной фирме со своей студией и командой опытных спецов. Вы в короткий срок получите полный комплект изображений премиум-качества для по-настоящему презентабельной карточки. Помните: продают, прежде всего, витрины!

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