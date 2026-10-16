Дата проверки условий площадок: октябрь 2026 года.

Выбор маркетплейса в 2026 году стоит дороже ошибки, чем три года назад. Рост крупнейших площадок замедляется, комиссии и налоговая нагрузка на селлеров растут, а значит, «зайти везде и посмотреть, где выстрелит» больше не работает: каждая площадка требует своего бюджета на рекламу, контент и логистику.

Короткий ответ. Для массового товара с хорошей оборачиваемостью начинайте с Wildberries — там самый большой объём заказов, особенно в одежде, обуви и товарах для дома. Для техники, товаров для дома, детских товаров и более высокого среднего чека — Ozon. Для крупногабарита, б/у товаров, локальных продаж, услуг и штучного производства — Avito. Выходить сразу на несколько площадок имеет смысл, когда на первой уже есть стабильные продажи, посчитанная юнит-экономика и запас товара: обычно не раньше чем через 3–6 месяцев.

В статье — сравнение Ozon, Wildberries и Avito по восьми критериям: аудитория, категории, комиссии, реклама, логистика, требования к контенту, аналитика и порог входа. А ещё дерево решений, матрица выбора по типу бизнеса и план проверки выбора до запуска. Условия площадок проверены на дату, указанную в конце статьи.

Рынок маркетплейсов в 2026 году: что изменилось для продавца

Маркетплейсы по-прежнему главный канал онлайн-продаж в России, но они вошли в фазу зрелости: рост замедляется, а стоимость работы на площадке растёт.

Концентрация. По данным Data Insight, на универсальные маркетплейсы приходится 81% всех онлайн-заказов и 62% объёма продаж. По оценке Infoline, совокупные продажи Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета в 2025 году достигли 8,59 трлн ₽.

По данным Data Insight, на универсальные маркетплейсы приходится 81% всех онлайн-заказов и 62% объёма продаж. По оценке Infoline, совокупные продажи Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета в 2025 году достигли 8,59 трлн ₽. Замедление. Аналитики «Эйлера» прогнозируют, что по итогам 2026 года доля Wildberries и Ozon в обороте онлайн-торговли составит 77% (45% и 32%), но прирост доли — 5 п. п. против 11 п. п. годом ранее. Infoline даёт более сдержанную оценку.

Аналитики «Эйлера» прогнозируют, что по итогам 2026 года доля Wildberries и Ozon в обороте онлайн-торговли составит 77% (45% и 32%), но прирост доли — 5 п. п. против 11 п. п. годом ранее. Infoline даёт более сдержанную оценку. Дороже работать. Эксперты связывают замедление в том числе с ростом налоговой нагрузки на селлеров и комиссий площадок. С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снизился до 20 млн ₽ — подробно об этом в статье об аналитике продаж на маркетплейсах.

Эксперты связывают замедление в том числе с ростом налоговой нагрузки на селлеров и комиссий площадок. С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снизился до 20 млн ₽ — подробно об этом в статье об аналитике продаж на маркетплейсах. Реклама стала обязательной статьёй. По оценке Data Insight, рекламная выручка Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета в 2025 году составила 500–600 млрд ₽. Для нового продавца это значит, что бюджет на внутреннюю рекламу закладывается в план с первого месяца.

Что это значит для выбора площадки. На растущем рынке ошибка с площадкой прощалась: продажи росли вместе с рынком. На зрелом рынке выигрывает тот, кто выбрал площадку под свой товар и свою экономику, а не «самую большую». Поэтому сравнивать Ozon, Wildberries и Avito нужно не по обороту, а по тому, как на каждой из них будет работать конкретный товар.

Ozon, Wildberries и Avito: коротко о каждой площадке

Три площадки устроены принципиально по-разному: Wildberries и Ozon — маркетплейсы, которые берут на себя витрину, оплату и логистику, а Avito — площадка объявлений, которая за последние годы обросла доставкой и инструментами для бизнеса.

Wildberries: максимальный объём заказов

Крупнейшая площадка по обороту: GMV группы RWB в 2025 году превысил 6,1 трлн ₽, рост — 49% за год. Исторически сильна в одежде, обуви, аксессуарах и товарах для дома. Площадка даёт большой трафик, но требует жёсткой дисциплины: комиссия зависит от предмета, модели продаж и скорости отгрузки, а условия меняются часто. Подходит тем, кто готов работать с объёмом, держать остатки в регионах и считать юнит-экономику каждого артикула. Подробнее — на странице продвижения на Wildberries.

Ozon: широкий ассортимент и технологичные инструменты

Вторая по обороту площадка: GMV с учётом услуг в 2025 году — 4,16 трлн ₽, активных покупателей — 65,1 млн. Ozon сильнее в категориях, где покупатель сравнивает характеристики: электроника, бытовая техника, товары для дома, детские товары, автотовары. Развитая аналитика в кабинете, несколько моделей работы (FBO, FBS, realFBS) и собственный финтех. Минус — высокие ставки вознаграждения в 2026 году и частые изменения тарифов. Подробнее — на странице продвижения на Ozon.

Avito: локальные продажи, штучный товар и услуги

Avito — не классический маркетплейс, а площадка объявлений с доставкой. По данным самой площадки, её аудитория — около 72 млн пользователей, а работают с ней 62% представителей малого и среднего бизнеса. Avito не забирает товар на свой склад: продавец хранит его сам и отправляет через Авито Доставку или передаёт при встрече. Поэтому площадка хорошо подходит для крупногабарита, б/у и восстановленных товаров, штучного и локального производства, запчастей, оборудования и услуг. Подробнее — на странице продвижения на Avito.

А Яндекс Маркет?

Яндекс Маркет — третья крупная площадка и сильная альтернатива для электроники, бытовой техники и товаров с высоким средним чеком: он получает трафик из поиска и экосистемы Яндекса. В этой статье мы сравниваем три площадки из запроса, но если ваш товар — техника или товары, которые выбирают по характеристикам, рассмотрите Маркет как вторую площадку. Подробнее — на странице продвижения на Яндекс Маркете.

Сравнение Ozon, Wildberries и Avito по 8 критериям

Главное различие — не в размере площадок, а в модели: на Wildberries и Ozon вы платите процент с продажи и отдаёте площадке логистику, на Avito платите за видимость и сами управляете отправкой.

Критерий Wildberries Ozon Avito Масштаб GMV группы RWB в 2025 году — более 6,1 трлн ₽ GMV 4,16 трлн ₽, 65,1 млн активных покупателей (2025) Около 72 млн пользователей, более 240 млн объявлений (данные площадки) Сильные категории Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, красота Электроника, бытовая техника, дом, детские товары, автотовары Крупногабарит, б/у и восстановленные товары, запчасти, оборудование, штучное производство, услуги Комиссия Коэффициент вознаграждения по предмету и модели. Примеры базовых ставок FBW: футболки 43,5%, смартфоны 25,5%. На FBS быстрая отгрузка снижает ставку до 5 п. п. С 28 августа 2026 года для товаров дороже 300 ₽ — до 52% (одежда 52%, электроника 47%); до 100 ₽ — 17%, 101–300 ₽ — 23%. Ставки FBO и FBS почти совпадают Нет единого процента: тариф + продвижение + комиссия только за сделки через Авито Доставку, размер видно в кабинете по категории Реклама WB Продвижение: зоны показов, оплата за показы или клики «Продвижение в поиске» с оплатой за заказ и другие форматы Продвижение объявлений по модели аукциона: позиция и дополнительные показы Логистика Склад WB (FBW), со склада продавца (FBS), своя доставка (DBS, EDBS), самовывоз Склад Ozon (FBO), со склада продавца (FBS), своя доставка (realFBS) Товар у продавца: Авито Доставка или передача при встрече Требования к контенту Карточка с фото, видео, характеристиками; рейтинг заполнения, А/Б-тест главного фото Карточка с атрибутами и Rich-контентом; контент-рейтинг Объявление: фото, описание, параметры; без дублей и контактов в заголовке, важна скорость ответа покупателю Аналитика Воронка продаж, поисковые запросы, еженедельный отчёт о реализации Развитая аналитика в кабинете, отчёты по товарам и поиску, отчёт о реализации Статистика объявлений, расширенная — на тарифах и в Авито Pro Порог входа ИП или юрлицо, товарный запас, поставки на склады или своя сборка FBS, бюджет на контент и рекламу То же; можно стартовать с FBS небольшими партиями Самый низкий: можно начать с малой партии без поставок на склад. Для перепродажи нужен ИП или юрлицо

Условия проверены октябрь 2026 года. Ставки комиссий и тарифы меняются несколько раз в год — перед расчётом цены сверяйте свою категорию в кабинете продавца.

Как читать таблицу. Высокая списочная комиссия Ozon и Wildberries включает услуги, которые на Avito продавец оплачивает или делает сам: витрину с трафиком, приём оплаты, часть логистики и возвратов. Поэтому сравнивать проценты в лоб нельзя — сравнивайте итоговую маржу на единицу товара после всех расходов на каждой площадке.

Дерево решений: какой маркетплейс выбрать первым

Чтобы выбрать первую площадку, достаточно ответить на четыре вопроса по порядку и остановиться на первом «да».

Дерево выбора первой площадки · 4 вопроса, 5 исходов

Матрица выбора маркетплейса по типу бизнеса

Универсального «лучшего маркетплейса» нет: для каждого типа товара и бизнеса есть своя первая площадка и логичная вторая.

Тип бизнеса или товара Первая площадка Вторая площадка Почему так Одежда, обувь, аксессуары, массовый сегмент Wildberries Ozon Максимальный спрос в fashion; Ozon добирает аудиторию, которая не покупает на WB Электроника, бытовая техника, гаджеты Ozon Яндекс Маркет Покупатель сравнивает характеристики; сильная аналитика и трафик из поиска Товары для дома, детские товары, зоотовары Ozon или Wildberries Вторая из пары Спрос есть на обеих; решают цена, габариты и оборачиваемость Косметика и уход Wildberries Ozon Высокая частота покупок и сильные позиции WB в категории красоты Мебель и крупногабарит Avito Ozon (FBS, realFBS) Хранение на складах маркетплейсов дорого; на Avito товар остаётся у вас Б/у, восстановленные товары, запчасти Avito Ozon Аудитория Avito изначально ищет такие товары Штучное и локальное производство, хендмейд Avito Ozon или Wildberries — после проверки спроса Не нужен большой товарный запас; можно продавать под заказ Оборудование и товары для бизнеса (B2B) Avito Ozon Покупатель хочет задать вопросы и договориться; Avito даёт прямой контакт Бренд с собственным производством и широкой линейкой Wildberries + Ozon одновременно Яндекс Маркет, Avito Хватает ассортимента и запаса, чтобы окупить работу на двух площадках Тест ниши с минимальным бюджетом Avito Wildberries или Ozon Самый низкий порог входа и быстрая обратная связь от покупателей

Матрица — отправная точка, а не приговор. Перед запуском проверьте спрос и конкуренцию по своей нише на каждой площадке: в одной и той же категории соотношение может отличаться в разы. Как это сделать — в разделе о проверке выбора ниже.

Одна площадка или несколько: когда выходить на вторую

Несколько площадок снижают зависимость от правил одной, но удваивают нагрузку: две карточки, два рекламных кабинета, два графика поставок и две юнит-экономики. Поэтому вопрос не «сколько площадок», а «готов ли бизнес вести ещё одну».

Выходить на вторую площадку стоит, когда:

на первой есть стабильные продажи хотя бы 2–3 месяца подряд, и вы понимаете, откуда они берутся;

юнит-экономика посчитана и показывает плюс после комиссии, логистики, рекламы и налогов;

товарного запаса и оборотных денег хватает на поставки на вторую площадку без риска обнулить остатки на первой;

есть человек или подрядчик, который будет вести вторую площадку ежедневно.

Не стоит распыляться, когда: продажи на первой площадке нестабильны, маржа не посчитана, запас ограничен одной партией, а ведёт всё один собственник. В этом случае вторая площадка обычно отнимает ресурсы у первой, и проседают обе.

Порядок выхода. Обычная последовательность для товарного бизнеса: сначала площадка, где сильнее спрос в вашей категории (по матрице выше), затем вторая из пары Wildberries — Ozon, затем Яндекс Маркет или Avito как дополнительный канал. Исключение — бренды с широкой линейкой и запасом: им часто выгоднее заходить на Wildberries и Ozon одновременно, чтобы сразу сравнить отдачу на реальных данных.

Что нужно для работы на нескольких площадках: единый учёт остатков, чтобы не продать один товар дважды; адаптированные под каждую площадку карточки; общая аналитика маржи по каналам. Как её выстроить — в статье «Аналитика продаж на маркетплейсах: 15 метрик».

Ошибки при выборе маркетплейса

Ошибка Почему мешает Как избежать Выбирать площадку по размеру оборота Большой оборот площадки не означает спрос на ваш товар; в нише может быть перегрев Сравнить спрос и число продавцов в своей категории на каждой площадке Сравнивать только процент комиссии Комиссия не учитывает логистику, хранение, возвраты, рекламу и эквайринг Считать итоговую маржу на единицу по каждой площадке Выходить сразу везде с одной партией Запас размазывается, на каждой площадке быстро заканчиваются остатки, карточки теряют позиции Начать с одной площадки, вторую добавлять при стабильных продажах Копировать одну карточку на все площадки У площадок разные правила поиска и требования к контенту Адаптировать название, характеристики и фото под каждую Не закладывать бюджет на рекламу На зрелом рынке новая карточка без продвижения почти не получает показов Планировать рекламу с первого месяца и считать её в юнит-экономике Продавать на Avito с частного профиля Площадка распознаёт коммерческую деятельность, объявления отклоняют Оформить профессиональный профиль на ИП или юрлицо Везти крупногабарит на склад маркетплейса без расчёта Хранение и логистика крупных товаров съедают маржу Сравнить FBO/FBW с FBS, realFBS и Avito на цифрах Не учитывать изменения условий Тарифы Ozon и Wildberries в 2026 году менялись несколько раз Пересчитывать экономику после каждого уведомления площадки

Как проверить выбор площадки до запуска: план в 6 шагов

Выбор площадки проверяется цифрами за 1–2 недели — до закупки большой партии.

Опишите товар и бизнес. Категория, средняя цена, габариты, сезонность, есть ли своё производство, сколько денег можно вложить в первый запас и рекламу. Оцените спрос и конкуренцию в нише на каждой площадке. Сколько продавцов, какие цены и объёмы продаж у лидеров, сколько у них отзывов. Для Wildberries и Ozon используют сервисы аналитики вроде MPSTATS, для Avito — поиск по объявлениям в своих регионах и статистику площадки. Посчитайте юнит-экономику для каждой площадки. Цена, комиссия по своей категории, логистика и хранение для своих габаритов, реклама, возвраты, себестоимость, налоги. Сравнивайте маржу на единицу, а не процент комиссии. Сверьте требования. Нужна ли маркировка «Честный знак», сертификаты, какие требования к упаковке, фото и характеристикам в вашей категории. Выберите модель логистики. Склад площадки (FBO, FBW), свой склад (FBS) или своя доставка — исходя из габаритов, оборачиваемости и того, насколько вы готовы собирать заказы сами. Запустите тест. Небольшая партия на одной площадке, 4–8 недель с рекламой и регулярной аналитикой. По итогам — решение: масштабировать, менять площадку или добавлять вторую.

Мнение эксперта

«Самый частый вопрос на старте — “где больше покупателей?”. Но правильный вопрос другой: “где мой товар заработает больше на единицу при моём бюджете?”. Мы видим, как одна и та же позиция приносит прибыль на одной площадке и уходит в минус на другой — из-за разницы в комиссии категории, логистике для её габаритов и цене клика. Новым продавцам мы почти всегда советуем начинать с одной площадки и выходить на вторую только после того, как первая стабильно работает. Исключение — бренды с собственным производством и запасом: им полезно сразу сравнить Wildberries и Ozon на реальных данных. Avito часто недооценивают. Для крупногабарита, оборудования и штучного производства он нередко оказывается выгоднее маркетплейсов: товар остаётся у продавца, а покупатель приходит уже с готовым намерением». Евгений Шольчев — основатель и руководитель агентства ШОЛЬЧЕВ

Вывод

Главное. Выбор маркетплейса — это выбор под товар и экономику, а не под размер площадки. Wildberries — для массового товара и fashion, Ozon — для техники, дома и товаров, которые выбирают по характеристикам, Avito — для крупногабарита, б/у, штучного производства, B2B и теста ниши с минимальным бюджетом.

В 2026 году рост маркетплейсов замедлился, а комиссии и налоговая нагрузка выросли. Это значит, что ошибка с площадкой обходится дороже: решение стоит принимать по юнит-экономике на цифрах своей категории, а вторую площадку добавлять только после того, как первая стабильно приносит прибыль.

Если нужно выбрать площадку под ваш товар, посчитать экономику на каждой и запустить продажи без лишних расходов, начните с консультации по выходу на маркетплейсы. Мы сравним спрос и маржу на Wildberries, Ozon и Avito для вашей категории и предложим план запуска.

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