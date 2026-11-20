Когда ChatGPT отвечает на вопрос с поиском в интернете, он ставит ссылки на источники прямо в текст ответа. Чтобы сайт мог быть среди них, OpenAI в своей документации прямо рекомендует одно: разрешить поисковому боту OAI-SearchBot доступ к сайту. Все остальное в продвижении в ChatGPT — вопрос того, насколько ваша страница подходит для цитирования и насколько заметен бренд в других источниках.

Проблема в том, что вокруг темы много обещаний: «выведем в топ ChatGPT», «гарантированные упоминания». Такого инструмента нет: OpenAI не продает места в ответах, а один и тот же вопрос дает разные ответы у разных людей и в разное время.

В этой статье — что действительно зависит от вас: технический доступ, контент, который удобно цитировать, бренд и внешние источники, экспертность. И методика, как честно измерить, появляется ли бренд в ответах.

Короткий ответ. Продвижение в ChatGPT — это работа на трех уровнях. Техника: разрешите OAI-SearchBot в robots.txt, отдавайте контент в HTML, а не только через JavaScript, и проверьте индексацию в Bing, который OpenAI называет среди своих поисковых провайдеров. Контент: пишите страницы с ответом в начале, фактами, таблицами и собственными данными. Бренд: наращивайте упоминания в авторитетных источниках и держите одинаковое описание компании везде. Результат замеряйте по фиксированному набору запросов с повторами и по переходам с меткой utm_source=chatgpt.com. Гарантировать попадание в ответ не может никто.

Главное:

За поиск ChatGPT отвечает OAI-SearchBot, за обучение моделей — GPTBot. Это разные боты, и их можно настраивать независимо.

Доступ для бота — необходимое условие, но не гарантия цитирования.

По данным Ahrefs, в 2026 году ChatGPT стал чаще цитировать первоисточники: исследования, тесты, официальные сайты брендов. Пересказ чужих данных цитируют реже.

Упоминание бренда и ссылка на сайт — разные вещи. Измеряйте обе.

Один запрос, заданный один раз, ничего не доказывает: нужен набор запросов и повторы.

Как ChatGPT находит и выбирает источники

У ChatGPT два способа ответить на вопрос. Первый — из знаний, которые модель получила при обучении. Второй — с поиском в интернете. По данным справки OpenAI, ChatGPT ищет автоматически, если считает, что ответу поможет информация из сети, или когда пользователь включает поиск вручную. Запросы передаются сторонним поисковым провайдерам, и OpenAI называет среди них Bing.

Для сайта важны обе ветки, но по-разному. Из знаний модели берется то, как ChatGPT представляет бренд и рынок в целом. Но ссылку на сайт и переход дает только поиск.

Боты OpenAI и что они делают (по документации OpenAI):

Бот Задача Что будет, если закрыть OAI-SearchBot Показ сайтов в результатах поиска ChatGPT Сайт не будет показываться в поисковых ответах, хотя может остаться навигационной ссылкой GPTBot Сбор контента для обучения моделей Контент не должен использоваться для обучения; на поиск не влияет ChatGPT-User Открывает страницы по действию пользователя и в Custom GPTs Не влияет на попадание в поиск; правила robots.txt могут не применяться OAI-AdsBot Проверка посадочных страниц рекламы в ChatGPT Касается только рекламных страниц

Настройки ботов независимы. Можно разрешить поиск и запретить обучение — и наоборот. По данным OpenAI, изменения в robots.txt для поиска применяются примерно за сутки.

Как именно ChatGPT выбирает, какие страницы процитировать, OpenAI не публикует. Все, что известно сверх документации, — результаты наблюдений и исследований. В статье мы отделяем одно от другого.

Важно для России. ChatGPT официально недоступен в России, а в сентябре 2026 года пользователи сообщали о перебоях даже с доступом через VPN. При этом им пользуются многие специалисты, а еще аудитория из других стран. А большинство действий из этой статьи помогает и в других ИИ-ассистентах.

Что изменилось в 2026 году

Когда Что произошло Источник Что это значит для сайта 2026 В документации OpenAI появился четвертый бот — OAI-AdsBot для проверки рекламных страниц Документация OpenAI В ChatGPT есть реклама, но она отделена от органических ответов; купить место в ответе нельзя Март → сентябрь 2026 По данным Ahrefs (сравнение 2,4 млн и 3,8 млн ответов), ChatGPT стал чаще цитировать первоисточники и официальные сайты брендов, реже — сайты-пересказчики Исследование Ahrefs Собственные данные, тесты и документация стали ценнее обзорных текстов Сентябрь 2026 Пользователи в России сообщали о перебоях доступа к chatgpt.com Отраслевые СМИ Доля аудитории из России в ChatGPT нестабильна; стратегию стоит строить сразу под несколько ИИ-ассистентов 9–16 октября 2026 Часть переходов из ChatGPT приходила без метки utm_source=chatgpt.com и без referrer. С 16 октября метка вернулась, referrer по-прежнему часто отсутствует Отраслевые наблюдения В аналитике часть визитов из ChatGPT за этот период попала в «прямые заходы» — учитывайте это при сравнении периодов

Что не изменилось: OpenAI публично не обещал поддержку файла llms.txt и не публикует факторы выбора источников. Советы вида «добавьте llms.txt — и попадете в ChatGPT» не опираются на документацию.

Шаг 1. Доступность и индексация сайта

Это единственный шаг, который OpenAI прямо описывает в документации. Без него все остальное не сработает.

Что проверить:

Проверка Почему важно Что делать OAI-SearchBot не запрещен в robots.txt Без него сайт не попадает в поисковые ответы ChatGPT Добавить явное разрешение (пример ниже) Сайт не блокирует бота на уровне сервера, CDN или защиты от ботов robots.txt может разрешать, а фаервол — блокировать Проверить логи сервера на запросы OAI-SearchBot и коды ответа; при нужде добавить IP-диапазоны OpenAI в исключения Основной текст есть в HTML Контент, который появляется только после выполнения JavaScript, бот может не увидеть Проверить исходный код страницы; при нужде включить серверный рендеринг Сайт проиндексирован в Bing OpenAI называет Bing среди своих поисковых провайдеров Подключить Bing Webmaster Tools, отправить sitemap Нужные страницы не закрыты noindex Закрытая страница не попадет в поисковые индексы Проверить мета-теги и заголовки ответа сервера Страницы быстро загружаются и отдают код 200 Ошибки и тайм-ауты мешают любому боту Стандартный технический аудит

Пример robots.txt: поиск разрешен, обучение — на ваш выбор.

User-agent: OAI-SearchBot Allow: / # Если не хотите, чтобы контент использовался для обучения моделей: User-agent: GPTBot Disallow: /

Решение про GPTBot — бизнесовое, а не техническое. Запрет не влияет на поиск. Но из данных обучения складывается «знание» модели о рынке, и для бренда, который хочет быть известным, запрет может быть невыгоден. Для сайта с платным или уникальным контентом — наоборот.

Как проверить, что бот действительно приходит. Найдите в логах сервера запросы с OAI-SearchBot в user-agent. Строку user-agent легко подделать, поэтому сверяйте IP-адреса с официальным списком OpenAI (openai.com/searchbot.json).

Технические проверки из этого шага входят в GEO-аудит и SEO-аудит сайта.

Шаг 2. Контент, который цитируют

ChatGPT собирает ответ из фрагментов нескольких страниц. Шанс быть процитированным выше у страницы, из которой легко взять точный ответ, факт или цифру без контекста всей статьи. Официальных правил OpenAI здесь нет, но исследования сходятся в главном.

Что известно из исследований:

По анализу Кевина Индига (2025), 44,2% цитат приходится на первую треть страницы. Главное должно стоять в начале.

По данным Ahrefs, в 2026 году ChatGPT чаще цитирует первоисточники: исследования, тесты продуктов, официальные сайты. Пересказ чужих данных проигрывает.

Там же: 65,3% самых цитируемых страниц принадлежат доменам с высоким авторитетом (Domain Rating от 81). Небольшому сайту труднее — и тем важнее уникальные данные.

Элементы страницы и их задача:

Элемент Зачем Как сделать Короткий ответ в начале Готовый фрагмент для цитаты 2–4 предложения сразу после введения, без «воды» Заголовки-вопросы Совпадают с тем, как люди спрашивают ассистента H2 в форме вопроса или четкой темы, ответ в первом абзаце под ним Таблицы и списки Данные легко извлечь и сравнить Сравнения, тарифы, характеристики, шаги Собственные цифры Первоисточник цитируют чаще пересказа Данные клиентских проектов, опросы, тесты — с методикой Дата проверки Показывает, что информация актуальна Видимая дата обновления и дата проверки фактов Источники Подкрепляют факты, которые страница приводит Ссылки на первичные документы и данные FAQ Короткие ответы на смежные вопросы 5–10 вопросов из реальных обращений клиентов

Пример абзаца, который удобно цитировать, для статьи агентства о маркетплейсах:

Слабо: «В современных реалиях многие продавцы сталкиваются с тем, что расходы на логистику растут…»

Сильно: «С 13 июля 2026 года стоимость логистики на Wildberries зависит от индекса локализации: коэффициент меняется от 0,5 до 2,0, поэтому логистика одного товара может отличаться в 4 раза».

Второй вариант содержит дату, название площадки, цифры и вывод — его можно процитировать без остального текста.

Шаг 3. Бренд как сущность и внешние источники

На вопросы вида «какое агентство выбрать» или «лучшие сервисы для …» ChatGPT часто опирается не на сайты самих компаний, а на рейтинги, обзоры, СМИ и обсуждения. Чтобы бренд попал в такой ответ, о нем должны писать другие — и писать одно и то же.

Сущность бренда — это то, как ИИ понимает вашу компанию: название, чем занимается, для кого, чем отличается. Если на сайте вы «агентство по маркетплейсам», в каталоге — «диджитал-студия», а в соцсетях — «консалтинг для селлеров», модели сложнее связать эти упоминания с одной компанией.

Что делать:

Сформулируйте описание компании в одном предложении и используйте его везде: сайт, каталоги, соцсети, профили на площадках, пресс-релизы. Сделайте страницу «О компании» с фактами: год основания, услуги, специализация, клиенты и кейсы, команда, контакты. Добавьте разметку Organization со ссылками на официальные профили (sameAs). Работайте с внешними источниками:

Источник Зачем Что делать Отраслевые рейтинги и каталоги Их часто цитируют в ответах «кого выбрать» Участвовать в рейтингах с прозрачной методикой, заполнить профили полностью Отраслевые СМИ и блог-платформы Экспертные комментарии связывают бренд с темой Публикации и комментарии с данными, а не рекламные статьи Отзывы на независимых площадках Формируют оценку бренда Просить отзывы у реальных клиентов, отвечать на негатив Выступления, вебинары, подкасты Текстовые версии и анонсы индексируются Публиковать расшифровки и тезисы Собственные исследования Их цитируют другие сайты — и ИИ видит бренд как первоисточник Регулярно публиковать данные по рынку

Чего не делать: покупать фейковые отзывы, заказывать «рейтинги» без методики, создавать сеть сайтов с восхвалением себя. Это бьет по репутации, когда вскрывается, а в случае отзывов — еще и нарушает правила площадок.

Как строить медиаплан по частоте цитирования площадок, а не по охвату, показано в кейсе ниже. Эта работа — часть услуги GEO / AI продвижение.

Шаг 4. Экспертность и доверие

Когда на один вопрос есть десятки похожих страниц, выигрывает та, в которой видно, кто написал, на чем основаны выводы и насколько они свежие. Для ChatGPT это работает так же, как для человека: страница без автора, даты и источников выглядит как пересказ.

Что должно быть на странице:

Автор с профилем: имя, должность, опыт, ссылка на страницу автора с другими публикациями и выступлениями.

имя, должность, опыт, ссылка на страницу автора с другими публикациями и выступлениями. Дата публикации и дата проверки фактов. Не только меняйте дату, но и действительно обновляйте контент.

Не только меняйте дату, но и действительно обновляйте контент. Источники: ссылки на документацию, законы, официальные новости площадок, исследования.

ссылки на документацию, законы, официальные новости площадок, исследования. Методика для собственных данных: на какой выборке, за какой период, как считали.

на какой выборке, за какой период, как считали. Кейсы с цифрами «до/после» и описанием того, что именно сделали.

и описанием того, что именно сделали. Честные ограничения: что не сработает и для кого метод не подходит. Преувеличения и обещания снижают доверие и людей, и моделей.

Разметка. Разметка Schema.org (Article, Person, Organization, FAQPage) помогает поисковым системам связать автора, компанию и контент. OpenAI не заявлял, что использует ее при выборе источников, поэтому считайте ее гигиеной, а не рычагом. Разметка должна совпадать с тем, что видно на странице.

Шаг 5. Как измерять упоминания в ChatGPT: прозрачная методика

Ответы ChatGPT нестабильны: один и тот же вопрос дает разные ответы в разные дни, в разных аккаунтах и регионах. Поэтому «я спросил — нас нет» или «нас показали» не является результатом. Нужен замер по одним и тем же правилам. Методика, которой пользуемся мы:

1. Соберите набор запросов и зафиксируйте его. 20–50 запросов в трех группах:

брендовые — «что такое [бренд]», «[бренд] отзывы»: проверяем, что и насколько точно ChatGPT знает о компании;

категорийные — «какое агентство выбрать для …», «как снизить …»: проверяем, появляется ли бренд без названия в запросе;

сравнительные — «[бренд] или [конкурент]»: проверяем, как бренд подается рядом с другими.

Запросы берите из реальных вопросов клиентов и поискового спроса. После старта набор не меняйте, иначе периоды нельзя будет сравнить.

2. Зафиксируйте условия. Новый чат для каждого запроса, временный чат или аккаунт без истории и памяти, включенный поиск. Запишите дату, модель и страну подключения.

3. Повторяйте. Каждый запрос — минимум 3 раза в разные дни за период замера.

4. Записывайте результаты в таблицу:

Дата Запрос Бренд упомянут Ссылка на наш сайт Какая страница Точность описания Конкуренты в ответе Источники ответа [дата] [запрос] да / нет да / нет [URL] верно / с ошибками [список] [домены]

5. Считайте метрики:

Доля упоминаний = ответы с брендом / все ответы по группе запросов.

= ответы с брендом / все ответы по группе запросов. Доля цитирований = ответы со ссылкой на сайт / все ответы.

= ответы со ссылкой на сайт / все ответы. Точность = ответы без ошибок о бренде / ответы с брендом.

= ответы без ошибок о бренде / ответы с брендом. Источники конкурентов — какие домены ChatGPT цитирует по вашим запросам. Это список площадок, где стоит появиться.

6. Сверяйте с аналитикой сайта. Переходы из поиска ChatGPT приходят с меткой utm_source=chatgpt.com. Настройте отдельный сегмент в Яндекс Метрике или GA4. Учитывайте, что в октябре 2026 года часть переходов приходила без метки и считалась прямыми заходами. В логах сервера следите за визитами OAI-SearchBot (бот сканирует сайт) и ChatGPT-User (пользователь попросил ChatGPT открыть вашу страницу).

7. Повторяйте замер раз в месяц и отмечайте в таблице, что изменили на сайте и во внешних источниках за месяц.

Ограничения методики. Ручной замер показывает тенденцию, а не точную долю во всех ответах ChatGPT. Рост доли упоминаний не доказывает, что его вызвало конкретное изменение: меняется и сам ChatGPT.

В наших проектах мы задаем каждый промпт 10 раз и делаем срезы еженедельно — так случайные колебания меньше искажают картину. Первый замер по этой методике входит в GEO-аудит.

Примеры промптов для замера и как читать ответ

Набор для агентства по маркетплейсам (пример):

Группа Промпт Что проверяем Брендовый «Что за агентство Шольчев и чем оно занимается?» Точность описания: услуги, специализация, город Брендовый «Агентство Шольчев: отзывы клиентов и кейсы» Какие источники отзывов использует ChatGPT Категорийный «Какое агентство выбрать для продвижения на Wildberries и Ozon?» Появляется ли бренд без упоминания в запросе Категорийный «Почему упали продажи на Wildberries и что делать?» Цитируется ли наша статья по теме Сравнительный «Сравни агентства по продвижению на маркетплейсах в России» С кем и как сравнивают бренд, какие рейтинги цитируются

Как читать ответ. В каждом ответе с поиском смотрите четыре вещи:

Упомянут ли бренд и как. Нейтрально, с рекомендацией, с оговорками. Есть ли ссылка на ваш сайт в тексте или в списке Sources — и на какую страницу. Откуда ChatGPT взял сведения о бренде: с вашего сайта или со сторонних ресурсов. Нет ли ошибок: устаревшие услуги, чужие кейсы, неверные цены или город.

Что делать по итогам:

Что увидели в ответах Что это значит Что делать Бренд упоминается, но с ошибками В источниках устаревшие или противоречивые сведения Обновить страницу «О компании» и профили в каталогах Бренд есть в брендовых ответах, но нет в категорийных Мало внешних упоминаний в связке с темой Работать с рейтингами, СМИ, исследованиями Цитируют конкурентов по теме, где у вас есть статья Ваша страница менее полезна для цитаты или не в индексе Проверить доступ бота и индексацию, сравнить страницы, добавить данные и короткий ответ Бренда нет нигде ИИ не связывает компанию с нишей Начать с шагов 1 и 3

Ошибки и мифы продвижения в ChatGPT

Ошибка или миф Почему мешает Решение Закрыть всех ботов OpenAI одной строкой Вместе с GPTBot закрывается и OAI-SearchBot — сайт пропадает из поиска ChatGPT Настраивать ботов по отдельности «Добавим llms.txt — и попадем в ChatGPT» OpenAI не обещал поддержку этого файла Можно добавить, но не вместо доступа бота и контента Обещания «гарантированно в ответах ChatGPT» Платных мест в органических ответах нет, ответы меняются Измерять долю упоминаний по методике, а не покупать обещания Проверять результат одним запросом со своего аккаунта Память и история влияют на ответ, разовый запрос случаен Набор запросов, чистые условия, повторы Контент только через JavaScript Бот может увидеть пустую страницу Серверный рендеринг или предрендеринг основного текста Обзорные тексты-пересказы По данным Ahrefs, ChatGPT чаще цитирует первоисточники Собственные данные, кейсы, тесты Разное описание компании на разных площадках ИИ сложнее связать упоминания с брендом, возможны ошибки в ответах Одно описание везде + разметка Organization Фейковые отзывы и заказные рейтинги Репутационный риск, нарушение правил площадок Отзывы реальных клиентов, рейтинги с открытой методикой Игнорировать Bing OpenAI называет Bing среди поисковых провайдеров ChatGPT Подключить Bing Webmaster Tools Считать только трафик Упоминание без ссылки тоже влияет на выбор клиента, а часть переходов теряет метку Измерять и упоминания, и переходы, и брендовый спрос

Чек-лист и план работ на 3 месяца

Месяц 1. Техника и точка отсчета

OAI-SearchBot разрешен в robots.txt, решение по GPTBot принято осознанно

В логах сервера есть запросы OAI-SearchBot с кодом 200, фаервол и CDN их не блокируют

Основной текст ключевых страниц есть в HTML

Сайт подключен к Bing Webmaster Tools, sitemap отправлен

Настроен сегмент трафика utm_source=chatgpt.com в аналитике

Проведен первый замер по фиксированному набору запросов

Месяц 2. Контент и бренд на сайте

Ключевые страницы начинаются с короткого ответа

На страницах есть автор, дата проверки, источники, FAQ

Опубликован хотя бы один материал с собственными данными и методикой

Страница «О компании» с фактами и разметкой Organization

Одно описание компании во всех профилях

Месяц 3. Внешние источники и второй замер

Список доменов, которые ChatGPT цитирует по вашим запросам, составлен по итогам первого замера

Профили в каталогах и рейтингах обновлены

Опубликованы экспертные комментарии или статьи во внешних источниках

Проведен второй замер, результаты сравнены с первым

Сроки условные. Технические правки начинают работать быстро: robots.txt применяется примерно за сутки. А работа с брендом и внешними источниками — процесс на месяцы.

Мнение эксперта и позиция агентства

«Самый частый запрос, с которым к нам приходят: сделайте так, чтобы ChatGPT рекомендовал нас. Мы честно говорим, что гарантировать это нельзя. Но можно убрать все, что мешает, и дать модели повод вас упомянуть. Часто на первом же аудите оказывается, что поисковый бот OpenAI закрыт фаерволом, а на категорийные вопросы ChatGPT цитирует рейтинги, в которых компании нет. Это конкретные задачи, и их можно решить».

— Полина Артемьева — операционный директор агентства «ШОЛЬЧЕВ», эксперт по развитию.

Наша позиция. Продвижение в ChatGPT — это не отдельная «магия для нейросетей», а три дисциплины, которые давно существуют: техническое SEO, контент с собственными данными и PR. Новое здесь два момента: отдельный поисковый бот и нестабильные ответы, которые нужно измерять по методике. Мы не обещаем попадание в ответы, но обещаем прозрачный замер: клиент видит набор запросов, условия и сырые результаты каждого замера.

Кейс: как Zigmund & Shtain попал в ответы ChatGPT

Клиент: Zigmund & Shtain, бренд встраиваемой и отдельностоящей бытовой техники для кухни. Задача: чтобы нейросети называли бренд в ответах о выборе техники. Период: июль — октябрь 2026 года.

Исходная точка. На маркетплейсах бренд был заметен: попадал в подборки вроде «Лучшие варочные панели» на Ozon и занимал высокие позиции в категориях. Но первый замер в июле 2026 года показал, что ChatGPT не называл его ни в одном ответе на базовые запросы, а средняя упоминаемость по четырем ИИ-системам составляла 5,5%. Причина — именно та, о которой шла речь в шаге 3: ИИ строит ответы по текстам — рейтингам, обзорам, экспертным статьям, — а не по продажам на маркетплейсах.

Что сделали:

Сайт (шаги 1, 2 и 4). GEO-аудит и технический SEO-аудит, ТЗ на доработку каталога и карточек. Появились раздел «Глоссарий» с определениями, страница «Рейтинги» в формате «лучшие модели по задачам» и страница авторов — у материалов появились конкретные эксперты. Контент (шаг 2). Семантическое ядро категории, новый формат статей по ТЗ, контент-план, присутствие в Дзене и на YouTube. Внешние источники (шаг 3). По еженедельным срезам составили список сайтов, которые нейросети цитируют по целевым запросам, и строили медиаплан по частоте цитирования площадки, а не по охвату. Разместили 42 материала с упоминанием бренда — среди площадок vc.ru, dtf.ru, Дзен, KP.ru. Каждую неделю проверяли, какие материалы начали цитировать, и корректировали план.

Как измеряли (шаг 5). Четыре ИИ-системы: ChatGPT, Алиса, обзоры от ИИ и режим ИИ в Google. Запросы — из реального спроса: «лучшие варочные панели», «лучшие индукционные панели», «лучшие духовые шкафы» и другие. Каждый промпт в каждой системе задавали 10 раз, упоминаемость считали как долю ответов с брендом (3 из 10 = 30%). Срезы — еженедельно.

Результаты:

Метрика Старт (01.07) Июль Август Сентябрь Октябрь Упоминаемость в ChatGPT 0% 6,8% 18,3% 20,7% 19,6% Средняя упоминаемость по 4 ИИ-системам 5,5% 11,5% 16,3% 18,7% 23,4% Широта присутствия (доля связок «промпт × система» с брендом) 4 из 20 31% 51% 64% 58%

Еще два результата:

К концу сентября материалы с брендом составляли 17–20% источников, на которые ссылаются ответы ИИ по целевым запросам.

Брендовый спрос в Яндекс Вордстате вырос с 97,3 тыс. показов в июне до 127,9 тыс. в сентябре. На спрос влияют сезонность, реклама и другие каналы, поэтому весь рост нельзя приписать GEO.

Первые изменения стали заметны через 4–6 недель после старта публикаций. Обратите внимание на колебания по месяцам: в октябре упоминаемость в ChatGPT чуть снизилась при общем росте. Поэтому результат оценивают по динамике за несколько месяцев, а не по одному срезу.

Полный разбор с данными по категориям и каждой ИИ-системе — в кейсе «Zigmund & Shtain: GEO-продвижение бренда бытовой техники».

Вывод: что дает продвижение в ChatGPT и с чего начать

Продвижение в ChatGPT начинается с техники: без доступа для OAI-SearchBot сайт не попадет в поисковые ответы, что бы вы ни делали с контентом. Дальше работают страницы с ответом в начале и собственными данными, единое описание бренда и упоминания в тех источниках, которые ChatGPT цитирует по вашим темам. Результат измеряется не одним запросом, а долей упоминаний и цитирований по фиксированному набору запросов и переходами с utm_source=chatgpt.com.

Что сделать сегодня:

проверить robots.txt и логи на OAI-SearchBot;

подключить Bing Webmaster Tools;

составить список из 20 запросов и провести первый замер.

То же самое работает и для других ИИ-ассистентов: в кейсе Zigmund & Shtain бренд вырос одновременно в ChatGPT, Алисе и ответах ИИ в Google. Для российской аудитории стоит параллельно работать с продвижением в Алисе. Общие принципы GEO мы разобрали в статье.

Если хотите, чтобы этим занимались специалисты, начните с GEO-аудита: мы проверим технический доступ для ботов, сделаем первый замер упоминаемости по методике и составим план работ. Дальше — GEO / AI продвижение с работой по контенту и внешним источникам и еженедельными срезами, как в кейсе выше. Техническую и контентную базу сайта закрывают SEO-аудит сайта, AI SEO и SEO-продвижение сайтов.

Источники и дата проверки

Данные проверены ноябрь 2026 года. OpenAI часто меняет ChatGPT и документацию, поэтому перед изменениями на сайте сверяйтесь с первоисточниками.

Первичные источники (OpenAI):

Исследования и наблюдения:

Автор: Полина Артемьева — операционный директор агентства «ШОЛЬЧЕВ», эксперт по развитию

Дата проверки: 12.11.2026.