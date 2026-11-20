Как попасть в ответы ChatGPT: что оптимизировать на сайте и в бренде
Когда ChatGPT отвечает на вопрос с поиском в интернете, он ставит ссылки на источники прямо в текст ответа. Чтобы сайт мог быть среди них, OpenAI в своей документации прямо рекомендует одно: разрешить поисковому боту OAI-SearchBot доступ к сайту. Все остальное в продвижении в ChatGPT — вопрос того, насколько ваша страница подходит для цитирования и насколько заметен бренд в других источниках.
Проблема в том, что вокруг темы много обещаний: «выведем в топ ChatGPT», «гарантированные упоминания». Такого инструмента нет: OpenAI не продает места в ответах, а один и тот же вопрос дает разные ответы у разных людей и в разное время.
В этой статье — что действительно зависит от вас: технический доступ, контент, который удобно цитировать, бренд и внешние источники, экспертность. И методика, как честно измерить, появляется ли бренд в ответах.
Короткий ответ. Продвижение в ChatGPT — это работа на трех уровнях. Техника: разрешите OAI-SearchBot в robots.txt, отдавайте контент в HTML, а не только через JavaScript, и проверьте индексацию в Bing, который OpenAI называет среди своих поисковых провайдеров. Контент: пишите страницы с ответом в начале, фактами, таблицами и собственными данными. Бренд: наращивайте упоминания в авторитетных источниках и держите одинаковое описание компании везде. Результат замеряйте по фиксированному набору запросов с повторами и по переходам с меткой utm_source=chatgpt.com. Гарантировать попадание в ответ не может никто.
Главное:
- За поиск ChatGPT отвечает OAI-SearchBot, за обучение моделей — GPTBot. Это разные боты, и их можно настраивать независимо.
- Доступ для бота — необходимое условие, но не гарантия цитирования.
- По данным Ahrefs, в 2026 году ChatGPT стал чаще цитировать первоисточники: исследования, тесты, официальные сайты брендов. Пересказ чужих данных цитируют реже.
- Упоминание бренда и ссылка на сайт — разные вещи. Измеряйте обе.
- Один запрос, заданный один раз, ничего не доказывает: нужен набор запросов и повторы.
Как ChatGPT находит и выбирает источники
У ChatGPT два способа ответить на вопрос. Первый — из знаний, которые модель получила при обучении. Второй — с поиском в интернете. По данным справки OpenAI, ChatGPT ищет автоматически, если считает, что ответу поможет информация из сети, или когда пользователь включает поиск вручную. Запросы передаются сторонним поисковым провайдерам, и OpenAI называет среди них Bing.
Для сайта важны обе ветки, но по-разному. Из знаний модели берется то, как ChatGPT представляет бренд и рынок в целом. Но ссылку на сайт и переход дает только поиск.
Боты OpenAI и что они делают (по документации OpenAI):
|Бот
|Задача
|Что будет, если закрыть
|OAI-SearchBot
|Показ сайтов в результатах поиска ChatGPT
|Сайт не будет показываться в поисковых ответах, хотя может остаться навигационной ссылкой
|GPTBot
|Сбор контента для обучения моделей
|Контент не должен использоваться для обучения; на поиск не влияет
|ChatGPT-User
|Открывает страницы по действию пользователя и в Custom GPTs
|Не влияет на попадание в поиск; правила robots.txt могут не применяться
|OAI-AdsBot
|Проверка посадочных страниц рекламы в ChatGPT
|Касается только рекламных страниц
Настройки ботов независимы. Можно разрешить поиск и запретить обучение — и наоборот. По данным OpenAI, изменения в robots.txt для поиска применяются примерно за сутки.
Как именно ChatGPT выбирает, какие страницы процитировать, OpenAI не публикует. Все, что известно сверх документации, — результаты наблюдений и исследований. В статье мы отделяем одно от другого.
Важно для России. ChatGPT официально недоступен в России, а в сентябре 2026 года пользователи сообщали о перебоях даже с доступом через VPN. При этом им пользуются многие специалисты, а еще аудитория из других стран. А большинство действий из этой статьи помогает и в других ИИ-ассистентах.
Что изменилось в 2026 году
|Когда
|Что произошло
|Источник
|Что это значит для сайта
|2026
|В документации OpenAI появился четвертый бот — OAI-AdsBot для проверки рекламных страниц
|Документация OpenAI
|В ChatGPT есть реклама, но она отделена от органических ответов; купить место в ответе нельзя
|Март → сентябрь 2026
|По данным Ahrefs (сравнение 2,4 млн и 3,8 млн ответов), ChatGPT стал чаще цитировать первоисточники и официальные сайты брендов, реже — сайты-пересказчики
|Исследование Ahrefs
|Собственные данные, тесты и документация стали ценнее обзорных текстов
|Сентябрь 2026
|Пользователи в России сообщали о перебоях доступа к chatgpt.com
|Отраслевые СМИ
|Доля аудитории из России в ChatGPT нестабильна; стратегию стоит строить сразу под несколько ИИ-ассистентов
|9–16 октября 2026
|Часть переходов из ChatGPT приходила без метки utm_source=chatgpt.com и без referrer. С 16 октября метка вернулась, referrer по-прежнему часто отсутствует
|Отраслевые наблюдения
|В аналитике часть визитов из ChatGPT за этот период попала в «прямые заходы» — учитывайте это при сравнении периодов
Что не изменилось: OpenAI публично не обещал поддержку файла llms.txt и не публикует факторы выбора источников. Советы вида «добавьте llms.txt — и попадете в ChatGPT» не опираются на документацию.
Шаг 1. Доступность и индексация сайта
Это единственный шаг, который OpenAI прямо описывает в документации. Без него все остальное не сработает.
Что проверить:
|Проверка
|Почему важно
|Что делать
|OAI-SearchBot не запрещен в robots.txt
|Без него сайт не попадает в поисковые ответы ChatGPT
|Добавить явное разрешение (пример ниже)
|Сайт не блокирует бота на уровне сервера, CDN или защиты от ботов
|robots.txt может разрешать, а фаервол — блокировать
|Проверить логи сервера на запросы OAI-SearchBot и коды ответа; при нужде добавить IP-диапазоны OpenAI в исключения
|Основной текст есть в HTML
|Контент, который появляется только после выполнения JavaScript, бот может не увидеть
|Проверить исходный код страницы; при нужде включить серверный рендеринг
|Сайт проиндексирован в Bing
|OpenAI называет Bing среди своих поисковых провайдеров
|Подключить Bing Webmaster Tools, отправить sitemap
|Нужные страницы не закрыты noindex
|Закрытая страница не попадет в поисковые индексы
|Проверить мета-теги и заголовки ответа сервера
|Страницы быстро загружаются и отдают код 200
|Ошибки и тайм-ауты мешают любому боту
|Стандартный технический аудит
Пример robots.txt: поиск разрешен, обучение — на ваш выбор.
User-agent: OAI-SearchBot
Allow: /
# Если не хотите, чтобы контент использовался для обучения моделей:
User-agent: GPTBot
Disallow: /
Решение про GPTBot — бизнесовое, а не техническое. Запрет не влияет на поиск. Но из данных обучения складывается «знание» модели о рынке, и для бренда, который хочет быть известным, запрет может быть невыгоден. Для сайта с платным или уникальным контентом — наоборот.
Как проверить, что бот действительно приходит. Найдите в логах сервера запросы с OAI-SearchBot в user-agent. Строку user-agent легко подделать, поэтому сверяйте IP-адреса с официальным списком OpenAI (openai.com/searchbot.json).
Технические проверки из этого шага входят в GEO-аудит и SEO-аудит сайта.
Шаг 2. Контент, который цитируют
ChatGPT собирает ответ из фрагментов нескольких страниц. Шанс быть процитированным выше у страницы, из которой легко взять точный ответ, факт или цифру без контекста всей статьи. Официальных правил OpenAI здесь нет, но исследования сходятся в главном.
Что известно из исследований:
- По анализу Кевина Индига (2025), 44,2% цитат приходится на первую треть страницы. Главное должно стоять в начале.
- По данным Ahrefs, в 2026 году ChatGPT чаще цитирует первоисточники: исследования, тесты продуктов, официальные сайты. Пересказ чужих данных проигрывает.
- Там же: 65,3% самых цитируемых страниц принадлежат доменам с высоким авторитетом (Domain Rating от 81). Небольшому сайту труднее — и тем важнее уникальные данные.
Элементы страницы и их задача:
|Элемент
|Зачем
|Как сделать
|Короткий ответ в начале
|Готовый фрагмент для цитаты
|2–4 предложения сразу после введения, без «воды»
|Заголовки-вопросы
|Совпадают с тем, как люди спрашивают ассистента
|H2 в форме вопроса или четкой темы, ответ в первом абзаце под ним
|Таблицы и списки
|Данные легко извлечь и сравнить
|Сравнения, тарифы, характеристики, шаги
|Собственные цифры
|Первоисточник цитируют чаще пересказа
|Данные клиентских проектов, опросы, тесты — с методикой
|Дата проверки
|Показывает, что информация актуальна
|Видимая дата обновления и дата проверки фактов
|Источники
|Подкрепляют факты, которые страница приводит
|Ссылки на первичные документы и данные
|FAQ
|Короткие ответы на смежные вопросы
|5–10 вопросов из реальных обращений клиентов
Пример абзаца, который удобно цитировать, для статьи агентства о маркетплейсах:
Слабо: «В современных реалиях многие продавцы сталкиваются с тем, что расходы на логистику растут…»
Сильно: «С 13 июля 2026 года стоимость логистики на Wildberries зависит от индекса локализации: коэффициент меняется от 0,5 до 2,0, поэтому логистика одного товара может отличаться в 4 раза».
Второй вариант содержит дату, название площадки, цифры и вывод — его можно процитировать без остального текста.
Шаг 3. Бренд как сущность и внешние источники
На вопросы вида «какое агентство выбрать» или «лучшие сервисы для …» ChatGPT часто опирается не на сайты самих компаний, а на рейтинги, обзоры, СМИ и обсуждения. Чтобы бренд попал в такой ответ, о нем должны писать другие — и писать одно и то же.
Сущность бренда — это то, как ИИ понимает вашу компанию: название, чем занимается, для кого, чем отличается. Если на сайте вы «агентство по маркетплейсам», в каталоге — «диджитал-студия», а в соцсетях — «консалтинг для селлеров», модели сложнее связать эти упоминания с одной компанией.
Что делать:
- Сформулируйте описание компании в одном предложении и используйте его везде: сайт, каталоги, соцсети, профили на площадках, пресс-релизы.
- Сделайте страницу «О компании» с фактами: год основания, услуги, специализация, клиенты и кейсы, команда, контакты. Добавьте разметку Organization со ссылками на официальные профили (sameAs).
- Работайте с внешними источниками:
|Источник
|Зачем
|Что делать
|Отраслевые рейтинги и каталоги
|Их часто цитируют в ответах «кого выбрать»
|Участвовать в рейтингах с прозрачной методикой, заполнить профили полностью
|Отраслевые СМИ и блог-платформы
|Экспертные комментарии связывают бренд с темой
|Публикации и комментарии с данными, а не рекламные статьи
|Отзывы на независимых площадках
|Формируют оценку бренда
|Просить отзывы у реальных клиентов, отвечать на негатив
|Выступления, вебинары, подкасты
|Текстовые версии и анонсы индексируются
|Публиковать расшифровки и тезисы
|Собственные исследования
|Их цитируют другие сайты — и ИИ видит бренд как первоисточник
|Регулярно публиковать данные по рынку
Чего не делать: покупать фейковые отзывы, заказывать «рейтинги» без методики, создавать сеть сайтов с восхвалением себя. Это бьет по репутации, когда вскрывается, а в случае отзывов — еще и нарушает правила площадок.
Как строить медиаплан по частоте цитирования площадок, а не по охвату, показано в кейсе ниже. Эта работа — часть услуги GEO / AI продвижение.
Шаг 4. Экспертность и доверие
Когда на один вопрос есть десятки похожих страниц, выигрывает та, в которой видно, кто написал, на чем основаны выводы и насколько они свежие. Для ChatGPT это работает так же, как для человека: страница без автора, даты и источников выглядит как пересказ.
Что должно быть на странице:
- Автор с профилем: имя, должность, опыт, ссылка на страницу автора с другими публикациями и выступлениями.
- Дата публикации и дата проверки фактов. Не только меняйте дату, но и действительно обновляйте контент.
- Источники: ссылки на документацию, законы, официальные новости площадок, исследования.
- Методика для собственных данных: на какой выборке, за какой период, как считали.
- Кейсы с цифрами «до/после» и описанием того, что именно сделали.
- Честные ограничения: что не сработает и для кого метод не подходит. Преувеличения и обещания снижают доверие и людей, и моделей.
Разметка. Разметка Schema.org (Article, Person, Organization, FAQPage) помогает поисковым системам связать автора, компанию и контент. OpenAI не заявлял, что использует ее при выборе источников, поэтому считайте ее гигиеной, а не рычагом. Разметка должна совпадать с тем, что видно на странице.
Шаг 5. Как измерять упоминания в ChatGPT: прозрачная методика
Ответы ChatGPT нестабильны: один и тот же вопрос дает разные ответы в разные дни, в разных аккаунтах и регионах. Поэтому «я спросил — нас нет» или «нас показали» не является результатом. Нужен замер по одним и тем же правилам. Методика, которой пользуемся мы:
1. Соберите набор запросов и зафиксируйте его. 20–50 запросов в трех группах:
- брендовые — «что такое [бренд]», «[бренд] отзывы»: проверяем, что и насколько точно ChatGPT знает о компании;
- категорийные — «какое агентство выбрать для …», «как снизить …»: проверяем, появляется ли бренд без названия в запросе;
- сравнительные — «[бренд] или [конкурент]»: проверяем, как бренд подается рядом с другими.
Запросы берите из реальных вопросов клиентов и поискового спроса. После старта набор не меняйте, иначе периоды нельзя будет сравнить.
2. Зафиксируйте условия. Новый чат для каждого запроса, временный чат или аккаунт без истории и памяти, включенный поиск. Запишите дату, модель и страну подключения.
3. Повторяйте. Каждый запрос — минимум 3 раза в разные дни за период замера.
4. Записывайте результаты в таблицу:
|Дата
|Запрос
|Бренд упомянут
|Ссылка на наш сайт
|Какая страница
|Точность описания
|Конкуренты в ответе
|Источники ответа
|[дата]
|[запрос]
|да / нет
|да / нет
|[URL]
|верно / с ошибками
|[список]
|[домены]
5. Считайте метрики:
- Доля упоминаний = ответы с брендом / все ответы по группе запросов.
- Доля цитирований = ответы со ссылкой на сайт / все ответы.
- Точность = ответы без ошибок о бренде / ответы с брендом.
- Источники конкурентов — какие домены ChatGPT цитирует по вашим запросам. Это список площадок, где стоит появиться.
6. Сверяйте с аналитикой сайта. Переходы из поиска ChatGPT приходят с меткой utm_source=chatgpt.com. Настройте отдельный сегмент в Яндекс Метрике или GA4. Учитывайте, что в октябре 2026 года часть переходов приходила без метки и считалась прямыми заходами. В логах сервера следите за визитами OAI-SearchBot (бот сканирует сайт) и ChatGPT-User (пользователь попросил ChatGPT открыть вашу страницу).
7. Повторяйте замер раз в месяц и отмечайте в таблице, что изменили на сайте и во внешних источниках за месяц.
Ограничения методики. Ручной замер показывает тенденцию, а не точную долю во всех ответах ChatGPT. Рост доли упоминаний не доказывает, что его вызвало конкретное изменение: меняется и сам ChatGPT.
В наших проектах мы задаем каждый промпт 10 раз и делаем срезы еженедельно — так случайные колебания меньше искажают картину. Первый замер по этой методике входит в GEO-аудит.
Примеры промптов для замера и как читать ответ
Набор для агентства по маркетплейсам (пример):
|Группа
|Промпт
|Что проверяем
|Брендовый
|«Что за агентство Шольчев и чем оно занимается?»
|Точность описания: услуги, специализация, город
|Брендовый
|«Агентство Шольчев: отзывы клиентов и кейсы»
|Какие источники отзывов использует ChatGPT
|Категорийный
|«Какое агентство выбрать для продвижения на Wildberries и Ozon?»
|Появляется ли бренд без упоминания в запросе
|Категорийный
|«Почему упали продажи на Wildberries и что делать?»
|Цитируется ли наша статья по теме
|Сравнительный
|«Сравни агентства по продвижению на маркетплейсах в России»
|С кем и как сравнивают бренд, какие рейтинги цитируются
Как читать ответ. В каждом ответе с поиском смотрите четыре вещи:
- Упомянут ли бренд и как. Нейтрально, с рекомендацией, с оговорками.
- Есть ли ссылка на ваш сайт в тексте или в списке Sources — и на какую страницу.
- Откуда ChatGPT взял сведения о бренде: с вашего сайта или со сторонних ресурсов.
- Нет ли ошибок: устаревшие услуги, чужие кейсы, неверные цены или город.
Что делать по итогам:
|Что увидели в ответах
|Что это значит
|Что делать
|Бренд упоминается, но с ошибками
|В источниках устаревшие или противоречивые сведения
|Обновить страницу «О компании» и профили в каталогах
|Бренд есть в брендовых ответах, но нет в категорийных
|Мало внешних упоминаний в связке с темой
|Работать с рейтингами, СМИ, исследованиями
|Цитируют конкурентов по теме, где у вас есть статья
|Ваша страница менее полезна для цитаты или не в индексе
|Проверить доступ бота и индексацию, сравнить страницы, добавить данные и короткий ответ
|Бренда нет нигде
|ИИ не связывает компанию с нишей
|Начать с шагов 1 и 3
Ошибки и мифы продвижения в ChatGPT
|Ошибка или миф
|Почему мешает
|Решение
|Закрыть всех ботов OpenAI одной строкой
|Вместе с GPTBot закрывается и OAI-SearchBot — сайт пропадает из поиска ChatGPT
|Настраивать ботов по отдельности
|«Добавим llms.txt — и попадем в ChatGPT»
|OpenAI не обещал поддержку этого файла
|Можно добавить, но не вместо доступа бота и контента
|Обещания «гарантированно в ответах ChatGPT»
|Платных мест в органических ответах нет, ответы меняются
|Измерять долю упоминаний по методике, а не покупать обещания
|Проверять результат одним запросом со своего аккаунта
|Память и история влияют на ответ, разовый запрос случаен
|Набор запросов, чистые условия, повторы
|Контент только через JavaScript
|Бот может увидеть пустую страницу
|Серверный рендеринг или предрендеринг основного текста
|Обзорные тексты-пересказы
|По данным Ahrefs, ChatGPT чаще цитирует первоисточники
|Собственные данные, кейсы, тесты
|Разное описание компании на разных площадках
|ИИ сложнее связать упоминания с брендом, возможны ошибки в ответах
|Одно описание везде + разметка Organization
|Фейковые отзывы и заказные рейтинги
|Репутационный риск, нарушение правил площадок
|Отзывы реальных клиентов, рейтинги с открытой методикой
|Игнорировать Bing
|OpenAI называет Bing среди поисковых провайдеров ChatGPT
|Подключить Bing Webmaster Tools
|Считать только трафик
|Упоминание без ссылки тоже влияет на выбор клиента, а часть переходов теряет метку
|Измерять и упоминания, и переходы, и брендовый спрос
Чек-лист и план работ на 3 месяца
Месяц 1. Техника и точка отсчета
- OAI-SearchBot разрешен в robots.txt, решение по GPTBot принято осознанно
- В логах сервера есть запросы OAI-SearchBot с кодом 200, фаервол и CDN их не блокируют
- Основной текст ключевых страниц есть в HTML
- Сайт подключен к Bing Webmaster Tools, sitemap отправлен
- Настроен сегмент трафика utm_source=chatgpt.com в аналитике
- Проведен первый замер по фиксированному набору запросов
Месяц 2. Контент и бренд на сайте
- Ключевые страницы начинаются с короткого ответа
- На страницах есть автор, дата проверки, источники, FAQ
- Опубликован хотя бы один материал с собственными данными и методикой
- Страница «О компании» с фактами и разметкой Organization
- Одно описание компании во всех профилях
Месяц 3. Внешние источники и второй замер
- Список доменов, которые ChatGPT цитирует по вашим запросам, составлен по итогам первого замера
- Профили в каталогах и рейтингах обновлены
- Опубликованы экспертные комментарии или статьи во внешних источниках
- Проведен второй замер, результаты сравнены с первым
Сроки условные. Технические правки начинают работать быстро: robots.txt применяется примерно за сутки. А работа с брендом и внешними источниками — процесс на месяцы.
Мнение эксперта и позиция агентства
«Самый частый запрос, с которым к нам приходят: сделайте так, чтобы ChatGPT рекомендовал нас. Мы честно говорим, что гарантировать это нельзя. Но можно убрать все, что мешает, и дать модели повод вас упомянуть. Часто на первом же аудите оказывается, что поисковый бот OpenAI закрыт фаерволом, а на категорийные вопросы ChatGPT цитирует рейтинги, в которых компании нет. Это конкретные задачи, и их можно решить».
— Полина Артемьева — операционный директор агентства «ШОЛЬЧЕВ», эксперт по развитию.
Наша позиция. Продвижение в ChatGPT — это не отдельная «магия для нейросетей», а три дисциплины, которые давно существуют: техническое SEO, контент с собственными данными и PR. Новое здесь два момента: отдельный поисковый бот и нестабильные ответы, которые нужно измерять по методике. Мы не обещаем попадание в ответы, но обещаем прозрачный замер: клиент видит набор запросов, условия и сырые результаты каждого замера.
Кейс: как Zigmund & Shtain попал в ответы ChatGPT
Клиент: Zigmund & Shtain, бренд встраиваемой и отдельностоящей бытовой техники для кухни. Задача: чтобы нейросети называли бренд в ответах о выборе техники. Период: июль — октябрь 2026 года.
Исходная точка. На маркетплейсах бренд был заметен: попадал в подборки вроде «Лучшие варочные панели» на Ozon и занимал высокие позиции в категориях. Но первый замер в июле 2026 года показал, что ChatGPT не называл его ни в одном ответе на базовые запросы, а средняя упоминаемость по четырем ИИ-системам составляла 5,5%. Причина — именно та, о которой шла речь в шаге 3: ИИ строит ответы по текстам — рейтингам, обзорам, экспертным статьям, — а не по продажам на маркетплейсах.
Что сделали:
- Сайт (шаги 1, 2 и 4). GEO-аудит и технический SEO-аудит, ТЗ на доработку каталога и карточек. Появились раздел «Глоссарий» с определениями, страница «Рейтинги» в формате «лучшие модели по задачам» и страница авторов — у материалов появились конкретные эксперты.
- Контент (шаг 2). Семантическое ядро категории, новый формат статей по ТЗ, контент-план, присутствие в Дзене и на YouTube.
- Внешние источники (шаг 3). По еженедельным срезам составили список сайтов, которые нейросети цитируют по целевым запросам, и строили медиаплан по частоте цитирования площадки, а не по охвату. Разместили 42 материала с упоминанием бренда — среди площадок vc.ru, dtf.ru, Дзен, KP.ru. Каждую неделю проверяли, какие материалы начали цитировать, и корректировали план.
Как измеряли (шаг 5). Четыре ИИ-системы: ChatGPT, Алиса, обзоры от ИИ и режим ИИ в Google. Запросы — из реального спроса: «лучшие варочные панели», «лучшие индукционные панели», «лучшие духовые шкафы» и другие. Каждый промпт в каждой системе задавали 10 раз, упоминаемость считали как долю ответов с брендом (3 из 10 = 30%). Срезы — еженедельно.
Результаты:
|Метрика
|Старт (01.07)
|Июль
|Август
|Сентябрь
|Октябрь
|Упоминаемость в ChatGPT
|0%
|6,8%
|18,3%
|20,7%
|19,6%
|Средняя упоминаемость по 4 ИИ-системам
|5,5%
|11,5%
|16,3%
|18,7%
|23,4%
|Широта присутствия (доля связок «промпт × система» с брендом)
|4 из 20
|31%
|51%
|64%
|58%
Еще два результата:
- К концу сентября материалы с брендом составляли 17–20% источников, на которые ссылаются ответы ИИ по целевым запросам.
- Брендовый спрос в Яндекс Вордстате вырос с 97,3 тыс. показов в июне до 127,9 тыс. в сентябре. На спрос влияют сезонность, реклама и другие каналы, поэтому весь рост нельзя приписать GEO.
Первые изменения стали заметны через 4–6 недель после старта публикаций. Обратите внимание на колебания по месяцам: в октябре упоминаемость в ChatGPT чуть снизилась при общем росте. Поэтому результат оценивают по динамике за несколько месяцев, а не по одному срезу.
Полный разбор с данными по категориям и каждой ИИ-системе — в кейсе «Zigmund & Shtain: GEO-продвижение бренда бытовой техники».
Вывод: что дает продвижение в ChatGPT и с чего начать
Продвижение в ChatGPT начинается с техники: без доступа для OAI-SearchBot сайт не попадет в поисковые ответы, что бы вы ни делали с контентом. Дальше работают страницы с ответом в начале и собственными данными, единое описание бренда и упоминания в тех источниках, которые ChatGPT цитирует по вашим темам. Результат измеряется не одним запросом, а долей упоминаний и цитирований по фиксированному набору запросов и переходами с utm_source=chatgpt.com.
Что сделать сегодня:
- проверить robots.txt и логи на OAI-SearchBot;
- подключить Bing Webmaster Tools;
- составить список из 20 запросов и провести первый замер.
То же самое работает и для других ИИ-ассистентов: в кейсе Zigmund & Shtain бренд вырос одновременно в ChatGPT, Алисе и ответах ИИ в Google. Для российской аудитории стоит параллельно работать с продвижением в Алисе. Общие принципы GEO мы разобрали в статье.
Если хотите, чтобы этим занимались специалисты, начните с GEO-аудита: мы проверим технический доступ для ботов, сделаем первый замер упоминаемости по методике и составим план работ. Дальше — GEO / AI продвижение с работой по контенту и внешним источникам и еженедельными срезами, как в кейсе выше. Техническую и контентную базу сайта закрывают SEO-аудит сайта, AI SEO и SEO-продвижение сайтов.
Источники и дата проверки
Данные проверены ноябрь 2026 года. OpenAI часто меняет ChatGPT и документацию, поэтому перед изменениями на сайте сверяйтесь с первоисточниками.
Первичные источники (OpenAI):
- OpenAI: Overview of OpenAI Crawlers — боты, user-agent, IP-списки
- OpenAI Help: Searching the web with ChatGPT
- OpenAI Help: Publishers and Developers — FAQ
- OpenAI: список IP-адресов OAI-SearchBot
Исследования и наблюдения:
- Search Engine Journal: Ahrefs о сдвиге ChatGPT к первоисточникам (март → сентябрь 2026)
- SHM Studio: ChatGPT цитирует первоисточники — что меняется для видимости
- Sitebrunch: переходы из ChatGPT без referrer и UTM (октябрь 2026)
- Код.ру: проблемы с доступом к ChatGPT в России (7 сентября 2026)
Автор: Полина Артемьева — операционный директор агентства «ШОЛЬЧЕВ», эксперт по развитию
Дата проверки: 12.11.2026.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли заплатить OpenAI, чтобы ChatGPT рекомендовал сайт?
Нет, органические ответы не продаются. В ChatGPT есть реклама, для проверки рекламных страниц у OpenAI есть отдельный бот OAI-AdsBot, но реклама отделена от ответов.
Что нужно, чтобы сайт появлялся в поиске ChatGPT?
Минимум — разрешить OAI-SearchBot в robots.txt и убедиться, что сервер и защита от ботов его не блокируют. Это необходимое условие, но не гарантия: процитирует ли ChatGPT страницу, зависит от ее полезности для конкретного вопроса.
Если запретить GPTBot, сайт пропадет из ChatGPT?
Из поиска — нет: за него отвечает OAI-SearchBot. GPTBot собирает данные для обучения моделей, и запрет влияет на то, что будущие модели «знают» без поиска.
Как понять, что ChatGPT уже приводит посетителей?
По переходам с меткой utm_source=chatgpt.com в Яндекс Метрике или GA4. Учитывайте, что в октябре 2026 года часть переходов приходила без метки и попала в прямые заходы.
Помогает ли файл llms.txt?
OpenAI публично не обещал его поддержку. Файл можно добавить, он не навредит, но рассчитывать на него как на способ попасть в ChatGPT не стоит.
Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?
Изменения в robots.txt, по данным OpenAI, применяются примерно за сутки. Работа с контентом и брендом дает заметные изменения в замерах обычно через несколько месяцев, и сроки сильно зависят от ниши и стартовой точки.
Как проверить, что ChatGPT говорит о моей компании?
Задайте брендовые вопросы в новом временном чате с включенным поиском и повторите их несколько раз в разные дни. Обратите внимание, из каких источников взяты сведения, — именно их нужно исправлять, если в ответах есть ошибки.
Имеет ли смысл продвигаться в ChatGPT, если он недоступен в России?
Зависит от аудитории. Если клиенты — специалисты или вы работаете на зарубежные рынки, да. При этом большинство действий — доступ для ботов, контент с данными, единое описание бренда — работает и для других ИИ-ассистентов и обычного поиска, поэтому вложения не пропадут.