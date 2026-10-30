Сегодня треть россиян начинает поиск с готового ответа нейросети прямо в поисковой выдаче — к таким выводам пришли Школа коммуникаций НИУ ВШЭ и Online Market Intelligence летом 2026 года. Для брендов это значит, что борьба за покупателя начинается раньше, чем он откроет маркетплейс: если ИИ не назвал бренд в ответе на запрос «лучшие варочные панели», в список для сравнения он может уже не попасть.

В этом кейсе вы узнаете, как мы измеряли видимость бренда в ИИ, какие три направления работ дали результат и как проверить, видят ли нейросети ваш бренд.

Короткий ответ GEO-продвижение — это работа над тем, чтобы нейросети упоминали и рекомендовали бренд в своих ответах. Для этого нужно регулярно замерять, по каким запросам и в каких ИИ-системах бренд появляется; сделать сайт бренда понятным и авторитетным источником для ИИ (карточки, глоссарий, рейтинги, блог по семантическому ядру); и размещать материалы с упоминанием бренда на внешних площадках, которые нейросети цитируют чаще всего.

Главное

Средняя упоминаемость бренда Zigmund & Shtain в ответах четырех ИИ-систем выросла в 3 раза: с 5,5% на старте до 17,5% в октябре 2026 года по тем же базовым запросам.

По запросам о духовых шкафах бренд вырос с почти полного отсутствия в июле до 15% упоминаемости в сентябре.

В Алисе — главном ИИ-ассистенте Рунета — средняя упоминаемость бренда выросла вдвое: с 15,4% в июле до 30% в сентябре и октябре.

В ответах нейросетей на целевые запросы каждый пятый–шестой источник — материал с упоминанием бренда, размещенный в рамках проекта.

Брендовый спрос в Вордстате вырос с 97,3 тыс. до 127,9 тыс. показов в месяц (+31,5%) с июня по сентябрь.

Почему GEO-продвижение стало обязательным для брендов в 2026 году

GEO (Generative Engine Optimization) — оптимизация бренда и контента под генеративные ИИ-системы: ChatGPT, Алису, Google AI Overviews и режим ИИ в Google. Рядом используют термин AEO (Answer Engine Optimization) — оптимизация под «системы ответов». Цель у обоих одна: чтобы нейросеть назвала бренд, когда пользователь просит совета.

01 Нейросети стали точкой входа в выбор товара

Летом 2026 года сразу несколько исследований показали, что ИИ перестал быть экспериментом и стал привычным инструментом выбора:

НИУ ВШЭ и Online Market Intelligence, опрос 1000 пользователей, июль 2026 33% начинают поиск с ответа нейросети в выдаче, еще 17% — с отдельного ИИ-чата; 34% стали чаще читать только краткую выжимку ИИ

«Ашманов и партнеры», октябрь 2026 74% опрошенных пользуются ИИ-ответами в поисковиках; две трети хотя бы иногда покупали товар сразу после общения с ИИ-сервисом; доля быстрых ответов Алисы AI в коммерческом поиске Яндекса выросла почти с нуля в апреле до 15% в июле

импульс.гуру, опрос 3000 пользователей, июнь 2026 58,9% используют ИИ при выборе товаров и услуг; 50,9% не перепроверяют ответы ИИ; исходящий трафик Алисы AI на российские сайты примерно в 5 раз выше, чем у ChatGPT

Для бытовой техники это особенно важно. Варочная панель или духовой шкаф — покупка на несколько лет, и покупатель долго выбирает. Раньше он читал рейтинги и обзоры сам, теперь все чаще просит нейросеть собрать их за него.

02 Было → Изменилось → Что это значит

Нейросеть сама собирает короткий список брендов и моделей прямо в выдаче Бренд, которого нет в ответе ИИ, может не попасть в список для сравнения

ИИ формирует ответ по внешним источникам: рейтингам, обзорам, медиа, сайтам брендов Видимость на маркетплейсе и видимость в ИИ — разные задачи

Часть пользователей получает ответ без перехода на сайт Важно не только привести трафик, но и стать источником, который цитирует ИИ

О бренде Zigmund & Shtain

Zigmund & Shtain — бренд встраиваемой и отдельностоящей бытовой техники для кухни и дома: варочные панели, духовые шкафы, вытяжки, посудомоечные машины, холодильники, микроволновые печи и другие категории. У техники долгий срок службы — 10 лет и расширенная гарантия 3+2 года — серьезный аргумент в пользу надежности.

Бренд хорошо знаком целевой аудитории. Техника Zigmund & Shtain регулярно попадает в подборки маркетплейсов — например, в тематические подборки Ozon «Лучшие варочные панели» — и стабильно занимает высокие позиции в категориях. Мы говорим о качестве этой техники не только по отзывам покупателей: сотрудники агентства много лет пользуются техникой Zigmund & Shtain у себя дома.

При этом бренд занялся передовым направлением — GEO-продвижением. В команде Zigmund & Shtain рано увидели, что покупатели начинают выбирать технику через нейросети, и решили не ждать, пока этот канал займут конкуренты.

01 Парадокс, с которого начался проект

Первый замер в июле 2026 года показал разрыв между репутацией бренда и его присутствием в ИИ:

в ChatGPT и режиме ИИ в Google бренд не появился ни в одном ответе по базовым запросам — 0%;

в обзорах от ИИ в Google — 2%;

даже в Алисе, где бренд был виден лучше всего, упоминаемость составляла 20%;

по запросам о духовых шкафах бренда не было ни в одной ИИ-системе.

Средняя упоминаемость по всем системам — 5,5%. Бренд из топа маркетплейсов почти не существовал для нейросетей. Причина в том, что ИИ формирует ответы не по продажам на маркетплейсах, а по текстам: рейтингам, обзорам, экспертным статьям и сайтам. Если бренд в этих текстах представлен слабо, нейросеть его не назовет.

Именно это мы и решили исследовать: от чего зависит, назовет ли ИИ бренд, и можно ли на это системно влиять.

Как мы измеряли упоминаемость бренда в нейросетях

Без регулярного замера GEO-продвижение превращается в работу вслепую: ответы ИИ меняются от недели к неделе, и по одному запросу нельзя понять, есть ли эффект.

Упоминаемость — доля ответов ИИ-системы на заданный промпт, в которых бренд назван. Если бренд появился в 3 ответах из 10, упоминаемость равна 30%.

Как был устроен мониторинг:

Четыре ИИ-системы ChatGPT, Алиса, обзоры от ИИ в Google (AI Overviews) и режим ИИ в Google (AI Mode).

Набор промптов по реальному спросу Например, «лучшие варочные панели», «лучшие индукционные панели», «лучшие духовые шкафы» и другие.

Серия повторов Каждый промпт задавался в каждой системе 10 раз, потому что ИИ отвечает по-разному на один и тот же вопрос.

Еженедельные срезы

Анализ источников Для каждого ответа фиксировали, на какие сайты ссылается нейросеть. Так появился список площадок, которые ИИ цитирует чаще всего.

Ежедневные симуляции запросов для активации ИИ Регулярная работа с целевыми промптами между срезами.

Упоминаемость бренда в ИИ нельзя оценить одним запросом. Нужны фиксированный набор промптов, несколько ИИ-систем, повторы и регулярные срезы.

Как попасть в ответы нейросетей: 3 направления GEO-продвижения

На то, назовет ли нейросеть бренд, сильнее всего влияют три фактора: насколько понятен и полон сайт бренда как источник, есть ли у бренда экспертный контент по запросам покупателей и упоминается ли бренд на внешних площадках, которые ИИ цитирует. Работы по проекту шли параллельно по всем трем направлениям.

01 Доработка сайта: SEO и GEO работают вместе

Что это. Сайт бренда — первичный источник фактов о нем: модели, характеристики, сравнения. Если эти данные сложно извлечь, ИИ берет их из чужих текстов или не берет совсем.

Почему влияет. Поисковые системы и нейросети используют похожие сигналы качества: структура страниц, полнота данных, экспертность, авторство. Поэтому GEO не заменяет SEO, а опирается на него. Сайт, хорошо понятный поисковику, легче становится источником для ИИ.

Что сделали.

Провели GEO-аудит сайта с рекомендациями по повышению цитируемости в ИИ-выдаче и технический SEO-аудит сайта.

Подготовили ТЗ на доработку карточек товаров и разделов каталога: SEO-тексты для разделов, шаблоны мета-тегов для разделов и карточек.

Внедрили на сайт Глоссарий — раздел с понятными определениями терминов. Такие определения нейросети легко извлекают и цитируют.

Разработали страницу Рейтинги. Рейтинг в формате «лучшие модели по задачам» напрямую отвечает на запросы вида «лучшие варочные панели».

Подготовили страницу Авторов: у материалов на сайте появились конкретные эксперты, что усиливает доверие и поисковиков, и ИИ.

Как применить. Начните с того, на какие вопросы покупателей сайт сейчас не отвечает. Каждый такой вопрос — кандидат в страницу глоссария, рейтинга или статьи.

02 Блог как источник для ИИ

Что это. Блог на сайте бренда, построенный не вокруг новостей компании, а вокруг вопросов, которые покупатели задают поисковику и нейросетям.

Почему влияет. Нейросеть ищет текст, который прямо отвечает на вопрос пользователя. Статья «Индукционная или электрическая варочная панель: что лучше» имеет больше шансов стать источником, чем общий текст о преимуществах бренда.

Что сделали.

Собрали семантическое ядро категории и разделили запросы на горячие, теплые и холодные.

Пересмотрели формат статей блога: каждая статья пишется по четкому ТЗ.

Составили контент-план и подготовили статьи для блога.

Расширили присутствие бренда в собственных каналах: Дзен, YouTube и другие.

Как применить. Сверяйте контент-план не только с Вордстатом, но и с промптами, по которым вы замеряете видимость в ИИ. Тема статьи должна отвечать на вопрос, который реально задают нейросети.

03 Внешние источники по данным мониторинга

Что это. Публикации с упоминанием бренда на сторонних площадках: в медиа, тематических блогах, рейтингах и агрегаторах.

Почему влияет. Отвечая на вопрос «какую варочную панель выбрать», нейросеть опирается на несколько внешних источников. Если бренд есть в этих источниках, вероятность упоминания растет. Важно, что ИИ цитирует не любые сайты, а ограниченный круг площадок, и этот круг можно вычислить.

Что сделали.

По еженедельным срезам собрали список сайтов, на которые ссылаются нейросети в ответах на целевые промпты, и ранжировали их по частоте цитирования.

Составили медиаплан по приоритету площадок: чем чаще ИИ цитирует площадку, тем выше она в плане.

Согласовывали форматы с площадками: от интеграции модели в уже существующий рейтинг до самостоятельной статьи.

За три месяца разместили 42 материала с упоминанием бренда.

Каждую неделю проверяли, какие из размещенных материалов начали цитировать нейросети, и корректировали медиаплан на следующий месяц.

Как применить. Не выбирайте площадки по охвату или стоимости. Сначала посмотрите, кого цитирует ИИ по вашим запросам, и только потом стройте медиаплан.

В GEO-продвижении площадку выбирают не по охвату аудитории, а по тому, как часто ее цитируют нейросети.

Результаты GEO-продвижения Zigmund & Shtain в цифрах

За 3 месяца средняя упоминаемость бренда в ответах четырех ИИ-систем выросла в 3,2 раза.

Ниже — разбор по системам, категориям, источникам и брендовому спросу.

Средняя упоминаемость Zigmund & Shtain в ответах ИИ по месяцам 5,5 11,5 16,3 18,7 23,4 Старт, 01.07 Июль Август Сентябрь Октябрь Среднее по четырем ИИ-системам и еженедельным срезам за месяц Период Средняя упоминаемость, % Старт, 01.07 5,5 Июль 11,5 Август 16,3 Сентябрь 18,7 Октябрь 23,4

01 Упоминаемость по ИИ-системам

Средняя упоминаемость по базовому набору промптов, среднее по еженедельным срезам за месяц:

Алиса Старт — 20%, июль — 15,4%, август — 19,4%, сентябрь — 30,2%, октябрь — 30,0%

ChatGPT Старт — 0%, июль — 6,8%, август — 18,3%, сентябрь — 20,7%, октябрь — 19,6%

Google режим ИИ Старт — 0%, июль — 12,3%, август — 9,7%, сентябрь — 9,1%, октябрь — 26,6%

Google обзор от ИИ Старт — 2%, июль — 11,5%, август — 17,8%, сентябрь — 14,9%, октябрь — 17,7%

Что важно в этих данных:

Алиса — главный рост. Упоминаемость выросла вдвое за лето и держится на уровне 30%. Для российского рынка это ключевая система: по данным импульс.гуру, Алиса AI отправляет на российские сайты примерно в 5 раз больше трафика, чем ChatGPT.

Упоминаемость выросла вдвое за лето и держится на уровне 30%. Для российского рынка это ключевая система: по данным импульс.гуру, Алиса AI отправляет на российские сайты примерно в 5 раз больше трафика, чем ChatGPT. ChatGPT начал называть бренд. На старте — ни одного упоминания, в сентябре — более 20%.

На старте — ни одного упоминания, в сентябре — более 20%. Google режим ИИ долго реагировал слабо, но в октябре вышел на 26,6%.

02 Упоминаемость по категориям

Варочные панели Июль — 17,6%, август — 22,8%, сентябрь — 21,6%, октябрь — 25,8%

Духовые шкафы Июль — около 0%, август — 8,3%, сентябрь — 15,1%, октябрь — 15,8%

По духовым шкафам рост особенно заметен: в июле нейросети не называли бренд в этой категории практически никогда, а в сентябре он появлялся в каждом шестом–седьмом ответе. На запрос «лучшие электрические духовые шкафы» Алиса в октябре назвала Zigmund & Shtain в 10 ответах из 10.

03 Широта присутствия

Еще одна метрика — в какой доле связок «промпт × ИИ-система» бренд появляется хотя бы раз. Она показывает, насколько широко бренд представлен в ответах, а не только как часто.

Доля связок «промпт × ИИ-система» с упоминанием бренда 31 51 64 58 Июль Август Сентябрь Октябрь Месяц Доля связок, % Июль 31 Август 51 Сентябрь 64 Октябрь 58

На старте бренд появлялся лишь в 4 связках из 20. В сентябре — почти в двух третях.

04 Брендовый спрос в Яндекс Вордстате

Параллельно с ростом видимости в ИИ рос и брендовый спрос. Сумма запросов «Зигмунд» и «zigmund» выросла с 97,3 тыс. показов в июне до 127,9 тыс. в сентябре — на 31,5%.

Брендовый спрос Zigmund & Shtain в Яндекс Вордстате 97,3 102 124,6 127,9 Июнь Июль Август Сентябрь Сумма запросов «Зигмунд» и «zigmund» Месяц Показов в месяц, тыс. Июнь 97,3 Июль 102 Август 124,6 Сентябрь 127,9

Брендовый спрос — комплексный показатель: на него влияют сезонность, реклама и другие каналы бренда, поэтому весь рост нельзя отнести только на GEO. Но рост брендовых запросов во всех вариантах написания совпал по времени с ростом присутствия бренда в ответах ИИ. Покупатель, которому нейросеть назвала бренд, часто идет искать его по названию.

Какие ошибки мешают бренду попасть в ответы нейросетей

Чаще всего бренды теряют видимость в ИИ не из-за слабого продукта, а из-за того, что о нем мало структурированной информации в источниках, которым доверяют нейросети.

01 Считать, что топ маркетплейса гарантирует видимость в ИИ Нейросети опираются на тексты в открытом вебе, а не на продажи внутри маркетплейса. Решение: замерить упоминаемость отдельно и работать с ИИ как с отдельным каналом.

02 Оценивать видимость по одному запросу Ответы ИИ меняются от раза к разу и от недели к неделе. Решение: использовать набор промптов, повторы и регулярные срезы.

03 Выбирать площадки для публикаций по охвату или цене Деньги уходят на сайты, которые ИИ не цитирует. Решение: строить медиаплан по частоте цитирования площадки в ответах ИИ.

04 Блог из новостей компании Такие тексты не отвечают на вопросы покупателей, и ИИ их не использует. Решение: писать статьи по семантическому ядру и частотным вопросам, с коротким ответом и таблицами.

05 Неполные карточки товаров и разделы каталога ИИ берет характеристики моделей из чужих источников или не упоминает их. Решение: дополнить карточки, тексты разделов, мета-теги; добавить глоссарий и рейтинги.

06 Отсутствие авторов у материалов Анонимный контент выглядит менее надежно и для поисковиков, и для ИИ. Решение: добавить страницы экспертов и подписывать материалы.

07 Делать выводы по одному срезу Резкий скачок или провал может оказаться случайным колебанием. Решение: смотреть на средние за месяц и на тренд за несколько недель.

Как проверить видимость своего бренда в нейросетях: алгоритм из 6 шагов

Соберите 10–15 промптов. Возьмите частотные запросы вашей категории («лучшие…», «рейтинг…», «как выбрать…») и запросы о выборе бренда («какой фирмы…», «какие бренды самые надежные»). Выберите ИИ-системы. Для российского рынка минимум — Алиса и ChatGPT, желательно также обзоры от ИИ и режим ИИ в Google. Задайте каждый промпт несколько раз. 10 повторов дают процент упоминаемости, а не случайный ответ «есть / нет». Зафиксируйте источники. Выпишите сайты, на которые ссылается нейросеть. Это ваш будущий медиаплан. Сравните с конкурентами. Посмотрите, какие бренды ИИ называет вместо вашего и в каких источниках они представлены. Повторяйте замер еженедельно. Отслеживайте динамику и связывайте ее с конкретными работами: публикацией статьи, обновлением сайта, размещением в рейтинге.

Как измерить эффект. Отслеживайте четыре метрики: среднюю упоминаемость, широту присутствия (долю связок «промпт × система» с брендом), долю источников ИИ с упоминанием бренда и брендовый спрос в Вордстате.

Мнение эксперта: позиции на маркетплейсе и видимость в ИИ — разные задачи

Комментарий эксперта Самое неожиданное открытие проекта — разрыв между тем, как бренд представлен на маркетплейсах, и тем, как его видят нейросети. Zigmund & Shtain регулярно попадает в подборки Ozon, у бренда сильная репутация, мы сами много лет пользуемся этой техникой. Но на старте ChatGPT не назвал бренд ни разу. Это значит, что каналы, которые бренд годами выстраивал, не работают в ИИ автоматически. Полина Артемьева Операционный директор агентства ШОЛЬЧЕВ, эксперт по развитию

По опыту этого проекта, на упоминаемость в ИИ сильнее всего влияют три вещи.

Источники важнее объема публикаций. Несколько материалов на площадках, которые нейросети цитируют постоянно, дают больше, чем десятки текстов на случайных сайтах.

Несколько материалов на площадках, которые нейросети цитируют постоянно, дают больше, чем десятки текстов на случайных сайтах. Сайт бренда — основа. Внешние публикации дают ИИ повод назвать бренд, а сайт с понятными карточками, глоссарием и рейтингами дает ему факты о моделях.

Внешние публикации дают ИИ повод назвать бренд, а сайт с понятными карточками, глоссарием и рейтингами дает ему факты о моделях. Результат GEO виден в динамике, а не в одном срезе. Ответы ИИ колеблются от недели к неделе. Решения нужно принимать по средним за месяц и по тренду.

GEO-продвижение — это не разовая публикация, а система: замер, работа с сайтом, публикации в источниках, которые цитирует ИИ, и снова замер.

Вывод: зачем бренду GEO-продвижение уже сейчас

Кейс Zigmund & Shtain показывает: даже узнаваемый бренд с сильными позициями на маркетплейсах может почти не существовать для нейросетей. И это можно изменить системной работой за несколько месяцев.

Замер Набор промптов, 4 ИИ-системы, повторы, еженедельные срезы и анализ источников.

Сайт Карточки, тексты разделов, глоссарий, рейтинги, авторы — сайт как авторитетный источник фактов о бренде.

Блог Статьи по семантическому ядру и частотным запросам, которые прямо отвечают на вопросы покупателей.

Внешние источники Публикации на площадках, которые нейросети цитируют чаще всего.

Результат за 3 месяца Упоминаемость в ИИ выросла в 3 раза — с 5,5% до 17,5–20%, в Алисе — до 30%, по духовым шкафам — с нуля до 15%, а каждый пятый–шестой источник ИИ по целевым запросам содержит материалы с брендом. Брендовый спрос за это время вырос на 31,5%.

В 2026 году треть пользователей начинает поиск с ответа нейросети. Бренды, которые займут место в этих ответах сейчас, получат преимущество, которое конкурентам будет сложно отыграть: ИИ продолжает цитировать источники, которые уже считает надежными.

Что рекомендуем сделать. Начните с замера: проверьте, называют ли ChatGPT, Алиса и Google ваш бренд по ключевым запросам категории, и на какие источники они опираются. Агентство «Шольчев» проводит замер видимости бренда в ИИ и выстраивает GEO-продвижение под ключ — от аудита сайта до медиаплана по площадкам, которые цитируют нейросети.

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