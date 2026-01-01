Wildberries Ozon Яндекс.Маркет + свой интернет-магазин

Разработка маркетинговой стратегии для бизнеса

Маркетинговая стратегия для бренда и производителя, который растёт через маркетплейсы — Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет — и собственный интернет-магазин: один документ, который переводит амбиции по выручке в конкретные каналы продаж, KPI и дорожную карту, а не абстрактный отчёт «для любого бизнеса»

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Найдём точки роста продаж на маркетплейсах и в своём интернет-магазине

Сформируем измеримые KPI по выручке и марже, а не по «охватам»

Разработаем пошаговый план действий на 6–12 месяцев

Привяжем стратегию к конкретным каналам продаж — от карточки товара до сайта

5 лет на рынке · Партнёр Ozon · Партнёр Яндекс.Маркета · 25+ специалистов в команде