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Разработка маркетинговой стратегии для бизнеса

Маркетинговая стратегия для бренда и производителя, который растёт через маркетплейсы — Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет — и собственный интернет-магазин: один документ, который переводит амбиции по выручке в конкретные каналы продаж, KPI и дорожную карту, а не абстрактный отчёт «для любого бизнеса»
  • Найдём точки роста продаж на маркетплейсах и в своём интернет-магазине
  • Сформируем измеримые KPI по выручке и марже, а не по «охватам»
  • Разработаем пошаговый план действий на 6–12 месяцев
  • Привяжем стратегию к конкретным каналам продаж — от карточки товара до сайта

5 лет на рынке · Партнёр Ozon · Партнёр Яндекс.Маркета · 25+ специалистов в команде

Какие задачи решает стратегия для бренда  в e‑commerce

Одна стратегия закрывает сразу несколько задач бренда — от роста продаж на конкретных площадках до отстройки от конкурентов в выдаче и на полке маркетплейса, а не только «увеличение продаж» в общем виде

  • Ключевая задача

    Рост продаж на маркетплейсах и в своём интернет-магазине

    Определяем, за счёт каких каналов и товарных категорий у бренда есть незанятый потенциал выручки — на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркете и в собственном магазине

  • Формирование сильного бренда

    Собираем узнаваемое позиционирование, которое одинаково считывается покупателем и на полке маркетплейса, и на сайте

  • Отстройка от конкурентов на полке и в выдаче

    Показываем, чем бренд отличается от других карточек в той же товарной категории — и на маркетплейсе, и в органической выдаче

  • Привлечение целевой аудитории

    Уточняем портрет покупателя конкретно для ваших товарных категорий и площадок продаж, а не общий портрет ЦА бизнеса

  • Оптимизация рекламных затрат на площадках

    Пересобираем бюджет между внутренней рекламой маркетплейсов, своим сайтом и внешними каналами так, чтобы он работал на общую стратегию, а не разрозненно

  • С расчётом ROI

    Точная дорожная карта достижения цели

    Рост доли рынка и узнаваемости бренда — по шагам: для каждого этапа фиксируем сроки, каналы, стоимость и ожидаемую окупаемость затрат (ROI)

Почему мы

Почему стратегию можно доверить именно нам?

Почему бренды доверяют нам разработку стратегии?

5 лет

на рынке маркетинга и e-commerce

100+

стратегий роста разработано для брендов в e-commerce

25+

специалистов в команде

№2

Рейтинг Рунета — направление «Работа с маркетплейсами»

Официальный партнёр Ozon и Я.Маркета, в топ-10 сертифицированных агентств Я.Маркета

Не уверены, с чего начать выстраивать стратегию бренда?

Экспертиза

Когда бренду пора наводить систему в маркетинге

Если хотя бы часть этого — про вас, значит, пора не тестировать разрозненные инструменты, а собрать единую стратегию под ваши каналы продаж

Продаёте на Wildberries и Ozon, но нет стратегии вокруг этого канала

Карточки товаров и продвижение на площадках живут без общего плана роста бренда

Хотите расти, но не понимаете, за счёт каких рычагов

Цель по выручке есть, а конкретного списка действий, который к ней приведёт, — нет

Отдел маркетинга что-то делает, но нет фокуса и результата

Активность есть — таргетинг, посты, акции, — а измеримого влияния на продажи не видно

Маркетинг работает по трендам и интуиции, а не на данных

Карточки товаров и продвижение на площадках живут без общего плана роста бренда

Тестируете разные инструменты на разных площадках без единой стратегии

Цель по выручке есть, а конкретного списка действий, который к ней приведёт, — нет

Цель — резкий рост бренда, но текущая команда её не обеспечит

Амбиции по доле рынка есть, а ресурсов и экспертизы для такого рывка внутри команды нет

Стратегия

Из чего состоит стратегия для бренда в e-commerce

Собственная модель агентства не абстрактная теория, а 6 элементов, каждый из которых явно завязан на каналы продаж бренда: маркетплейсы, свой интернет-магазин, SEO и GEO-продвижение

01

Аудит и аналитика текущей ситуации

Смотрим на данные и на маркетплейсах, и в своём интернет-магазине — а не только на сайт, как в универсальных стратегиях

02

Целевая аудитория и позиционирование бренда

Определяем портрет покупателя и то, как бренд должен считываться — одинаково на полке маркетплейса и на сайте

03

Продуктовая и ценовая политика

Ассортимент, цены и карточки товара — как часть общей стратегии, а не отдельная зона ответственности категорийного менеджера

04

Клиентский путь (CJM) на площадках

Прослеживаем путь покупателя от первого касания до повторной покупки — отдельно на маркетплейсах и в своём магазине

05

Каналы, медиаплан и окупаемость

Определяем, где «живёт» целевая аудитория бренда, и распределяем каналы по лестнице Ханта. По каждому каналу считаем прогнозный прирост и ROI — так рождается медиаплан с бюджетом, сроком и окупаемостью, из которого складывается заработок

  • SEO
  • GEO
06

Финансовая модель и KPI

Считаем экономику стратегии заранее и фиксируем показатели, по которым будем сверяться на каждом этапе

Стратегия

Как мы формируем стратегию: 6 шагов

От анализа текущего положения бренда на площадках до готовой дорожной карты по каналам

  1. Аналитика текущего положения

    SWOT и ABC/XYZ-анализ по товарным категориям бренда на площадках

  2. Анализ целевой аудитории

    Кто покупает и как принимает решение — на маркетплейсе и на сайте

  3. Анализ конкурентов

    На маркетплейсах и на рынке в целом — не только в поисковой выдаче

  4. Ценностное предложение и УТП

    Формулируем, чем бренд отличается от других карточек в категории

  5. Разработка позиционирования

    Как бренд должен считываться покупателем на каждой площадке

  6. Стратегия и дорожная карта по каналам

    Итог — конкретный план с каналами, сроками и медиапланом

Этапы работы

Как проходит работа над стратегией — по этапам

3 крупных этапа, у каждого — понятный состав работ и точка, где можно обсудить проект

01

Анализ текущей ситуации

Ассортимент, цены и карточки товара — как часть общей стратегии, а не отдельная зона ответственности категорийного менеджера

  • Открывающая сессия с командой бренда
  • Анализ бизнес-структуры и товарного портфеля
  • Опросы и интервью с клиентами
  • Анализ продаж и трафика на маркетплейсах и в своём магазине
  • Исследование конкурентов на площадках и на рынке
  • Оценка текущих маркетинговых политик
Пример фрагмента брифа: анализ товарного портфеля — кроссовки (группа A, 34% выручки, точка роста), сумки (B, 18%, стабильный спрос), аксессуары (C, 6%, пересмотр ассортимента)
02

Согласование и обучение команды

  • Проведение сессий с командой бренда
  • Методические материалы по итогам анализа
  • Оценка компетенций команды под задачи стратегии
03

Разработка стратегии

  • Продуктовая и аудиторная стратегия
  • Целевой клиентский путь на площадках
  • Обновлённое позиционирование бренда
  • Карта автоматизации
  • Дорожная карта внедрения на 12–24 месяца
Для кого

Кому подходит эта стратегия

Мы специализируемся на брендах и производителях, которые продают через маркетплейсы

  • Бренды на маркетплейсах

    Продаёте на Wildberries, Ozon или Яндекс.Маркете как бренд и хотите системный рост, а не разрозненные акции на площадках

  • Производители на маркетплейсах

    Производите товар и продаёте его на маркетплейсах — нужна стратегия, которая учитывает и производство, и площадки продаж

  • Производители со своим интернет-магазином

    У бренда есть собственный сайт продаж — стратегия учитывает его наравне с площадками, а не отдельно от них

  • E-commerce и розничные сети, выходящие на маркетплейсы

    Планируете выход на Wildberries, Ozon или Яндекс.Маркет и хотите сразу выстроить его стратегически, без проб и ошибок

Мы же продвигаем бренды на маркетплейсах и в поиске: стратегия сразу учитывает эти каналы , а не добавляет их отдельным пунктом позже

Не уверены, с чего начать выстраивать стратегию бренда?

Результат

Что вы получите на выходе

Стратегия — это не презентация на 40 слайдов, а рабочий инструмент. После завершения проекта у бренда есть шесть конкретных результатов, а не только документ

  • Описано целевое состояние по каждому направлению — понятно, к чему конкретно идёт бренд и как это измерить

  • Определены рычаги роста выручки на маркетплейсах и в собственном магазине, не общие гипотезы, а приоритизированный список точек роста

  • Внедрены инструменты маркетинга, которые нужны именно этому бренду, а не типовой набор «на всякий случай»

  • Есть регламенты и стандарты для отдела маркетинга — стратегия не «уходит в стол», а становится рабочим документом команды

  • Настроена автоматизация — CRM, дашборды по продажам, единая картина по всем каналам вместо разрозненных отчётов

  • Команда обучена и способна реализовать стратегию самостоятельно — без постоянной зависимости от подрядчика

Кейсы

Кейсы брендов на маркетплейсах

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DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

В 5 раз увеличили продажи DeLonghi на Яндекс.Маркете

Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.

Читать на VC

VC.ru · 5,7K просмотров

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ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцевПрогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.

Читать на VC

VC.ru · 850 просмотров

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RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за годДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете

Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.

Читать на VC

VC.ru · 1,3K просмотров

+93%
Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.

Читать на VC

VC.ru · 985 просмотров

Чем мы отличаемся от типичного агентства

Не общие слова про «индивидуальный подход», а конкретная разница в том, что вы получаете на выходе

Типичный подход агентств

  • Универсальная стратегия без привязки к каналам продаж
  • Разовая презентация — дальше сами
  • Общие кейсы из любых ниш
  • Абстрактный план действий без чёткой последовательности

Подход Шольчева

  • Стратегия для бренда сразу с картой каналов — маркетплейсы, SEO/GEO
  • Обучение команды и передача регламентов для самостоятельной работы
  • Кейсы брендов с продажами на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркете
  • Пошаговые этапы работы с понятным результатом на каждом

  • Ozon · Я.Маркет

    официальные партнёрства

  • Топ-10

    рейтинг агентства в нише

  • 25+

    специалистов в команде

  • 5 лет

    на рынке

Кто ведёт проект

Экспертиза команды Шольчев

За каждым проектом — выделенная команда, а не один менеджер на десять клиентов. Ниже — руководство агентства, которое отвечает за стратегию и результат

Руководство компании

Единый отдел продаж: zakaz@sholchev.ru

Наш сотрудник

Евгений Шольчев

Евгений Шольчев

Основатель агентства

Наш сотрудник

Мария Болотина

Мария Болотина

Аккаунт-директор

Наш сотрудник

Фархат Усанов

Фархат Усанов

Руководитель отдела продаж

Наш сотрудник

Полина Артемьева

Полина Артемьева

Коммерческий директор

Отзывы клиентов

Что говорят клиенты о работе со стратегией

Отзывы маркетологов и руководителей e-commerce из брендов и ритейл-сетей, с которыми мы ведём продвижение на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркете.

Ozon

С агентством Шольчев работаем не первый месяц. На старте у нас уже были стабильные продажи, но не было системного управления воронкой и рекламой. Ребята выстроили аналитику так, что теперь мы видим весь путь клиента. Управление рекламой стало прозрачным, а решения опираются на реальные цифры, а не догадки. Это позволило не просто удерживать результаты, а масштабировать их без потерь бюджета.

Анна
АннаДиректор по маркетингу федерального бренда одежды
Ozon

До сотрудничества с Шольчев мы видели трафик, но не понимали, куда уходят деньги. Реклама работала без системы. После подключения команды появилась чёткая аналитика. Теперь понятно, на каких этапах воронки усиливать конверсию. За квартал выросли на 45% и наконец чувствуем уверенность в прогнозируемом результате.

Сергей
СергейРуководитель e-commerce сети магазинов электроники
Wildberries

С агентством Шольчев работаем уже 2 года. Агентство навело порядок в продвижении, усилило контент и вывело бренд в топ категории. Все процессы выстроены системно: аналитика, точки роста, предсказуемые результаты. Особенно ценим скорость и отсутствие бюрократии. Первые результаты пришли уже через месяц.

Юлия
ЮлияМаркетолог компании по производству аксессуаров
Wildberries

До Шольчев логистика на Wildberries была непредсказуемой: штрафы, сбои, потерянные деньги. После подключения команды все процессы стали прозрачными и управляемыми. Штрафы ушли, оборот вырос почти вдвое. Это первое агентство, которое реально выстроило систему, а не просто что-то настроило.

Павел
ПавелДиректор по развитию федерального fashion-бренда
Яндекс.Маркет

Обратились к Шольчев, когда трафик перестал расти. Уже через два месяца получили чёткую стратегию, системное управление рекламой и понятную аналитику. Теперь видим воронку целиком: где точка входа, что конвертирует и что приносит деньги. Работа идёт быстро и слаженно.

Оксана Д.
Оксана Д.Менеджер по маркетплейсам, федеральная сеть электроники
Яндекс.Маркет

Сотрудничество с Шольчев стало для нас точкой роста. С первых дней не было никаких пустых обещаний, только прозрачные цифры и чёткая стратегия. Команда держит руку на пульсе: реклама, воронка, аналитика. Всё под контролем. За квартал выросли в продажах на 60% и оптимизировали расходы.

Александр
АлександрДиректор по e-commerce ритейл-компании
Частые вопросы

Мы всегда на связи!

Если не нашли ответ на свой вопрос, напишите или позвоните нам, основатель агентства Евгений Шольчев или руководитель отдела продаж свяжутся лично.

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

Мы можем ответить абсолютно на все вопросы

Маркетинговая стратегия — это один документ, который переводит цель по выручке в конкретный план действий: где продавать, кому, по какой цене, через какие каналы и с каким бюджетом. Простыми словами, она отвечает на три вопроса: где бренд находится сейчас, куда он идёт и что нужно сделать, чтобы туда прийти.

Для бренда в e-commerce стратегия описывает работу на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете и в собственном интернет-магазине как единую систему, а не как набор отдельных рекламных кампаний. Внутри — измеримые KPI по выручке и марже, пошаговая дорожная карта и расчёт окупаемости затрат (ROI) по каждому каналу. Это не презентация на 40 слайдов, а рабочий инструмент отдела маркетинга.

Маркетинговая стратегия нужна бренду, у которого есть цель по росту, но нет согласованного плана, как её достичь. Обычно это четыре типа компаний:

  • бренды и производители, которые уже продают на Wildberries, Ozon или Яндекс Маркете, но развивают площадки без общего плана роста;
  • производители со своим интернет-магазином, где сайт и маркетплейсы живут отдельно друг от друга;
  • компании, где отдел маркетинга активен — таргетинг, посты, акции, — но измеримого влияния на продажи не видно;
  • e-commerce и розничные сети, которые только выходят на маркетплейсы и хотят сделать это без проб и ошибок.

Ещё два признака, что пора собирать стратегию: решения принимаются по трендам и интуиции, а не по данным; амбиции по доле рынка есть, а ресурсов и экспертизы для такого рывка внутри команды нет.

Маркетинговая стратегия для бренда в e-commerce состоит из шести элементов, и каждый из них привязан к конкретным каналам продаж, а не к абстрактной теории:

  1. Аудит и аналитика текущей ситуации — разбор данных по маркетплейсам и собственному интернет-магазину, а не только по сайту.
  2. Целевая аудитория и позиционирование бренда — портрет покупателя и то, как бренд должен считываться на полке маркетплейса и на сайте.
  3. Продуктовая и ценовая политика — ассортимент, цены и карточки товара как часть общей стратегии, а не отдельная зона ответственности категорийного менеджера.
  4. Клиентский путь (CJM) на площадках — от первого касания до повторной покупки, отдельно на маркетплейсах и в своём магазине.
  5. Каналы, медиаплан и окупаемость — распределение бюджета по лестнице Ханта с прогнозным приростом, сроками и ROI по каждому каналу.
  6. Финансовая модель и KPI — экономика стратегии, посчитанная заранее, и показатели, по которым команда сверяется на каждом этапе.

На выходе это не теория, а документ с дорожной картой, медиапланом и регламентами, по которым работает отдел маркетинга.

Разработка маркетинговой стратегии занимает от 3 до 8 недель и проходит в три этапа:

  1. Анализ текущей ситуации — открывающая сессия с командой бренда, анализ бизнес-структуры и товарного портфеля, опросы и интервью с клиентами, анализ продаж и трафика на маркетплейсах и в интернет-магазине, исследование конкурентов на площадках и на рынке, оценка текущих маркетинговых политик.
  2. Согласование и обучение команды — стратегические сессии с командой бренда, методические материалы по итогам анализа, оценка компетенций под задачи стратегии.
  3. Разработка стратегии — продуктовая и аудиторная стратегия, целевой клиентский путь на площадках, обновлённое позиционирование, карта автоматизации и дорожная карта внедрения.

Срок зависит от количества площадок, ширины ассортимента и скорости, с которой команда бренда передаёт доступы и данные по продажам.

Точная сумма считается под проект и зависит от четырёх факторов:

  • количества каналов продаж — Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, собственный интернет-магазин;
  • ширины ассортимента и числа товарных категорий, которые попадают в ABC/XYZ-анализ;
  • глубины исследования — нужны ли опросы и интервью с клиентами;
  • нужно ли обучение команды бренда и разработка регламентов для отдела маркетинга.

Чтобы получить расчёт по своему проекту, оставьте заявку на бесплатную диагностику маркетинга: по её итогам мы сформируем состав работ, срок и стоимость.

Да, без этих двух блоков стратегия превращается в набор гипотез. Анализ целевой аудитории показывает, кто покупает и как принимает решение — отдельно на маркетплейсе и отдельно на сайте: сценарии выбора там разные, и общий «портрет ЦА бизнеса» для карточки товара не работает. Анализ конкурентов показывает, чем бренд отличается от других карточек в той же товарной категории — и на полке маркетплейса, и в органической выдаче.

Сначала мы оцениваем текущее положение бренда на площадках (SWOT, ABC/XYZ-анализ по товарным категориям), затем разбираем аудиторию и конкурентов и только после этого формулируем ценностное предложение и УТП. Если пропустить эти шаги, позиционирование и медиаплан строятся на интуиции, а бюджет распределяется вслепую.

Результат появляется по мере прохождения этапов дорожной карты, а не единовременно. Сразу после сдачи стратегии бренд получает измеримые изменения на уровне процессов: настроенную автоматизацию и дашборды по всем каналам вместо разрозненных отчётов, регламенты для отдела маркетинга и приоритизированный список точек роста выручки.

Скорость изменений в продажах зависит от того, какие рычаги оказались приоритетными. Правки в карточках товара, ассортименте и ценовой политике на маркетплейсах отражаются в метриках быстрее, чем работа над узнаваемостью бренда, SEO- и GEO-трафиком на собственном сайте. Поэтому в стратегии по каждому каналу заранее зафиксированы срок, бюджет, прогнозный прирост и ROI — сверяться с планом можно на каждом этапе, а не ждать итога через год.

Да, стратегия — самостоятельный продукт. На выходе вы получаете готовый документ: описанное целевое состояние по каждому направлению, приоритизированный список точек роста, медиаплан с бюджетами и ROI, финансовую модель с KPI, дорожную карту внедрения и регламенты для отдела маркетинга.

Отдельный этап работы — обучение команды бренда — нужен именно для того, чтобы ваши специалисты могли реализовать стратегию самостоятельно, без постоянной зависимости от подрядчика.

Да. Мы работаем с брендами и производителями, которые продают собственный товар через маркетплейсы или свой интернет-магазин, — определяющим является не размер компании, а готовность принимать решения по данным.

Для малого и среднего бизнеса стратегия часто ценнее, чем для крупного: бюджет ограничен, и цена ошибки в выборе канала или ценовой политики выше. Вместо параллельных тестов рекламы на трёх площадках компания получает приоритизированный список точек роста и понимание, какие инструменты нужны именно этому бренду, а не типовой набор «на всякий случай».

Наша специализация — бренды и производители, которые продают через Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и собственный интернет-магазин. Поэтому и модель стратегии построена вокруг каналов продаж в e-commerce: карточка товара, полка маркетплейса, органическая выдача, SEO и GEO-продвижение.

Задачи вне e-commerce мы рассматриваем индивидуально: если у бренда есть офлайн-розница или дистрибуция, мы включаем эти каналы в общую стратегию, но точкой отсчёта остаются онлайн-продажи.

Мы учитываем все каналы, через которые бренд получает продажи, и собираем их в один медиаплан:

  • Маркетплейсы — Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет: карточка товара, позиция на полке, внутренняя реклама площадок и продвижение в выдаче.
  • Собственный интернет-магазин — сайт как полноценный канал продаж, а не витрина рядом с маркетплейсами.
  • SEO — органический трафик по товарным и коммерческим запросам.
  • GEO-продвижение — видимость бренда в ответах AI-поисковых систем.
  • Внешние каналы — платная реклама и охватные размещения за пределами площадок, если они работают на общую цель по выручке.

Каналы распределяются по лестнице Ханта: по каждому мы считаем прогнозный прирост, срок, стоимость и ожидаемую окупаемость (ROI). Задача — пересобрать бюджет между внутренней рекламой маркетплейсов, своим сайтом и внешними каналами так, чтобы он работал на одну стратегию, а не тратился разрозненно.

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  • SEO продвижение

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  • GEO / AI Продвижение

    Видимость бренда в ответах нейросетей и AI-поиске — растущий канал, который стратегия учитывает при распределении бюджета между источниками трафика.

  • Реклама у блогеров

    Подбор блогеров и запуск интеграций под задачи стратегии — от вывода новинок до работы с узкими сегментами аудитории.