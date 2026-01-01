Разработка маркетинговой стратегии для бизнеса

5 лет
на рынке маркетинга и e-commerce
5 лет на рынке · Партнёр Ozon · Партнёр Яндекс.Маркета · 25+ специалистов в команде
Одна стратегия закрывает сразу несколько задач бренда — от роста продаж на конкретных площадках до отстройки от конкурентов в выдаче и на полке маркетплейса, а не только «увеличение продаж» в общем виде
Определяем, за счёт каких каналов и товарных категорий у бренда есть незанятый потенциал выручки — на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркете и в собственном магазине
Собираем узнаваемое позиционирование, которое одинаково считывается покупателем и на полке маркетплейса, и на сайте
Показываем, чем бренд отличается от других карточек в той же товарной категории — и на маркетплейсе, и в органической выдаче
Уточняем портрет покупателя конкретно для ваших товарных категорий и площадок продаж, а не общий портрет ЦА бизнеса
Пересобираем бюджет между внутренней рекламой маркетплейсов, своим сайтом и внешними каналами так, чтобы он работал на общую стратегию, а не разрозненно
Рост доли рынка и узнаваемости бренда — по шагам: для каждого этапа фиксируем сроки, каналы, стоимость и ожидаемую окупаемость затрат (ROI)
Почему бренды доверяют нам разработку стратегии?
5 лет
на рынке маркетинга и e-commerce
100+
стратегий роста разработано для брендов в e-commerce
25+
специалистов в команде
№2
Рейтинг Рунета — направление «Работа с маркетплейсами»
Официальный партнёр Ozon и Я.Маркета, в топ-10 сертифицированных агентств Я.Маркета
Если хотя бы часть этого — про вас, значит, пора не тестировать разрозненные инструменты, а собрать единую стратегию под ваши каналы продаж
Карточки товаров и продвижение на площадках живут без общего плана роста бренда
Цель по выручке есть, а конкретного списка действий, который к ней приведёт, — нет
Активность есть — таргетинг, посты, акции, — а измеримого влияния на продажи не видно
Карточки товаров и продвижение на площадках живут без общего плана роста бренда
Цель по выручке есть, а конкретного списка действий, который к ней приведёт, — нет
Амбиции по доле рынка есть, а ресурсов и экспертизы для такого рывка внутри команды нет
Собственная модель агентства не абстрактная теория, а 6 элементов, каждый из которых явно завязан на каналы продаж бренда: маркетплейсы, свой интернет-магазин, SEO и GEO-продвижение
Смотрим на данные и на маркетплейсах, и в своём интернет-магазине — а не только на сайт, как в универсальных стратегиях
Определяем портрет покупателя и то, как бренд должен считываться — одинаково на полке маркетплейса и на сайте
Ассортимент, цены и карточки товара — как часть общей стратегии, а не отдельная зона ответственности категорийного менеджера
Прослеживаем путь покупателя от первого касания до повторной покупки — отдельно на маркетплейсах и в своём магазине
Определяем, где «живёт» целевая аудитория бренда, и распределяем каналы по лестнице Ханта. По каждому каналу считаем прогнозный прирост и ROI — так рождается медиаплан с бюджетом, сроком и окупаемостью, из которого складывается заработок
Считаем экономику стратегии заранее и фиксируем показатели, по которым будем сверяться на каждом этапе
От анализа текущего положения бренда на площадках до готовой дорожной карты по каналам
SWOT и ABC/XYZ-анализ по товарным категориям бренда на площадках
Кто покупает и как принимает решение — на маркетплейсе и на сайте
На маркетплейсах и на рынке в целом — не только в поисковой выдаче
Формулируем, чем бренд отличается от других карточек в категории
Как бренд должен считываться покупателем на каждой площадке
Итог — конкретный план с каналами, сроками и медиапланом
3 крупных этапа, у каждого — понятный состав работ и точка, где можно обсудить проект
Ассортимент, цены и карточки товара — как часть общей стратегии, а не отдельная зона ответственности категорийного менеджера
Мы специализируемся на брендах и производителях, которые продают через маркетплейсы
Продаёте на Wildberries, Ozon или Яндекс.Маркете как бренд и хотите системный рост, а не разрозненные акции на площадках
Производите товар и продаёте его на маркетплейсах — нужна стратегия, которая учитывает и производство, и площадки продаж
У бренда есть собственный сайт продаж — стратегия учитывает его наравне с площадками, а не отдельно от них
Планируете выход на Wildberries, Ozon или Яндекс.Маркет и хотите сразу выстроить его стратегически, без проб и ошибок
Стратегия — это не презентация на 40 слайдов, а рабочий инструмент. После завершения проекта у бренда есть шесть конкретных результатов, а не только документ
Описано целевое состояние по каждому направлению — понятно, к чему конкретно идёт бренд и как это измерить
Определены рычаги роста выручки на маркетплейсах и в собственном магазине, не общие гипотезы, а приоритизированный список точек роста
Внедрены инструменты маркетинга, которые нужны именно этому бренду, а не типовой набор «на всякий случай»
Есть регламенты и стандарты для отдела маркетинга — стратегия не «уходит в стол», а становится рабочим документом команды
Настроена автоматизация — CRM, дашборды по продажам, единая картина по всем каналам вместо разрозненных отчётов
Команда обучена и способна реализовать стратегию самостоятельно — без постоянной зависимости от подрядчика
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Не общие слова про «индивидуальный подход», а конкретная разница в том, что вы получаете на выходе
Ozon · Я.Маркет
официальные партнёрства
Топ-10
рейтинг агентства в нише
25+
специалистов в команде
5 лет
на рынке
За каждым проектом — выделенная команда, а не один менеджер на десять клиентов. Ниже — руководство агентства, которое отвечает за стратегию и результат
Руководство компании
Единый отдел продаж: zakaz@sholchev.ru
Наш сотрудник
Евгений Шольчев
Основатель агентства
Наш сотрудник
Мария Болотина
Аккаунт-директор
Наш сотрудник
Фархат Усанов
Руководитель отдела продаж
Наш сотрудник
Полина Артемьева
Коммерческий директор
Отзывы маркетологов и руководителей e-commerce из брендов и ритейл-сетей, с которыми мы ведём продвижение на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркете.
С агентством Шольчев работаем не первый месяц. На старте у нас уже были стабильные продажи, но не было системного управления воронкой и рекламой. Ребята выстроили аналитику так, что теперь мы видим весь путь клиента. Управление рекламой стало прозрачным, а решения опираются на реальные цифры, а не догадки. Это позволило не просто удерживать результаты, а масштабировать их без потерь бюджета.
До сотрудничества с Шольчев мы видели трафик, но не понимали, куда уходят деньги. Реклама работала без системы. После подключения команды появилась чёткая аналитика. Теперь понятно, на каких этапах воронки усиливать конверсию. За квартал выросли на 45% и наконец чувствуем уверенность в прогнозируемом результате.
С агентством Шольчев работаем уже 2 года. Агентство навело порядок в продвижении, усилило контент и вывело бренд в топ категории. Все процессы выстроены системно: аналитика, точки роста, предсказуемые результаты. Особенно ценим скорость и отсутствие бюрократии. Первые результаты пришли уже через месяц.
До Шольчев логистика на Wildberries была непредсказуемой: штрафы, сбои, потерянные деньги. После подключения команды все процессы стали прозрачными и управляемыми. Штрафы ушли, оборот вырос почти вдвое. Это первое агентство, которое реально выстроило систему, а не просто что-то настроило.
Обратились к Шольчев, когда трафик перестал расти. Уже через два месяца получили чёткую стратегию, системное управление рекламой и понятную аналитику. Теперь видим воронку целиком: где точка входа, что конвертирует и что приносит деньги. Работа идёт быстро и слаженно.
Сотрудничество с Шольчев стало для нас точкой роста. С первых дней не было никаких пустых обещаний, только прозрачные цифры и чёткая стратегия. Команда держит руку на пульсе: реклама, воронка, аналитика. Всё под контролем. За квартал выросли в продажах на 60% и оптимизировали расходы.
Если не нашли ответ на свой вопрос, напишите или позвоните нам, основатель агентства Евгений Шольчев или руководитель отдела продаж свяжутся лично.
Маркетинговая стратегия — это один документ, который переводит цель по выручке в конкретный план действий: где продавать, кому, по какой цене, через какие каналы и с каким бюджетом. Простыми словами, она отвечает на три вопроса: где бренд находится сейчас, куда он идёт и что нужно сделать, чтобы туда прийти.
Для бренда в e-commerce стратегия описывает работу на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете и в собственном интернет-магазине как единую систему, а не как набор отдельных рекламных кампаний. Внутри — измеримые KPI по выручке и марже, пошаговая дорожная карта и расчёт окупаемости затрат (ROI) по каждому каналу. Это не презентация на 40 слайдов, а рабочий инструмент отдела маркетинга.
Маркетинговая стратегия нужна бренду, у которого есть цель по росту, но нет согласованного плана, как её достичь. Обычно это четыре типа компаний:
Ещё два признака, что пора собирать стратегию: решения принимаются по трендам и интуиции, а не по данным; амбиции по доле рынка есть, а ресурсов и экспертизы для такого рывка внутри команды нет.
Маркетинговая стратегия для бренда в e-commerce состоит из шести элементов, и каждый из них привязан к конкретным каналам продаж, а не к абстрактной теории:
На выходе это не теория, а документ с дорожной картой, медиапланом и регламентами, по которым работает отдел маркетинга.
Разработка маркетинговой стратегии занимает от 3 до 8 недель и проходит в три этапа:
Срок зависит от количества площадок, ширины ассортимента и скорости, с которой команда бренда передаёт доступы и данные по продажам.
Точная сумма считается под проект и зависит от четырёх факторов:
Чтобы получить расчёт по своему проекту, оставьте заявку на бесплатную диагностику маркетинга: по её итогам мы сформируем состав работ, срок и стоимость.
Да, без этих двух блоков стратегия превращается в набор гипотез. Анализ целевой аудитории показывает, кто покупает и как принимает решение — отдельно на маркетплейсе и отдельно на сайте: сценарии выбора там разные, и общий «портрет ЦА бизнеса» для карточки товара не работает. Анализ конкурентов показывает, чем бренд отличается от других карточек в той же товарной категории — и на полке маркетплейса, и в органической выдаче.
Сначала мы оцениваем текущее положение бренда на площадках (SWOT, ABC/XYZ-анализ по товарным категориям), затем разбираем аудиторию и конкурентов и только после этого формулируем ценностное предложение и УТП. Если пропустить эти шаги, позиционирование и медиаплан строятся на интуиции, а бюджет распределяется вслепую.
Результат появляется по мере прохождения этапов дорожной карты, а не единовременно. Сразу после сдачи стратегии бренд получает измеримые изменения на уровне процессов: настроенную автоматизацию и дашборды по всем каналам вместо разрозненных отчётов, регламенты для отдела маркетинга и приоритизированный список точек роста выручки.
Скорость изменений в продажах зависит от того, какие рычаги оказались приоритетными. Правки в карточках товара, ассортименте и ценовой политике на маркетплейсах отражаются в метриках быстрее, чем работа над узнаваемостью бренда, SEO- и GEO-трафиком на собственном сайте. Поэтому в стратегии по каждому каналу заранее зафиксированы срок, бюджет, прогнозный прирост и ROI — сверяться с планом можно на каждом этапе, а не ждать итога через год.
Да, стратегия — самостоятельный продукт. На выходе вы получаете готовый документ: описанное целевое состояние по каждому направлению, приоритизированный список точек роста, медиаплан с бюджетами и ROI, финансовую модель с KPI, дорожную карту внедрения и регламенты для отдела маркетинга.
Отдельный этап работы — обучение команды бренда — нужен именно для того, чтобы ваши специалисты могли реализовать стратегию самостоятельно, без постоянной зависимости от подрядчика.
Да. Мы работаем с брендами и производителями, которые продают собственный товар через маркетплейсы или свой интернет-магазин, — определяющим является не размер компании, а готовность принимать решения по данным.
Для малого и среднего бизнеса стратегия часто ценнее, чем для крупного: бюджет ограничен, и цена ошибки в выборе канала или ценовой политики выше. Вместо параллельных тестов рекламы на трёх площадках компания получает приоритизированный список точек роста и понимание, какие инструменты нужны именно этому бренду, а не типовой набор «на всякий случай».
Наша специализация — бренды и производители, которые продают через Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и собственный интернет-магазин. Поэтому и модель стратегии построена вокруг каналов продаж в e-commerce: карточка товара, полка маркетплейса, органическая выдача, SEO и GEO-продвижение.
Задачи вне e-commerce мы рассматриваем индивидуально: если у бренда есть офлайн-розница или дистрибуция, мы включаем эти каналы в общую стратегию, но точкой отсчёта остаются онлайн-продажи.
Мы учитываем все каналы, через которые бренд получает продажи, и собираем их в один медиаплан:
Каналы распределяются по лестнице Ханта: по каждому мы считаем прогнозный прирост, срок, стоимость и ожидаемую окупаемость (ROI). Задача — пересобрать бюджет между внутренней рекламой маркетплейсов, своим сайтом и внешними каналами так, чтобы он работал на одну стратегию, а не тратился разрозненно.