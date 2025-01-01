8 (800) 333-54-78

SEO продвижение ozon

Увеличим ваши продажи на маркетплейсе в 3 раза и более

SEO оптимизация

Чтобы ваши товары на Озон продавались лучше, необходима профессиональная SEO оптимизация: комплекс мер, направленный на улучшение позиций карточек товаров в поисковой выдаче маркетплейса и увеличение их видимости для потенциальных покупателей. Эксперты агентства «Шольчев» предлагают услугу SEO продвижения на Ozon, включающую все аспекты, которые помогут вашему бизнесу расти и увеличивать прибыль.

Что входит в SEO продвижение на Ozon?

SEO (Search Engine Optimization) на Ozon — это процесс улучшения карточек товаров с целью повышения их позиций в результатах поиска маркетплейса. В отличие от традиционных поисковых систем, здесь оптимизация направлена на внутренний поиск Ozon, учитывающий специфические алгоритмы ранжирования.

  • Сбор семантического ядра

    Покупатель должен быстро и легко находить ваш товар. Мы анализируем поисковые запросы, используя специальные инструменты, чтобы определить ключевые слова, по которым ваши товары будут чаще находить. Подобранные ключи органично интегрируются в описание, заголовок и характеристики карточки.

  • Оптимизация карточек товара

    Качественно оформленная карточка — это основа успешного продвижения:

    • Создаём информативные заголовки с учётом ключевых слов
    • Пишем детальные описания, которые не просто рассказывают о продукте, а отвечают на вопросы покупателей
    • Заполняем все характеристики товара, чтобы карточка попадала в большее количество фильтров на платформе

  • Управление отзывами и рейтингами

    Отзывы и рейтинг влияют на ранжирование карточки. Мы помогаем вам:

    • Создать систему сбора положительных отзывов
    • Эффективно работать с негативными отзывами
    • Увеличивать общий рейтинг, что способствует лучшему ранжированию

  • Анализ конкурентов

    Чтобы обойти конкурентов, важно понять их стратегии. Мы изучаем:

    • Как оформлены их карточки
    • Какие цены они предлагают
    • Какой контент используют. Это помогает создать конкурентное преимущество для вашего товара

Цены на SEO продвижение на ozon

  • Лидер ниши

    1
    • Экспресс-анализ проблем, которые мешают сайту войти в топ выдачи поисковиков.

    от 15 000 ₽/мес.

  • Лидер отрасли

    2
    • Выявление ошибок в работе сайта и предоставление рекомендаций.

    от 35 000 ₽/мес.

  • Лидер рынка

    3
    • Глубокий анализ сайта — от технических параметров до юзабилити (удобства использования), предоставление рекомендаций.

    от 50 000 ₽/мес.

Этапы SEO продвижения на Озон

  • Аудит текущих карточек

    Мы проводим глубокий анализ ваших товаров:

    • Проверяем заголовки. Например, если у вас продаются кроссовки, заголовок «Мужские кроссовки чёрные Nike» с ключевыми словами работает лучше, чем просто «Кроссовки Nike»
    • Изучаем описание. Карточка с характеристиками, такими как «материал — натуральная кожа, подошва — износостойкая резина», привлекает больше внимания, чем общее описание без подробностей
    • Анализируем, где вы теряете трафик. Например, если конкуренты используют инфографику, а ваша карточка — только фотографии, мы отмечаем это как слабое место

  • Оптимизация контента

    После анализа мы дорабатываем карточки:

    • Улучшаем тексты. Для миксера, например, добавляем такие ключевые фразы, как «миксер для домашней выпечки», «мощность 500 Вт», чтобы товар легче находили по поисковым запросам
    • Корректируем изображения. Если в карточке смартфона нет фото задней панели или крупного плана камеры, мы рекомендуем добавить их
    • Дополняем характеристики. Например, в категории бытовой техники важно указать шумность (в децибелах) или наличие дополнительных насадок, чего часто не хватает в базовом описании

  • Настройка рекламы

    Мы запускаем рекламные кампании для увеличения продаж:

    • Для товаров с высоким спросом, например, игрушек перед Новым годом, настраиваем кампании на ключевые запросы, такие как «подарок для ребёнка», «игрушки до 3000 рублей»
    • Если товар новый или нишевый, например, органическая косметика, мы нацеливаемся на узкие запросы: «натуральный крем для рук без парабенов»
    • Проводим анализ эффективности рекламы. Если одна кампания работает лучше другой, мы перераспределяем бюджет для увеличения результата

  • Постоянный мониторинг

    После оптимизации и запуска рекламы мы еженедельно отслеживаем показатели:

    • Анализируем клики и конверсии. Например, если у вас низкая конверсия на товар «электрочайник», мы выясняем, в чем проблема: цена, описание, отсутствие отзывов или неподходящий контент
    • Проверяем позиции карточек. Например, если карточка, оптимизированная по запросу «электрочайник 2 литра», начала падать, мы вносим правки в текст или запускаем дополнительные рекламные кампании
    • Корректируем стратегию. Если в январе вы продаёте тёплую одежду, а спрос на неё падает к марту, мы заранее готовим оптимизацию для весенних коллекций

Почему важно SEO продвижение на Ozon?

  • Продвижение без постоянных затрат на рекламу. После оптимизации карточки работают самостоятельно, привлекая органический трафик

  • Увеличение доверия покупателей. Хорошо оформленные карточки с отзывами и качественными фотографиями вызывают больше доверия

  • Высокая конверсия. Покупатель с большей вероятностью купит ваш товар, если он нашёл его в ТОПе поиска

Что вы получите, выбрав профессиональное SEO от экспертов

  • Карточки, которые находятся на первых позициях поиска Ozon

  • Увеличение объёма продаж на Озон

  • Долгосрочный эффект без дополнительных затрат на рекламу

Мы знаем все тонкости работы с алгоритмами Ozon. Оставьте заявку, и мы подберём стратегию, которая подходит именно вам!

Часто задаваемые вопросы

Как быстро я увижу результаты SEO оптимизации на Озон?

Видимые результаты появятся в течение 1–2 недель после внесения изменений. Однако полное раскрытие потенциала может занять 1–2 месяца.

Что делать, если у меня на Озоне мало отзывов?

Мы поможем разработать стратегию по стимулированию покупателей оставлять отзывы, а также предложим инструменты для увеличения рейтинга.

Могу ли я сам заниматься SEO на Ozon?

Конечно, вы можете попробовать. Но чтобы получить максимальный эффект и избежать ошибок, лучше довериться профессионалам.

Наши кейсы

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

Что сделали:

  • Расширили зону продаж
  • Акции
  • Рекламные кампании
  • Контент
  • Минимизация ошибок
  • API-интеграция
  • Отслеживание цен

Результат:

Рост x5 раз за 1 год

Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год

  • Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
  • Систематично заходили во все акции категории.
  • Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
  • Регулярно улучшали контент магазина.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Что сделали:

  • Снизили ДРР до 6%
  • Оптимизировали контент
  • Вышли в топ категорий
  • Обогнали конкурентов
  • Приросли в обороте

Результат:

Оборот на маркетплейсах +30%

Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%

  • Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
  • Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
  • Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом  процент ДРР до 6%.
  • Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

Что сделали:

  • Расширили ассортимент
  • Новый визуальный контент
  • Запуск рекламных кампаний
  • Лидерство в категории

Результат:

Оборот х2.5 за полгода

Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев

  • Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
  • Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
  • Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
  • Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.

Как заказать продвижение сайта

Связаться с менеджером

Оставьте ваши контакты для связи,
чтобы заказать SEO-аудит сайта.
Задать вопрос онлайнНапишите нам онлайн, если у вас остались вопросы. Мы обязательно ответим и поможем вам на бесплатной консультации.