Чтобы ваши товары на Озон продавались лучше, необходима профессиональная SEO оптимизация: комплекс мер, направленный на улучшение позиций карточек товаров в поисковой выдаче маркетплейса и увеличение их видимости для потенциальных покупателей. Эксперты агентства «Шольчев» предлагают услугу SEO продвижения на Ozon, включающую все аспекты, которые помогут вашему бизнесу расти и увеличивать прибыль.
SEO продвижение ozon
Увеличим ваши продажи на маркетплейсе в 3 раза и более
SEO оптимизация
Что входит в SEO продвижение на Ozon?
SEO (Search Engine Optimization) на Ozon — это процесс улучшения карточек товаров с целью повышения их позиций в результатах поиска маркетплейса. В отличие от традиционных поисковых систем, здесь оптимизация направлена на внутренний поиск Ozon, учитывающий специфические алгоритмы ранжирования.
Сбор семантического ядра
Покупатель должен быстро и легко находить ваш товар. Мы анализируем поисковые запросы, используя специальные инструменты, чтобы определить ключевые слова, по которым ваши товары будут чаще находить. Подобранные ключи органично интегрируются в описание, заголовок и характеристики карточки.
Оптимизация карточек товара
Качественно оформленная карточка — это основа успешного продвижения:
- Создаём информативные заголовки с учётом ключевых слов
- Пишем детальные описания, которые не просто рассказывают о продукте, а отвечают на вопросы покупателей
- Заполняем все характеристики товара, чтобы карточка попадала в большее количество фильтров на платформе
Управление отзывами и рейтингами
Отзывы и рейтинг влияют на ранжирование карточки. Мы помогаем вам:
- Создать систему сбора положительных отзывов
- Эффективно работать с негативными отзывами
- Увеличивать общий рейтинг, что способствует лучшему ранжированию
Анализ конкурентов
Чтобы обойти конкурентов, важно понять их стратегии. Мы изучаем:
- Как оформлены их карточки
- Какие цены они предлагают
- Какой контент используют. Это помогает создать конкурентное преимущество для вашего товара
Цены на SEO продвижение на ozon
Лидер ниши
- Экспресс-анализ проблем, которые мешают сайту войти в топ выдачи поисковиков.
от 15 000 ₽/мес.
Лидер отрасли
- Выявление ошибок в работе сайта и предоставление рекомендаций.
от 35 000 ₽/мес.
Лидер рынка
- Глубокий анализ сайта — от технических параметров до юзабилити (удобства использования), предоставление рекомендаций.
от 50 000 ₽/мес.
Этапы SEO продвижения на Озон
Аудит текущих карточек
Мы проводим глубокий анализ ваших товаров:
- Проверяем заголовки. Например, если у вас продаются кроссовки, заголовок «Мужские кроссовки чёрные Nike» с ключевыми словами работает лучше, чем просто «Кроссовки Nike»
- Изучаем описание. Карточка с характеристиками, такими как «материал — натуральная кожа, подошва — износостойкая резина», привлекает больше внимания, чем общее описание без подробностей
- Анализируем, где вы теряете трафик. Например, если конкуренты используют инфографику, а ваша карточка — только фотографии, мы отмечаем это как слабое место
Оптимизация контента
После анализа мы дорабатываем карточки:
- Улучшаем тексты. Для миксера, например, добавляем такие ключевые фразы, как «миксер для домашней выпечки», «мощность 500 Вт», чтобы товар легче находили по поисковым запросам
- Корректируем изображения. Если в карточке смартфона нет фото задней панели или крупного плана камеры, мы рекомендуем добавить их
- Дополняем характеристики. Например, в категории бытовой техники важно указать шумность (в децибелах) или наличие дополнительных насадок, чего часто не хватает в базовом описании
Настройка рекламы
Мы запускаем рекламные кампании для увеличения продаж:
- Для товаров с высоким спросом, например, игрушек перед Новым годом, настраиваем кампании на ключевые запросы, такие как «подарок для ребёнка», «игрушки до 3000 рублей»
- Если товар новый или нишевый, например, органическая косметика, мы нацеливаемся на узкие запросы: «натуральный крем для рук без парабенов»
- Проводим анализ эффективности рекламы. Если одна кампания работает лучше другой, мы перераспределяем бюджет для увеличения результата
Постоянный мониторинг
После оптимизации и запуска рекламы мы еженедельно отслеживаем показатели:
- Анализируем клики и конверсии. Например, если у вас низкая конверсия на товар «электрочайник», мы выясняем, в чем проблема: цена, описание, отсутствие отзывов или неподходящий контент
- Проверяем позиции карточек. Например, если карточка, оптимизированная по запросу «электрочайник 2 литра», начала падать, мы вносим правки в текст или запускаем дополнительные рекламные кампании
- Корректируем стратегию. Если в январе вы продаёте тёплую одежду, а спрос на неё падает к марту, мы заранее готовим оптимизацию для весенних коллекций
Почему важно SEO продвижение на Ozon?
Продвижение без постоянных затрат на рекламу. После оптимизации карточки работают самостоятельно, привлекая органический трафик
Увеличение доверия покупателей. Хорошо оформленные карточки с отзывами и качественными фотографиями вызывают больше доверия
Высокая конверсия. Покупатель с большей вероятностью купит ваш товар, если он нашёл его в ТОПе поиска
Что вы получите, выбрав профессиональное SEO от экспертов
Карточки, которые находятся на первых позициях поиска Ozon
Увеличение объёма продаж на Озон
Долгосрочный эффект без дополнительных затрат на рекламу
Часто задаваемые вопросы
Как быстро я увижу результаты SEO оптимизации на Озон?
Видимые результаты появятся в течение 1–2 недель после внесения изменений. Однако полное раскрытие потенциала может занять 1–2 месяца.
Что делать, если у меня на Озоне мало отзывов?
Мы поможем разработать стратегию по стимулированию покупателей оставлять отзывы, а также предложим инструменты для увеличения рейтинга.
Могу ли я сам заниматься SEO на Ozon?
Конечно, вы можете попробовать. Но чтобы получить максимальный эффект и избежать ошибок, лучше довериться профессионалам.
Наши кейсы
DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины
Что сделали:
- Расширили зону продаж
- Акции
- Рекламные кампании
- Контент
- Минимизация ошибок
- API-интеграция
- Отслеживание цен
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год
- Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
- Систематично заходили во все акции категории.
- Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
- Регулярно улучшали контент магазина.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽
Что сделали:
- Снизили ДРР до 6%
- Оптимизировали контент
- Вышли в топ категорий
- Обогнали конкурентов
- Приросли в обороте
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%
- Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
- Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
- Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом процент ДРР до 6%.
- Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.
Что сделали:
- Расширили ассортимент
- Новый визуальный контент
- Запуск рекламных кампаний
- Лидерство в категории
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев
- Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
- Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
- Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
- Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
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