8 (800) 333-54-78

продвижение товаров на Яндекс Маркет

Рост продаж на 80% и более за 3 месяца.

продвижение товаров на Яндекс Маркет

  • 300+

    магазинов на сопровождении

  • 50000 SKU

    среднее кол-во ассортимента у наших клиентов

  • 6%

    средний ДРР магазинов

  • +30%

    прирост оборота на 2 месяце работы с нами

Комплексное продвижение на Яндекс Маркет

— сертифицированный технологический партнер Яндекс Маркет

«Шольчев» - один из крупнейших технологических партнеров Яндекс Маркета, с полным пакетом лицензированных услуг продвижения и подключения для магазинов. Статус технологического партнера Яндекс Маркет имеют всего 20 агентств в России, и присваивается только агентствам с высоким качеством услуг и выраженным ростом заказов и оборотов. За последний год с «Шольчев» на Маркет вышли более 700 новых магазинов. А более 100 магазинов имеют ежемесячные обороты от 1 млн рублей каждый. Профессиональное ведение Яндекс Маркет для магазинов и брендов.

С какими задачами к нам обращаются

  • Вы хотите продавать больше, чем магазины-конкуренты

  • Вам нужно выйти в топ-5 крупнейших продавцов

  • Вы достигли своего максимума продаж на маркетплейсе, и нужны решения по масштабированию продаж

  • Операционные процессы занимают слишком много времени в команде, но важно делегировать задачи экспертам в вашей нише

  • У вас еще не разработана годовая стратегия по росту продаж на маркетплейсах

Наши клиенты

Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.

  • И еще более 350 магазинов

Наши преимущества продвижения на Яндекс Маркет

  • Прямая линия с техподдержкой Яндекс Маркет. Ускоренное решение технических вопросов.

  • Персональный менеджер: сертифицированный специалист по Яндекс Маркет.

  • Подключаем к Яндекс Маркет с нуля и учим работе с площадкой даже новичков.

  • Знаем, как покупатель подбирает товар в зависимости от товарной категории.

  • Клиенты с оборотами до 100 млн руб. в месяц. Знаем, как работать с большим ассортиментом.

  • Реальный опыт работы в разных категориях: от бытовой техники до детского питания.

Четкие алгоритмы продвижения

Наш главный фактор успешного продвижения на Яндекс Маркет: команда маркетологов с реальным опытом и долгосрочными проектами в Маркете.

За годы работы мы определили четкие формулы продвижения. Выявили, как воздействовать на подъем товара в топ карточки или в топ категории Маркета. Измерили, какие именно факторы влияют на рост конверсии.

Обратившись в «Шольчев», владелец магазина может быть уверен в том, что мы еще до подписания договора оценим прогнозы продвижения на 3 - 6 - 12 месяцев, и дадим предварительную оценку по бюджетам и ресурсам.

Команда и цена

Команда специалистов по росту продаж на Яндекс Маркете по цене одного сотрудника.

Комплексное продвижение

от 50,000 ₽

В команду входят:

  • маркетолог-стратег
  • специалист по оптимизации карточек
  • аналитик
  • API-программист
  • менеджеры поддержки

Что входит в продвижение на Яндекс Маркете

  • Анализ товарных категорий (изучим объем спроса, уровень конкуренции, динамику роста)
  • Анализ конкурентов (изучим объемы продаж конкурентов, их маркетинговые стратегии, контент и самые популярные товары)
  • Разработка стратегии роста продаж за 3-6 месяцев
  • Экспертиза фотографий и инфографики
  • Разработка инфографики для повышения конверсии
  • Составление описаний для карточек товара
  • SEO-продвижение карточек в топ Яндекс Маркета
  • ABC анализ ассортимента
  • Подключение внешнего трафика на карточки Яндекс Маркет
  • A/B тестирование разного дизайна карточек товара
  • Участие в акциях Яндекс Маркет
  • Прогнозирование эффективности рекламных кампаний
  • Запуск рекламного продвижения
  • Рекомендации по нерентабельным позициям
  • Еженедельный ZOOM с менеджером по результатам недели
  • Ежемесячная отчетность по показателям проекта
  • Ускоренное решение технических вопросов с Яндекс маркет
  • Продвижение бренда с помощью рекламных механик
  • Помощь в оценке новых товарных ниш
  • Аналитика продаж на Яндекс маркет

Этапы продвижения на Яндекс Маркете

  • Разбор вашего магазина на Яндекс Маркете

    Аналитик с помощью сервисов и внутренних данных проведет исследование товарной ниши, конкуренции и спроса. Проанализирует текущие продажи, пики и падения оборота

    • Прогнозируем результаты
    • Подписываем договор

  • Разработка стратегии продвижения

    Комплексное продвижение Яндекс Маркет на основе аналитики будет включать в себя бесплатные и платные методы продвижения

    • Планируем задачи на каждую неделю работы

  • Оптимизация магазина по 5 факторам

    • Оптимизация карточки товара
    • Охват целевой аудитории
    • Увеличение чека заказа
    • Работа с отказами
    • Работа с отзывами

  • Еженедельная аналитика Яндекс Маркет

    • Понятная аналитика с комментариями и выводами после проведенных действий
    • Встречи с вашим менеджером для разбора результатов.
    • Планирование действий на основе полученной статистики

Записаться на бесплатный разбор продаж вашего магазина

Почему вам стоит продвигаться на Яндекс Маркет?

Яндекс Маркет – торговая площадка, на которую ежедневно приходят за покупками миллионы пользователи со всей России. За последний год число продавцов выросло больше чем в 3 раза, и сейчас количество селлеров на площадке превышает 50 000.

Яндекс Маркет – быстрорастущий маркетплейс. За 2022 год Яндекс Маркет увеличил количество заказов в 3 раза, по сравнению с прошлым годом.

В этом году Маркет привлек за покупками более 10 млн покупателей со всей России, большая доля из которых становятся постоянными покупателями и приходят за повторными заказами.

Сейчас на Яндекс Маркет более 40 000 активных продавцов в разных товарных категориях.

Что это означает для владельца магазина?

Во-первых, конкуренция между продавцами на Яндекс Маркет ниже, чем в OZON или WildBerries. То есть получить свою долю заказов с Яндекс Маркет во многих категориях проще и быстрее чем из других маркетплейсов.

Во-вторых, на Яндекс Маркете одна из самых низких комиссий за заказ. То есть получать заказы с Яндекс Маркет дешевле чем из других рекламных каналов.

В-третьих, у Яндекс Маркет есть целая эко-система, которую можно использовать в рамках продвижения (например, кэш-бэк покупателям Яндекс баллами, рекламные инструменты Яндекс Директ, Яндекс Аналитика и другие инструменты)

И наконец, Яндекс Маркет максимально заинтересован в развитии продаж своих поставщиков и предоставляет реальную помощь и бонусы:

● 10 000 руб. бонусного бюджета на рекламное продвижение (позвоните нам и мы расскажем, как его получить)

● возможность не платить комиссию за заказы (если вы привлекаете на Маркет внешний трафик)

● вебинары и оффлайн-обучения для селлеров от специалистов Маркета и технологических партнеров.

Но почему же некоторые магазины получают миллионные обороты, а другие после выхода на Маркет не растут в продажах?

Секрет успеха на Яндекс Маркет – работа с факторами, влияющими на конверсию, четкая стратегия действий и регулярная аналитика внутренних и внешних показателей.

Маркетологи «ШОЛЬЧЕВ» ежедневно оценивают продажи и динамику магазинов, изучают покупательский спрос и сценарии подбора товара, тестируют новые инструменты продвижения.

При продвижении на Маркете с «Шольчев», вы можете быть уверены, что мы подберем необходимые внутренние и внешние инструменты продвижения, нацеленные на максимальный рост оборота в вашем магазине.

Тарифы

  • 01 / Продвижение

    Что входит:

    • Анализ конкурентов, товара и спроса
    • Стратегия роста продаж
    • SEO продвижение карточек
    • Инфографика для карточек
    • Запуск рекламных активностей
    • Еженедельная отчетность

    от 50 000 ₽

  • 02 / Подключение

    Что входит:

    • Регистрация магазина
    • Помощь в выборе модели работы
    • Обучим тонкостям упаковки, маркировки и отправки товаров
    • Вывод товаров на витрину
    • Проверка приема заказов
    • Техническая поддержка 30 дней

    от 50 000 ₽

Получите анализ вашей товарной категории и прогноз роста продаж вашего магазина за 24 часа

Подарок

Новым клиентам — подключение к “Яндекс.Маркету” в подарок!

FAQ: часто задаваемые вопросы

Я уже работал с агентством по Яндекс Маркету. Но результата не было.

Перед началом сотрудничества с агентством или подрядчиком рекомендуем обязательно запросить кейсы с решением похожих задач. Важно обращать внимание на уровень клиентов агентства, чтобы оценить реальный опыт (с какими бюджетами, объемом ассортимента, оборотами работает агентство).

В “Шольчев” перед заключением договора, аналитик подключается для первичных исследований рынка и магазина. Мы проводим аудит вашего ассортимента, спроса на ваши товары, объемов продаж, уровня конкуренции. Находим “узкие места” магазина. И еще до подписания договора даем шаблон будущего продвижения и возможного роста. В тех случаях, когда мы видим, что магазин не конкурентен, или имеет серьезные проблемы в работе, мы на старте проекта озвучиваем клиенту наши заключения и возможные варианты решения. Таким образом, еще до подписания договора, и мы, и собственник, имеем представление сможет ли агентство повлиять на рост оборотов.

А если наши продажи на Яндекс Маркет не вырастут?

Недостижение запланированных результатов действительно вероятный риск. Как в случае с наймом отдела маркетинга в штат, так и в случае передачи задачи подрядчику.

Недостижение результатов возможно по многим причинам:

● конкуренты начали проявлять больше активности по охвату рынка

● конкуренты вышли с новыми ценами/комплектацией товаров

● поменялся спрос из-за внешних условий рынка (например, упали возможности населения в туризме)

● поменялся спрос из-за выхода улучшенных версий популярных товаров

● поменялась иерархия брендов-лидеров в своих категориях (одни производства начали рост, другие сократили из-за внешних обстоятельств)

● также также есть менее значительные, но имеющие вес другие факторы (не покрываем доставкой нужные нам регионы, рекламный бюджет на старте меньше рекомендованного и т.д.)

Именно поэтому мы начинаем работы не с локальных задач, а с разработки стратегии и оценки всех факторов, ресурсов и расставления приоритетов.

Сколько ждать результат продвижения?

Скорость достижения результатов зависит от поставленных целей и вводных данных. Мы практикуем постановку целей на 3 месяца, т.к. это срок за который возможно внести изменения в настройки, контент, экономику магазина и начать получать динамику.

Как сделать продающую карточку на Яндекс Маркет? На Яндекс Маркет отсутствует возможность добавлять в карточки товара инфографику и привлекать внимание покупателя через яркий контент. Тем не менее, мы точно знаем, что корректная работа с наименованиями, описаниями и характеристиками товара влияет на динамику заказов. Также свое предложение на Маркете важно подсвечивать промо-механиками: скидка на товар, подарок за покупку, кэш-бэк Яндекс баллами и др.

Что входит в аналитику Яндекс Маркет?

Аналитика Яндекс Маркет включает в себя ежедневную работу по сбору данных о продажах в категориях, о росте спроса и конкуренции. Аналитики и маркетологи проводят аудиты под цели своих клиентов, выявляя причины всплесков и падений продаж. Также для каждого клиента с ассортиментом от 100 SKU в обязательном порядке проводится ABC-аналитика ассортимента. Эта аналитика позволяет выстроить дальнейшие стратегии работы и приоритеты продвижения.

Сколько товарных категорий можем продвигать одновременно?

Можно продвигать десятки категорий одновременно. Некоторые магазины фокусируются на двух-трех категориях. Другие же магазины имеют в ассортименте сотни тысяч SKU, и соответственно, огромное количество категорий. До подписания договора мы изучим ваш ассортимент и спрос на него. Измерим уровень конкуренции и ваши прогнозы роста с текущим ассортиментом. Кому-то мы можем посоветовать сфокусироваться только на избранных категориях, а другому продавцу мы поможем продвигать сразу весь ассортимент, помогая управлять большими объемами ассортимента.

Почему стоит обратиться в ШОЛЬЧЕВ.РУ?

⭐ Услуга: Продвижение на Яндекс Маркет

📈 Прирост продаж на Маркете: 250%+ за 3 месяц

🆓 Разбор продаж: Бесплатно

💼 Опыт на маркетплейсах: более 3 лет

Остались
вопросы?

одно из ведущих российских агентств в сфере e com продвижения.

Агентство работает под управлением предпринимателя Евгения Шольчева, который лично контролирует все бизнес процессы и отвечает за качество маркетинговых услуг.

Остались вопросы?

Задайте вопрос

и наш генеральный директор Евгений Шольчев, лично даст вам ответ.

Как мы развиваем магазины и бренды

Рассказывает основатель агентства

Как мы развиваем магазины и бренды

Рассказывает основатель агентства

Оставьте ваши контакты для связи

Нажимая кнопку “Отправить”, вы соглашаетесь с политикой обработки конфиденциальных данных .