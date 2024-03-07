Да, инфлюенс-маркетинг (реклама у блогеров и лидеров мнений) - один из самых эффективных видов маркетинга на сегодня. С помощью такой рекламы можно привлекать сотни покупателей на свои товары. Но при запуске рекламы очень важно обратить внимание на подбор блогеров, их целевую аудиторию, и показатели по рекламным переходам с их страниц.