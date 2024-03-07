Мы — эксперты в продвижении брендов и магазинов. Маркетологи агентства помогут вашему бизнесу выстроить стратегию продвижения с внешним и внутренним трафиком на маркетплейсах.
Внешний трафик для маркетплейсов
Увеличим ваши продажи в 3 раза и более.
Внешний трафик для маркетплейсов
Подберём самые конверсионные рекламные каналы трафика.
Заранее спрогнозируем прибыль и окупаемость с каналов.
Весь комплекс для роста вашего бренда — в одном “окне”.
Прозрачная аналитика по каждому рекламному запуску.
Почему вашему магазину нужен внешний трафик
Вашему бренду необходимо увеличить долю в товарной категории.
Вы использовали все методы платного продвижения на маркетплейсах и не знаете, как привлечь новых покупателей.
Реклама на маркетплейсах стала слишком дорогой и ваш ДРР выше 25%.
Ваш товар недостаточно хорошо знают покупатели.
Вы не знаете, как выделиться среди конкурентов на маркетплейсах.
Консультация с маркетологом
Если вам нужна помощь в подборе рекламных инструментов внешнего трафика, запишитесь на консультацию с маркетологом.
Как "Шольчев" помогает в привлечении внешнего трафика
Агентство "Шольчев" — технологический партнёр “Яндекс.Маркета”, “Озона”, “Мегамаркета” и других крупных маркетплейсов России.
Стратегии привлечения внешнего трафика на маркетплейсы
Увеличение продаж в короткий срок
Инструменты:
- Контекстная реклама
- Telegram ADS
- Таргетированная реклама в соцсетях
- Инфлюенс-маркетинг
Рост узнаваемости бренда
Инструменты:
- Инфлюенс- и контент-маркетинг
- Управление репутацией бренда
- Работа с рейтингами и отзывами
Рост продаж с вашего сайта
Инструменты:
- SEO в “Яндексе” и Google
- Контекстная реклама
Стоимость услуги
Что входит в стоимость:
- разработка стратегии под ваш продукт,
- написание сценариев и текстов для рекламы,
- подбор блогеров и пабликов,
- запуск рекламы и пост-аналитика,
- маркировка рекламы в ОРД,
- еженедельная отчётность по продажам.
Вопросы и ответы по внешнему трафику для маркетплейсов
Как запустить продвижение товаров во внешних ресурсах?
Во-первых необходимо определить цель. Например, прирост продаж на 20% от текущего. Далее мы подберем рекламные каналы и необходимые бюджеты для получения трафика.
После согласований медиаплана маркетологи прорабатывают каждый рекламный канал, маркируют рекламу, настраивают связь с аналитикой маркетплейса и запускают рекламу.
Можно ли получать внешний трафик из поисковой выдачи?
Да, можно настроить контекстную рекламу, которая будет приводить покупателей из прямого поиска поисковых систем на вашу карточку товара.
Эффективен ли внешний трафик через лидеров мнений?
Да, инфлюенс-маркетинг (реклама у блогеров и лидеров мнений) - один из самых эффективных видов маркетинга на сегодня. С помощью такой рекламы можно привлекать сотни покупателей на свои товары. Но при запуске рекламы очень важно обратить внимание на подбор блогеров, их целевую аудиторию, и показатели по рекламным переходам с их страниц.
Какие показатели мы отслеживаем при запуске внешнего трафика?
Мы отслеживаем число просмотров рекламы, количество переходов на карточку товара, количество отложенных корзин и совершенных заказов.
Также мы обязательно анализируем показатели ДРР и ROMI, чтобы понимать какие кампании приносят наибольшую чистую прибыль.
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