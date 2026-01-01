Почему агентство

Продвижение Ozon агентством даёт команду с прямым выходом на поддержку площадки — дешевле, чем нанимать в штат отдельных специалистов по карточкам, рекламе и аналитике.

Услуги продвижения на Ozon подходят и бренду, и продавцу с широким ассортиментом: продвижение продавца на Ozon начинается с того же аудита и тех же KPI по прибыли. Продвижение товаров Ozon агентством обычно обходится дешевле штата из трёх-четырёх специалистов. Для нас эффективное продвижение на Ozon — это когда магазин зарабатывает больше, а не только больше продаёт.