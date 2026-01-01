SEO карточек
На Ozon в выдаче сильнее всего работает название товара, поэтому начинаем с него и с характеристик. Подбор запросов и тексты подробно разобраны на странице «SEO Ozon».
Продвижение на Ozon — это работа со всем, что поднимает товар в выдаче и превращает показы в заказы: карточками, ценами, акциями, рекламой, логистикой и отзывами. Вы получаете рост оборота при контролируемой доле рекламных расходов и еженедельный отчёт с прибылью по каждому товару.
Продвижение на Ozon складывается из семи рычагов: на позиции товара влияют карточка, цена, акции, реклама, скорость доставки и отзывы, а не только ставки.
На Ozon в выдаче сильнее всего работает название товара, поэтому начинаем с него и с характеристик. Подбор запросов и тексты подробно разобраны на странице «SEO Ozon».
Фото, инфографика, видео и rich-контент отвечают на вопросы покупателя до того, как он их задаст. Тестируем главное изображение: так, в кейсе проекта «Гамма» у части карточек новая инфографика почти удвоила CTR.
Ozon сравнивает вашу цену с ценой того же товара на других площадках и учитывает это в показах. Мы следим за индексом цен и не уходим в демпинг.
Акции дают рост показов и заказов, но без расчёта легко продавать в ноль. Перед каждой акцией, включая, например, «Чёрную пятницу», считаем допустимую скидку по юнит-экономике товара.
Оплата за заказ, оплата за клик, баннеры — подбираем инструмент под задачу и держим долю рекламных расходов в плане. Настройка и механики — на отдельной странице «Реклама Ozon».
Чем ближе товар к покупателю, тем быстрее доставка и выше позиции. Распределяем остатки по кластерам.
Рейтинг и свежие отзывы влияют и на выдачу, и на решение покупателя. Отвечаем на негатив, разбираем частые претензии вместе с вами и подключаем «Отзывы за баллы» для новинок.
Продвижение товаров на Ozon и продвижение всего магазина решают разные задачи: в первом случае растим конкретные SKU, во втором — ассортимент и бренд.
|Отдельный товар
|Магазин и бренд
|Когда подходит
|Новинка, хит с потенциалом, товар, который просел
|Линейка от десятков SKU, задача вырасти в категории
|Что делаем
|Карточка, цена, реклама, первые отзывы
|ABC-анализ, ассортимент, акции, витрина, реклама бренда
|Как считаем результат
|Заказы и маржа по SKU
|Оборот, доля в категории, прибыль магазина
Начинаем с позиций, у которых есть спрос и маржа. Раскрутка на Ozon без запаса на складе и без отзывов съедает бюджет, поэтому перед стартом проверяем остатки и рейтинг.
Для магазина важна вся линейка: какие товары тянут оборот, какие только занимают склад, где есть пустые ниши. Продвижение бренда и товаров на Ozon идёт вместе: витрина, брендовые форматы рекламы и единый стиль карточек описаны на странице «Продвижение бренда на Ozon».
Продвижение Ozon агентством даёт команду с прямым выходом на поддержку площадки — дешевле, чем нанимать в штат отдельных специалистов по карточкам, рекламе и аналитике.
Технические вопросы и спорные ситуации решаем быстрее.
Проектный менеджер, контент-менеджер, маркетолог и аналитик; стратегию согласует руководство агентства.
150+ магазинов на сопровождении, средний срок сотрудничества 25 месяцев.
Услуги продвижения на Ozon подходят и бренду, и продавцу с широким ассортиментом: продвижение продавца на Ozon начинается с того же аудита и тех же KPI по прибыли. Продвижение товаров Ozon агентством обычно обходится дешевле штата из трёх-четырёх специалистов. Для нас эффективное продвижение на Ozon — это когда магазин зарабатывает больше, а не только больше продаёт.
Каждую неделю вы получаете P&L-отчёт по магазину, а раз в месяц — разбор с планом на следующий период.
В отчёте всегда есть прибыль, а не только оборот: рост за счёт скидок и рекламы, после которого магазин зарабатывает меньше, мы результатом не считаем.
Работа идёт в шесть этапов — от аудита до еженедельного отчёта.
Карточки, цены, остатки, реклама и экономика; по итогам решаем, сможем ли повлиять на рост.
Цели и KPI на 3 и 12 месяцев, план задач по неделям.
Названия, характеристики, контент и rich-контент — в порядке приоритета товаров.
Запускаем кампании на товары, которые готовы продавать: с отзывами, ценой и остатками.
Каждую неделю пересчитываем ставки, участие в акциях и распределение остатков.
Еженедельный P&L-отчёт, ежемесячный разбор.
Если аудит показывает, что товар неконкурентен, говорим об этом сразу и предлагаем альтернативы: другие позиции, категории или площадки. Если у вас новый магазин, то сначала подключаем его — это отдельная услуга «Старт бизнеса на Ozon».
Два кейса, где рост продаж на Ozon и Wildberries считали в обороте и прибыли, а не в кликах.
Художественные материалы, Ozon и Wildberries, старт в августе 2023 — товары стояли не выше 50-й позиции. Переписали названия и инфографику, усилили упаковку холстов, добавили на упаковку QR-код с бесплатным уроком рисования (+37% к конверсии в первый месяц), запустили рекламу в поиске и трафареты, считали экономику каждой акции. В октябре 2023 оборот составил около 25 млн ₽ при прогнозе 4 млн, рекламные расходы — 8–10% оборота.
Безалкогольные напитки, Ozon и Wildberries. Провели фото- и видеосъёмку, сделали инфографику и rich-контент, проработали ключевые слова в характеристиках — карточки поднялись с 30–50-х позиций примерно до 10-й. Товары-«паровозы» вынесли в отдельные кампании, в акциях участвовали регулярно и по расчёту. Увеличение продаж на Ozon и WB — +93% примерно за шесть месяцев, без расширения ассортимента.
Цена продвижения Ozon зависит от ассортимента, оборота и задач, которые вы передаёте; точную сумму называем после аудита.
Карточки, цены, остатки, реклама, экономика, план работ
от 100 000 ₽разово
Стратегия, SEO карточек и контент, цены и акции, реклама, логистика, еженедельный P&L-отчёт
от 150 000 ₽в месяц
Продвижение под ключ стоит от 150 000 ₽ в месяц за работу всей команды, расширенный аудит магазина — от 100 000 ₽ разово. Рекламный бюджет оплачивается площадке отдельно. Точную сумму называем после аудита: она зависит от числа товаров, категорий и того, какие задачи вы передаёте.
Первые изменения обычно видны в течение первого месяца после правок в карточках и запуска рекламы. У Гаммы подарок с уроком рисования поднял конверсию на 37% уже в первый месяц, а за 5 месяцев продажи выросли в 6 раз. Цели и KPI фиксируем на 3 и 12 месяцев.
Да, но только после расчёта. Акции дают рост показов и заказов, однако без проверки экономики легко продавать в ноль. Перед каждой акцией считаем допустимую скидку с учётом комиссии, логистики и рекламы и добавляем только те товары, на которых после скидки остаётся прибыль.
Продвижение отвечает за рост продаж в целом: карточки, цены, акции, рекламу, логистику и отзывы. «SEO Ozon» — отдельная работа с ключевыми словами и текстами, а «Ведение Ozon» закрывает ежедневные задачи в кабинете. Их можно заказать вместе с продвижением или отдельно.
Такой риск оцениваем до договора: аудит показывает, есть ли у товара шанс. Если он неконкурентен по цене, качеству или спросу, говорим об этом и предлагаем альтернативы. В работе каждую неделю сверяем факт с планом и переносим бюджет с инструментов, которые не окупаются.
Да, работаем с FBO, FBS и смешанной схемой. На FBO распределяем остатки по кластерам, чтобы сократить срок доставки, на FBS следим за сроками сборки и отгрузки: просрочки снижают рейтинг продавца. Схему подбираем под ассортимент и регионы покупателей.
Да. Часто начинаем с одной линейки или нескольких товаров с лучшим спросом и маржой: так быстрее виден эффект и проще посчитать окупаемость. Если результат устраивает, подключаем остальной ассортимент по плану из стратегии, без пересмотра договора с нуля.
Пришлите ссылку на магазин — проведём аудит, предложим стратегию и назовём стоимость. Можно заказать продвижение товара на Ozon для одной линейки или для всего магазина.
Актуально на октябрь 2026 года.