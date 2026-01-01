ДРР — доля рекламных расходов: сколько процентов выручки уходит на рекламу.
Снижение ДРР на маркетплейсах
- Ниже доля рекламных расходов при тех же заказах
- Бюджет уходит только в окупаемые кампании
- Больше заказов из органики
Что такое ДРР и какой уровень нормальный
Универсальной нормы нет: допустимый ДРР зависит от маржи товара. Если с продажи остается 40% после всех расходов, ДРР 15% оставляет прибыль, а при марже 15% тот же уровень уводит в минус. Поэтому начинаем с экономики каждого SKU — аналитика и экономика SKU — и считаем предельную рекламную долю для каждой позиции.
Почему растет ДРР: снижение рекламных расходов на маркетплейсе начинается с причин
Рекламная доля растет, когда реклама платит за то, что не превращается в заказы. Типовые причины:
Слабая карточка и низкая конверсия
Клики есть, покупок мало — каждый заказ дорожает.
Широкие ключи
Реклама показывается по запросам, по которым ваш товар не покупают.
Завышенные ставки
Ставки не пересматриваются, хотя позиция уже не нужна.
Реклама убыточных SKU
Бюджет тратится на позиции, которые продаются в минус.
Нехватка остатков
Реклама работает, а товар заканчивается или едет далеко.
Нет органики
Все заказы приходят из рекламы, потому что карточка не стоит в поиске сама.
Как снижаем ДРР: оптимизация рекламы на маркетплейсе
Оптимизация ДРР на маркетплейсе идет по шести шагам, и после каждого проверяем, что заказы не упали.
Аудит кампаний
Расходы, заказы и рекламная доля по каждой кампании, ключу и товару.
3–5 рабочих дней
Отключение неокупаемого
Ключи и SKU, которые не окупаются.
2–4 рабочих дня
Перераспределение бюджета
Деньги переходят в кампании с более высокой отдачей.
1–3 рабочих дня
Контроль ДРР и заказов
еженедельно
Уменьшение расходов на рекламу маркетплейса не должно быть самоцелью: если отключить все подряд, вместе с расходами упадут и продажи. Поэтому каждое изменение сравниваем с заказами и маржой. Ведение кампаний на постоянной основе — в услуге ведение рекламных кампаний.
ДРР на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете: что снижаем
Принцип один, но инструменты и рычаги на каждой площадке свои.
ДРР на Ozon
На Ozon часть бюджета можно перевести в модель оплаты за заказ, где расход привязан к продажам. В кампаниях с оплатой за клик важно чистить запросы и следить за ставками.
Снижение ДРР на Wildberries
На Wildberries сильнее всего влияют главное фото и доля выкупа: при частых возвратах реклама дорожает. Работаем с кампаниями в поиске и каталоге, ставками и минус-фразами.
ДРР на Яндекс Маркете
На Маркете основной инструмент — Буст продаж с оплатой за продажу: настраиваем список товаров и ставки так, чтобы не переплачивать за позиции, которые и так продаются.
Какой результат отслеживаем
Смотрим на рекламную долю только вместе с заказами и маржой.
|Метрика
|Зачем смотрим
|ДРР
|Главная метрика: доля выручки на рекламу
|Заказы и выручка
|Проверяем, что снижение расходов не съело продажи
|CPO
|Стоимость одного заказа из рекламы
|Маржа после рекламы
|Сколько остается с продажи с учетом рекламных расходов
Когда расходы под контролем, следующий шаг — общая экономика магазина: прибыль магазина.
Кейсы
- ДРР в бусте продаж
- 10% → 3,5%
Redmond, Яндекс Маркет — доля расходов на буст с 10% до 3,5% за 3 месяца
Сузили список товаров в бусте и ежедневно контролировали ставки. Продажи за год выросли в 4 раза: снижение ДРР не остановило рост.
- Доля во встраиваемой технике
- 18%
Weissgauff, маркетплейсы — лидирующие позиции в категориях вытяжек и встраиваемой техники
Разбили ассортимент на товарные группы, построили квартальный медиаплан, оставили только прозрачные по аналитике инструменты и каждый месяц корректировали стратегию. Бренд занял лидирующие позиции в ключевых категориях встраиваемой техники и вытяжек.
Стоимость
Снижение ДРР на маркетплейсах
от 150 000 ₽
Рекламный бюджет оплачивается площадкам отдельно
Частые вопросы
Да, если убирать расходы, которые не приносят заказов: лишние ключи, убыточные позиции, переплату по ставкам. Изменения вносим постепенно и следим за заказами.
Первые изменения в рекламной доле обычно видны через 2–4 недели, устойчивый результат с ростом органики — через 2–3 месяца.
Полностью — почти никогда. Отключаем то, что не окупается, а работающие кампании оставляем и усиливаем.
Чем больше заказов приходит из поиска без рекламы, тем ниже доля рекламных расходов в выручке. Поэтому работаем и с карточками, и с позициями.
Так же: аудит, отключение неокупаемого, доработка карточек. Мы работаем с Ozon, Wildberries и Яндекс Маркетом — по отдельности или вместе.
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