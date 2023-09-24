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Как Weissgauff стал брендом № 1 на маркетплейсах

Каждая вторая купленная в России  вытяжка – это вытяжка WeissgauffКаждая вторая купленная в России  вытяжка – это вытяжка Weissgauff

Каждая вторая купленная в России  вытяжка – это вытяжка Weissgauff

Задача бренда

Сокращение рекламных расходов без потери конверсии, присутствие на первых местах  в товарных категориях.

Бренд № 1

завода по производству бытовой техники в Турции

Что было сделано

  • 01

    Аналитика

    Аналитика ассортимента и кластеризация на товарные группы

  • 02

    Медиаплан

    Разработка медиаплана и подбор рекламных активносетй на каждый квартал года

  • 03

    Запуск рекламных кампаний

    Настраиваем и ведем внутреннюю и внешнюю рекламу  на маркетплейсах.

  • 04

    Работа с ошибками

    Устранение ошибок в контенте карточек товара и ошибок, возникающих в работе магазина

  • 05

    Оценка результата

    Ежемесячная оценка результатов и корректировка стратегии

  • 06

    Масштабирование продаж

    Определеяем и масштабируем самые прибыльные каналы трафика

Наши совместные достижения

Доля бренда в категории  «встраиваемая бытовая техника»Доля бренда в категории  «встраиваемая бытовая техника»
Доля бренда в категории  «цилиндрические вытяжки»Доля бренда в категории  «цилиндрические вытяжки»

Эркана Зулумова

Ведущий стратег-маркетолог. Руководитель отдела маркетинга в категории Бытовая Техника.

С брендом Weissgauff основной задачей ставили планомерный рост продаж по регионам России.

Для этого мы подбирали только те маркетинговые инструменты, которые гарантировано дают эффект в продажах и прозрачны в аналитике.

Было важно получить прибыль с каждого потраченного на маркетинг рубля.

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