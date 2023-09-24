Как Weissgauff стал брендом № 1 на маркетплейсах
Каждая вторая купленная в России вытяжка – это вытяжка Weissgauff
Задача бренда
Сокращение рекламных расходов без потери конверсии, присутствие на первых местах в товарных категориях.
Бренд № 1
завода по производству бытовой техники в Турции
Что было сделано
01
Аналитика
Аналитика ассортимента и кластеризация на товарные группы
02
Медиаплан
Разработка медиаплана и подбор рекламных активносетй на каждый квартал года
03
Запуск рекламных кампаний
Настраиваем и ведем внутреннюю и внешнюю рекламу на маркетплейсах.
04
Работа с ошибками
Устранение ошибок в контенте карточек товара и ошибок, возникающих в работе магазина
05
Оценка результата
Ежемесячная оценка результатов и корректировка стратегии
06
Масштабирование продаж
Определеяем и масштабируем самые прибыльные каналы трафика
Наши совместные достижения
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