Карточка товара на Озон: размеры и иные требования к изображениям, советы по созданию продающего визуала

Если провести аналогию с офлайн магазинами, то на Ozon карточка выполняет сразу две важные роли: витрины и менеджера-консультанта,

Секреты продающих фото и как сделать предметную съемку для маркетплейса самому

На маркетплейсах фото решает все: кликнет ли покупатель на карточку или пролистает; заинтересуется ли предложением, поверит ли, что оно лучше других.

ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика

Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно.

Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает

Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.

Список товаров не подлежащих сертификации для Озон (OZON)

Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.

Сертификация товара для маркетплейсов: что нужно знать и как сэкономить

Работая с селлерами-новичками и консультируя предпринимателей, только планирующих выходить на онлайн-площадки, мы видим, что сертификация – одно из главных опасений.

Обновление алгоритма Wildberries 2023

Если вы не обратили особого внимания на сообщение об обновлениях Вайлдберрис, которое пару недель назад пришло в личный кабинет селлера, то очень зря.

Ключевые слова для Озон: Подбор и использование ключевых слов на Ozon

Хочешь привлечь покупателя – думай как покупатель! Подавляющее большинство клиентов Озон вообще не пользуется каталогом, чтобы найти интересующий товар.

Яндекс маркет для продавцов

Бизнес пережил очередную революцию. Разочаровавшись в ценовой политике частных интернет-магазинов, покупатели повально перекочевали на маркетплейсы, где конкуренция просто не позволяет поставщикам завышать цены.

Фишки продвижения на Ozon

Озон отличается широким ассортиментом товаров, доступными ценами и удобной системой доставки. Выручка маркетплейса в 2022 году выросла на 55% и составила 277 млрд руб.

Как поднять рейтинг на Озон

Многие предприниматели сталкиваются с одной и той же проблемой. Регистрируются на Озон, выставляют группу вроде бы востребованных товаров и ставят цену не выше других.

Реклама на Озон: как правильно настроить рекламу на Ozon Seller

Чтобы торговая марка и товар не затерялись среди тысяч аналогичных предложений на маркетплейсах, их нужно продвигать.