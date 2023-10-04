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Статьи автора: Эркана Зулумова

Карточка товара на Озон: размеры и иные требования к изображениям, советы по созданию продающего визуала
04.10.2023 20 минут 18434

Карточка товара на Озон: размеры и иные требования к изображениям, советы по созданию продающего визуала

Если провести аналогию с офлайн магазинами, то на Ozon карточка выполняет сразу две важные роли: витрины и менеджера-консультанта,

Секреты продающих фото и как сделать предметную съемку для маркетплейса самому
05.09.2023 20 минут 2405

Секреты продающих фото и как сделать предметную съемку для маркетплейса самому

На маркетплейсах фото решает все: кликнет ли покупатель на карточку или пролистает; заинтересуется ли предложением, поверит ли, что оно лучше других.

ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика
05.09.2023 13 минут 6866

ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика

Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно.

Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает
28.08.2023 13 минут 4114

Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает

Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.

Список товаров не подлежащих сертификации для Озон (OZON)
25.08.2023 20 минут 16054

Список товаров не подлежащих сертификации для Озон (OZON)

Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.

Сертификация товара для маркетплейсов: что нужно знать и как сэкономить
24.08.2023 20 минут 1630

Сертификация товара для маркетплейсов: что нужно знать и как сэкономить

Работая с селлерами-новичками и консультируя предпринимателей, только планирующих выходить на онлайн-площадки, мы видим, что сертификация – одно из главных опасений.

Обновление алгоритма Wildberries 2023
05.08.2023 15 минут 4409

Обновление алгоритма Wildberries 2023

Если вы не обратили особого внимания на сообщение об обновлениях Вайлдберрис, которое пару недель назад пришло в личный кабинет селлера, то очень зря.

Ключевые слова для Озон: Подбор и использование ключевых слов на Ozon
28.07.2023 15 минут 15910

Ключевые слова для Озон: Подбор и использование ключевых слов на Ozon

Хочешь привлечь покупателя – думай как покупатель! Подавляющее большинство клиентов Озон вообще не пользуется каталогом, чтобы найти интересующий товар.

Яндекс маркет для продавцов
28.06.2023 14 минут 3635

Яндекс маркет для продавцов

Бизнес пережил очередную революцию. Разочаровавшись в ценовой политике частных интернет-магазинов, покупатели повально перекочевали на маркетплейсы, где конкуренция просто не позволяет поставщикам завышать цены.

Фишки продвижения на Ozon
01.06.2023 15 минут 8277

Фишки продвижения на Ozon

Озон отличается широким ассортиментом товаров, доступными ценами и удобной системой доставки. Выручка маркетплейса в 2022 году выросла на 55% и составила 277 млрд руб.

Как поднять рейтинг на Озон
29.05.2023 15 минут 3287

Как поднять рейтинг на Озон

Многие предприниматели сталкиваются с одной и той же проблемой. Регистрируются на Озон, выставляют группу вроде бы востребованных товаров и ставят цену не выше других.

Реклама на Озон: как правильно настроить рекламу на Ozon Seller
26.05.2023 15 минут 16322

Реклама на Озон: как правильно настроить рекламу на Ozon Seller

Чтобы торговая марка и товар не затерялись среди тысяч аналогичных предложений на маркетплейсах, их нужно продвигать.