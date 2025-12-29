Яндекс Маркет - один из ключевых маркетплейсов в России, где покупатель выбирает не просто товар, а конкретное предложение: с понятной ценой, условиями доставки, рейтингом магазина и качественно оформленной карточкой. Для продавцов Яндекс Маркет давно стал не просто витриной с товарами, а площадкой со своей логикой работы, от которой напрямую зависит количество заказов.

На практике я часто вижу одну и ту же ситуацию: интернет магазин подключен, товары размещены, цена конкурентная, доставка настроена, а стабильных продаж нет. В большинстве категорий конкуренция уже высокая, и без дополнительного продвижения карточка товара просто не получает нужной видимости.

Покупатель ее не видит и, соответственно, не выбирает. Именно здесь начинает играть роль реклама в Яндекс Маркете, где ключевое значение имеет не сам факт запуска, а правильное использование рекламных инструментов площадки.

Это не готовая формула для любого бизнеса, а набор разных механизмов, где стоимость продвижения напрямую зависит от выбранных инструментов, уровня конкуренции и целей продавца. Грамотно выстроенное продвижение помогает вывести карточку туда, где покупатели действительно ее видят, и поддерживать продажи даже в перегруженных категориях.

Какие задачи продавцы решают с помощью рекламы на Яндекс Маркете:

Карточку товара не видят в поиске и категориях. Товары могут быть с адекватной ценой и качественной доставкой, но просто не попадать в зону внимания покупателя. Реклама позволяет вывести карточку выше - туда, где ее начинают сравнивать и рассматривать. Заказы идут, но их слишком мало для роста. Частая ситуация: продажи есть, но объемы не позволяют масштабироваться. Реклама помогает увеличить количество заказов по уже существующим позициям без пересборки ассортимента. Товар теряется среди конкурентов с похожими условиями. В популярных категориях предложения часто выглядят одинаково. Продвижение дает карточке дополнительную видимость и шанс быть выбранной, даже если рядом крупные магазины. Продажи нестабильны и зависят от сезона или спроса. В периоды спада органического трафика реклама помогает поддерживать поток заказов и сглаживать резкие просадки по продажам. Есть риск слить бюджет, не понимая, за что платишь. Реклама на Маркете помогает управлять расходами: выбирать форматы, регулировать ставки и видеть, какие действия реально приводят к результатам, а какие - нет.

Чтобы решить эти задачи, Яндекс Маркет предлагает несколько рекламных инструментов.

«Полка» и другие способы поднять товар в категориях Яндекс Маркета

На видимость товаров на Яндекс Маркете влияют:

подключение к промоакциям и скидочным механикам Маркета в личном кабинете, которые увеличивают заметность предложений;

применение буста продаж для дополнительных показов товаров в выдаче и категориях.

оформление витрины магазина на Яндекс с подборками и акциями, отличающими магазин от других участников площадки.

Далее расскажу о каждом из этих инструментов подробнее, в каких ситуациях они дают наибольший эффект.

Как работает буст продаж и зачем его подключают

Буст продаж - это инструмент продвижения товаров на Яндекс Маркете, который позволяет увеличивать показы своих товаров и поднимать их выше в поисковой выдаче и категориях за счет ставок. При включении буста товар начинает участвовать в аукционе за места в поиске и на страницах категорий.

Для этого продавец задает ставку - сумму, которую он готов заплатить сверх стандартной комиссии, если покупатель выберет именно его товар. Например, при запросе телевизора конкретного бренда в аукцион попадают только модели этого бренда.

После подключения буста товар:

поднимается выше в поисковой выдаче Яндекс Маркета по релевантным запросам;

получает дополнительные показы в категориях;

конкурирует за видимые позиции в поиске и категориях с другими продвигаемыми товарами;

может автоматически попасть в акцию «Бестселлеры Маркета» и получить дополнительное продвижение со стороны площадки.

Продвижение с помощью буста строится по принципу аукциона второй цены - классической модели Яндекс Маркета. Итоговое размещение товаров зависит от нескольких параметров: ставки продавца, конкуренции в категории и текущих условий спроса. Лидер аукциона получает приоритетное размещение, но оплачивает не свою максимальную ставку, а сумму, лишь немного превышающую предложение ближайшего конкурента.

Оплата за использование буста продаж происходит только после успешной доставки товара покупателю. Это позволяет продавцу контролировать расходы и не платить за показы, которые не принесли результата.

По факту продавец на Яндекс Маркете:

компенсирует не свою максимальную ставку, а размер предложения ближайшего конкурента

оплачивает дополнительную комиссию в размере 0,01% от цены продажи товара.

Если на один и тот же товар ставки назначили несколько сторон (например, продавец и производитель), товар участвует в аукционе с общей ставкой, а расходы на продвижение распределяются пропорционально установленным ставкам Яндекс Маркета.

На практике буст продаж используют, когда нужно:

быстро увеличить показы товаров;

поддержать продажи в конкурентных категориях;

ускорить оборачиваемость товаров;

усилить эффект от акций и скидок;

протестировать спрос на отдельные позиции без расширения ассортимента.

Помимо буста продаж, существует буст показов - инструмент, ориентированный именно на рост охвата и видимости товаров. Он не конкурирует с бустом продаж, а может использоваться как вспомогательный способ продвижения в зависимости от задач продавца.

Важно учитывать, что буст продаж усиливает уже существующий спрос, но сам по себе не делает предложение более привлекательным для клиентов. Если цена выше рынка или условия выглядят хуже конкурентов, даже высокие позиции в поисковой выдаче не всегда конвертируются в заказы.

Именно поэтому на Яндекс Маркете буст часто используют в связке с другими инструментами - в первую очередь с программой лояльности и так называемыми зелеными ценами.

Зеленые цены и программа лояльности: как это влияет на продажи

Зеленые цены - один из инструментов Яндекс Маркета, который на практике часто недооценивают. Многие воспринимают его просто как «еще одну скидку», но по факту это возможность повысить привлекательность товарного предложения без прямого демпинга и пересмотра базовой цены для всей аудитории.

Для покупателя зеленая цена выглядит как дополнительная выгода: предложение сразу выделяется в каталоге и чаще попадает в поле внимания при сравнении товаров. Для продавца это рабочий инструмент, который позволяет усилить размещение товаров внутри магазина на Яндекс Маркете и повысить конверсию карточки, не ломая ценовую стратегию.

На практике при подключенной программе лояльности товар получает несколько ключевых преимуществ:

товарное предложение визуально выделяется в поиске и категориях Маркета - зеленая цена заметна сразу при сравнении;

растет доверие со стороны покупателей, особенно у аудитории Яндекс Пэй, которая чаще возвращается за повторными покупками;

улучшаются поведенческие показатели карточки товаров, что положительно влияет на общее размещение в выдаче;

часть расходов компенсируется самим Маркетом в рамках программы лояльности.

Но зеленые цены не работают сами по себе. Они не спасают слабую карточку, неконкурентную доставку или завышенную цену товара. Этот инструмент усиливает то, что уже построено, а не заменяет базовую работу с ассортиментом и карточками - без этого стабильно продавать не получится.

Настройка зеленых цен выполняется в личном кабинете продавца в разделе «Продвижение → Программа лояльности». Продавец сам выбирает размер скидки от 1% до 25% от цены товара. При этом Яндекс Маркет компенсирует 0,3% от стоимости товара, снижая фактические расходы.

Пример расчета на практике:

цена товара - 1000 ₽;

скидка по зеленой цене - 5% (50 ₽);

компенсация Маркета - 0,3% (3 ₽).

Фактически продавец платит 47 ₽, а получает за заказ 953 ₽. Если Маркет временно увеличивает скидку для покупателей по своей инициативе, эти дополнительные расходы компенсируются продавцу полностью - это важный момент, который многие компании упускают.

Программа лояльности позволяет гибко управлять условиями:

на весь ассортимент магазина в Яндекс Маркете;

на отдельные категории или бренды;

на конкретные товарные предложения.

По опыту зеленые цены лучше всего работают, когда:

нужно повысить конверсию без снижения базовой цены товара;

важно выделить товарное предложение среди конкурентов с похожими условиями;

требуется усилить эффект от рекламы и буста продаж;

магазин уже работает с лояльной аудиторией и регулярными покупками.

В связке с другими инструментами зеленые цены помогают более эффективно превращать показы в заказы и способствуют увеличению общей эффективности размещения товаров на Маркете.

«Полка» — инструмент роста

Если говорить простыми словами, полка - это способ показать товары конкретного магазина на Яндекс Маркете именно там, где покупатель уже сравнивает предложения и готов принимать решение.

Для продавца полка - инструмент управляемого продвижения, который позволяет разместить желаемые товары в наиболее заметных зонах каталога. Вы заранее определяете, какие товары продвигать, в каких категориях они будут показываться и какой целевой аудитории, опираясь на данные по показам, кликам и заказам. Это дает больше контроля по сравнению с органической выдачей, где результат во многом зависит от алгоритмов и конкуренции в категории.

На практике полка Яндекс Маркета лучше всего работает в следующих ситуациях:

Популярные товары с высоким спросом , когда важно увеличить объем продаж и занять больше видимых позиций в категории без пересмотра цен;

, когда важно увеличить объем продаж и занять больше видимых позиций в категории без пересмотра цен; Новые товары в ассортименте , которым нужно быстро получить показы и заказы первыми;

, которым нужно быстро получить показы и заказы первыми; Товары в конкурентных категориях , где без дополнительного продвижения карточки просто не доходят до внимания покупателя;

, где без дополнительного продвижения карточки просто не доходят до внимания покупателя; Смежные и дополняющие товары, когда есть задача показывать свои предложения рядом с товарами конкурентов или в релевантных категориях.

Важно, что полка встроена в интерфейс Маркета и воспринимается покупателем как часть каталога, а не как классическая реклама. Это снижает эффект «баннерной слепоты» и делает продвижение товаров более естественным.

Акции и скидки на Яндекс Маркете: как товары становятся заметнее

Яндекс Маркет регулярно проводит акции и распродажи для покупателей от сезонных скидок до специальных промо-механик внутри категорий. Для продавцов участие в таких акциях - это не просто снижение цены, а один из инструментов рекламы на Яндекс Маркете и продвижения товаров на площадке

Когда продавец добавляет свои товары в акцию Маркета, площадка начинает активнее их показывать в поиске, категориях и специальных подборках. Это помогает привлечь внимание покупателей именно в момент выбора, что особенно важно в конкурентных категориях.

Во время акций платформа Яндекс выделяет товары несколькими способами:

помечает карточки специальными плашками и иконками, которые сразу бросаются в глаза в поиске и категориях;

показывает акционные товары выше конкурентов при прочих равных условиях;

выводит предложения в специальных подборках, распродажах и промо-страницах Маркета;

дополнительно продвигает товары через внутреннюю рекламу - баннеры, страницы акций и рекомендации.

За счет этого участие в акциях работает как формат продвижения товаров: карточки получают больше показов и переходов, а значит - больше шансов на совершение покупки. При этом важно учитывать, что результат зависит не только от размера скидки, но и от качества карточки товара, уровня цен относительно рынка и условий доставки.

Витрина магазина на Яндекс Маркете

Помимо точечных инструментов продвижения, у продавцов есть возможность развивать собственную витрину магазина на Яндекс Маркете. Это отдельная страница магазина со всеми товарами, которая работает как мини-сайт внутри площадки без показа предложений конкурентов.

Витрина помогает удерживать аудиторию: покупатели могут подписываться, получать уведомления о новинках, скидках и других полезных предложениях магазина. Для продавцов это дополнительный канал повторных продаж и работы с лояльными клиентами.

Важный нюанс: за заказы, оформленные через витрину, Маркет применяет пониженный тариф на размещение товаров, что напрямую влияет на экономику продаж. Поэтому витрина чаще используется как элемент долгосрочной стратегии, а не как быстрый инструмент для рекламы.

Маркетинговые услуги Яндекса для масштабирования продаж

Когда стандартных инструментов продвижения бизнеса внутри Маркета становится недостаточно, продавцы могут подключать расширенные маркетинговые услуги. По опыту скажу сразу: это не инструмент для старта. К нему стоит приходить тогда, когда магазин на Яндекс Маркете уже продает, базовые инструменты отработаны, а рост начинает упираться в потолок.

Эти форматы работают ближе к классической рекламе и запускаются под конкретную рекламную кампанию: вывод новой линейки, сезонный спрос, усиление бренда или выход в новую категорию и задачи привлечения новой аудитории.

Это не про продвижение одной карточки, а про охват, внимание и работу с восприятием магазина в целом. Именно здесь чаще всего и сливаются бюджеты, если заходить без четкой цели и подготовки.

Какие форматы маркетинговых услуг есть на площадке:

Push-уведомления. Они приходят пользователям прямо в мобильное приложение. В моей практике это один из самых быстрых способов дать короткий импульс - напомнить о магазине, распродаже или об ограниченном предложении. Формат хорошо работает для акций и временных офферов, но требует аккуратного подхода к тексту и таймингу. Стоимость размещения считается не по цене клика, а по охвату и параметрам конкретной рекламной кампании.

Они приходят пользователям прямо в мобильное приложение. В моей практике это один из самых быстрых способов дать короткий импульс - напомнить о магазине, распродаже или об ограниченном предложении. Формат хорошо работает для акций и временных офферов, но требует аккуратного подхода к тексту и таймингу. Стоимость размещения считается не по цене клика, а по охвату и параметрам конкретной рекламной кампании. Pop-up в мобильном приложении. Один из самых заметных форматов - всплывающие окна сложно игнорировать. Их имеет смысл использовать, когда нужно быстро привлечь внимание к цене товара или акции магазина на Яндекс Маркете. Из-за высокой стоимости размещения я обычно рекомендую pop-up не для тестов, а под четко просчитанные кампании, где важен результат здесь и сейчас.

Один из самых заметных форматов - всплывающие окна сложно игнорировать. Их имеет смысл использовать, когда нужно быстро привлечь внимание к цене товара или акции магазина на Яндекс Маркете. Из-за высокой стоимости размещения я обычно рекомендую pop-up не для тестов, а под четко просчитанные кампании, где важен результат здесь и сейчас. Баннерные размещения и видеоформаты. Это медийная реклама внутри экосистемы Яндекса: баннеры и видео в каталоге, на страницах категорий и акций. По логике работы формат близок к контекстной рекламе, но, в отличие от рекламы в Яндекс Директе, такие размещения встроены прямо в путь покупателя внутри магазина. Цена клика и бюджет рекламной кампании рассчитываются индивидуально. Такой формат подходит, когда задача не просто увеличить количество заказов, а закрепиться в категории и начать системно работать с брендом.

И здесь мне бы хотелось акцентировать ваше внимание на одном важном нюансе: маркетинговые услуги Яндекса не заменяют базовое продвижение товаров. Максимальный эффект они дают тогда, когда карточки уже подготовлены, цены конкурентны, а размещение внутри Маркета выстроено корректно. В противном случае бюджет легко уходит в охват без конверсии и это самая частая ошибка.

Чек-лист: что нужно для запуска рекламы на Яндекс Маркете

Перед тем как запускать любую рекламную кампанию на Яндекс, я всегда прохожу один и тот же чек-лист. Он экономит время, нервы и деньги, потому что большинство отказов и «сливов» на этом сервисе происходят из-за одних и тех же ошибок.

Товар и категория разрешены к рекламе

Первое, что нужно проверить - можно ли вообще рекламировать этот конкретный товар. Есть большой список запрещенных и ограниченных категорий: алкоголь, табак, оружие, криптовалюты, азартные игры, товары 18+, медицинские услуги и препараты с медицинскими формулировками. Подробнее со списком вы можете ознакомиться здесь.

Важно: под запрет часто попадает не только сам товар, но и изображения, символика или даже формулировки в тексте.

Рекламные тексты без обещаний и «маркетингового крика»

Контент должен быть простым и говорить о реальных фактах. Не рекомендуется писать «лучший», «номер один», «гарантированный результат», сравнивать себя с конкурентами или обещать больше, чем можете подтвердить цифрами. Также не желательно имитировать интерфейс, упоминать рейтинги площадки, просить оставить отзыв или уводить покупателя за пределы сервиса.

Креативы соответствуют формату и требованиям

Изображения и видео являются одной из самых частых причин отклонений на Яндекс. На них должен быть четко показан сам товар или понятный сценарий его использования без коллажей, перегруженных фонов, лишних элементов и мелкого текста. Размеры, пропорции и вес файлов должны строго соответствовать требованиям и формату рекламы - баннер, полка или pop-up. С требованиями к оформлению также можно ознакомиться по ссылке.

Учтены дополнительные требования по категории

Для БАДов, медицинских товаров, детской продукции, финансовых услуг, акций и розыгрышей обязательны предупреждения и юридические формулировки. Если хотя бы одного элемента нет или он оформлен неправильно - кампания не пройдет модерацию на платформе, даже если все остальное сделано идеально.

Карточки товаров готовы к трафику

Реклама не спасает «сырую» карточку. Перед запуском важна базовая оптимизация:

корректное описание карточки;

качественные фото;

конкурентные цены товара;

условия доставки и наличие самого товара.

Иначе бюджет уходит в показы без продаж и это самая частая ошибка, которую я вижу на практике.

Понимание цели рекламной кампании

Реклама должна отвечать на один простой вопрос: зачем мы ее запускаем? Продажи, тест спроса, выход в новую категорию, усиление бренда. Только так можно правильно настроить формат, бюджет и инструменты под конкретную задачу бизнеса и заранее понимать, по какой статистике оценивать результат. Решение взять рекламную компанию «чтобы было» почти всегда приводит к минусу.

💡 На практике: если пройтись по этому чек-листу до запуска, вероятность отказа на модерации и бесполезных расходов снижается в разы.

