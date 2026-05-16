Как улучшить UX карточки товара и повысить конверсию на маркетплейсе?

UX карточки товара влияет на CTR, конверсию и возвраты, потому что покупатель решает ещё в выдаче и в первые секунды просмотра. Лучшие UX-практики здесь простые: понятная обложка, мобильная читабельность, быстрые характеристики, фото и видео по сценарию выбора, отсутствие перегруза. Это не оформление ради оформления, а инструмент роста конверсии на Wildberries, Ozon и других площадках.

Проблема часто не в трафике. Потери начинаются раньше, когда карточка товара маркетплейс не снимает вопросы покупателя на шаге выбора, а только добавляет шум, сомнения и лишние касания до добавления в корзину.

«Значительная доля потерь конверсии происходит ещё до корзины — на уровне каталога и карточек товаров» — эксперты Metatag, metatag.ru.

Мы видим одну и ту же картину. Селлер покупает показы, получает охват, но CTR карточки товара проседает уже на обложке, затем падает конверсия карточки товара в корзину, а после растёт доля возвратов из-за неверных ожиданий. На маркетплейсах карточка одновременно работает как витрина, как продающая страница и как источник данных для алгоритма выдачи.

Цифры это подтверждают. По данным neiro-card.ai, 78% покупателей принимают решение на основе визуального оформления карточки, а Data Insight фиксирует, что 70% покупок в РФ совершаются с мобильных устройств. Если визуал карточки товара нечитаем на экране 6 дюймов, карточка проигрывает ещё до контакта с описанием.

Средняя конверсия в e-commerce в России держится около 2,27%. При этом бенчмарки сильно различаются: 21,7% у аптек, 4,5% у одежды и 4,0% у техники, поэтому сравнивать карточку нужно не с абстрактной нормой, а со своей категорией и сценарием выбора. Именно поэтому оформление карточки товара должно снижать неопределённость в конкретной нише, а не просто выглядеть аккуратно.

Плохой UX бьёт сразу по 3 уровням метрик. Сначала падает CTR карточки товара из-за слабого превью в выдаче, затем снижается добавление в корзину из-за непонятного первого экрана, а потом растут возвраты на маркетплейсе из-за скрытых ограничений, размеров, состава или совместимости. Не длинное описание продаёт, а быстрая реальная ценность для покупателя.

«По картинкам покупатель судит о товаре за 2 секунды» — эксперты TopSeller, journal.topseller.ru.

Для карточки товара Wildberries или карточки товара Ozon это буквально правило первого контакта. Если за эти 2 секунды не считывается товар, выгода и ключевое свойство, покупатель идёт дальше по каталогу.

Хороший UX маркетплейсов сокращает путь до ответа. Покупатель должен за 5–10 секунд понять, что это за товар, кому он подходит, чем отличается, сколько стоит, как выглядит в реальности и не ошибётся ли он при выборе. Поэтому как улучшить карточку товара — это вопрос не про дизайн сам по себе, а про снижение трения на каждом шаге от выдачи до заказа.

Как работает UX карточки на Wildberries и Ozon?

UX карточки товара работает как цепочка микрорешений. Сначала покупатель видит выдачу, потом кликает по превью, дальше оценивает фото, заголовок, цену и рейтинг, затем смотрит характеристики, отзывы и только после этого решает, добавлять товар в корзину или нет. Если хотя бы одно звено ломается, конверсия в заказ падает уже в первые 10–20 секунд.

Мы делим UX на 2 уровня. Первый — UX в каталоге, где важны обложка, цена, скидка, рейтинг и считываемость предложения в превью. Второй — UX внутри карточки, где пользователь проверяет детали и снимает риск ошибки перед покупкой.

Что покупатель оценивает ещё до клика:

Обложку и то, читается ли товар без увеличения

Понятно ли назначение товара за 1–2 секунды

Есть ли заметный признак выгоды, комплектации или сценария использования

Насколько уместна инфографика и не закрывает ли она сам товар

Видны ли рейтинг, цена и отличие от соседних карточек

Смотрится ли превью аккуратно именно в мобильной выдаче

«Обложка товара влияет на CTR более чем на 60%» — аналитики TopSeller, journal.topseller.ru.

Поэтому визуал карточки товара надо собирать не под вкус команды, а под сценарий каталога. Не красивая картинка сама по себе, а считываемое превью в выдаче даёт клик.

Первый экран карточки решает судьбу просмотра. Если в верхней части экрана покупатель сразу видит понятное фото, цену, рейтинг, 1–2 ключевых преимущества, размер или совместимость, доверие растёт, а если ему приходится прокручивать и искать ответы, карточка теряет темп. На мобильном UX маркетплейс это особенно заметно, потому что экран маленький, а внимание короткое.

Пример структуры первого экрана карточки выглядит так. Сверху 1 главное фото без мусора, рядом или сразу под ним цена, рейтинг, короткий заголовок со смыслом в начале, затем 3 быстрых маркера: размер, материал, совместимость или объём, а ниже кнопка добавления в корзину и вход в галерею. За 1 экран пользователь должен получить минимум 4 ответа на типовые вопросы.

Заголовок — отдельный фактор ранжирования и понимания. Для индексации на Ozon критичны первые 200 символов заголовка, а на Wildberries — первые 60 символов, поэтому смысл надо выносить в начало, а не прятать после хвоста из ключей. Это влияет и на SEO внутри площадки, и на восприятие человеком.

Плохой заголовок выглядит так:

Кроссовки женские белые кроссовки летние обувь женская кеды спортивные кроссовки для бега повседневные

Здесь есть переспам ключей, нет приоритета смысла и нет быстрой пользы для покупателя. На Wildberries после мая 2025 года такие карточки рискуют терять позиции, потому что алгоритм оценивает реальную ценность для покупателя и снижает видимость карточек с мусорной релевантностью по данным GuruSeller.

Хороший заголовок работает иначе:

Кроссовки женские белые, дышащая сетка, размер 36–40, для ходьбы и города

Тип товара понятен в первых 2 словах, ключевое свойство стоит рядом, диапазон размеров и сценарий использования помогают сразу отсечь нерелевантный трафик. Не больше ключей, а больше смысла в первых 60 или 200 символах улучшает карточку товара.

Рейтинг тоже влияет на выбор. На Ozon он учитывается в поиске с точностью до сотых, поэтому разница между 4,71 и 4,83 уже не декоративная, а прикладная. На Wildberries ориентиром для шансов на топ остаётся порог 4,5, ниже которого карточка чаще проигрывает конкурентам даже при сильной цене.

Какие элементы карточки убеждают уже после открытия:

Галерея фото по логике вопросов покупателя, а не по логике съёмки

Видео в карточке товара с демонстрацией товара в первые 3–5 секунд

Таблица характеристик товара вместо длинного описания

Размерная сетка, если категория связана с посадкой

Блок совместимости, если это техника, расходники или аксессуары

Фото комплектации, чтобы покупатель видел, что входит в SKU

Сценарии использования, если товар требует контекста

Отзывы с ответами на частые сомнения

Видео помогает не только удержанию. На Wildberries ролик до 45 секунд может повышать CTR на 0,5–1 п.п. за счёт автопревью в выдаче, а добавление видео и 360°-фото в среднем даёт 10–20% роста конверсии по данным metatag.ru. Для недорогих товаров это тоже работает, если видео быстро отвечает на вопрос «что я получу за эти деньги».

Одежда требует одного сценария. В карточке одежды размерную сетку лучше выносить в отдельный заметный блок сразу после первого экрана, состав показывать и в характеристиках, и на одном из слайдов, посадку объяснять на модели, а не текстом на 800 знаков. Если у модели рост 170 см и на ней размер S, это снижает ошибки выбора сильнее, чем красивый, но пустой баннер.

Техника требует другого сценария. В карточке техники покупатель ищет совместимость, мощность, комплектацию, гарантию и реальные сценарии использования, поэтому эти данные стоит ставить выше длинного описания. Например, для зарядного устройства блок «подходит для iPhone 12–15, мощность 20W, кабель в комплекте, быстрая зарядка PD» работает лучше, чем размытый текст про стиль и качество.

Что должно быть в карточке для снижения возвратов:

Точные размеры, если товар носится, ставится или хранится в конкретном пространстве

Таблица характеристик с 5–10 полями без пустых ячеек и спорных формулировок

Фото товара с разных ракурсов, включая крупные планы ключевых деталей

Фото или схема комплектации, чтобы не было ожидания лишних элементов

Блок совместимости по моделям, сериям или типам устройств

Понятная размерная сетка и подсказка по посадке для fashion

Видео использования в реальном сценарии длиной до 45 секунд

Ответы на 3–5 типовых вопросов из отзывов прямо в контенте карточки

«Пользователь не хочет читать абзацы. Он ищет: „Вес?", „Размеры?", „Совместимость?". Дайте это в таблице» — прогноз SEO 2026, seohead.pro.

И это согласуется с исследовательским тезисом, что 4 из 5 возвратов связаны не с качеством товара, а с неточностями на этапе выбора.

Мобильный сценарий важнее десктопного, потому что около 70% покупок в России совершаются со смартфона. Значит, карточка товара Ozon и карточка товара Wildberries должны быть читаемы без зума, блоки должны быть короткими, а важные смыслы — видны в первые секунды скролла. Не плотная инфографика, а крупные акценты и быстрое считывание работают лучше.

Чем отличаются требования WB и Ozon к структуре карточки

Параметр Wildberries Ozon Что делать селлеру Индексация заголовка Критичны первые 60 символов Критичны первые 200 символов Выносить тип товара, главное свойство и важное отличие в начало Рейтинг и влияние на выдачу Ориентир для топа — не ниже 4,5 Учитывается с точностью до сотых Следить за ожиданиями покупателя и точностью контента, чтобы удерживать рейтинг Работа с ключами Переспам может снижать позиции из-за оценки реальной ценности Нужна релевантность без мусора и лишних дублей Писать под сценарий выбора, а не под механическое повторение ключей Видео в карточке До 45 сек, может дать +0,5–1 п.п. к CTR за счёт автопревью Полезно для демонстрации применения и снижения сомнений Показывать товар в действии в первые 3–5 секунд Характеристики и таблицы Нужны для снятия барьеров выбора и снижения возвратов Нужны для фильтрации, понимания и индексации Заполнять поля полно и дублировать критичное в фото или таблице Мобильный сценарий Критичен из-за скорости выбора в ленте и выдаче Критичен из-за длинного пути от поиска к покупке Проверять карточку на смартфоне и сокращать перегруз до 1 мысли на экран

Если товар сложный, можно идти дальше. Для fashion и обуви виртуальная примерка способна дать рост конверсии на 20–25% у аудитории 18–35 лет и сократить возвраты на 35–40% по данным seonews.ru. Но даже без AR базовый UX уже даёт эффект, если сначала исправить обложку, заголовок, характеристики и мобильную читаемость.

Где чаще всего ломается UX карточки товара?

Ошибки в UX карточки товара повторяются. Почти всегда они связаны не с нехваткой контента, а с неверным порядком подачи, перегрузом и неснятыми вопросами покупателя. Ниже 5 сбоев, которые чаще всего режут CTR, конверсию в корзину, рейтинг и органику.

1. Ставят красивую, но непонятную обложку.

Покупатель видит эстетичную картинку, но не считывает товар за 2 секунды, поэтому CTR карточки товара падает уже в выдаче. Правильно делать не «красиво любой ценой», а понятно в каталоге: 1 товар, 1 главный ракурс, 1 тезис выгоды, читаемый на экране смартфона. Мини-пример: вместо атмосферного фото пледа на диване без масштаба лучше показать плед целиком, размер 200×220 и фактуру крупным планом на 1–2 слайдах.

2. Пишут длинный заголовок с ключевым переспамом.

На Wildberries это может ухудшать позиции после обновления алгоритма 2025 года, а на Ozon снижает читаемость первых 200 символов и ломает восприятие карточки. Правильно выносить смысл в начало: на WB первые 60 символов, на Ozon первые 200 символов должны отвечать на вопрос «что это и почему мне подходит». Мини-пример: не «кабель type-c кабель usb провод зарядка быстрая зарядка кабель 1м», а «Кабель USB-C 1 м, быстрая зарядка 60W, для Samsung и Xiaomi».

3. Прячут важные характеристики в описании.

Когда вес, размеры, состав, мощность или совместимость спрятаны в тексте на 1000 знаков, конверсия в заказ падает, а число вопросов и отказов растёт. Правильно выносить 5–10 ключевых характеристик в таблицу, фото и короткие блоки над описанием. Мини-пример: для блендера мощность 1200 Вт, объём 1,5 л, 3 режима и комплектацию лучше показать на 1 экране, а не внизу карточки после отзывов.

4. Игнорируют мобильный UX.

Мелкий текст, перегруженная инфографика, 7 тезисов на одном слайде и длинные полотна описания плохо читаются там, где совершается около 70% покупок. Это бьёт по времени просмотра, по добавлению в корзину и по общему качеству взаимодействия с карточкой товара маркетплейс. Мини-пример: если на фото носков размещено 8 иконок, таблица, 3 цвета и состав кеглем, который нельзя разобрать без зума, пользователь просто уходит.

5. Не снимают барьеры выбора.

Нет размерной сетки, нет фото на модели, нет совместимости, нет схемы комплектации, нет сценариев использования — в итоге покупатель догадывается сам и часто ошибается. Такой сбой бьёт не только по возвратам, но и по рейтингу ниже 4,5 на WB. Мини-пример: если у чехла для ноутбука не указаны внутренние размеры 35×25 см и список подходящих диагоналей 13–14 дюймов, возврат почти запрограммирован.

«Четыре из пяти возвратов связаны не с качеством товара, а с неточностями на этапе выбора» — исследование UX, на которое ссылается habr.com.

У этих ошибок есть общий эффект. Карточка теряет органический потенциал, потому что получает слабее поведенческие сигналы, хуже собирает рейтинг товара в поиске и проседает по конверсии на уровне каталога и карточки. Не больше элементов нужно добавлять, а лучше структурировать уже существующие.

Есть и скрытая проблема. Селлер часто меряет только продажи за 7 дней, но не смотрит на CTR, конверсию в корзину, конверсию в заказ, долю возвратов и динамику рейтинга в разрезе SKU. В итоге реальная ошибка карточки товара маскируется скидкой, рекламой или сезонным спросом.

Для быстрой диагностики мы используем простой тест. Если за 30 секунд с телефона нельзя понять 5 вещей — что это, кому подходит, какой размер или совместимость, что входит в комплект и почему товар стоит своих денег, — UX уже ломается. Это хороший фильтр перед любыми дорогими переделками визуала.

Что именно делать селлеру, чтобы улучшить UX карточки?

Начинать нужно с аудита. Не меняйте всё сразу, потому что тогда вы не поймёте, что дало рост CTR карточки товара, а что просто совпало с рекламой, сезоном или изменением цены. Лучше идти от данных за 14–30 дней и чинить приоритетные элементы по очереди.

Ниже рабочий план. Он подходит для карточек на Wildberries и Ozon, если задача — улучшение карточки на WB, улучшение карточки на Ozon, снижение возвратов и рост конверсии в заказ без хаотичных переделок.

1. Соберите базовые метрики за 14–30 дней.

Нужны минимум 5 показателей: CTR, конверсия в корзину, конверсия в заказ, рейтинг и доля возвратов. Если данных мало, добавьте число вопросов от покупателей и процент отмен по конкретной SKU.

2. Разберите выдачу 10–15 конкурентов.

Смотрите не только на лидеров, но и на карточки рядом с вами по цене, рейтингу и формату контента. Зафиксируйте 3 вещи: как выглядит обложка в каталоге, что вынесено в первые 60 символов на WB или первые 200 символов на Ozon, и какие барьеры выбора конкуренты снимают лучше вас.

3. Переработайте обложку под сценарий каталога.

Проверьте, понятен ли товар без зума, видно ли 1 ключевое отличие и не перекрывает ли инфографика сам предмет. Хорошая обложка должна отвечать за 2 секунды, что это за товар и почему по нему стоит кликнуть. Если карточек много, часть аудита и приоритизацию изменений удобно собрать в единый чек-лист внутри команды или с внешним редактором или аналитиком, например в агентстве Шольчев.

4. Перепишите заголовок.

На Wildberries главные смыслы ставьте в первые 60 символов, на Ozon — в первые 200. Уберите переспам ключей, оставьте тип товара, главное свойство, размер, совместимость или сценарий использования. Не для робота пишем, а для человека и алгоритма одновременно.

5. Пересоберите галерею фото по логике вопросов.

Для 1 SKU обычно хватает 6–8 слайдов. Первый — чистая обложка, второй — ключевая выгода, третий — размеры или состав, четвёртый — сценарий использования, пятый — детали крупным планом, шестой — комплектация, седьмой — сравнение или совместимость, восьмой — social proof или подсказка по выбору. Пример набора фото для одной SKU в одежде: модель в полный рост, посадка сбоку, ткань крупно, размерная сетка, состав и уход, варианты цвета, сезон или сценарий носки. Для техники набор другой: товар целиком, порты и разъёмы, мощность и характеристики, совместимость, комплектация, товар в использовании.

6. Добавьте видео.

Если категория поддерживает такой формат, снимите ролик до 45 секунд, где в первые 3–5 секунд виден товар в действии. Видео часто поднимает CTR на 0,5–1 п.п. на WB и в среднем помогает конверсии расти на 10–20% вместе с 360°-фото. Для недорогих товаров достаточно показать открытие упаковки, размер, фактуру и 1 реальный сценарий использования.

7. Вынесите характеристики в наглядный блок.

Самые важные параметры не прячьте в описание на 800–1200 знаков. Лучше дать таблицу характеристик товара, где покупатель за 5 секунд находит нужный ответ. Это особенно важно для техники, одежды, товаров для дома и автотоваров. Пример таблицы характеристик для техники: мощность — 1200 Вт, питание — 220 В, объём — 1,5 л, материал чаши — стекло, длина шнура — 1 м, комплектация — 3 насадки. Для одежды логика похожая: состав — 95% хлопок, 5% эластан, рост модели — 170 см, размер на модели — S, длина изделия — 68 см, посадка — свободная.

8. Проверьте карточку на мобильном экране.

Откройте её на смартфоне 5,5–6,7 дюйма и попробуйте пройти сценарий выбора без увеличения картинки. Если текст на фото не читается, смыслы размазаны по 3 экранам, а главный аргумент спрятан ниже, мобильный UX маркетплейс нужно переделывать первым.

9. Используйте последовательные изменения.

Сначала меняйте обложку и заголовок, затем галерею, потом видео и характеристики, а после — второстепенные блоки. Такой A/B-подход без одновременной замены 10 элементов позволяет увидеть, что именно подняло конверсию карточки товара на 0,3–1,2 п.п., а что эффекта не дало.

10. Отслеживайте результат минимум 2–4 недели.

Смотрите не только продажи. Важны CTR карточки товара, конверсия в корзину, конверсия в заказ, рейтинг, возвраты и вопросы покупателей. Если продажи выросли, а возвраты тоже выросли на 3–5 п.п., значит карточка привлекла больше кликов, но хуже управляет ожиданиями.

Есть практическое правило приоритета. Сначала чиним то, что влияет на каталог и первый экран: обложку, заголовок, рейтинг-сигналы и понятность предложения, затем — блоки выбора внутри карточки, и только потом улучшаем косметику. Не всё сразу, а по силе влияния на метрику.

Если категория fashion или обувь, можно протестировать и продвинутые инструменты. Виртуальная примерка для части аудитории 18–35 лет может дать 20–25% роста конверсии и сократить возвраты на 35–40%, но это уже второй этап после базовой гигиены карточки. Пока нет размера, посадки и читаемого визуала, AR не спасёт.

Коротко о главном

Улучшить UX карточки товара — значит повысить CTR, конверсию в заказ и снизить возвраты за счёт более понятного выбора. На маркетплейсах карточка работает сразу в 3 ролях: как превью в выдаче, как продающая страница и как источник данных для алгоритма.

Главные выводы простые. Во-первых, визуал решает очень рано: 78% покупателей ориентируются на оформление карточки, а обложка напрямую влияет на клик. Во-вторых, мобильный UX важнее десктопа, потому что около 70% покупок идут со смартфона. В-третьих, заголовок должен не заполнять место, а объяснять смысл в первых 60 символах для Wildberries и первых 200 для Ozon. В-четвёртых, характеристики, размерная сетка, совместимость и комплектация должны быть вынесены в быстрые блоки или таблицу, иначе растут ошибки выбора. В-пятых, измеряйте не только продажи: средняя конверсия в e-commerce около 2,27%, поэтому отслеживать нужно CTR, конверсию в корзину, конверсию в заказ, рейтинг и возвраты.