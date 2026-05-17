Аудит аккаунта на маркетплейсе: что это и зачем он нужен

Аудит аккаунта на маркетплейсе — это системная проверка кабинета продавца, карточек, рекламы, цен, логистики, остатков, юнит-экономики и операционных настроек. Он нужен, когда продажи не растут, растут медленно или растут в обороте, но падают в прибыли. Аудит показывает не витрину, а внутренние потери: низкую конверсию карточки, дорогую рекламу, просадку в наличии, штрафы и ограничения, слабый контент и ошибочную ассортиментную матрицу.

Рынок уже слишком большой для хаотичных решений. К маю 2024 года на российских маркетплейсах работали 620 тысяч активных бизнесов, а доля маркетплейсов в онлайн-продажах РФ достигла 63% по итогам 2024 года. Когда в канале 6,8 млрд заказов в год, растёт не только спрос, а конкуренция за выдачу, цену клика, скорость доставки и рейтинг.

Внешне магазин может выглядеть здоровым. Но внутри часто видно другое: выручка растёт на 18%, а маржинальность падает с 22% до 14%; рекламные расходы увеличиваются с 11% до 19% от оборота; 12 из 80 SKU регулярно уходят в out of stock на 5–7 дней в месяц. Именно поэтому аудит магазина на маркетплейсе нужен не только проблемным, а растущим продавцам тоже.

Автор

Илья Кравцов — руководитель направления маркетплейсов.

Более 8 лет в e-commerce и performance-аналитике. Наша команда аудирует и развивает кабинеты продавцов на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете и Мегамаркете, разбирая не только карточки и рекламу, но и экономику SKU, логистику, оборачиваемость, рейтинг, возвраты и операционные риски. Специализация автора — поиск скрытых потерь и точек роста, где оборот выглядит стабильно, а прибыль уходит незаметно.

Как устроен аудит аккаунта на маркетплейсе

Полноценный аудит аккаунта на маркетплейсе — это не беглый просмотр 10 карточек и 3 рекламных кампаний. Мы проверяем связку из 6–7 блоков, потому что просадка почти всегда лежит не в одной точке, а в цепочке. Например, слабый CTR режет трафик, низкая конверсия карточки портит выкуп, высокий ДРР съедает маржу, а out of stock ломает органику и повторный спрос.

Поверхностная проверка отвечает на вопрос «что болит». Полноценный аудит кабинета продавца отвечает на вопрос «почему болит, сколько денег теряется и что исправлять в первую очередь за 2, 4 и 8 недель». Разница здесь не формальная, а финансовая: одно дело увидеть падение продаж на 9%, другое — выяснить, что 60% потерь даёт всего 8 SKU из 54.

«Маркетплейсы стали основным каналом продаж для малого бизнеса, но конкуренция смещается из плоскости цены в плоскость операционной эффективности и качества контента» — эксперты Data Insight.

Мы видим это в каждом втором аудите магазина на Ozon и Wildberries. Сейчас выигрывает не тот, кто просто снижает цену на 7%, а тот, кто системно управляет контентом, логистикой, рекламой и unit economics.

Первый блок — ассортимент и ABC/XYZ-логика. Здесь мы смотрим, какие SKU дают 70–80% выручки, какие держат маржу, а какие занимают место, бюджет и внимание команды без результата. Если 25% ассортимента не продаётся 30–60 дней, проблема не в количестве товаров, а в структуре матрицы.

В ассортименте нас интересуют 4 группы сигналов. Это доля SKU без продаж, доля SKU с отрицательной маржой, оборачиваемость по категориям и рекламная нагрузка по товарным группам. Если товар приносит оборот, но съедает 18–25% ДРР при марже 12%, он растит не прибыль, а убыток.

Второй блок — аудит карточек товаров. Мы проверяем заголовок, первое фото, видео, инфографику, атрибуты, характеристики, описание, SEO-поле, рейтинг и отзывы. На Wildberries и Ozon интерфейсы отличаются, но логика одна: карточка должна одновременно собирать показы, давать клики и переводить трафик в заказ.

Здесь базовые метрики — CTR, то есть кликабельность, CR, то есть конверсия в заказ, доля заказов из поиска, возвраты, выкуп и рейтинг. Пример простой: карточка получает 20 000 показов, CTR 1,1%, при средней по нише 2,0–2,5%, значит проблема чаще всего в первом фото, цене, заголовке или несоответствии категории. Если CTR нормальный, а CR низкий, ищем уже не в обложке, а в контенте, цене, отзывах и ожиданиях покупателя.

Третий блок — аудит рекламы на маркетплейсах. Мы разбираем структуру кампаний, ставки, поисковые запросы, дубли, пересечения между кампаниями, долю рекламных заказов и качество посадочных карточек. Высокий расход сам по себе не плохой, но плоха реклама, которая растит клики быстро, а прибыль медленно или вообще вниз.

Здесь мы считаем CPC, то есть цену клика, CTR, CR, ДРР, то есть долю рекламных расходов, ROAS, долю заказов из рекламы и вклад органики. Если ДРР вырос с 11% до 19%, а выручка увеличилась только на 8%, реклама, скорее всего, не усиливает бизнес, а маскирует слабый контент или ошибочную матрицу. Если отключить её без переработки карточки, трафик не перераспределится, а просто исчезнет.

Четвёртый блок — цены, акции и скидочная архитектура. Мы оцениваем базовую цену, цену участия в акциях, глубину скидки, частоту промо, разрыв с конкурентами и эластичность спроса. Когда магазин живёт в постоянной скидке 20–30%, продажи выглядят бодро, но прибыль часто становится хрупкой.

Здесь мы проверяем 3 сценария. Первый — цена выше рынка на 8–12%, поэтому падает CTR и карточка проигрывает в выдаче. Второй — цена ниже рынка на 10%, но после комиссии, логистики и рекламы SKU уходит в ноль. Третий — акции включаются хаотично, поэтому спрос скачет, а не растёт стабильно.

Пятый блок — аудит логистики FBO, FBS и FBY, а также остатков. Мы смотрим схему работы, индекс локализации, сроки доставки, out of stock, возвраты, распределение товара по складам и качество пополнения запасов. Товар может быть сильным, а продажи всё равно падают, если доставка длинная и наличие рвётся 4–6 раз в месяц.

Логистика напрямую влияет на органику. Когда товар уходит в out of stock даже на 3–5 дней, карточка теряет часть накопленного спроса, рекламные кампании начинают работать рывками, а оборачиваемость ухудшается. Если остатки лежат не там, где заказы, растёт срок доставки, падает выкуп, а покупатель уходит к конкуренту с тем же товаром, но доставкой на 1–2 дня быстрее.

Шестой блок — аудит юнит-экономики. Мы собираем комиссию площадки, логистику, хранение, эквайринг, стоимость рекламы, выкупаемость, возвраты, себестоимость, налоги и дополнительные расходы по SKU. Здесь ключевой контраст простой: можно видеть плюс по обороту, а по факту держать минус 3–5% чистой прибыли после всех списаний.

Частая ошибка — смотреть экономику на уровне кабинета, а не SKU. Средняя маржинальность по магазину может быть 19%, но внутри 12 товаров дают 28–32%, а ещё 9 товаров после скидок и рекламы уходят в 0 или минус. Без такого разреза аудит продаж на маркетплейсе превращается в красивую, но бесполезную сводку.

Седьмой блок — операционные риски. Мы проверяем штрафы и ограничения, контентные нарушения, ошибки в документах, проблемы с маркировкой, корректность категорий, статусы карточек и внутренние регламенты команды. Это зона, которую часто не видно до потерь, но именно она может за 1 неделю остановить продажи части ассортимента или резко поднять расходы.

Блок аудита Что проверяем Метрики Типовые проблемы Что меняется после исправления Ассортимент ABC/XYZ, долю SKU без продаж, маржу по группам Выручка, маржа, оборачиваемость, доля неликвидов Слабая матрица, лишние SKU, отрицательная прибыль Рост доли сильных SKU и снижение замороженных денег Карточки Фото, заголовки, атрибуты, описание, рейтинг CTR, CR, возвраты, выкуп, доля заказов из поиска Низкая кликабельность, слабая конверсия, нерелевантный трафик Рост показов, кликов и заказов без равного роста расходов Реклама Структуру кампаний, ставки, запросы, ДРР CPC, CTR, CR, ДРР, ROAS Дорогие клики, дубли, каннибализация трафика Снижение расходов и рост эффективности Цены и акции Базовую цену, скидки, промо, эластичность Средний чек, маржа, CTR, CR Перескидка, просадка прибыли, ценовой разрыв Более стабильная прибыль и управляемый спрос Логистика и остатки Остатки, географию складов, сроки доставки Out of stock, индекс локализации, оборачиваемость Потеря продаж из-за отсутствия товара, длинная доставка Стабильность выдачи, рост выкупа и локальных заказов Юнит-экономика Комиссии, хранение, логистику, рекламу, возвраты Маржинальность, чистая прибыль, доля расходов Оборот есть, прибыли нет, убыточные SKU скрыты Понятная экономика по каждому товару Операционные настройки Штрафы, ограничения, документы, процессы Количество ошибок, потери по штрафам, сроки реакции Блокировки, списания, ручной хаос Снижение рисков и ускорение работы команды

Чтобы аудит был прикладным, мы всегда делим выводы на 3 горизонта. Быстрые победы — это фото, заголовки, ставки, отключение мусорных запросов, пополнение критичных остатков в 7–14 дней. Среднесрочные изменения — пересборка матрицы, цен, логистики и рекламы за 3–6 недель, а стратегические решения касаются экономики, команды и сезонного планирования на 2–3 месяца.

Хороший аудит магазина на Wildberries или аудит магазина на Ozon не заканчивается выводом «нужно улучшить карточки». Он отвечает точнее: у каких 15 SKU CTR ниже нормы на 0,8 п.п., какие 6 кампаний дают ДРР выше 25%, где индекс локализации просел, какие 10 товаров теряют продажи из-за регулярного out of stock и сколько денег это съедает в месяц. Только такой формат помогает управлять не эмоциями, а цифрами.

Основные признаки, по которым мы понимаем, что кабинет нуждается в системной проверке:

Выручка растёт на 10–20%, а прибыль стоит на месте или падает на 3–7 п.п.

ДРР увеличивается 2–3 месяца подряд без роста доли органических заказов

10–15% SKU хотя бы раз в месяц уходят в out of stock

CTR ниже средней по нише на 20–40%, хотя показы есть

Возвраты растут с 6% до 9–12% после обновления контента или смены поставок

Более 20% матрицы не даёт продаж 30 дней и дольше

Команда спорит о причинах падения, но не видит общую картину

И ещё один важный контраст. Аудит карточек товаров отвечает за одну зону, а аудит аккаунта на маркетплейсе охватывает весь контур: контент, рекламу, цены, остатки, индекс локализации, оборачиваемость, штрафы и ограничения. Если проверять только карточку, можно улучшить кликабельность, но не заметить, что прибыль продолжает падать из-за логистики и перескидки.

Подводные камни: почему аудит не даёт эффекта

Главная причина слабого результата проста. Аудит делают ради отчёта, а не ради решений. В итоге селлер получает 20 слайдов с общими выводами, но не понимает, какие 5 действий дадут эффект за 30 дней, а какие только добавят работы.

Первая ошибка — анализировать только выручку без прибыли.

Если оборот вырос с 1,8 млн до 2,2 млн ₽, это выглядит хорошо, но при росте ДРР с 11% до 19% и падении маржи с 22% до 14% бизнес зарабатывает меньше. Избежать этого просто: считать не только продажи, а полную экономику по SKU и по категориям.

Вторая ошибка — оценивать карточки без учёта трафика.

Нельзя делать вывод «карточка слабая», если у неё всего 300 показов за 14 дней и она просто не получает нормальный объём трафика. Чтобы не ошибиться, нужно смотреть связку показов, CTR, CR, рекламной поддержки и позиции в выдаче.

Третья ошибка — отключать рекламу без переработки контента.

Иногда продавец видит ДРР 24% и резко режет кампании, но карточка с CTR 1,0% и рейтингом 4,2 не умеет забирать органику сама. Правильнее сначала усилить фото, заголовок, атрибуты, отзывы и цену, а уже затем снижать рекламную нагрузку.

Четвёртая ошибка — игнорировать остатки.

Мы регулярно видим кабинеты, где 10–15% SKU выпадают из наличия на 5–7 дней в месяц, а команда обсуждает только ставки и креативы. Избежать этого можно через недельный контроль критичных остатков, страховой запас и отдельный список товаров с нестабильной поставкой.

Пятая ошибка — сравнивать себя не с той категорией.

Например, селлер берёт средний CTR по всей нише «дом и интерьер», хотя продаёт узкую подкатегорию с иным спросом, ценой и поведением пользователя. Корректнее сравнивать товары с похожим чеком, типом спроса, сезонностью и форматом выдачи.

Шестая ошибка — делать выводы по слишком короткому периоду.

За 7 дней можно поймать акцию, сбой поставки, всплеск рекламы или выходные и принять их за устойчивый тренд. Поэтому мы берём минимум 30 дней, а для сезонных категорий добавляем срезы 60 и 90 дней, чтобы видеть не шум, а закономерность.

Седьмая ошибка — не приоритизировать гипотезы.

Когда в отчёте 37 рекомендаций без очерёдности, команда начинает с самого заметного, а не с самого выгодного. Решение простое: ранжировать задачи по влиянию на результат и трудозатратам, например по модели impact/effort, где сначала идут действия с высоким эффектом и низкой сложностью.

Восьмая ошибка — смотреть на средние показатели по кабинету.

Средний CR 4,5% ничего не говорит, если у 8 ключевых SKU он 2,8%, а у 3 товаров-лидеров 8,9%. Чтобы не терять деньги, нужно сегментировать ассортимент по выручке, марже, рекламной нагрузке и этапу жизненного цикла.

Девятая ошибка — путать проблему контента с проблемой цены.

Карточка может иметь хорошее фото, но проигрывать выдачу из-за цены выше рынка на 12% или из-за участия конкурентов в глубокой акции. Помогает только совместный анализ CTR, CR, ценового коридора и видимости в поиске.

Десятая ошибка — игнорировать возвраты и выкупаемость.

Рост возвратов с 6% до 10% часто трактуют как логистическую проблему, хотя причиной может быть завышенное обещание на первом фото или неточные характеристики. Чтобы избежать этого, нужно сверять контент карточки с отзывами, причинами возврата и фактическим качеством товара.

Короткий список правил, который делает аудит полезным, а не декоративным:

Считать прибыль по SKU, а не только оборот по кабинету

Смотреть период минимум 30 дней, а лучше 30, 60 и 90 дней сразу

Сопоставлять контент с трафиком, а рекламу с экономикой

Проверять остатки и логистику так же глубоко, как карточки

Сравнивать себя с релевантной подкатегорией, а не с рынком в целом

Собирать гипотезы в приоритетный список, а не в длинный архив

Назначать ответственных и сроки на 2–6 недель после аудита

Есть и ещё один тонкий момент. Плох аудит не тогда, когда находит 3 ошибки, а когда не показывает их вес. Если один дефект даёт минус 300 тысяч ₽ в месяц, а другой — минус 15 тысяч ₽, исправлять их нужно не одновременно, а по влиянию на результат.

Как провести аудит аккаунта на маркетплейсе: пошагово

Ниже — практический алгоритм самодиагностики. Он подходит для нового кабинета и для действующего магазина, где уже есть 20, 50 или 200 SKU. Разница будет в глубине данных, но логика одна: сначала факты, потом причины, затем приоритеты.

1. Определите период анализа.

Берите не только последние 7 дней, а 30, 60 и 90 дней, чтобы увидеть тренд, сезонность и резкие отклонения. Если товар сезонный, добавьте сравнение с аналогичным периодом прошлого года или хотя бы с предыдущим сезоном.

2. Соберите данные из всех источников.

Нужны кабинет продавца, рекламный кабинет, финансовые отчёты, SKU-матрица, данные по остаткам, возвратам и логистике. Без этого аудит кабинета продавца будет не системным, а частичным, потому что сильный контент может скрывать слабую экономику.

3. Сегментируйте SKU.

Разделите товары по выручке, марже, оборачиваемости, выкупаемости и рекламной нагрузке. Обычно уже на этом шаге видно, что 20% SKU дают 70–80% оборота, а часть матрицы забирает ресурсы, но не приносит денег.

4. Проверьте карточки по ключевым метрикам.

Смотрите CTR, CR, рейтинг, отзывы, возвраты, полноту атрибутов, качество первого фото и заголовка. Если показов много, а кликов мало, проблема наверху воронки; если клики есть, а заказов мало, ищите причину в контенте, цене, доверии и сроках доставки.

5. Оцените рекламу и запросы.

Разберите кампании по типам, ставкам, запросам, ДРР, CPC, CR и доле рекламных заказов. Важно понять, где реклама создаёт дополнительный спрос, а где просто выкупает тот трафик, который и так мог прийти из органики.

6. Проверьте цены, акции и эластичность.

Сопоставьте цену каждого SKU с конкурентами, собственной маржой и участием в акциях за 30–90 дней. Если продажи растут только на скидке 25%, а без неё товар останавливается, проблема не в одном промо, а в ценовой архитектуре или ценности предложения.

7. Проверьте логистику и остатки.

Посмотрите out of stock, индекс локализации, срок доставки, частоту недопоставок и оборачиваемость. Если товар регулярно отсутствует или едет на 2 дня дольше конкурента, проблема не маркетинговая, а операционная, и она напрямую режет выручку.

8. Посчитайте юнит-экономику.

Соберите комиссию, логистику, хранение, рекламу, возвраты, скидки, налоги и себестоимость по каждому SKU. Здесь важно увидеть, какие товары дают реальную прибыль, какие требуют пересмотра цены, а какие стоит убрать или оставить только как ассортиментную поддержку.

9. Сформируйте список гипотез и расставьте приоритеты.

Используйте модель impact/effort или её аналог: высокий эффект и низкая трудоёмкость идут первыми. Например, замена первого фото на 12 SKU и отключение 40 неэффективных запросов обычно внедряются быстрее, чем полная перестройка матрицы на 3 категории.

10. Оформите выводы в рабочий документ.

Укажите проблему, метрику, гипотезу, ответственного, срок и ожидаемый эффект на 2–6 недель. Если после аудита нет владельца задачи и даты проверки результата, выводы останутся в файле, а не в бизнесе.

Чек-лист для быстрой самопроверки:

Есть ли у вас данные за 30, 60 и 90 дней

Видите ли вы маржинальность не только по кабинету, а по SKU

Понимаете ли, какие 10 товаров дают основной оборот и прибыль

Знаете ли, какие карточки имеют низкий CTR и почему

Видите ли товары с высоким ДРР и низким CR

Контролируете ли out of stock по ключевым SKU каждую неделю

Есть ли у вас список гипотез с приоритетами и сроками

Проверяете ли вы кабинет ежемесячно экспресс-форматом и ежеквартально полноценно

Если кабинет новый, акцент чаще идёт на базовые настройки, полноту контента, корректность атрибутов, первую рекламу и стартовую экономику. Если кабинет действующий, упор смещается на эффективность SKU, рекламную структуру, индекс локализации, возвраты, долю неликвидов и скрытые потери в процессах. То есть для новичка важнее запуститься без ошибок, а для зрелого магазина — расти не хаотично, а прибыльно.

Кейс: как аудит помогает увидеть неочевидные потери

Разберём типовой сценарий из категории home. К нам в Шольчев обратился селлер с 48 SKU на двух площадках: оборот за 3 месяца вырос на 18%, но чистая прибыль почти не сдвинулась. На первый взгляд магазин был живым, а по цифрам внутри терял деньги в нескольких местах сразу.

Исходная картина была такой. ДРР держался на уровне 24%, out of stock был у 7 SKU из 48, то есть у 15% матрицы, средний CTR по ключевым карточкам оставался 1,2% при ориентире по категории 2,0–2,3%, а возвраты по части товаров выросли до 10,4%. Дополнительно выяснилось, что 9 SKU участвовали в акциях почти постоянно, но после скидок и рекламы их маржинальность опускалась ниже 8%.

Сначала мы провели аудит аккаунта на маркетплейсе по 6 блокам. Проверили ассортимент, карточки, рекламные кампании, ценовую архитектуру, логистику FBO/FBS, остатки и юнит-экономику по каждому SKU. Вывод оказался неприятным, но точным: рост оборота давали 11 товаров, а основную прибыль — только 6, тогда как часть рекламного бюджета уходила на позиции с низким CR и слабой экономикой.

Что мы изменили за 10 дней. Пересобрали первые фото и заголовки у 14 карточек, обновили атрибуты и ответы на отзывы, отключили часть мусорных запросов в рекламе, разделили кампании по группам маржинальности, сократили участие 5 SKU в глубокой скидке и перенастроили поставки по 7 товарам с регулярным out of stock. Это была не точечная правка, а связка изменений, где контент, реклама и остатки усилили друг друга.

Результат смотрели через 8 недель. Средний CTR по обновлённым карточкам вырос с 1,2% до 1,9%, CR поднялся с 4,1% до 5,6%, ДРР снизился с 24% до 16%, доля SKU в out of stock сократилась с 15% до 4%, а возвраты по проблемной группе снизились с 10,4% до 7,1%. Оборот вырос ещё на 12%, но важнее другое: маржинальность по магазину поднялась на 6,5 п.п., и бизнес наконец начал зарабатывать не только больше, а чище.

Этот пример хорошо показывает суть аудита. Проблема была не в одном объявлении и не в одной карточке, а в цепочке потерь: слабый CTR, дорогая реклама, нестабильные остатки и перескидка. Пока их не собрали в одну картину, магазин рос по выручке, а прибыль стояла на месте.

Вывод

Аудит магазина на маркетплейсе нужен не только тем, у кого всё плохо. Он нужен и тем, кто уже растёт, потому что без регулярной проверки можно наращивать оборот и одновременно терять прибыль на рекламе, скидках, логистике, возвратах и слабой матрице. Когда рынок превышает 12 трлн ₽, а конкуренция идёт не только за цену, а за качество управления кабинетом, поверхностных решений уже недостаточно.

Мы видим это регулярно. Один и тот же магазин может иметь хорошие продажи снаружи и просадки внутри: низкий CTR, высокий ДРР, out of stock у ключевых SKU, скрытые убыточные товары и штрафы, которые никто не связал с падением результата. Не хаотичная проверка, а системный аудит аккаунта на маркетплейсе помогает собрать эти сигналы в одну картину и понять, что исправлять сначала.

Если хотите, начните с чек-листа из этой статьи и сверяйте кабинет хотя бы раз в месяц по 10 базовым метрикам. А если нужна более глубокая картина по Wildberries, Ozon или другому каналу, можно обсудить аудит с нашей командой и понять, где именно у вас растёт выручка, а где теряются деньги.