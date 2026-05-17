Аудит аккаунта на маркетплейсе: что это и зачем он нужен
Аудит аккаунта на маркетплейсе: что это и зачем он нужен
Аудит аккаунта на маркетплейсе — это системная проверка кабинета продавца, карточек, рекламы, цен, логистики, остатков, юнит-экономики и операционных настроек. Он нужен, когда продажи не растут, растут медленно или растут в обороте, но падают в прибыли. Аудит показывает не витрину, а внутренние потери: низкую конверсию карточки, дорогую рекламу, просадку в наличии, штрафы и ограничения, слабый контент и ошибочную ассортиментную матрицу.
Рынок уже слишком большой для хаотичных решений. К маю 2024 года на российских маркетплейсах работали 620 тысяч активных бизнесов, а доля маркетплейсов в онлайн-продажах РФ достигла 63% по итогам 2024 года. Когда в канале 6,8 млрд заказов в год, растёт не только спрос, а конкуренция за выдачу, цену клика, скорость доставки и рейтинг.
Внешне магазин может выглядеть здоровым. Но внутри часто видно другое: выручка растёт на 18%, а маржинальность падает с 22% до 14%; рекламные расходы увеличиваются с 11% до 19% от оборота; 12 из 80 SKU регулярно уходят в out of stock на 5–7 дней в месяц. Именно поэтому аудит магазина на маркетплейсе нужен не только проблемным, а растущим продавцам тоже.
Автор
Илья Кравцов — руководитель направления маркетплейсов.
Более 8 лет в e-commerce и performance-аналитике. Наша команда аудирует и развивает кабинеты продавцов на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете и Мегамаркете, разбирая не только карточки и рекламу, но и экономику SKU, логистику, оборачиваемость, рейтинг, возвраты и операционные риски. Специализация автора — поиск скрытых потерь и точек роста, где оборот выглядит стабильно, а прибыль уходит незаметно.
Как устроен аудит аккаунта на маркетплейсе
Полноценный аудит аккаунта на маркетплейсе — это не беглый просмотр 10 карточек и 3 рекламных кампаний. Мы проверяем связку из 6–7 блоков, потому что просадка почти всегда лежит не в одной точке, а в цепочке. Например, слабый CTR режет трафик, низкая конверсия карточки портит выкуп, высокий ДРР съедает маржу, а out of stock ломает органику и повторный спрос.
Поверхностная проверка отвечает на вопрос «что болит». Полноценный аудит кабинета продавца отвечает на вопрос «почему болит, сколько денег теряется и что исправлять в первую очередь за 2, 4 и 8 недель». Разница здесь не формальная, а финансовая: одно дело увидеть падение продаж на 9%, другое — выяснить, что 60% потерь даёт всего 8 SKU из 54.
«Маркетплейсы стали основным каналом продаж для малого бизнеса, но конкуренция смещается из плоскости цены в плоскость операционной эффективности и качества контента» — эксперты Data Insight.
Мы видим это в каждом втором аудите магазина на Ozon и Wildberries. Сейчас выигрывает не тот, кто просто снижает цену на 7%, а тот, кто системно управляет контентом, логистикой, рекламой и unit economics.
Первый блок — ассортимент и ABC/XYZ-логика. Здесь мы смотрим, какие SKU дают 70–80% выручки, какие держат маржу, а какие занимают место, бюджет и внимание команды без результата. Если 25% ассортимента не продаётся 30–60 дней, проблема не в количестве товаров, а в структуре матрицы.
В ассортименте нас интересуют 4 группы сигналов. Это доля SKU без продаж, доля SKU с отрицательной маржой, оборачиваемость по категориям и рекламная нагрузка по товарным группам. Если товар приносит оборот, но съедает 18–25% ДРР при марже 12%, он растит не прибыль, а убыток.
Второй блок — аудит карточек товаров. Мы проверяем заголовок, первое фото, видео, инфографику, атрибуты, характеристики, описание, SEO-поле, рейтинг и отзывы. На Wildberries и Ozon интерфейсы отличаются, но логика одна: карточка должна одновременно собирать показы, давать клики и переводить трафик в заказ.
Здесь базовые метрики — CTR, то есть кликабельность, CR, то есть конверсия в заказ, доля заказов из поиска, возвраты, выкуп и рейтинг. Пример простой: карточка получает 20 000 показов, CTR 1,1%, при средней по нише 2,0–2,5%, значит проблема чаще всего в первом фото, цене, заголовке или несоответствии категории. Если CTR нормальный, а CR низкий, ищем уже не в обложке, а в контенте, цене, отзывах и ожиданиях покупателя.
Третий блок — аудит рекламы на маркетплейсах. Мы разбираем структуру кампаний, ставки, поисковые запросы, дубли, пересечения между кампаниями, долю рекламных заказов и качество посадочных карточек. Высокий расход сам по себе не плохой, но плоха реклама, которая растит клики быстро, а прибыль медленно или вообще вниз.
Здесь мы считаем CPC, то есть цену клика, CTR, CR, ДРР, то есть долю рекламных расходов, ROAS, долю заказов из рекламы и вклад органики. Если ДРР вырос с 11% до 19%, а выручка увеличилась только на 8%, реклама, скорее всего, не усиливает бизнес, а маскирует слабый контент или ошибочную матрицу. Если отключить её без переработки карточки, трафик не перераспределится, а просто исчезнет.
Четвёртый блок — цены, акции и скидочная архитектура. Мы оцениваем базовую цену, цену участия в акциях, глубину скидки, частоту промо, разрыв с конкурентами и эластичность спроса. Когда магазин живёт в постоянной скидке 20–30%, продажи выглядят бодро, но прибыль часто становится хрупкой.
Здесь мы проверяем 3 сценария. Первый — цена выше рынка на 8–12%, поэтому падает CTR и карточка проигрывает в выдаче. Второй — цена ниже рынка на 10%, но после комиссии, логистики и рекламы SKU уходит в ноль. Третий — акции включаются хаотично, поэтому спрос скачет, а не растёт стабильно.
Пятый блок — аудит логистики FBO, FBS и FBY, а также остатков. Мы смотрим схему работы, индекс локализации, сроки доставки, out of stock, возвраты, распределение товара по складам и качество пополнения запасов. Товар может быть сильным, а продажи всё равно падают, если доставка длинная и наличие рвётся 4–6 раз в месяц.
Логистика напрямую влияет на органику. Когда товар уходит в out of stock даже на 3–5 дней, карточка теряет часть накопленного спроса, рекламные кампании начинают работать рывками, а оборачиваемость ухудшается. Если остатки лежат не там, где заказы, растёт срок доставки, падает выкуп, а покупатель уходит к конкуренту с тем же товаром, но доставкой на 1–2 дня быстрее.
Шестой блок — аудит юнит-экономики. Мы собираем комиссию площадки, логистику, хранение, эквайринг, стоимость рекламы, выкупаемость, возвраты, себестоимость, налоги и дополнительные расходы по SKU. Здесь ключевой контраст простой: можно видеть плюс по обороту, а по факту держать минус 3–5% чистой прибыли после всех списаний.
Частая ошибка — смотреть экономику на уровне кабинета, а не SKU. Средняя маржинальность по магазину может быть 19%, но внутри 12 товаров дают 28–32%, а ещё 9 товаров после скидок и рекламы уходят в 0 или минус. Без такого разреза аудит продаж на маркетплейсе превращается в красивую, но бесполезную сводку.
Седьмой блок — операционные риски. Мы проверяем штрафы и ограничения, контентные нарушения, ошибки в документах, проблемы с маркировкой, корректность категорий, статусы карточек и внутренние регламенты команды. Это зона, которую часто не видно до потерь, но именно она может за 1 неделю остановить продажи части ассортимента или резко поднять расходы.
|Блок аудита
|Что проверяем
|Метрики
|Типовые проблемы
|Что меняется после исправления
|Ассортимент
|ABC/XYZ, долю SKU без продаж, маржу по группам
|Выручка, маржа, оборачиваемость, доля неликвидов
|Слабая матрица, лишние SKU, отрицательная прибыль
|Рост доли сильных SKU и снижение замороженных денег
|Карточки
|Фото, заголовки, атрибуты, описание, рейтинг
|CTR, CR, возвраты, выкуп, доля заказов из поиска
|Низкая кликабельность, слабая конверсия, нерелевантный трафик
|Рост показов, кликов и заказов без равного роста расходов
|Реклама
|Структуру кампаний, ставки, запросы, ДРР
|CPC, CTR, CR, ДРР, ROAS
|Дорогие клики, дубли, каннибализация трафика
|Снижение расходов и рост эффективности
|Цены и акции
|Базовую цену, скидки, промо, эластичность
|Средний чек, маржа, CTR, CR
|Перескидка, просадка прибыли, ценовой разрыв
|Более стабильная прибыль и управляемый спрос
|Логистика и остатки
|Остатки, географию складов, сроки доставки
|Out of stock, индекс локализации, оборачиваемость
|Потеря продаж из-за отсутствия товара, длинная доставка
|Стабильность выдачи, рост выкупа и локальных заказов
|Юнит-экономика
|Комиссии, хранение, логистику, рекламу, возвраты
|Маржинальность, чистая прибыль, доля расходов
|Оборот есть, прибыли нет, убыточные SKU скрыты
|Понятная экономика по каждому товару
|Операционные настройки
|Штрафы, ограничения, документы, процессы
|Количество ошибок, потери по штрафам, сроки реакции
|Блокировки, списания, ручной хаос
|Снижение рисков и ускорение работы команды
Чтобы аудит был прикладным, мы всегда делим выводы на 3 горизонта. Быстрые победы — это фото, заголовки, ставки, отключение мусорных запросов, пополнение критичных остатков в 7–14 дней. Среднесрочные изменения — пересборка матрицы, цен, логистики и рекламы за 3–6 недель, а стратегические решения касаются экономики, команды и сезонного планирования на 2–3 месяца.
Хороший аудит магазина на Wildberries или аудит магазина на Ozon не заканчивается выводом «нужно улучшить карточки». Он отвечает точнее: у каких 15 SKU CTR ниже нормы на 0,8 п.п., какие 6 кампаний дают ДРР выше 25%, где индекс локализации просел, какие 10 товаров теряют продажи из-за регулярного out of stock и сколько денег это съедает в месяц. Только такой формат помогает управлять не эмоциями, а цифрами.
Основные признаки, по которым мы понимаем, что кабинет нуждается в системной проверке:
- Выручка растёт на 10–20%, а прибыль стоит на месте или падает на 3–7 п.п.
- ДРР увеличивается 2–3 месяца подряд без роста доли органических заказов
- 10–15% SKU хотя бы раз в месяц уходят в out of stock
- CTR ниже средней по нише на 20–40%, хотя показы есть
- Возвраты растут с 6% до 9–12% после обновления контента или смены поставок
- Более 20% матрицы не даёт продаж 30 дней и дольше
- Команда спорит о причинах падения, но не видит общую картину
И ещё один важный контраст. Аудит карточек товаров отвечает за одну зону, а аудит аккаунта на маркетплейсе охватывает весь контур: контент, рекламу, цены, остатки, индекс локализации, оборачиваемость, штрафы и ограничения. Если проверять только карточку, можно улучшить кликабельность, но не заметить, что прибыль продолжает падать из-за логистики и перескидки.
Подводные камни: почему аудит не даёт эффекта
Главная причина слабого результата проста. Аудит делают ради отчёта, а не ради решений. В итоге селлер получает 20 слайдов с общими выводами, но не понимает, какие 5 действий дадут эффект за 30 дней, а какие только добавят работы.
Первая ошибка — анализировать только выручку без прибыли.
Если оборот вырос с 1,8 млн до 2,2 млн ₽, это выглядит хорошо, но при росте ДРР с 11% до 19% и падении маржи с 22% до 14% бизнес зарабатывает меньше. Избежать этого просто: считать не только продажи, а полную экономику по SKU и по категориям.
Вторая ошибка — оценивать карточки без учёта трафика.
Нельзя делать вывод «карточка слабая», если у неё всего 300 показов за 14 дней и она просто не получает нормальный объём трафика. Чтобы не ошибиться, нужно смотреть связку показов, CTR, CR, рекламной поддержки и позиции в выдаче.
Третья ошибка — отключать рекламу без переработки контента.
Иногда продавец видит ДРР 24% и резко режет кампании, но карточка с CTR 1,0% и рейтингом 4,2 не умеет забирать органику сама. Правильнее сначала усилить фото, заголовок, атрибуты, отзывы и цену, а уже затем снижать рекламную нагрузку.
Четвёртая ошибка — игнорировать остатки.
Мы регулярно видим кабинеты, где 10–15% SKU выпадают из наличия на 5–7 дней в месяц, а команда обсуждает только ставки и креативы. Избежать этого можно через недельный контроль критичных остатков, страховой запас и отдельный список товаров с нестабильной поставкой.
Пятая ошибка — сравнивать себя не с той категорией.
Например, селлер берёт средний CTR по всей нише «дом и интерьер», хотя продаёт узкую подкатегорию с иным спросом, ценой и поведением пользователя. Корректнее сравнивать товары с похожим чеком, типом спроса, сезонностью и форматом выдачи.
Шестая ошибка — делать выводы по слишком короткому периоду.
За 7 дней можно поймать акцию, сбой поставки, всплеск рекламы или выходные и принять их за устойчивый тренд. Поэтому мы берём минимум 30 дней, а для сезонных категорий добавляем срезы 60 и 90 дней, чтобы видеть не шум, а закономерность.
Седьмая ошибка — не приоритизировать гипотезы.
Когда в отчёте 37 рекомендаций без очерёдности, команда начинает с самого заметного, а не с самого выгодного. Решение простое: ранжировать задачи по влиянию на результат и трудозатратам, например по модели impact/effort, где сначала идут действия с высоким эффектом и низкой сложностью.
Восьмая ошибка — смотреть на средние показатели по кабинету.
Средний CR 4,5% ничего не говорит, если у 8 ключевых SKU он 2,8%, а у 3 товаров-лидеров 8,9%. Чтобы не терять деньги, нужно сегментировать ассортимент по выручке, марже, рекламной нагрузке и этапу жизненного цикла.
Девятая ошибка — путать проблему контента с проблемой цены.
Карточка может иметь хорошее фото, но проигрывать выдачу из-за цены выше рынка на 12% или из-за участия конкурентов в глубокой акции. Помогает только совместный анализ CTR, CR, ценового коридора и видимости в поиске.
Десятая ошибка — игнорировать возвраты и выкупаемость.
Рост возвратов с 6% до 10% часто трактуют как логистическую проблему, хотя причиной может быть завышенное обещание на первом фото или неточные характеристики. Чтобы избежать этого, нужно сверять контент карточки с отзывами, причинами возврата и фактическим качеством товара.
Короткий список правил, который делает аудит полезным, а не декоративным:
- Считать прибыль по SKU, а не только оборот по кабинету
- Смотреть период минимум 30 дней, а лучше 30, 60 и 90 дней сразу
- Сопоставлять контент с трафиком, а рекламу с экономикой
- Проверять остатки и логистику так же глубоко, как карточки
- Сравнивать себя с релевантной подкатегорией, а не с рынком в целом
- Собирать гипотезы в приоритетный список, а не в длинный архив
- Назначать ответственных и сроки на 2–6 недель после аудита
Есть и ещё один тонкий момент. Плох аудит не тогда, когда находит 3 ошибки, а когда не показывает их вес. Если один дефект даёт минус 300 тысяч ₽ в месяц, а другой — минус 15 тысяч ₽, исправлять их нужно не одновременно, а по влиянию на результат.
Как провести аудит аккаунта на маркетплейсе: пошагово
Ниже — практический алгоритм самодиагностики. Он подходит для нового кабинета и для действующего магазина, где уже есть 20, 50 или 200 SKU. Разница будет в глубине данных, но логика одна: сначала факты, потом причины, затем приоритеты.
1. Определите период анализа.
Берите не только последние 7 дней, а 30, 60 и 90 дней, чтобы увидеть тренд, сезонность и резкие отклонения. Если товар сезонный, добавьте сравнение с аналогичным периодом прошлого года или хотя бы с предыдущим сезоном.
2. Соберите данные из всех источников.
Нужны кабинет продавца, рекламный кабинет, финансовые отчёты, SKU-матрица, данные по остаткам, возвратам и логистике. Без этого аудит кабинета продавца будет не системным, а частичным, потому что сильный контент может скрывать слабую экономику.
3. Сегментируйте SKU.
Разделите товары по выручке, марже, оборачиваемости, выкупаемости и рекламной нагрузке. Обычно уже на этом шаге видно, что 20% SKU дают 70–80% оборота, а часть матрицы забирает ресурсы, но не приносит денег.
4. Проверьте карточки по ключевым метрикам.
Смотрите CTR, CR, рейтинг, отзывы, возвраты, полноту атрибутов, качество первого фото и заголовка. Если показов много, а кликов мало, проблема наверху воронки; если клики есть, а заказов мало, ищите причину в контенте, цене, доверии и сроках доставки.
5. Оцените рекламу и запросы.
Разберите кампании по типам, ставкам, запросам, ДРР, CPC, CR и доле рекламных заказов. Важно понять, где реклама создаёт дополнительный спрос, а где просто выкупает тот трафик, который и так мог прийти из органики.
6. Проверьте цены, акции и эластичность.
Сопоставьте цену каждого SKU с конкурентами, собственной маржой и участием в акциях за 30–90 дней. Если продажи растут только на скидке 25%, а без неё товар останавливается, проблема не в одном промо, а в ценовой архитектуре или ценности предложения.
7. Проверьте логистику и остатки.
Посмотрите out of stock, индекс локализации, срок доставки, частоту недопоставок и оборачиваемость. Если товар регулярно отсутствует или едет на 2 дня дольше конкурента, проблема не маркетинговая, а операционная, и она напрямую режет выручку.
8. Посчитайте юнит-экономику.
Соберите комиссию, логистику, хранение, рекламу, возвраты, скидки, налоги и себестоимость по каждому SKU. Здесь важно увидеть, какие товары дают реальную прибыль, какие требуют пересмотра цены, а какие стоит убрать или оставить только как ассортиментную поддержку.
9. Сформируйте список гипотез и расставьте приоритеты.
Используйте модель impact/effort или её аналог: высокий эффект и низкая трудоёмкость идут первыми. Например, замена первого фото на 12 SKU и отключение 40 неэффективных запросов обычно внедряются быстрее, чем полная перестройка матрицы на 3 категории.
10. Оформите выводы в рабочий документ.
Укажите проблему, метрику, гипотезу, ответственного, срок и ожидаемый эффект на 2–6 недель. Если после аудита нет владельца задачи и даты проверки результата, выводы останутся в файле, а не в бизнесе.
Чек-лист для быстрой самопроверки:
- Есть ли у вас данные за 30, 60 и 90 дней
- Видите ли вы маржинальность не только по кабинету, а по SKU
- Понимаете ли, какие 10 товаров дают основной оборот и прибыль
- Знаете ли, какие карточки имеют низкий CTR и почему
- Видите ли товары с высоким ДРР и низким CR
- Контролируете ли out of stock по ключевым SKU каждую неделю
- Есть ли у вас список гипотез с приоритетами и сроками
- Проверяете ли вы кабинет ежемесячно экспресс-форматом и ежеквартально полноценно
Если кабинет новый, акцент чаще идёт на базовые настройки, полноту контента, корректность атрибутов, первую рекламу и стартовую экономику. Если кабинет действующий, упор смещается на эффективность SKU, рекламную структуру, индекс локализации, возвраты, долю неликвидов и скрытые потери в процессах. То есть для новичка важнее запуститься без ошибок, а для зрелого магазина — расти не хаотично, а прибыльно.
Кейс: как аудит помогает увидеть неочевидные потери
Разберём типовой сценарий из категории home. К нам в Шольчев обратился селлер с 48 SKU на двух площадках: оборот за 3 месяца вырос на 18%, но чистая прибыль почти не сдвинулась. На первый взгляд магазин был живым, а по цифрам внутри терял деньги в нескольких местах сразу.
Исходная картина была такой. ДРР держался на уровне 24%, out of stock был у 7 SKU из 48, то есть у 15% матрицы, средний CTR по ключевым карточкам оставался 1,2% при ориентире по категории 2,0–2,3%, а возвраты по части товаров выросли до 10,4%. Дополнительно выяснилось, что 9 SKU участвовали в акциях почти постоянно, но после скидок и рекламы их маржинальность опускалась ниже 8%.
Сначала мы провели аудит аккаунта на маркетплейсе по 6 блокам. Проверили ассортимент, карточки, рекламные кампании, ценовую архитектуру, логистику FBO/FBS, остатки и юнит-экономику по каждому SKU. Вывод оказался неприятным, но точным: рост оборота давали 11 товаров, а основную прибыль — только 6, тогда как часть рекламного бюджета уходила на позиции с низким CR и слабой экономикой.
Что мы изменили за 10 дней. Пересобрали первые фото и заголовки у 14 карточек, обновили атрибуты и ответы на отзывы, отключили часть мусорных запросов в рекламе, разделили кампании по группам маржинальности, сократили участие 5 SKU в глубокой скидке и перенастроили поставки по 7 товарам с регулярным out of stock. Это была не точечная правка, а связка изменений, где контент, реклама и остатки усилили друг друга.
Результат смотрели через 8 недель. Средний CTR по обновлённым карточкам вырос с 1,2% до 1,9%, CR поднялся с 4,1% до 5,6%, ДРР снизился с 24% до 16%, доля SKU в out of stock сократилась с 15% до 4%, а возвраты по проблемной группе снизились с 10,4% до 7,1%. Оборот вырос ещё на 12%, но важнее другое: маржинальность по магазину поднялась на 6,5 п.п., и бизнес наконец начал зарабатывать не только больше, а чище.
Этот пример хорошо показывает суть аудита. Проблема была не в одном объявлении и не в одной карточке, а в цепочке потерь: слабый CTR, дорогая реклама, нестабильные остатки и перескидка. Пока их не собрали в одну картину, магазин рос по выручке, а прибыль стояла на месте.
Вывод
Аудит магазина на маркетплейсе нужен не только тем, у кого всё плохо. Он нужен и тем, кто уже растёт, потому что без регулярной проверки можно наращивать оборот и одновременно терять прибыль на рекламе, скидках, логистике, возвратах и слабой матрице. Когда рынок превышает 12 трлн ₽, а конкуренция идёт не только за цену, а за качество управления кабинетом, поверхностных решений уже недостаточно.
Мы видим это регулярно. Один и тот же магазин может иметь хорошие продажи снаружи и просадки внутри: низкий CTR, высокий ДРР, out of stock у ключевых SKU, скрытые убыточные товары и штрафы, которые никто не связал с падением результата. Не хаотичная проверка, а системный аудит аккаунта на маркетплейсе помогает собрать эти сигналы в одну картину и понять, что исправлять сначала.
Если хотите, начните с чек-листа из этой статьи и сверяйте кабинет хотя бы раз в месяц по 10 базовым метрикам. А если нужна более глубокая картина по Wildberries, Ozon или другому каналу, можно обсудить аудит с нашей командой и понять, где именно у вас растёт выручка, а где теряются деньги.
Часто задаваемые вопросы
Что входит в аудит аккаунта на маркетплейсе?
В полный аудит обычно входят 6–7 блоков: ассортимент, карточки, реклама, цены и акции, логистика и остатки, юнит-экономика, операционные настройки. Базовый набор цифр включает CTR, CR, CPC, ДРР, выкупаемость, возвраты, средний чек, маржинальность, out of stock, оборачиваемость и долю SKU без продаж. Базовый аудит занимает 3–5 рабочих дней, расширенный — 7–10 рабочих дней, если нужно разбирать больше 50–100 SKU.
Чем аудит аккаунта отличается от аудита карточек товаров?
Аудит карточек — это частная проверка контента и конверсии (фото, заголовки, атрибуты, CTR, CR). Аудит аккаунта шире в 3–4 раза: он затрагивает рекламу, ДРР, цены, акции, остатки, индекс локализации, out of stock, штрафы и юнит-экономику. Иначе можно улучшить карточку, но не заметить, что продажа всё равно убыточна из-за логистики или перескидки.
Как часто нужно проводить аудит?
Полный аудит разумно делать ежеквартально, раз в 3 месяца. Для быстрорастущих кабинетов и сезонных категорий полезно добавлять ежемесячную экспресс-проверку по 10–15 ключевым метрикам. Если в кабинете больше 50 SKU, много акций и постоянная реклама, интервал контроля лучше сокращать: минимум раз в месяц проверять CTR, CR, ДРР, out of stock, долю SKU без продаж и маржинальность лидеров.
Можно ли сделать аудит самостоятельно?
Да, базовую проверку можно сделать своими силами. Для этого нужны доступ к кабинету продавца, рекламному кабинету, финансовым отчётам, SKU-матрице и данным по остаткам. Самостоятельный формат хорошо работает у небольших магазинов с 20–40 SKU. Если у вас несколько схем поставки, десятки кампаний, сезонность и спорная экономика, внешний взгляд часто помогает быстрее увидеть скрытое.
Когда аудит нужен срочно?
Срочный аудит нужен, если продажи упали на 15–20% за 2–4 недели, ДРР вырос выше целевого уровня, ключевые SKU ушли в out of stock или площадка начала начислять штрафы. Ещё один сигнал — рост оборота без роста прибыли в течение 2–3 месяцев подряд. Срочность нужна и перед сезоном: если за 3–6 недель до пика вы не понимаете, какие товары везти и где держать остатки, деньги уйдут в ошибки.
Какие метрики смотреть на Wildberries и Ozon в первую очередь?
Рекомендуем смотреть 10 метрик: показы, CTR, CR, CPC, ДРР, выкупаемость, возвраты, средний чек, оборачиваемость и out of stock. Для товаров с активной логистикой добавляйте индекс локализации и срок доставки. На Wildberries острее видны эффекты от контента, цены и акций, на Ozon — логистические настройки и качество управления трафиком. Выигрывает не тот, кто смотрит только на оборот, а тот, кто держит связку трафик–конверсия–наличие–прибыль.