Как работает инфлюенс-маркетинг для товаров на маркетплейсах?

Инфлюенс-маркетинг для маркетплейсов работает, если вести не охваты, а управляемый внешний спрос и считать экономику по каждому SKU. Для селлера на Wildberries и Ozon это не имиджевая активность, а канал, который должен давать переходы в карточку, добавления в корзину, отложенные покупки и приемлемый CPO в горизонте 14–30 дней.

Сейчас этот канал стал критичнее. Рынок инфлюенс-маркетинга в России в 2024 году достиг 42,5 млрд ₽ и вырос на 33,5%, а 21% рекламных бюджетов селлеров уже уходил в блогеров. Это означает простую вещь: конкуренция идёт не только по цене, но и по объёму внешнего спроса, который селлер умеет завести внутрь маркетплейса.

Ландшафт тоже изменился заметно. По данным ADPASS, 70% брендов в 2024 году сместили фокус на микро- и наноинфлюенсеров до 100 тыс. подписчиков, потому что у них выше вовлечённость и ниже цена теста. Для продавца это выгодно: не один дорогой выход, а 10–20 проверяемых гипотез с понятной атрибуцией.

На маркетплейсе выигрывает не тот, кто просто купил охват, а тот, кто дал площадке сигналы спроса. Пользователь видит интеграцию, ищет товар по названию или переходит по ссылке, открывает карточку, читает отзывы, добавляет в корзину и покупает сразу или через несколько дней. Для алгоритмов это сильнее баннера, потому что поведение аудитории показывает реальный интерес к товару.

Доверие здесь выше медиапокупки. По данным Nielsen, 92% потребителей больше доверяют рекомендациям инфлюенсеров, чем баннерной рекламе. Поэтому продвижение товаров через блогеров работает для маркетплейсов лучше там, где покупатель выбирает не случайно, а через демонстрацию пользы, сценария применения и личного опыта.

«Инфлюенс-маркетинг становится главным двигателем продаж на маркетплейсах в 2025 году, так как половина покупателей узнаёт о новых брендах именно через контент блогеров» — аналитики МТС AdTech, Sostav.ru.

Мы видим ту же механику: не охваты ради охватов, а продажи и сигналы для алгоритмов площадки.

Как блогеры влияют на продажи на Wildberries и Ozon?

Блогер создаёт спрос вне площадки. Пользователь видит распаковку, обзор или нативную демонстрацию, после чего идёт на маркетплейс по прямой ссылке, через промокод или просто через поиск по названию бренда и товара. Для селлера это важно, потому что маркетплейс фиксирует не источник красивого отчёта, а поведение внутри карточки и факт заказа.

Дальше включается механика площадки. Если после внешней рекламы растут поисковые запросы, CTR в выдаче, просмотры карточки, добавления в корзину и конверсия в заказ, алгоритмы считывают повышение интереса к SKU. За счёт этого внешняя реклама на маркетплейсы может усиливать не только прямые продажи, но и органический спрос внутри самой площадки.

На Wildberries сценарий особенно чувствителен к отложенным решениям. Площадка увеличила окно атрибуции внешней рекламы с 7 до 14 дней, и это делает интеграции у блогеров измеримее для товаров, которые покупают не в день просмотра, а после сравнения цен, отзывов и вариантов. Для категорий одежды, товаров для дома и косметики эти 14 дней часто решают судьбу теста.

На Ozon контекст другой, но логика сходная. Рекламная выручка Ozon в Q1 2025 составила 40,1 млрд ₽ и выросла на 69% год к году, а это отражает усиление рекламной экосистемы и конкуренции за внимание покупателя. В такой среде инфлюенс маркетинг Ozon помогает не заменить внутреннюю рекламу, а подогреть спрос до входа в каталог.

Разница между площадками заметна в поведении аудитории. На WB чаще срабатывают эмоциональные и визуальные триггеры: образ, примерка, подборка, «как сидит», «что пришло», «стоит ли брать». На Ozon чаще лучше читаются рациональные аргументы: характеристики, комплектность, сравнение моделей, польза в быту, гарантия и сценарий использования.

Поэтому формат интеграции выбирают не по моде, а по типу товара. Для одежды и аксессуаров хорошо работают короткие видео, примерки, серии сторис и подборки образов. Для техники, кухонных гаджетов и товаров для дома чаще лучше заходят обзор, распаковка, демонстрация до и после, а также нативное использование в реальной бытовой сцене.

Лучше всего блогеры продают не любой товар, а понятный. Обычно легче масштабируются визуальные категории, товары с очевидной бытовой проблемой, решения в диапазоне импульсной или средней цены, а также позиции с уже сильной карточкой и отзывами от 20–30 штук. Если карточка пустая, рейтинг ниже 4,5 и фото не объясняют пользу за 3 секунды, внешний трафик чаще просто сгорает.

Микроинфлюенсеры для продаж часто выгоднее крупных имён. Средний ER у них держится на уровне 8–10%, тогда как у блогеров-миллионников он нередко падает до 1–2%. Для маркетплейса это критично: селлеру нужен не статус площадки, а плотность реакции аудитории и вероятность перехода в карточку товара.

Мы обычно видим это в цифрах тестов. Один крупный блогер может дать 300–500 тыс. просмотров, но слабый отклик и дорогой CPO. Пять микроинфлюенсеров с аудиторией по 20–80 тыс. человек часто приводят меньше охвата, зато больше сохранений, вопросов в директ, поисковых запросов и заказов на 1 рубль бюджета.

Признаки блогера, который подходит для маркетплейс-товара:

Тематика совпадает с товаром минимум на 70%: дом, кухня, дети, мода, красота, спорт

ER держится в коридоре от 5% для микроформата и выше, а не проседает до 1–2%

Сторис собирают не разовый пик, а стабильные просмотры 20–30% от числа подписчиков

В комментариях есть живые вопросы про опыт, цену, доставку и сравнение, а не только эмодзи

География аудитории соответствует логистике продаж, если товар критичен к сроку доставки

У блогера уже были нативные интеграции схожих категорий без явной негативной реакции

Формат контента позволяет показать товар руками за 15–60 секунд, а не просто назвать бренд

Доля ботов и подозрительных скачков подписок не ломает статистику по охвату и реакциям

Блогер готов согласовывать CTA, промокод, формулировку поиска и маркировку рекламы

Метрики, которые селлер обязан смотреть до и после размещения:

До запуска: ER, средние просмотры сторис, глубину досмотров видео, сохранения, тематику, географию, долю ботов, частоту рекламных публикаций

До запуска: прошлые интеграции в похожих категориях, тональность комментариев и качество подачи товара

После запуска: переходы по ссылке, использование промокода, брендовые поисковые запросы, рост показов карточки

После запуска: CTR в выдаче, добавления в корзину, заказы по SKU, долю новых покупателей, возвраты

После запуска: CPO, ДРР, ROMI, валовую прибыль на единицу и суммарную маржу после рекламных расходов

На WB отдельно: эффект в окне 14 дней, а не только продажи в день публикации

На Ozon отдельно: сравнение с периодом до размещения и с фоном по внутренней рекламе, чтобы не перепутать эффект каналов

Сценарий Стоимость размещения Охват/просмотры ER/реакции Переходы/поисковые запросы Заказы CPO Комментарий 1 наноинфлюенсер 7 000 ₽ 12 000 9% / 1 080 210 14 500 ₽ Дешёвый тест, годится для первой гипотезы 5 микроинфлюенсеров 45 000 ₽ 95 000 8,5% / 8 075 1 450 110 409 ₽ Стабильный сценарий для серии тестов и масштабирования 1 крупный блогер 180 000 ₽ 420 000 1,7% / 7 140 1 100 72 2 500 ₽ Высокий охват, но дорогой заказ и большой риск Серия из 4 выходов у 3 микроинфлюенсеров 96 000 ₽ 210 000 8% / 16 800 3 200 260 369 ₽ Длинная кампания обычно эффективнее разового посева

Экономику нужно считать до запуска. Если товар не выдерживает допустимый CPO, инфлюенс маркетинг wildberries или Ozon не спасёт убыточную модель. Мы считаем по формуле: цена продажи минус себестоимость, упаковка, комиссия маркетплейса, логистика, скидки, налоги и возвраты дают валовую прибыль на единицу, а затем уже сравниваем её с плановым CPO и итоговым ROMI.

Вот модельный пример по товару «органайзер для кухни». Средняя цена на маркетплейсе — 1 290 ₽, себестоимость с упаковкой — 430 ₽, комиссия и логистика — 290 ₽. Валовая прибыль до учёта блогеров получается 570 ₽ на единицу, а серия из 5 микроинфлюенсеров стоит 45 000 ₽.

За 14 дней после размещений товар получил 110 заказов. Суммарная валовая прибыль составила 62 700 ₽, чистый остаток после оплаты блогеров — 17 700 ₽, а CPO вышел 409 ₽. Вывод здесь не абстрактный, а прямой: кампания окупается, если товар выдерживает такой CPO и связка повторяется хотя бы в 2–3 волнах.

Кейс по одежде показывает силу серии, а не одиночного выхода. За счёт системной работы с блогерами и внешней рекламы оборот бренда на WB и Ozon вырос в 3,3 раза за период с июля 2024 по июль 2025. Здесь сработали не охваты сами по себе, а повторяемые интеграции, усиление брендового поиска и рост конверсии карточек.

Кейс по технике для кухни особенно показателен для Ozon. Интеграции у блогеров подняли выручку с 509 тыс. ₽ до 3,2 млн ₽ за квартал. Для рациональной категории это хороший сигнал: даже технический товар продаётся через блогеров, если показать реальный сценарий использования и завести пользователя в сильную карточку.

Кейс по товарам для дома подтверждает ценность микроформата. Бренд силиконовых форм вышел на 650 тыс. ₽ оборота в месяц и 140 тыс. ₽ прибыли за счёт микроинфлюенсеров. Здесь победил не медийный вес, а точное совпадение аудитории, понятная польза товара и приемлемая экономика заказа.

«Долгосрочные кампании с блогерами показывают конверсию в 2–3 раза выше, чем разовые интеграции» — исследование Likeni.

Мы видим ту же логику в маркетплейс-модели: не один яркий посев, а серия касаний, где блогер, формат и SKU проходят проверку цифрами.

Где чаще всего ломается инфлюенс-маркетинг у селлеров?

Инфлюенс-маркетинг ломается в одних и тех же точках. Обычно проблема не в том, что блогеры для маркетплейсов не работают, а в том, что селлер запускает трафик без подготовки товара, атрибуции и критериев окупаемости. Ниже 5 ошибок, которые встречаются чаще всего.

1. Выбирают блогера по числу подписчиков, а не по совпадению аудитории и формату.

Селлер покупает «большое имя» за 150–300 тыс. ₽ и ждёт поток заказов. В итоге получает охват, который не совпадает с категорией товара, и дорогой CPO выше маржи. Правильно смотреть не на громкость аккаунта, а на тематику, ER, живые реакции, просмотры сторис и способность показать товар в нужном сценарии за 15–60 секунд.

2. Льют внешний трафик на слабую карточку товара.

Блогер может дать интерес, но карточка обязана его конвертировать. Если фото не продают за 3 секунды, видео нет, отзывы слабые, цена выше рынка на 10–15%, а описание не закрывает возражения, пользователь уходит без заказа. Правильный порядок другой: сначала карточка, рейтинг, контент и наличие, а потом внешний трафик.

3. Запускают интеграцию без ТЗ и сценария.

Селлер пишет блогеру что-то вроде «покажите красиво» и надеется на нативность. В итоге блогер говорит общими словами, не демонстрирует боль, не показывает товар руками и не даёт понятный CTA на маркетплейс.

4. Оценивают только продажи в день выхода.

Интеграция вышла утром, вечером заказов мало, и канал объявляют нерабочим. Для маркетплейсов это частая ошибка, потому что покупатель возвращается позже, сравнивает предложения и оформляет заказ через 3–14 дней. На WB это особенно важно после расширения окна атрибуции внешней рекламы до 14 дней: считать нужно не мгновенный всплеск, а весь след кампании.

5. Игнорируют юридические ограничения и маркировку.

С 1 сентября 2025 года действуют ужесточённые правила маркировки: нельзя использовать ссылки и логотипы запрещённых соцсетей Meta в карточках товаров и рекламных интеграциях. Если селлер не проверяет креативы и формулировки, он рискует получить отклонение материалов, потерю части трафика и проблемы с размещением. Правильный путь здесь не быстрый, а безопасный: проверка маркировки, CTA, ссылок и визуальных элементов до публикации.

«Запрос „сделайте красиво и поставьте наш хештег“ редко приводит к результату. Без чёткого ТЗ и понимания формата селлеры просто сливают бюджет» — эксперты Getblogger, IT Channel.

Что делать селлеру, чтобы блогеры приносили продажи, а не только просмотры?

Нужен не разовый посев, а система запуска. Ниже план, который помогает связать внешний трафик на маркетплейсы с продажами по SKU и не сливать бюджет на первом тесте.

1. Подготовьте товар и карточку за 3–7 дней до старта.

Проверьте фото, видео, первые 5 экранов карточки, цену, наличие на складе и SEO карточки по ключевым запросам. Для товара с ценой 900–2 500 ₽ мы бы не запускали блогеров без рейтинга хотя бы 4,6, без 20–30 отзывов и без понятного оффера против 3–5 конкурентов в выдаче.

2. Отберите 10–20 блогеров по гипотезам, а не одного дорогого.

Сделайте таблицу кандидатов с колонками: тематика, ER, просмотры сторис, география, частота рекламы, цена размещения, формат контента, прошлые интеграции. Нормальный тестовый пул на первый месяц — 10–20 блогеров с бюджетом от 50 000 до 200 000 ₽ суммарно, чтобы увидеть не один случай, а закономерность.

3. Подготовьте ТЗ в 1 документе на 1–2 страницы.

Пропишите боль покупателя, сценарий использования, оффер, что блогер должен показать руками, какую проблему решить в кадре и какой CTA дать в конце. Укажите, как называть товар, как упоминать маркетплейс, нужен ли промокод, какие 2–3 возражения закрыть и в каком формате выпускать интеграцию: сторис, короткое видео, обзор или подборка.

4. Настройте атрибуцию до выхода рекламы.

Используйте уникальные промокоды, отдельные ссылки, отслеживание брендового спроса, рост поисковых запросов и всплесков заказов по SKU. Период оценки берите не 1 день, а 14–30 дней, потому что атрибуция внешней рекламы wb уже учитывает окно до 14 дней, а на Ozon важно сравнивать динамику с базовым периодом и фоном внутренней рекламы.

5. Запускайте тесты волнами по 3–5 блогеров.

Не публикуйте всех в один день, если хотите понять вклад каждой связки. Лучше делать 2–4 волны в течение 2–6 недель и после каждой смотреть CPO, ROMI, долю новых заказов, рост добавлений в корзину, CTR карточки и возвраты. Мы в агентстве Шольчев советуем сначала считать допустимый CPO по SKU, и только потом согласовывать блогеров.

6. Масштабируйте только повторяемые связки.

Если один блогер дал хороший результат, это ещё не система. Масштабировать стоит те комбинации, где совпали 3 элемента: блогер, формат и товар, а CPO удержался в допуске минимум в 2 волнах подряд. Хороший сигнал — когда после 2–4 размещений растёт не только заказ в день выхода, но и брендовый поиск, корзины и органические заказы.

7. Проверьте юридическую часть и маркировку за 24–48 часов до публикации.

Убедитесь, что в креативах нет запрещённых логотипов и ссылок, а рекламная маркировка оформлена корректно. Это не формальность, а защита бюджета, потому что один отклонённый креатив может сорвать волну из 3–5 размещений и исказить весь тест.

Коротко о главном

Инфлюенс-маркетинг для маркетплейсов работает, если вы ведёте не охваты, а внешний спрос с понятной экономикой по SKU. Канал лучше всего подходит товарам с визуальной подачей, понятной пользой, ценой импульсного или среднего диапазона и сильной карточкой на Wildberries или Ozon.

Считать нужно не лайки, а CPO, ROMI, валовую прибыль, добавления в корзину, поисковые запросы и продажи в окне 14–30 дней. Для WB это особенно важно, потому что окно атрибуции внешней рекламы увеличено до 14 дней. Для Ozon важно учитывать конкуренцию за внимание внутри растущей рекламной экосистемы.

Чаще выигрывают не миллионники, а микроинфлюенсеры с ER 8–10% и понятной аудиторией. Обычно лучше работают серии из 3–5 и более размещений, а не один дорогой выход. Если карточка слабая, ТЗ размытое, а атрибуции нет, блогеры не окупятся. Если связка повторяется в 2–3 волнах, её уже можно масштабировать.