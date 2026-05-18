Инфлюенс-маркетинг - это продвижение через лидеров мнений, которое в 2025 году работает не как имиджевая активность, а как измеримый канал продаж и спроса. Для селлера маркетплейса это не просто реклама у блогеров, а способ привести внешний трафик в карточку, поднять конверсию, усилить брендовый спрос и получить повторные заказы.

Для e-commerce это стало особенно заметно в 2024–2025 годах. По данным АКАР, рынок инфлюенс-маркетинга в России вырос на 33% и достиг 42,2 млрд рублей, а 45% пользователей совершают покупки после обзора блогера хотя бы раз в месяц, по данным Mediascope за 2024 год.

Мы видим простой сдвиг. Бренды покупают уже не охват, а управляемый спрос с метриками, сроками и понятной экономикой.

Селлеру этот канал нужен, когда товару важны доверие, демонстрация, объяснение выгоды или сценарий использования за 15–60 секунд. Это хорошо работает для косметики, одежды, товаров для дома, электроники, БАДов с осторожной юридической подачей, детских товаров, аксессуаров и подарочных категорий.

Влияние блогера на маркетплейс устроено не напрямую, а через цепочку действий. Пользователь видит интеграцию, переходит в карточку, сравнивает цену, фото, рейтинг, отзывы и сроки доставки, после чего покупает сразу или возвращается через 1–7 дней по брендовому запросу.

Здесь важно считать не лайки, а бизнес-результат. Если карточка слабая, цена выше рынка на 10–15%, а рейтинг ниже 4,6, то даже хороший трафик даст дорогой CAC и низкий ROMI.

Поэтому influence-маркетинг окупается не всегда. Он работает, когда у вас нормальная юнит-экономика, понятный оффер, конкурентная карточка и настроенная атрибуция, а не когда есть только желание «пошуметь».

Есть и юридическая часть. С 1 сентября 2023 года за отсутствие маркировки рекламы с erid для юрлиц предусмотрены штрафы от 100 000 до 500 000 рублей по КоАП РФ ст. 14.3, поэтому запускать размещения без проверки схемы маркировки опасно.

Data Insight отмечает, что в 2025 году 75% брендов в e-commerce планируют увеличить бюджеты на микро- и нано-инфлюенсеров. Причина проста: не громкое имя, а доверие и вовлечённость чаще дают продажу дешевле.

«Инфлюенс-маркетинг перестал быть инструментом только для охвата. В 2025 году это полноценный performance-канал, где каждый вложенный рубль должен оцифровываться через продажи на маркетплейсах» — Евгений Шольчев, основатель агентства «Шольчев».

Если говорить прикладно, главный вопрос не в том, нужен ли вам маркетинг влияния вообще. Главный вопрос в другом: при какой цене товара, марже, рейтинге карточки и модели атрибуции этот канал даст ROMI выше 100%, а не красивый, но пустой охват.

Как это работает в 2025 году и из чего складывается результат?

В 2025 году influence-маркетинг строится по цепочке из 7 элементов: цель, площадка, тип блогера, формат размещения, маркировка, атрибуция и оценка ROMI. Если из этой схемы выпадает хотя бы 1 звено, кампания становится не системой, а набором случайных публикаций.

Сначала мы определяем цель. Для селлера это обычно рост продаж SKU, вывод новинки, ускорение внешнего трафика, раскачка брендового спроса или поддержка акций на 7–14 дней.

Дальше выбираем модель. Охватная модель покупает внимание, а performance-модель покупает действия и старается привязать их к заказам, CAC, CR и ROMI.

Разница критична. В охватной логике можно радоваться 300 000 просмотров, а в performance-логике мы спрашиваем, сколько было переходов, сколько заказов попало в атрибуцию и окупился ли бюджет после комиссии маркетплейса, скидки, логистики и выкупа.

Для маркетплейсов работает не сам блогер, а связка «контент плюс карточка». Внешний трафик приходит в товар, карточка получает рост CTR и конверсии, а площадка видит сигнал спроса и может поднять органические показы внутри выдачи.

Это особенно заметно в категориях с импульсным спросом. Если после интеграции карточка удерживает конверсию на уровне 6–12% и получает серию заказов за 24–72 часа, она нередко добирает продажи уже органикой.

Какие типы инфлюенсеров бывают

Нано-инфлюенсеры: до 10 000 подписчиков, ER обычно 5–7%, хорошо работают для точечных ниш и посевов.

Микро-инфлюенсеры: от 10 000 до 100 000, чаще дают лучший баланс между ценой, доверием и объёмом трафика.

Макро-инфлюенсеры: от 100 000 до 1 млн, полезны для быстрого охвата, но ER часто снижается.

Селебрити и миллионники: свыше 1 млн, сильны для знания бренда, но не всегда выгодны по CAC.

Причина, почему микро- и нано часто выгоднее, лежит в экономике внимания. По данным TrendHERO за 2024 год, средний ER у нано-инфлюенсеров составляет 5–7%, а у миллионников обычно до 1,5%, поэтому вы покупаете не просто аудиторию, а долю живого участия.

Какие форматы размещения работают лучше

Обзор товара с демонстрацией результата за 30–90 секунд.

Распаковка с акцентом на первое впечатление и комплект.

Нативная интеграция в повседневный сценарий использования.

Подборка товаров, где ваш SKU решает конкретную задачу.

Стрим или live с ответами на вопросы и демонстрацией в реальном времени.

Посев или серия касаний у 10–50 блогеров в течение 7–10 дней.

Для маркетплейсов особенно полезны обзор, подборка и серия касаний. Не разовый всплеск, а 2–3 волны упоминаний чаще дают более стабильный рост брендовых запросов и возвратного трафика.

Если говорить о площадках, то Telegram хорошо работает для посевов, подборок и быстрых переходов по ссылке. VK подходит для контента с комментариями и сообществами, YouTube полезен для обзоров и поискового спроса, а маркетплейс-инструменты удобны, когда вы хотите ближе связать интеграцию с карточкой.

Wildberries в 2024–2025 годах развивает «ВБ.Медиа», где селлер может запускать рекламу у блогеров через личный кабинет. Это не магическая кнопка, а удобная среда для запуска и контроля, если вы хотите сокращать ручные операции.

У Ozon есть «Моменты» и live-streaming. По данным площадки, конверсия в покупку в live-форматах может быть в 3–4 раза выше, чем у статичных баннеров, потому что пользователь видит демонстрацию и получает ответ на возражения сразу.

Площадка / формат Аудитория Средний сценарий использования Плюсы Ограничения KPI Когда подходит селлеру Telegram Широкая, от нишевой до массовой Посев, подборки, короткие интеграции Быстрый запуск, много микро-каналов, удобные ссылки Сильный разброс по качеству аудитории CTR, CPC, заказы, CAC Когда нужен тест 10–30 блогеров за 7 дней VK Массовая и региональная Посты, клипы, сообщества Комментарии, репосты, широкий инвентарь Не во всех нишах высокий CR в покупку ER, переходы, CR, CPM Когда важны обсуждения и социальное доказательство YouTube Тёплая аудитория длинного контента Обзоры, сравнения, распаковки Глубокое объяснение товара, долгий хвост просмотров Выше стоимость производства и длиннее цикл Просмотры, удержание, переходы, CPA Когда товар нужно объяснить и показать детально Ozon Моменты / live Аудитория внутри экосистемы Ozon Короткие видео и стримы Близость к покупке, выше конверсия Зависимость от качества карточки и цены CR, заказы, ROMI Когда товар уже готов к активному спросу ВБ.Медиа Селлеры и аудитория Wildberries Запуск интеграций через кабинет Ближе к системе площадки, удобнее контроль Нужно отдельно считать экономику SKU Переходы, заказы, ДРР, CAC Когда нужен управляемый трафик в карточку WB

Теперь о деньгах и метриках. Универсальной ставки нет, потому что итог зависит от комиссии площадки, глубины скидки, логистики, процента выкупа, себестоимости, возвратов и модели оплаты блогеру.

Обычно мы считаем минимум 6 метрик. ER показывает вовлечённость, CTR — силу креатива, CR — силу карточки, CAC — цену клиента, CPA — цену заказа, ROMI — возврат инвестиций в маркетинг.

Метрика Формула Что показывает Какой ориентир считать хорошим ER (лайки + комментарии + реакции) / охват × 100% Вовлечённость аудитории Для нано 5–7%, для крупных каналов ниже CTR клики / показы × 100% Силу оффера и креатива Зависит от формата, часто от 0,8% до 3% CR заказы / переходы × 100% Конверсию трафика в заказ Для сильной карточки 3–10% и выше CAC расходы / число новых клиентов Стоимость привлечения клиента Ниже допустимой маржи по SKU CPA расходы / число заказов Стоимость одного заказа Ниже валовой прибыли с заказа ROMI (дополнительная прибыль − расходы) / расходы × 100% Окупаемость маркетинга Выше 100% — база для масштабирования

Пример 1. Бренд косметики запустил посев у 50 микро-блогеров в Telegram и Instagram (организация, запрещённая на территории РФ) с общим бюджетом 300 000 рублей. За 30 дней продажи на Wildberries выросли в 2,5 раза, но ключевым фактором был не только посев, а доработанная карточка: новые фото, рейтинг 4,8 и скидка 12%.

Пример 2. Бренд электроники использовал QR-коды и уникальные промокоды в интеграциях. Это помогло отследить 85% заказов и получить ROMI 320%, потому что команда связала размещения не только с охватом, а с заказами и повторными визитами.

Есть и ещё один важный слой. В нише «Одежда» CAC через блогеров в среднем на 20% ниже, чем через контекстную рекламу, по исследованию e-commerce РФ за 2025 год, но это работает только при хорошем попадании блогера в аудиторию товара.

Поэтому сначала ищем соответствие, потом масштабируем. Не «самый известный блогер», а тот, чья аудитория реально покупает вашу категорию в диапазоне цены, например 1 500–4 000 рублей за единицу товара.

Где всё ломается: какие ошибки чаще всего сливают бюджет?

Большинство провалов в маркетинге влияния происходят по 5 типовым причинам. Это не вопрос везения, а вопрос дисциплины, подготовки карточки и нормального трекинга.

Смотрят на подписчиков, а не на качество аудитории.

Что делают: выбирают блогера по цифре 300 000 или 1 млн подписчиков. К чему приводит: ER падает до 1–1,5%, CTR слабый, CAC растёт на 20–50% против посева у микро-каналов. Как правильно: проверять не только размер канала, а ER инфлюенсера, долю живых комментариев, географию, возраст аудитории и тематическое совпадение.

Не проверяют комментарии и тональность.

Что делают: видят красивые скриншоты охватов и покупают размещение за 30 000–100 000 рублей. К чему приводит: боты, пустые реакции, нерелевантная аудитория и нулевая конверсия. Как правильно: смотреть 10–15 последних публикаций, читать комментарии вручную, анализировать динамику подписок и резкие скачки охвата.

Запускаются без ERID и договора.

Что делают: переводят деньги и публикуют рекламу сразу. К чему приводит: юридические риски, проблемы с отчётностью и штрафы 100 000–500 000 рублей для юрлиц при нарушении типового сценария маркировки. Как правильно: заранее согласовать схему, получить ERID-токен, передать данные в ОРД и проверить формулировки с юристом или оператором ОРД.

«Маркировка рекламы стала гигиеническим минимумом. Селлеры, игнорирующие получение erid, рискуют не только штрафами, но и блокировками со стороны площадок» — юристы в сфере рекламы, РБК.

Не настраивают атрибуцию продаж.

Что делают: ставят одну общую ссылку или вообще не используют трекинг. К чему приводит: 30–70% продаж остаются неясными, невозможно посчитать CPA и ROMI, решения принимаются на ощущениях. Как правильно: использовать промокоды, отдельные ссылки, QR-коды, UTM-метки там, где это уместно, и сверять всплески продаж по окнам 24 часа, 7 дней и 14 дней.

Ждут мгновенной окупаемости от одного размещения и ведут трафик в слабую карточку.

Что делают: запускают 1 интеграцию, а карточка товара при этом с рейтингом 4,3, 7 отзывами и невыгодной ценой. К чему приводит: внешний трафик приходит, но не конвертируется, CAC становится выше нормы, ROMI уходит в минус. Как правильно: сначала усилить фото, заголовок, отзывы, цену, ответы на вопросы и наличие на складе, а потом оценивать результат волной из 10–30 касаний.

Для маркетплейсов это критично. Внешний трафик не спасёт карточку, если конкуренты сильнее по фото, отзывам, цене и сроку доставки на 1–2 дня.

Есть и ошибка в оффере. Для холодной аудитории хуже работает жёсткий призыв «купи сейчас», а лучше работают тест, демонстрация, сравнение, подборка и понятная выгода в 1 сообщении.

Мы обычно смотрим на канал минимум в горизонте 7–14 дней. Не разовая интеграция любой ценой, а тест с понятной гипотезой, потому что часть продаж на маркетплейсах приходит отложенно через поиск бренда и повторный визит.

Что делать селлеру: как запустить тестовую кампанию без хаоса?

Запуск теста можно собрать за 72 часа, если идти по шагам и не перескакивать через подготовку. Мы советуем начинать не с блогеров, а с товара и допустимой экономики.

Выберите SKU для продвижения.

Лучше всего заходят товары с понятным визуальным эффектом, ценой до 5 000–7 000 рублей, быстрым объяснением пользы и нормальной повторной покупкой. Хуже заходят сложные B2B-продукты, товары без очевидной демонстрации и позиции, где маржа уже съедена скидкой и логистикой.

Проверьте юнит-экономику.

Посчитайте себестоимость, комиссию маркетплейса как переменную, логистику, упаковку, скидку, возвраты и налоги. Ваша задача — понять допустимый CAC и минимальный ROMI, например CAC до 700 рублей и ROMI от 100–150% на тесте.

Подготовьте карточку.

До запуска нужны фото, которые читаются за 2 секунды, рейтинг желательно от 4,6, хотя бы 20–50 отзывов, конкурентная цена и внятные ответы на вопросы. Не сырой листинг, а карточка, которая уже умеет конвертировать трафик.

Определите KPI.

Для первого теста мы советуем ставить 2–3 метрики, а не 10. Обычно это заказы, CAC, CR карточки и ROMI в окне 7–14 дней.

Подберите пул из 10–30 блогеров.

Для теста лучше не 1 крупный блогер за весь бюджет, а корзина из нано- и микро-инфлюенсеров. По бюджету это часто диапазон 100 000–500 000 рублей, где можно сравнить форматы, площадки и стоимость заказа.

Согласуйте ТЗ и оффер.

Дайте блогеру не жёсткий скрипт, а опорные тезисы: проблема, сценарий использования, 1–2 сильные выгоды, ограничение по обещаниям и корректный призыв к действию. Для холодной аудитории лучше работает не давление, а честная демонстрация.

Оформите маркировку и ERID.

В типовом сценарии рекламной интеграции нужно получить ERID-токен и передать данные в ОРД. Детали зависят от формата, агентской схемы и того, кто именно размещает рекламу, поэтому перед публикацией стоит перепроверить порядок у юриста или оператора ОРД.

Настройте атрибуцию.

Используйте уникальные промокоды, сокращённые ссылки, QR-коды, отдельные посадочные страницы или раздельные артикулы, если это возможно. Для Wildberries и Ozon особенно важно сопоставлять даты публикаций с ростом переходов, заказов и брендовых запросов внутри площадки.

Соберите результаты и примите решение о масштабировании.

Оценивайте кампанию через 7–14 дней, а не через 3 часа после выхода поста. Если CAC укладывается в план, CR карточки растёт, а ROMI вышел в плюс, масштабируйте связку на 2–3 недели и усиливайте лучшие креативы.

Товары, которым influence-маркетинг подходит лучше всего, обычно имеют 4 свойства. Их можно показать в кадре, быстро объяснить, выгодно сравнить и купить без долгого согласования.

Хуже канал работает там, где цикл сделки длиннее 30 дней, цена слишком высока для импульсной покупки или товар ничем не отличается визуально. Не сложный каталог ради галочки, а SKU с понятной пользой — вот точка старта.

Если у вас внутри команды нет системы, её стоит собрать до первого крупного теста. Например, мы в агентстве «Шольчев» обычно рекомендуем выстраивать процесс вокруг 3 опор: юнит-экономика, маркировка и атрибуция, потому что без них даже хороший блогер не даст управляемого результата.

Для перелинковки в блоге здесь логично поставить материалы по темам: продвижение на маркетплейсах, внешний трафик на маркетплейсы, аналитика продаж на маркетплейсах, реклама у блогеров и таргетированная реклама. Они помогают читателю собрать полную картину канала, а не смотреть на интеграции отдельно от экономики товара.

Коротко о главном

Инфлюенс-маркетинг в 2025 году — это не просто реклама у блогеров, а performance-канал, который помогает селлеру маркетплейса приводить внешний трафик, поднимать спрос на карточку и считать продажи в цифрах. Он работает лучше всего там, где товар можно быстро показать, объяснить и купить без длинного цикла принятия решения.

Главные выводы простые:

Микро- и нано-инфлюенсеры часто эффективнее макро по ER и CAC: 5–7% вовлечённости против 1,5% у крупных блогеров.

Без маркировки рекламы, ERID и передачи данных в ОРД запускать интеграции рискованно: штрафы для юрлиц составляют 100 000–500 000 рублей.

Считать нужно не охваты, а переходы, CR карточки, CAC, CPA и ROMI в окне 7–14 дней.

Внешний трафик работает только вместе с сильной карточкой, нормальной ценой, отзывами и юнит-экономикой.

Если коротко, influence-маркетинг окупается не за счёт шума, а за счёт связки «правильный блогер, правильный оффер, правильная атрибуция».