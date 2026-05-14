Тег «Селлер»

Как работать с отзывами и обратной связью на маркетплейсах, чтобы не терять продажи?
Отзывы — не имиджевая мелочь, а рычаг конверсии на маркетплейсах: 87% покупателей читают их перед заказом, 45% отказываются при необработанном негативе, до 30% продаж теряется при слабой работе. Разбираем, как выстроить систему с SLA, тегами причин и шаблонами с персонализацией, чтобы поднять конверсию на 18–25% и снизить возвраты за 2–4 недели.
Как использовать видеоконтент для роста конверсий на маркетплейсах?
Видео в карточке работает не как украшение, а как инструмент роста продаж: на Ozon видеообзор повышает конверсию до 74%, на Wildberries — на 30%, а 3D-модели снижают возвраты на 47%. Разбираем форматы под категории, 5 ошибок селлеров и пошаговый план внедрения за 14–28 дней.
