Озон — универсальная площадка, где торгуют и носками, и квадроциклами, и книгами, и стройматериалами. Но «универсальная» не значит «без правил». Прежде чем закупать товар, вкладываться в логистику и регистрировать магазин, важно разобраться, что именно можно продавать, для каких категорий потребуются документы, а какие вообще закрыты для новичков — иначе можно потерять деньги еще до первых продаж.

Категории товаров на Ozon без обязательных документов

Большинство товарных категорий на Озон доступны всем продавцам сразу после регистрации. Никаких дополнительных разрешений, подтверждений или документов не нужно. Просто загружаете карточки и начинаете продавать.

Категории товаров, которые можно продавать сразу:

Одежда, обувь и аксессуары — огромный сегмент, который стабильно входит в тройку самых оборотистых на площадке. Можно продавать на Ozon как масс маркет, так и средний ценовой сегмент. Конкуренция высокая, но и спрос соответствующий.

Товары для дома — текстиль, посуда, декор, хранение, хозтовары. Широкий диапазон цен, разная аудитория. Хорошо заходят сезонные товары: пледы и свечи осенью, садовый инвентарь весной.

Электроника и аксессуары — чехлы, зарядки, наушники, периферия. Мелкая электроника не требует сложных документов. Крупная бытовая техника тоже доступна, но там своя специфика с гарантией и сервисом.

Книги и канцелярия — низкий порог входа, понятная аудитория. Сезонные всплески к 1 сентября и Новому году.

Спорт и отдых — одежда для фитнеса, инвентарь, туризм. Категория с хорошей маржинальностью и растущим спросом.

Зоотовары — корма, аксессуары, игрушки, амуниция. Лояльная аудитория с высоким LTV. Владельцы домашних животных регулярно совершают покупки.

Автотовары — аксессуары, расходники, инструменты. Масла и технические жидкости требуют дополнительных документов, а вот коврики, держатели и органайзеры — нет.

Такие категории удобны для старта и тестирования гипотез: можно быстро выйти на площадку, не тратя время и деньги на оформление документов, и понять, насколько товарная группа подходит под вашу модель бизнеса с точки зрения спроса, конкуренции и маржинальности.

Категории на Ozon, где платформа требует документы

Часть товаров можно продавать только при наличии подтверждающих документов. Озон запросит их при модерации карточек или позже при выборочной проверке.

К таким товарам относят:

Детские товары. К ним требуются сертификаты соответствия техническому регламенту Таможенного союза. Это касается игрушек, одежды, обуви, детской мебели, колясок. Без документов карточки не пройдут модерацию.

К ним требуются сертификаты соответствия техническому регламенту Таможенного союза. Это касается игрушек, одежды, обуви, детской мебели, колясок. Без документов карточки не пройдут модерацию. Косметика и парфюмерия. Здесь нужны декларации о соответствии, а для импортных товаров еще и документы о легальном ввозе. Особое внимание к составу. Если есть запрещенные или ограниченные компоненты — товар не пропустят.

Здесь нужны декларации о соответствии, а для импортных товаров еще и документы о легальном ввозе. Особое внимание к составу. Если есть запрещенные или ограниченные компоненты — товар не пропустят. БАДы и витамины. Обязательно нужно свидетельство о государственной регистрации. Категория сложная для входа, но маржинальная.

Обязательно нужно свидетельство о государственной регистрации. Категория сложная для входа, но маржинальная. Медицинские изделия. Сюда входят тонометры, ингаляторы, ортопедические изделия и подобное. Нужна регистрация в Росздравнадзоре.

Сюда входят тонометры, ингаляторы, ортопедические изделия и подобное. Нужна регистрация в Росздравнадзоре. Продукты питания. Потребуется декларация о соответствии на каждую товарную позицию. Для отдельных категорий (детское питание, специализированные продукты) требования строже.

Потребуется декларация о соответствии на каждую товарную позицию. Для отдельных категорий (детское питание, специализированные продукты) требования строже. Электроника с питанием от сети. Потребуются сертификаты электробезопасности. Аккумуляторные устройства тоже требуют подтверждения.

Потребуются сертификаты электробезопасности. Аккумуляторные устройства тоже требуют подтверждения. Брендовые товары. Ozon вправе в любой момент запросить документы, подтверждающие право на продажу: договор с дистрибьютором, разрешение правообладателя или подтверждение официальной закупки. При отсутствии документов карточки блокируются, а продажи останавливаются.

Лайфхак для продавцов: собирайте документы на товар до загрузки карточек, даже если категория формально не требует обязательной сертификации. Ozon может запросить подтверждение в любой момент — при проверке, жалобе или смене правил. Отсутствие документов может привести к блокировке карточек до выяснения.

Что нельзя продавать на Ozon

Список запрещенных товаров на Озон обширный и категоричный. Нарушение — блокировка магазина, иногда без возможности восстановления.

Эти товары Ozon не разрешает продавать на площадке:

Оружие и сопутствующие товары — огнестрельное, холодное, пневматическое оружие, электрошокеры, травматические средства. Под запретом также муляжи и страйкбольное оружие.

Оружие и сопутствующие товары — огнестрельное, холодное, пневматическое оружие, электрошокеры, травматические средства. Под запретом также муляжи и страйкбольное оружие. Наркотические и психотропные вещества — включая прекурсоры и курительные смеси.

Наркотические и психотропные вещества — включая прекурсоры и курительные смеси. Табачную и никотиносодержащую продукцию — сигареты, вейпы, жидкости для электронных сигарет, стики.

Табачную и никотиносодержащую продукцию — сигареты, вейпы, жидкости для электронных сигарет, стики. Алкогольную продукцию — любой крепости, включая пиво и слабоалкогольные напитки.

Алкогольную продукцию — любой крепости, включая пиво и слабоалкогольные напитки. Лекарственные препараты — рецептурные и безрецептурные аптечные средства. БАДы допускаются при наличии регистрации, лекарства — нет.

Лекарственные препараты — рецептурные и безрецептурные аптечные средства. БАДы допускаются при наличии регистрации, лекарства — нет. Пиротехнику — фейерверки, петарды, сигнальные ракеты и аналогичные изделия.

Пиротехнику — фейерверки, петарды, сигнальные ракеты и аналогичные изделия. Контрафакт и подделки — товары с незаконным использованием брендов, товарных знаков и дизайна.

Контрафакт и подделки — товары с незаконным использованием брендов, товарных знаков и дизайна. Товары, нарушающие законодательство — материалы экстремистского характера, порнография, пропаганда наркотиков.

Товары, нарушающие законодательство — материалы экстремистского характера, порнография, пропаганда наркотиков. Живых животных и растения — продажа живых организмов на Ozon запрещена вне зависимости от вида и назначения, включая домашних животных, декоративные растения и саженцы.

— продажа живых организмов на Ozon запрещена вне зависимости от вида и назначения, включая домашних животных, декоративные растения и саженцы. Драгоценные металлы и камни в необработанном виде, а также инвестиционные монеты.

При выборе ниши важно учитывать не только потенциальную прибыль, но и прямые запреты площадки. Даже единичная попытка продажи запрещенного товара может привести к блокировке магазина и потере аккаунта.

6 советов для тех, кто хочет зарабатывать на Ozon

Выбор категории на Ozon — это не только вопрос спроса, но и расчета рисков, затрат и ограничений. Эти советы помогут избежать типичных ошибок при выборе ниши на Озон:

Совет 1. Проверяйте доступность категории до закупки товара. Озон периодически закрывает отдельные категории для новичков без истории продаж, поэтому перед закупкой товара проверяйте актуальные требования в личном кабинете.

Совет 2. Считайте экономику с учетом комиссий. Размер комиссий на Ozon зависит от категории. В одежде, электронике и продуктах ставки различаются, а разница в 5–10 процентных пунктов может полностью изменить маржинальность. Анализ тарифов нужно делать еще до выбора ниши.

Совет 3. Учитывайте требования к контенту. В одних категориях достаточно базовых фотографий, в других обязательны видео, сертификаты в карточке и Rich-контент. Эти требования напрямую влияют на стартовые затраты и сроки выхода на продажи.

Совет 4. Закладывайте возвраты в расчет прибыли. В одежде и обуви возвраты на уровне 40–50% считаются нормой. В бытовой химии и ряде других категорий возвраты минимальны. Этот показатель важно учитывать при расчете реальной прибыли, а не ориентироваться только на оборот.

Совет 5. Оценивайте уровень конкуренции. Перегретые ниши с сотнями продавцов требуют значительных вложений в продвижение. При этом полное отсутствие конкуренции — тоже тревожный сигнал: устойчивого спроса на товар может не быть.

. Перегретые ниши с сотнями продавцов требуют значительных вложений в продвижение. При этом полное отсутствие конкуренции — тоже тревожный сигнал: устойчивого спроса на товар может не быть. Совет 6. Начинайте с ограниченного ассортимента. Для старта разумнее выбрать 30–50 качественно проработанных карточек, протестировать спрос и экономику, и только после этого масштабироваться без лишних потерь.

Вопрос не в том, что можно продавать на платформе, а будет ли это выгодно вам с учетом всех ограничений и затрат. Вы уже выбрали нишу или еще в поиске оптимального варианта?