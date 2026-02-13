Инфографика — это текстовые блоки, иконки, указатели и другие графические элементы, которые доносят информацию быстрее, чем описание. Вместо того чтобы читать характеристики, покупатель видит главное прямо на картинке, например, размеры, материал, преимущества, комплектацию.

Разбираемся, как работает инфографика, когда она мешает и как ее правильно сделать.

Что видит покупатель в первые секунды и как инфографика влияет на выбор

Покупатель на маркетплейсе не читает. Это не преувеличение. Большинство людей принимают решение о клике на карточку за 1–2 секунды, пролистывая выдачу. Они смотрят на картинку, цену, рейтинг. Все.

Даже если человек открыл карточку, он не будет вчитываться в описание. Пролистает фото, глянет отзывы, посмотрит цену. Если за это время не понял, что за товар и чем он хорош, то уйдет к конкуренту.

Решает эту проблему именно инфографика. Ключевая информация подается визуально, прямо на фотографиях. Покупатель листает галерею и получает ответы на свои вопросы, не заходя в описание.

Например, два продавца продают одинаковые рюкзаки. У первого — фото рюкзака на белом фоне. У второго — то же фото, но с указанием объема в литрах, количества карманов, размеров и надписью «влагозащитная ткань». Кто получит больше кликов и продаж — очевидно.

7 пунктов, которые делают карточку товара продающей

Инфографика должна отвечать на вопросы, которые возникают у покупателя при выборе товара. Вопросы разные в зависимости от категории.

Размеры и габариты — для мебели, сумок, одежды, техники. Покупатель хочет понять, поместится ли вещь в его пространство. Указывайте сантиметры прямо на фото.

— для мебели, сумок, одежды, техники. Покупатель хочет понять, поместится ли вещь в его пространство. Указывайте сантиметры прямо на фото. Комплектация — что входит в набор, что докупать отдельно. Особенно важно для техники, инструментов, детских товаров. Фото с разложенным содержимым и подписями к каждому элементу.

— что входит в набор, что докупать отдельно. Особенно важно для техники, инструментов, детских товаров. Фото с разложенным содержимым и подписями к каждому элементу. Материалы и состав — для одежды, текстиля, косметики. Иконка «100% хлопок» или «гипоаллергенно» считывается мгновенно.

— для одежды, текстиля, косметики. Иконка «100% хлопок» или «гипоаллергенно» считывается мгновенно. Ключевые характеристики — то, по чему выбирают в вашей категории. Для пылесоса — мощность всасывания. Для повербанков — емкость. Для кремов — тип кожи.

— то, по чему выбирают в вашей категории. Для пылесоса — мощность всасывания. Для повербанков — емкость. Для кремов — тип кожи. Преимущества и отличия — чем ваш товар лучше аналогов. Не абстрактное «премиум качество», а конкретное, «усиленные швы», «батарея 5000 mAh».

— чем ваш товар лучше аналогов. Не абстрактное «премиум качество», а конкретное, «усиленные швы», «батарея 5000 mAh». Сценарии использования — для чего подходит товар. Рюкзак: «для города / для путешествий / для ноутбука до 15 дюймов».

— для чего подходит товар. Рюкзак: «для города / для путешествий / для ноутбука до 15 дюймов». Масштаб — товар в руке, на человеке, в интерьере, чтобы можно было понять реальный размер.

Эти элементы помогают покупателю быстро понять, что это за товар, подойдет ли он ему и чем отличается от аналогов. Чем меньше вопросов остается у человека после просмотра инфографики, тем выше вероятность клика, добавления в корзину и покупки.

Как не получить отклонение карточки: требования WB и Ozon к инфографике

Требования к контенту на площадках отличаются, и это влияет на инфографику:

Вайлдберриз более лоялен к яркой, агрессивной инфографике. Здесь хорошо работают кричащие плашки, крупные надписи, контрастные цвета. Аудитория на ВБ привыкла к такому визуалу, карточки без инфографики теряются в выдаче. Можно и нужно использовать текст на фото, главное — не превращать картинку в нечитаемое месиво. На Wildberries основной формат вертикальный — 3:4.

Ozon к контенту относится строже. Площадка может отклонить фото с избыточным текстом или элементами, которые воспринимаются как «реклама на рекламе». Инфографика здесь тоже работает, но в более сдержанном формате. Она должна быть чище, минималистичнее, меньше кричащих плашек. На Ozon также есть инструмент Rich-контент. Это расширенное описание с версткой, картинками, блоками. Часть информации можно перенести туда, разгрузив основные фото. На Ozon формат изображений создают ближе к квадрату или горизонтали в зависимости от категории.

Инфографику нужно адаптировать под каждую площадку, а не использовать одинаковые картинки везде. То, что отлично заходит на WB, может привести к отклонению карточки на Озон. Для стабильных продаж и прохождения модерации визуал нужно адаптировать под требования каждой платформы.

Инфографика для Ozon и Wildberries: делать самому, заказывать или отдавать агентству

Есть три пути в зависимости от бюджета и объема работы:

Самостоятельно в онлайн-редакторах

Canva, Figma, Photoshop — инструменты доступны, шаблонов много. Подходит для старта и небольшого ассортимента. Минус — нужно время и минимальное чувство вкуса. Плюс — бесплатно или почти бесплатно.

Фрилансеры и дизайнеры

На биржах полно исполнителей, которые делают инфографику для маркетплейсов. Цены — от 300 рублей за слайд до нескольких тысяч за полное оформление карточки. Качество разное, нужно смотреть портфолио и тестировать.

Специализированные агентства и студии

Для крупных селлеров с сотнями SKU. Делают под ключ, включая съемку, обработку, загрузка. Дорого, но экономит время.

Если вы только начинаете работу на маркетплейсах и тестируете товар — можно сделать инфографику самостоятельно или через фрилансера. Если ассортимент растет, важна скорость и стабильное качество — работа с агентством становится оправданной инвестицией.

Работает ли инфографика: какие параметры показывают, что карточка продает

Эффективность инфографики оценивается только через тесты и цифры. Загрузите один вариант, поработайте с ним 1–2 недели, затем замените на другой и сравните показатели.

Смотрите на такие метрики:

CTR — процент кликов на карточку из выдачи. Если после добавления инфографики CTR вырос, значит, главное фото стало привлекательнее.

Конверсия в корзину — процент добавлений в корзину от просмотров карточки. Если выросла — галерея лучше доносит ценность товара.

Процент возвратов с причиной «не соответствует описанию». Если снизился — инфографика точнее показывает, что получит покупатель.

В конкурентных нишах на маркетплейсах работает только качественная инфографика. Она должна быть читаемая, информативная, честная. Визуальный мусор из кричащих плашек не продает — он раздражает.

Вы можете уже сейчас открыть свою карточку товара и оценить ее эффективность: кликают ли на главное фото (CTR), добавляют ли товар в корзину, есть ли возвраты с причиной «не соответствует описанию». Уже на этом этапе становится видно, где карточка теряет клики и деньги.

Чтобы точно понять, что именно мешает карточке продавать, мы проводим разбор инфографики под Wildberries и Ozon: показываем слабые места, объясняем, что стоит изменить, и даем рекомендации с учетом требований площадки и ниши. Напишите нам — разберем вашу карточку.