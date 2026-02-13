Сегодня больше 70% продавцов на маркетплейсах — это малый бизнес и индивидуальные предприниматели. Рынок растет на 40–50% ежегодно, количество заказов на площадках исчисляется миллионами в сутки.

Для предпринимателей это возможность получить доступ к огромной аудитории без затрат на собственную инфраструктуру. Но прежде чем выйти на площадку, нужно разобраться с юридическими и организационными вопросами.

В каком статусе выходить на маркетплейсы: ИП, ООО или самозанятость

Начать торговать на маркетплейсах, даже чтобы просто попробовать— без регистрации не получится. Площадки не работают с физлицами: без ИП или ООО вы не сможете получать выплаты, подписывать оферту и полноценно запускать продажи. Именно поэтому первый шаг для большинства начинающих селлеров — оформление ИП.

ИП — самый простой и удобный формат для старта на маркетплейсах

Для большинства новичков именно ИП становится оптимальным решением: оно позволяет быстро запуститься и не усложнять процессы на старте.

Почему ИП выбирают чаще всего:

регистрация занимает до трех дней через Госуслуги или МФЦ, при онлайн-подаче госпошлина — 0 рублей;

прибыль можно свободно выводить: деньги на счете ИП — это ваши деньги, их можно переводить на личную карту;

простая отчетность, особенно при работе на упрощенной системе налогообложения;

закрыть ИП почти так же просто, как открыть.

ИП подходит для старта, тестирования ниши и большинства моделей торговли на маркетплейсах.

ООО — вариант для партнерского бизнеса и масштабирования

Открывать ООО имеет смысл не на старте, а в более сложных бизнес-сценариях.

ООО стоит рассматривать, если:

вы планируете бизнес с партнерами;

важна ограниченная ответственность;

предполагается работа с крупными поставщиками или контрагентами, которые не сотрудничают с ИП.

Для теста ниши и первых продаж ООО в большинстве случаев избыточно — оно сложнее в администрировании и отчетности.

Самозанятость — подходит не для всех моделей торговли

Самозанятость подходит не всем моделям торговли и имеет принципиальные ограничения.

Этот статус возможен только для продажи товаров собственного производства:

hand-made;

изделия ручной работы;

авторские продукты.

Перепродавать закупленный товар самозанятым нельзя — для классической торговли на маркетплейсах этот формат не подходит.

Коды ОКВЭД для торговли на маркетплейсах: что это и зачем они нужны

При регистрации ИП нужно указать коды ОКВЭД — это официальные коды видов деятельности, по которым государство понимает, чем именно вы занимаетесь как предприниматель. По этим кодам определяется, можно ли вам работать в выбранной сфере, какую систему налогообложения применять и не нарушаете ли вы правила.

Для торговли на маркетплейсах есть базовый набор кодов, без которых начать работу не получится.

47.91 — розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет (это основной код, он обязателен!);

— розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет (это основной код, он обязателен!); 47.91.1 — розничная торговля по почте;

— розничная торговля по почте; 47.91.2 — розничная торговля через интернет.

Дополнительно стоит добавить коды под конкретные категории товаров:

47.19 — прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах (универсальный код);

— прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах (универсальный код); 47.71 — одежда;

— одежда; 47.72 — обувь и изделия из кожи;

— обувь и изделия из кожи; 47.75 — косметика и парфюмерия;

— косметика и парфюмерия; 47.51 — текстиль;

— текстиль; 47.59 — мебель, осветительные приборы, товары для дома;

— мебель, осветительные приборы, товары для дома; 47.54 — бытовая техника.

Указывайте коды с запасом — добавить потом можно, но это лишние действия. Основным ставьте 47.91, остальные — дополнительными.

Допустим, вы планируете продавать одежду на маркетплейсах, но рассматриваете возможность со временем добавить обувь или косметику. В этом случае при регистрации ИП имеет смысл сразу указать несколько кодов ОКВЭД: 47.91 — основной код (торговля через интернет), 47.71 — одежда, 47.72 — обувь и изделия из кожи, 47.75 — косметика и парфюмерия.

Эти коды ни к чему не обязывают, но в дальнейшем избавят от необходимости вносить изменения, если вы решите расширить ассортимент.

УСН 6% или 15%: что выбрать для торговли на маркетплейсах

Для торговли на маркетплейсах обычно выбирают одну из двух систем налогообложения:

УСН 6% — вы платите 6% от всей выручки. Эту систему легко считать, документов нужно минимум. Она подходит, если расходы небольшие или их сложно подтвердить документально.

— вы платите 6% от всей выручки. Эту систему легко считать, документов нужно минимум. Она подходит, если расходы небольшие или их сложно подтвердить документально. УСН 15% — вы платите 15% от разницы между доходами и расходами. Этот вариант выгоднее, если расходы составляют более 60% от выручки, но требует подтверждения каждого расхода: закупки товара, комиссии маркетплейса, логистики, рекламы.

Для торговли товарами с закупкой чаще всего выгоднее УСН 15%. Покажем на простом примере.

Допустим, вы закупили товар за 600 ₽, продали его за 1000 ₽. Комиссия маркетплейса, логистика и реклама составили еще 200 ₽.

УСН 6% считается со всей выручки: 1000 ₽ × 6% = 60 ₽ налога.

УСН 15% считается с прибыли: 1000 − 600 − 200 = 200 ₽, 200 ₽ × 15% = 30 ₽ налога.

В итоге на УСН 15% налог в два раза меньше, потому что учитываются реальные расходы. Именно поэтому при торговле товарами с закупкой УСН 15% в большинстве случаев оказывается выгоднее.

Заявление на УСН нужно подать в течение 30 дней после регистрации ИП. Иначе автоматически попадете на общую систему налогообложения. А это сложно и дорого.

Можно ли торговать на маркетплейсах без расчетного счета?

Технически ИП может работать без расчетного счета. Практически на маркетплейсах это не получится. Площадки перечисляют деньги за продажи на расчетный счет ИП или ООО, на личную карту физлица выплаты не приходят.

Открытие счета бесплатно в большинстве банков. Обслуживание — от 0 до 2000 рублей в месяц в зависимости от банка и тарифа. Для старта хватит базового тарифа.

Выбирая банк, сравнивайте:

Стоимость обслуживания и переводов.

Интеграцию с бухгалтерскими сервисами.

Удобство мобильного приложения.

Лимиты на переводы физлицам (вывод денег).

Для торговли на маркетплейсах расчетный счет — обязательное условие. Без него вы не сможете получать выплаты и полноценно работать на площадке, поэтому открывать счет лучше сразу после регистрации ИП.

Как зарегистрироваться на маркетплейсах: 4 шага до первых продаж

После оформления ИП и открытия счета можно регистрироваться на площадке.

Процесс схожий на всех маркетплейсах:

Заполняете данные об ИП: ИНН, ОГРНИП, юридический адрес.

Загружаете сканы документов: паспорт, свидетельство о регистрации или лист записи ЕГРИП.

Указываете реквизиты расчетного счета.

Подписываете оферту (договор с площадкой) — обычно через СМС-код или электронную подпись.

Проверка занимает от нескольких часов до нескольких дней. После одобрения получаете доступ в личный кабинет продавца.

На Wildberries регистрация бесплатная. На Ozon — тоже. И на Яндекс Маркете тоже все бесплатно.

После оформления ИП и открытия расчетного счета можно переходить к регистрации на маркетплейсе. Процесс практически одинаковый на всех площадках — Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете.

Шаг 1. Заполните данные. Укажите информацию об ИП: ИНН, ОГРНИП (это основной регистрационный номер индивидуального предпринимателя, который присваивается при регистрации ИП и указан в листе записи ЕГРИП), юридический адрес;

Укажите информацию об ИП: ИНН, ОГРНИП (это основной регистрационный номер индивидуального предпринимателя, который присваивается при регистрации ИП и указан в листе записи ЕГРИП), юридический адрес; Шаг 2. Загрузите документы. Потребуются сканы паспорта, свидетельства о регистрации ИП или листа записи ЕГРИП;

Потребуются сканы паспорта, свидетельства о регистрации ИП или листа записи ЕГРИП; Шаг 3. Укажите реквизиты расчетного счета. На этот счет маркетплейс будет перечислять деньги за продажи.

На этот счет маркетплейс будет перечислять деньги за продажи. Шаг 4. Подпишите оферту. Это договор с площадкой. Обычно он подписывается онлайн — через СМС-код или электронную подпись.

Проверка данных занимает от нескольких часов до нескольких дней. После одобрения вы получаете доступ в личный кабинет продавца и можете начинать работу с площадкой. Регистрация продавца на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете бесплатная — платить за доступ к маркетплейсу не нужно.

Документы для товаров на маркетплейсах: что потребуется и где их взять

Перед запуском товара на маркетплейсе важно понять, нужны ли для него подтверждающие документы. Требования зависят от категории: для одних товаров обязательна сертификация или декларирование, для других — достаточно отказного письма, подтверждающего, что товар не подлежит обязательной сертификации.

Обязательная сертификация или декларирование нужны для:

Детские товары — игрушки, одежда и обувь для детей, коляски, автокресла.

Косметика и парфюмерия — кремы, шампуни, декоративная косметика, духи.

Продукты питания — бакалея, снеки, напитки, детское питание.

БАДы и витамины — капсулы, порошки, комплексы для здоровья.

Техника, работающая от сети — бытовые приборы, зарядные устройства, электроинструменты.

Товары, контактирующие с пищей — посуда, контейнеры для хранения, кухонные принадлежности.

Маркетплейс может запросить документы при модерации карточки или позже в ходе выборочных проверок. Нет документов — товар заблокируют.

Где брать документы для товаров? Документы оформляются на производителя или импортера. Если закупаете товар у поставщика, запрашивайте сразу у него сертификаты. Если производите сами или импортируете, то оформляете их самостоятельно через аккредитованные центры сертификации.

С какой суммы можно начинать торговлю на маркетплейсах: 3 варианта

Это вопрос, который волнует многих. Конечно, все индивидуально, но можно обозначить несколько ориентиров.

В зависимости от стратегии старта можно выделить три базовых варианта бюджета:

Условный минимум — 50 000–100 000 рублей. Хватит на небольшую партию недорогого товара, базовое оформление карточек, первые отгрузки. Этого хватит чтобы проверить гипотезу о востребованности товара, понять процессы, набить шишек без критических потерь.

— 50 000–100 000 рублей. Хватит на небольшую партию недорогого товара, базовое оформление карточек, первые отгрузки. Этого хватит чтобы проверить гипотезу о востребованности товара, понять процессы, набить шишек без критических потерь. Рабочий старт — 150 000–300 000 рублей. Можно закупить нормальную партию, сделать качественный контент для карточек, выделить бюджет на рекламу для первых продаж.

— 150 000–300 000 рублей. Можно закупить нормальную партию, сделать качественный контент для карточек, выделить бюджет на рекламу для первых продаж. Комфортный вход — от 500 000 рублей. Запас на несколько поставок, бюджет на продвижение, подушка на непредвиденные расходы.

Торговля на маркетплейсах — не пассивный доход и точно не легкие деньги. Это полноценный бизнес с конкуренцией, экономикой, операционкой. Но порог входа действительно ниже, чем в традиционной рознице, поскольку не нужно арендовать помещение, нанимать персонал, выстраивать логистику с нуля. Площадка берет это на себя.

А с каким бюджетом лучше заходить именно в вашу категорию? Напишите нам — подскажем оптимальный формат старта и поможем рассчитать вход с учетом специфики товара, комиссии и расходов.