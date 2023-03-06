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Статьи автора: Эркана Зулумова

Инфографика для Вайлдберриз
06.03.2023 15 минут 1825

Инфографика для Вайлдберриз

Инфографика - это визуальный инструмент, который передает информацию в удобной и доступной форме.

Как зарегистрироваться на Ozon в качестве продавца: руководство шаг за шагом
06.03.2023 15 минут 2246

Как зарегистрироваться на Ozon в качестве продавца: руководство шаг за шагом

Ozon — одна из самых результативных площадок для онлайн-продаж. Сегодня здесь торгует более 150 000 предпринимателей.

Контроль качества на Яндекс Маркет: 5 советов как не попасть в блокировку
18.02.2023 15 минут 2466

Контроль качества на Яндекс Маркет: 5 советов как не попасть в блокировку

Вы согласны с тем, что каждый, делая заказ в e-com, хочет получить его вовремя, в целой упаковке и надлежащего качества? Вопрос риторический.

Яндекс Маркет для производителей. Как продвигаются бренды на Маркете. Раскрываем секреты
18.02.2023 15 минут 1524

Яндекс Маркет для производителей. Как продвигаются бренды на Маркете. Раскрываем секреты

В этой статье мы расскажем вам о кабинете производителя на Яндекс Маркете и подробно разберем инструменты, с помощью которых бренды продвигаются на площадке маркетплейса.

Как получить 80% от возможных продаж на Маркете
18.02.2023 15 минут 1076

Как получить 80% от возможных продаж на Маркете

В этой статье раскроем тонкости стратегии, которая позволит увеличить ваши продажи больше чем в три раза.

Какой бюджет выделить на ставки в Яндекс Маркет, для кратного роста продаж
18.02.2023 15 минут 3268

Какой бюджет выделить на ставки в Яндекс Маркет, для кратного роста продаж

У Яндекс Маркета довольно богатый внутренний арсенал для продвижения товаров. Один из самых популярных и эффективных способов вывода карточки в Топ – буст продаж.

Акции для селлеров Яндекс Маркет подбираем самые эффективные
18.02.2023 15 минут 1635

Акции для селлеров Яндекс Маркет подбираем самые эффективные

Поговорим с вами об акциях. Посмотрим, какие акции существуют и какие из них самые эффективные.

На какой маркетплейс лучше всего подключаться в 2023
17.02.2023 15 минут 10900

На какой маркетплейс лучше всего подключаться в 2023

2023 год продолжил золотую эпоху маркетплейсов и даже ознаменовал ее расцвет, оборвав все пессимистичные прогнозы на полуслове. И, по мнению многих ведущих бизнес-аналитиков, тяжелые времена для виртуальных торговых площадок наступят еще очень нескоро.

Как собрать ключевые слова для Вайлдберриз?
23.11.2022 15 минут 11458

Как собрать ключевые слова для Вайлдберриз?

Сегодня разберем вопрос, который регулярно получаем, как от селлеров-новичков, так и от давно передвигающихся на WB продавцов

Трафареты в OZON: ставки снижены!
21.11.2022 15 минут 5743

Трафареты в OZON: ставки снижены!

Как вы знаете, летом 2022 года Озон изменил логику рекламного продвижения на своей площадке и ввёл понятие нового рекламного инструмента: “Трафареты”.

Фулфилмент на OZON, WildBerries или Яндекс Маркет
13.10.2022 15 минут 3009

Фулфилмент на OZON, WildBerries или Яндекс Маркет

Что такое фулфилмент простым языком для Озон, ВБ, Яндекс маркета? Это процесс того, как товар продавца становится доставленным заказом.

Как составить бизнес-план продаж на МП для любой товарной ниши. Разбираем как заранее оценить скорость оборачиваемости и прибыль
29.09.2022 15 минут 5805

Как составить бизнес-план продаж на МП для любой товарной ниши. Разбираем как заранее оценить скорость оборачиваемости и прибыль

За 2022 год число селлеров на маркетплейсах выросло более, чем в 5 раз, на Вайлдберисе сейчас (четвертый квартал 2022) более 700 000 селлеров.