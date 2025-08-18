Продажи на Яндекс Маркете напрямую зависят от качества карточек, настроек рекламы и рейтинга магазина. Даже сильный ассортимент может «провисать» в выдаче, если магазин работает с ошибками. Чтобы понять, где именно теряются заказы и как вернуть позиции, проводится аудит. Это комплексная проверка магазина, которая показывает, какие точки роста можно использовать уже сейчас.

Зачем нужен аудит селлеру на Яндекс Маркет

У продавцов часто возникают одинаковые ситуации: карточки висят внизу поиска, реклама уходит в минус, а конкуренты забирают трафик. Проблема не всегда в товаре — чаще в настройках и мелочах, которые напрямую влияют на продажи. Аудит позволяет:

найти ошибки в карточках и атрибутах;

проверить корректность цен и акций;

оценить эффективность рекламных кампаний;

выявить причины падения рейтинга и роста возвратов;

понять, как работают конкуренты в нише.

Что входит в аудит продаж на Яндекс Маркет

Анализ строится сразу по нескольким направлениям:

Проверяется заголовок, описание, фото, атрибуты, ключевые слова в карточке товара.

Анализируются ставки по рекламе, CTR, конверсии, стоимость заказа.

Цены и акции сравниваются с конкурентами, считается юнит-экономика.

Проверяются отзывы и рейтинг. Насколько быстро отрабатываются вопросы и претензии покупателей.

Оценивается скорость доставки, корректность остатков и работы с возвратами.

Как проходит аудит Яндекс Маркет

Вы предоставляете доступ к личному кабинету или статистике.

Специалисты анализируют данные и проверяют карточки.

Формируется отчет с проблемами и точками роста.

Вы получаете конкретные рекомендации по исправлению.

После аудита у владельца магазина есть четкое понимание ситуации с продажами на маркетплейсе. Какие товары стоит продвигать, какие карточки нужно доработать, куда перераспределить рекламный бюджет и какие ошибки мешают росту. Обратитесь в агентство Шольчев, чтобы ваши продажи на Яндекс Маркете были стабильными.