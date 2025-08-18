Маркет аудит
Продажи на Яндекс Маркете напрямую зависят от качества карточек, настроек рекламы и рейтинга магазина. Даже сильный ассортимент может «провисать» в выдаче, если магазин работает с ошибками. Чтобы понять, где именно теряются заказы и как вернуть позиции, проводится аудит. Это комплексная проверка магазина, которая показывает, какие точки роста можно использовать уже сейчас.
Зачем нужен аудит селлеру на Яндекс Маркет
У продавцов часто возникают одинаковые ситуации: карточки висят внизу поиска, реклама уходит в минус, а конкуренты забирают трафик. Проблема не всегда в товаре — чаще в настройках и мелочах, которые напрямую влияют на продажи. Аудит позволяет:
- найти ошибки в карточках и атрибутах;
- проверить корректность цен и акций;
- оценить эффективность рекламных кампаний;
- выявить причины падения рейтинга и роста возвратов;
- понять, как работают конкуренты в нише.
Что входит в аудит продаж на Яндекс Маркет
Анализ строится сразу по нескольким направлениям:
- Проверяется заголовок, описание, фото, атрибуты, ключевые слова в карточке товара.
- Анализируются ставки по рекламе, CTR, конверсии, стоимость заказа.
- Цены и акции сравниваются с конкурентами, считается юнит-экономика.
- Проверяются отзывы и рейтинг. Насколько быстро отрабатываются вопросы и претензии покупателей.
- Оценивается скорость доставки, корректность остатков и работы с возвратами.
Как проходит аудит Яндекс Маркет
- Вы предоставляете доступ к личному кабинету или статистике.
- Специалисты анализируют данные и проверяют карточки.
- Формируется отчет с проблемами и точками роста.
- Вы получаете конкретные рекомендации по исправлению.
После аудита у владельца магазина есть четкое понимание ситуации с продажами на маркетплейсе. Какие товары стоит продвигать, какие карточки нужно доработать, куда перераспределить рекламный бюджет и какие ошибки мешают росту. Обратитесь в агентство Шольчев, чтобы ваши продажи на Яндекс Маркете были стабильными.